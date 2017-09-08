Гурфинкель - Бемидбар
Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ.
Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН.
Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги Маарала из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда.
Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом.
Начиная с 17-ого века оно переведено на немецкий, английский и французский языки.
ПЯТИКНИЖИЕ - с толкованием раби Шломо Ицхаки (РАШИ) - В ПУСТЫНЕ (БЕМИДБАР)
Перевод Фримы Гурфинкель
Швут Ами, Иерусалим, 2006 год
Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - В пустыне - Бемидбар - 1
1. И изрек Господь Моше в пустыне Синай, в шатре сретенья,
в первый (день) второго месяца, во втором году
по их исходе из земли Мицраима, говоря:
2. Вознесите главу всей общины сынов Исраэля
по их семействам, по дому их отцов,
по числу имен,
весь мужской пол поголовно.
3. От двадцатилетнего и старше,
всякого выступающего (с) войском в Исраэле, исчислите их по их войскам, ты и Аарон.
4. И с вами будут
по мужу от колена,
каждый (из них) глава дома своих отцов.
5. И вот имена мужей,
кому стоять при вас:
от Реувена Элицур, сын ПРдеура;
6. От Шим'она Шелумиэль, сын Цуришадая;
7. От Йеуды Нахшон, сын Аминадава;
8. От Иссахара Нетан'эль, сын Цуара;
9. От Зевулуна Элиав, сын Хелона;
10. От сынов Йосефа,
от Эфраима Элишама, сын Амиуда; от Менаше Гамлиэль, сын Педацура;
11. От Бин'ямина Авидан, сын Гид'они;
12. От Дана Ахиэзер, сын Амишадая;
13. От Ашера Паг'иэль, сын Ахрана;
14. От Гада Эль'ясаф, сын Деуэля;
1. и изрек... в пустыне Синай...
в первый (день) второго месяца, во втором году
по их исходе из земли Мицраима, говоря:
2. Вознесите главу всей общины сынов Исраэля
по их семействам, по дому их отцов,
по числу имен,
весь мужской пол поголовно.
3. От двадцатилетнего и старше,
всякого выступающего (с) войском в Исраэле, исчислите их по их войскам, ты и Аарон.
4. И с вами будут
по мужу от колена,
каждый (из них) глава дома своих отцов.
5. И вот имена мужей,
кому стоять при вас:
от Реувена Элицур, сын ПРдеура;
6. От Шим'она Шелумиэль, сын Цуришадая;
7. От Йеуды Нахшон, сын Аминадава;
8. От Иссахара Нетан'эль, сын Цуара;
9. От Зевулуна Элиав, сын Хелона;
10. От сынов Йосефа,
от Эфраима Элишама, сын Амиуда; от Менаше Гамлиэль, сын Педацура;
11. От Бин'ямина Авидан, сын Гид'они;
12. От Дана Ахиэзер, сын Амишадая;
13. От Ашера Паг'иэль, сын Ахрана;
14. От Гада Эль'ясаф, сын Деуэля;
1. и изрек... в пустыне Синай...
в первый (день) месяца...
Потому что они были Ему дороги, исчислял их многократно: когда вышли они из Мицраима, исчислил их (см. Имена 12, 37), когда пали (согрешив поклонением золотому) тельцу, исчислил их, чтобы знать, сколько осталось в живых (см. РаШИ к Имена 30, 16), когда вознамерился дать Шехине Своей пребывать среди них (т. е. когда повелел им возвести скинию), исчислил их, - в первый день нисана была возведена скиния, а в первый день ияра исчислил их.
2. по их семействам
Знай численность каждого колена,
Знай численность каждого колена,
по дому их отцов
Тот, у кого отец из одного колена, а мать из другого колена, принадлежит к колену своего отца [Бава батра 1096].
Тот, у кого отец из одного колена, а мать из другого колена, принадлежит к колену своего отца [Бава батра 1096].
букв.: по их головам
При посредстве шекелей: бэка (т. е. полшекеля) с человека (см. Имена 38, 26).
3. всякого выступающего (с) войском
Учит, что выступающему (с) войском не меньше двадцати лет (см. РаШИ к Имена 30, 14).
4. и с вами будут
Когда будете их исчислять, с вами будут предводители всех колен.
Когда будете их исчислять, с вами будут предводители всех колен.
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