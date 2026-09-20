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Шегалов - Оккультные игры элиты

Шегалов - Оккультные игры элиты
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Occultism Paganism Witchcraft, Астрология, Масонство Тайные общества, Каббала

«Оккультные игры элиты» Вадима Шегалова — исследовательско-публицистическая работа, посвящённая предполагаемому присутствию нумерологии, гематрии, астрологии, каббалистической и масонской символики в политике, массовой культуре и средствах массовой информации. От исторических примеров обращения правителей к астрологам и оккультистам автор переходит к современности и пытается показать, что традиционный символический язык тайных обществ не исчез, а продолжает существовать в иной форме — в числовых кодах, визуальных образах, датах, фильмах, рекламе и публичных событиях.

Центральное место в книге занимают числа 911 и 88. На большом массиве кадров из кинофильмов, газетных материалов, рекламных изображений, архивных фотографий и нумерологических расчётов Шегалов исследует их предполагаемые повторения в трилогии «Назад в будущее», фильме «Донни Дарко», событиях 11 сентября 2001 года, американской политике и различных исторических сюжетах. Отдельные главы знакомят с принципами гематрии и предлагают авторскую реконструкцию эзотерических и эсхатологических истоков анализируемых числовых кодов.

Шегалов Вадим – Оккультные игры элиты – Язык мировых тайных обществ

Шегалов В. Н. Оккультные игры элиты. Язык мировых тайных обществ. – М.: Концептуал, 2021. – 320 с.

ISBN 978-5-907472-14-3

Шегалов Вадим – Оккультные игры элиты – Содержание

  • Предисловие

  • Глава I. Власть и оккультизм

  • Глава II. Коды в поп-культуре и СМИ

  • Глава III. «Назад в Будущее» и код 911

  • Глава IV. Код 88

  • Глава V. Гематрия

  • Глава VI. Дональд Трамп и «Назад в Будущее»

  • Глава VII. Донни Дарко — Дональд Трамп

  • Глава VIII. История кода 911

  • Глава IX. Эзотерические истоки кода 911

  • Глава X. Der Neunte Elfte

Views 72
Rating 4.0 / 5
Added 20.09.2026
Author brat lexmak
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