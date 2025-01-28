Біблія – Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов

Біблія – Сучасний переклад 2023
У твоїх руках, шановний читачу, перше видання сучасного перекладу канонічних книг Біблії з давньоєврейської та давньогрецької мов, розпочатого Українським Біблійним Товариством ще в 1992 році і звершеного відомими в Україні церковними і громадськими діячами.
Як відомо, кожен перекладач Біблії, як і редактори перекладу, прагнули передати не стільки, і не тільки букву оригіналу, скільки, насамперед, зміст, що вкрай складно зробити. Справа в тому, що в цій важливій і надто відповідальній справі існує потяг або до буквалізму (не лише в загальній побудові фрази, а й у порядковості слів оригіналу), або прагнення до парафразу, тобто переказу думок, чи змісту біблійного тексту, коли цілком розмиваються межі вихідного розуміння першоджерела.
Через те, що в даному перекладі і перекладач, і редактори старались дотримуватись умовної золотої середини, яку можна висловити в таких словах: перекладати слід буквально наскільки можливо, і разом з тим вільно, в межах крайньої необхідності. Це означає: не бути рабом букви, але й не розпливатись в парафразі, втрачаючи чіткість і ясність авторської оригінальної думки.
Тому ми ні на мить не забували, що це біблійний текст, натхненне Слово Самого Бога, до якого не маємо жодного права ні щось додати, ні щось відняти. Від цієї тези ми старались не відступати навіть у найменших деталях, які могли б тлумачитись якось інакше, або надто по-сучасному.
Це перше і головне, а друге: опрацьовуючи текст перекладу ми не забували й про читача, якому біблійний текст призначений і який, у більшості випадків, не має доступу до оригіналу. Іншими словами: намагались якомога «скоротити відстань» між текстом, написаним тисячі років тому, і сучасним читачем.
3 цією метою міжнародна перекладацька практика допускає використання курсиву і дужок (...) для внесення ясності в текст. При цьому хочемо зазначити, що ми старались мінімізувати необхідність в курсиві, аби в жодному разі не допустити необгрунтованого свавілля, або навіть творчої фантазії, яку можна було б трактувати двояко. Читач же має пам’ятати, що курсив — це свідчення того, що слова курсиву в оригіналі відсутні.
Крім того, усвідомлюючи, що не всі читачі мають можливість звертатись до біблійних словників, та не володіють довідковою літературою, пояснення деяких слів чи висловлювань, які важкі за змістом, складні для розуміння, та й просто цікаві, розміщуємо внизу тексту під зірочкою (*).
Біблія – Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов
Друге видання. – Переклад Українського Біблійного Товариства. - Київ: Українське Біблійне Товариство, 2023. – 1366 с.
ISBN 978-966-412-156-6
Біблія – Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов – Зміст
ПЕРЕДМОВА
СТАРИЙ ЗАВІТ
Перша книга Мойсея. Буття
Друга книга Мойсея. Вихід
Третя книга Мойсея. Левіт
Четверта книга Мойсея. Числа
П’ята книга Мойсея. Второзаконня
Книга Icyca Навина
Книга Суддів
Книга Рут
Перша книга Самуїла. I книга Царств
Друга книга Самуїла. II книга Царств
Перша книга Царів. ІІІ книга Царств
Друга книга Царів. IV книга Царств
Перша книга Хронік. I книга Параліпоменон
Друга книга Хронік. II книга Параліпоменон.
Книга Ездри
Книга Неємії
Друга книга Ездри
Третя книга Ездри
Книга Товита
Книга Юдити
Книга Естер
Книга Йова
Книга Псалмів
Притчі Соломона
Книга Еклезіаста
Книга Пісня Пісень
Книга мудрості Соломона
Книга мудрості Icyca, сина Сираха
Книга пророка Ісаї
Книга пророка Єремії
Книга Плач Сремії
Книга пророка Bapyxa
Лист Єремії
Книга пророка Єзекіїля
Книга пророка Даниїла
Книга пророка Осії
Книга пророка Йоіла
Книга пророка Амоса
Книга пророка Авдія
Книга пророка Йони
Книга пророка Міхея
Книга пророка Наума
Книга пророка Аввакума
Книга пророка Софонії
Книга пророка Аггея
Книга пророка Захарії
Книга пророка Малахії
Перша книга Маккавеїв
Друга книга Маккавеїв
Третя книга Маккавеїв
НОВИЙ ЗАВІТ
Свята Євангелія від Матвія
Свята Євангелія від Марка
Свята Євангелія від Луки
Свята Євангелія від Івана
Дії святих апостолів
Послання до Римлян
Перше послання до Коринтян
Друге посланнядо Коринтян
Послання до Галатів
Послання до Ефесян
Послання до Филип’ян
Посланнядо Колосян
Перше послання до Солунян
Друге послання до Солунян
Перше послання до Тимофія
Друге послання до Тимофія
Послання до Тита
Послання до Филимона
Послання до Євреїв
Послання Якова
Перше послання Петра
Друге послання Петра
Перше послання Івана
Друге послання Івана
Третє послання Івана
Послання Юди
Об’явлення Івана Богослова
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