Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ. Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН. Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги Маарала из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда. Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом. Начиная с 17-ого века оно переведено на немецкий, английский и французский языки. ПЯТИКНИЖИЕ - с толкованием раби Шломо Ицхаки (РАШИ) - В ПУСТЫНЕ (БЕМИДБАР) Перевод Фримы Гурфинкель Швут Ами, Иерусалим, 2006 год Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - В пустыне - Бемидбар - 1

1. И изрек Господь Моше в пустыне Синай, в шатре сретенья,

в первый (день) второго месяца, во втором году

по их исходе из земли Мицраима, говоря:

2. Вознесите главу всей общины сынов Исраэля

по их семействам, по дому их отцов,

по числу имен,

весь мужской пол поголовно.

3. От двадцатилетнего и старше,

всякого выступающего (с) войском в Исраэле, исчислите их по их войскам, ты и Аарон.

4. И с вами будут

по мужу от колена,

каждый (из них) глава дома своих отцов.

5. И вот имена мужей,

кому стоять при вас:

от Реувена Элицур, сын ПРдеура;

6. От Шим'она Шелумиэль, сын Цуришадая;

7. От Йеуды Нахшон, сын Аминадава;

8. От Иссахара Нетан'эль, сын Цуара;

9. От Зевулуна Элиав, сын Хелона;

10. От сынов Йосефа,

от Эфраима Элишама, сын Амиуда; от Менаше Гамлиэль, сын Педацура;

11. От Бин'ямина Авидан, сын Гид'они;

12. От Дана Ахиэзер, сын Амишадая;

13. От Ашера Паг'иэль, сын Ахрана;

14. От Гада Эль'ясаф, сын Деуэля;





1. и изрек... в пустыне Синай...

в первый (день) месяца...



Потому что они были Ему дороги, исчислял их многократно: когда вышли они из Мицраима, исчислил их (см. Имена 12, 37), когда пали (согрешив поклонением золотому) тельцу, исчислил их, чтобы знать, сколько осталось в живых (см. РаШИ к Имена 30, 16), когда вознамерился дать Шехине Своей пребывать среди них (т. е. когда повелел им возвести скинию), исчислил их, - в первый день нисана была возведена скиния, а в первый день ияра исчислил их.

2. по их семействам

Знай численность каждого колена,

по дому их отцов

Тот, у кого отец из одного колена, а мать из другого колена, принадлежит к колену своего отца [Бава батра 1096].

букв.: по их головам

При посредстве шекелей: бэка (т. е. полшекеля) с человека (см. Имена 38, 26).

3. всякого выступающего (с) войском

Учит, что выступающему (с) войском не меньше двадцати лет (см. РаШИ к Имена 30, 14).

4. и с вами будут

Когда будете их исчислять, с вами будут предводители всех колен.

