Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - Речи - Дварим

Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом.

Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги Маарала из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда.

Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН.

Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ.

что до пустыни, что до равнины, против Суфа, как Паран, так и Тофель, и Лаван, и Хацерот, и Ди-Заав.

1. вот речи

Поскольку это были речи обличительные с перечислением всех мест, где они гневили Вездесущего, он говорил, не называя открыто, но прибегая к указанию непрямому из почтения к Исраэлю [Сифрё].

всему Исраэлю

Если бы он порицал часть из них, то оставшиеся снаружи (т.е. отсутствовавшие) могли бы сказать: «Вы слушали сына Амрама и ничего не возразили ему в ответ?! Если бы мы там были, мы бы ему ответили!». Поэтому он собрал всех и сказал им: «Вот все вы здесь. Всякий, у кого есть что возразить, пусть возражает» [Сифрё].

что до пустыни (букв.: в пустыне)

Не в пустыне они находились, а в степях Моава (см. В пустыне 36, 13). Что же (тогда означает) «бамидбар»? Однако (следует понимать так: порицал их) за то, что они гневили Его в пустыне, говоря: «О, нам бы умереть от руки Господа на земле Мицраима» [Имена 16,3] [Сифре].

что до равнины (букв.: на равнине)

(Порицал их) из-за степи (т.е. за происшедшее в степи), за грех с Баал-Пеором в Шитим, в степях Моава [В пустыне 25,1-3].

против Суфа

(Порицал их) за то, что они обнаружили неповиновение у Тростникового моря (Ям Суф), когда подошли к Тростниковому морю, как сказано: «Не потому ли, что нет могил в Мицраиме» [Имена 14,11], и так же при выходе из моря, как сказано: «И прекословили они из-за моря, у Тростникового моря» [Псалмы 106,7], как находим в трактате Арахин [15а] (см. РаШИ к Имена 14, 30).

как Паран, так и Тофель, и Лаван (буквально: между Параном и между Тофелем и Лаваном)

Сказал раби Йоханан: «Мы искали везде в Писаниях, но не нашли места, которое называлось бы Тофелем или Лаваном. Однако (понимать следует так:) он порицал их за напраслину, какую они взводили (тафлу) на ман, который бел (лаван), ибо они говорили: «и душе нашей постыл легковесный, ничтожный хлеб» [В пустыне 21,5]. А (также порицал их) за содеянное ими в пустыне Паран по вине соглядатаев»,

и Хацерот

В связи с распрей Кораха. Другое объяснение: сказал им так: «Вам надлежало извлечь урок из того, что сделал Я с Мир'ям в Хацерот за злоязычие. Вы же (после того и вопреки всему) говорили против Вездесущего»,

и Ди-Заав

Порицал их за (золотого) тельца, которого они изготовили из-за избытка золота, какое было у них, как сказано: «И серебро умножил Я ей и золото, чем служили они Баалу» [бшеа 2,10] [Сифре; Берахот 32а].

2. одиннадцать дней (пути) от Хорева

Сказал им Моше: «Смотрите, к чему привели (ваши грехи)! Нет более короткого пути от Хорева до Кадеш-Барнеа, чем путь через гору Сеир, и его проходят за одиннадцать дней, вы же прошли его за три дня». - Ведь двадцатого ияра отправились в путь из Хорева, как сказано: «И было во втором году, во втором месяце, в двадцатый (день) месяца и т. д.» [В пустыне 10, 11], а двадцать девятого сивана отправили соглядатаев из Кадеш-Барнеа