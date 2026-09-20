Шегалов - Оккультные игры элиты

«Оккультные игры элиты» Вадима Шегалова — исследовательско-публицистическая работа, посвящённая предполагаемому присутствию нумерологии, гематрии, астрологии, каббалистической и масонской символики в политике, массовой культуре и средствах массовой информации. От исторических примеров обращения правителей к астрологам и оккультистам автор переходит к современности и пытается показать, что традиционный символический язык тайных обществ не исчез, а продолжает существовать в иной форме — в числовых кодах, визуальных образах, датах, фильмах, рекламе и публичных событиях.

Центральное место в книге занимают числа 911 и 88. На большом массиве кадров из кинофильмов, газетных материалов, рекламных изображений, архивных фотографий и нумерологических расчётов Шегалов исследует их предполагаемые повторения в трилогии «Назад в будущее», фильме «Донни Дарко», событиях 11 сентября 2001 года, американской политике и различных исторических сюжетах. Отдельные главы знакомят с принципами гематрии и предлагают авторскую реконструкцию эзотерических и эсхатологических истоков анализируемых числовых кодов.

Шегалов Вадим – Оккультные игры элиты – Язык мировых тайных обществ

Шегалов В. Н. Оккультные игры элиты. Язык мировых тайных обществ. – М.: Концептуал, 2021. – 320 с.

ISBN 978-5-907472-14-3

Шегалов Вадим – Оккультные игры элиты – Содержание