Жукалюк - Коротка історія перекладів Біблії українською мовою

Книга Миколи Жукалюка та Дмитра Степовика «Коротка історія перекладів Біблії українською мовою» (2003) є важливим науковим дослідженням, яке висвітлює етапи та особливості перекладу Біблії на українську мову від середньовіччя до початку XXI століття. Видавництво Українського Біблійного Товариства пропонує читачам комплексний огляд, що охоплює історичні, культурні та мовні аспекти цього процесу.

Автори детально розглядають ключові переклади Святого Письма, починаючи від першого перекладу у XV столітті, через всі наступні версії, зокрема переклади XVII–XX століть. Книга також порівнює різні підходи до перекладу та їх вплив на розвиток української мови, літератури та духовної культури.

Особливу увагу в книзі приділено політичним, соціальним та релігійним факторам, які впливали на процес перекладу Біблії, а також значенню цих перекладів для формування української національної ідентичності. Відзначено, як переклади Святого Письма сприяли поширенню християнства в Україні та розвитку літературної мови.

«Коротка історія перекладів Біблії українською мовою» — це цінне джерело для дослідників релігійної та мовної історії України, а також для всіх, хто цікавиться розвитком української культури та літератури.

Микола Жукалюк, Дмитро Степовик - Коротка історія перекладів Біблії українською мовою

Київ: Українське Біблійне Товариство, 2003 — 176 с.

ISBN: 966-7136-31-0

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