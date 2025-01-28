Біблія – Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов

У твоїх руках, шановний читачу, перше видання сучасного перекладу канонічних книг Біблії з давньоєврейської та давньогрецької мов, розпочатого Українським Біблійним Товариством ще в 1992 році і звершеного відомими в Україні церковними і громадськими діячами.

Як відомо, кожен перекладач Біблії, як і редактори перекладу, прагнули передати не стільки, і не тільки букву оригіналу, скільки, насамперед, зміст, що вкрай складно зробити. Справа в тому, що в цій важливій і надто відповідальній справі існує потяг або до буквалізму (не лише в загальній побудові фрази, а й у порядковості слів оригіналу), або прагнення до парафразу, тобто переказу думок, чи змісту біблійного тексту, коли цілком розмиваються межі вихідного розуміння першоджерела.

Через те, що в даному перекладі і перекладач, і редактори старались дотримуватись умовної золотої середини, яку можна висловити в таких словах: перекладати слід буквально наскільки можливо, і разом з тим вільно, в межах крайньої необхідності. Це означає: не бути рабом букви, але й не розпливатись в парафразі, втрачаючи чіткість і ясність авторської оригінальної думки.

Тому ми ні на мить не забували, що це біблійний текст, натхненне Слово Самого Бога, до якого не маємо жодного права ні щось додати, ні щось відняти. Від цієї тези ми старались не відступати навіть у найменших деталях, які могли б тлумачитись якось інакше, або надто по-сучасному.

Це перше і головне, а друге: опрацьовуючи текст перекладу ми не забували й про читача, якому біблійний текст призначений і який, у більшості випадків, не має доступу до оригіналу. Іншими словами: намагались якомога «скоротити відстань» між текстом, написаним тисячі років тому, і сучасним читачем.

3 цією метою міжнародна перекладацька практика допускає використання курсиву і дужок (...) для внесення ясності в текст. При цьому хочемо зазначити, що ми старались мінімізувати необхідність в курсиві, аби в жодному разі не допустити необгрунтованого свавілля, або навіть творчої фантазії, яку можна було б трактувати двояко. Читач же має пам’ятати, що курсив — це свідчення того, що слова курсиву в оригіналі відсутні.

Крім того, усвідомлюючи, що не всі читачі мають можливість звертатись до біблійних словників, та не володіють довідковою літературою, пояснення деяких слів чи висловлювань, які важкі за змістом, складні для розуміння, та й просто цікаві, розміщуємо внизу тексту під зірочкою (*).

Біблія – Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов

Друге видання. – Переклад Українського Біблійного Товариства. - Київ: Українське Біблійне Товариство, 2023. – 1366 с.

ISBN 978-966-412-156-6

Біблія – Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов – Зміст

ПЕРЕДМОВА

СТАРИЙ ЗАВІТ

Перша книга Мойсея. Буття

Друга книга Мойсея. Вихід

Третя книга Мойсея. Левіт

Четверта книга Мойсея. Числа

П’ята книга Мойсея. Второзаконня

Книга Icyca Навина

Книга Суддів

Книга Рут

Перша книга Самуїла. I книга Царств

Друга книга Самуїла. II книга Царств

Перша книга Царів. ІІІ книга Царств

Друга книга Царів. IV книга Царств

Перша книга Хронік. I книга Параліпоменон

Друга книга Хронік. II книга Параліпоменон.

Книга Ездри

Книга Неємії

Друга книга Ездри

Третя книга Ездри

Книга Товита

Книга Юдити

Книга Естер

Книга Йова

Книга Псалмів

Притчі Соломона

Книга Еклезіаста

Книга Пісня Пісень

Книга мудрості Соломона

Книга мудрості Icyca, сина Сираха

Книга пророка Ісаї

Книга пророка Єремії

Книга Плач Сремії

Книга пророка Bapyxa

Лист Єремії

Книга пророка Єзекіїля

Книга пророка Даниїла

Книга пророка Осії

Книга пророка Йоіла

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдія

Книга пророка Йони

Книга пророка Міхея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонії

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарії

Книга пророка Малахії

Перша книга Маккавеїв

Друга книга Маккавеїв

Третя книга Маккавеїв

НОВИЙ ЗАВІТ

Свята Євангелія від Матвія

Свята Євангелія від Марка

Свята Євангелія від Луки

Свята Євангелія від Івана

Дії святих апостолів

Послання до Римлян

Перше послання до Коринтян

Друге посланнядо Коринтян

Послання до Галатів

Послання до Ефесян

Послання до Филип’ян

Посланнядо Колосян

Перше послання до Солунян

Друге послання до Солунян

Перше послання до Тимофія

Друге послання до Тимофія

Послання до Тита

Послання до Филимона

Послання до Євреїв

Послання Якова

Перше послання Петра

Друге послання Петра

Перше послання Івана

Друге послання Івана

Третє послання Івана

Послання Юди

Об’явлення Івана Богослова

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