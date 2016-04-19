Мишна - 6 томов - Книжники

Библиотека еврейских текстов - Первоисточники

серия основана издательством "ЛЕХАИМ" в 5767/2007 год

“Писанное нельзя читать наизусть, а устное не читают по писанному”. Это важнейшее правило еврейской традиции строго соблюдалось на протяжении многих веков: есть Устная Тора, и ее следует передавать из уст в уста. И есть Тора Письменная, которую запрещено передавать изустно, а можно только зачитывать. Какой бы цепкой памятью ни обладал человек, если ему требуется привести обширную цитату из Танаха, он должен открыть книгу и прочесть по ней, потому что это письменный текст.

Не зря же Танах называют еще Микра: обычно этот термин переводят на русский язык как “Писание”, хотя точнее было бы употребить слово “Читание”, ведь Танах обязательно именно читать. А вот предание зачитывать никак нельзя — его можно только рассказывать по памяти. Нарушения этого правила на протяжении многих поколений не допускалось. Но было бы ошибкой истолковать этот закон в том смысле, что Устную Тору запрещено записывать. Записывать не было запрещено — нельзя было именно зачитывать.

В результате у многих ученых — неважно, храмовых ли священников или раввинов, — имелись записи Устной Торы, но эти записи были сугубо домашними, частными. Ими пользовались, чтобы не забыть того, что уже выучено. На эти конспекты нельзя было ссылаться в качестве доказательства.

В передаче Устной Торы вес имело слово сказанное, а не слово записанное, хотя мы обнаруживаем, что во времена, когда еще никаких зафиксированных письменных кодексов Устной Торы не существовало, свитки с записями законов были в ешиве р. Акивы и в ешиве р. Шимона бар Йохая, да и почти у всех крупных мудрецов.

Некоторые такие записи были включены в книги, составленные позднее и сохранившиеся до наших дней. Практически во всех ешивах были люди, называемые баалей Мишна (“владеющие Мишной”), — они обладали исключительной механической памятью и помнили наизусть огромные отрывки Устной Торы; к ним обращались в тех случаях, когда не могли точно воспроизвести высказывания ученых предыдущих поколений по тому или иному вопросу.

Поскольку нельзя было пользоваться чужими записями, чтобы узнать, что и кто сказал по данному поводу, существовала нужда в таких людях — своего рода живых книгах, которые из своей бездонной памяти могли извлечь все необходимые высказывания и материалы

Мишна - 6 томов Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов Главный редактор Борух Горин Руководитель проекта Ишайя Гиссер Перевод, составление комментариев Меир Левинов ИЗДАНИЕ СЕМЬИ POP ROHR FAMILY EDITION Перевод с иврита М. Левинов М: Книжники; Лехаим Библиотека еврейских текстов. Первоисточники ISBN 978-5-9953-0I49-3 ("Книжники") ISBN 978-5-9003-0965-1 ("Лехаим")

МИШНА - Предисловие к русскому изданию

Мишна делится на шесть разделов, или “порядков” (сдарим), сегодня расположенных один за другим следующим образом: Зраим (“Посевы”), Моэд (“Время”), Нашим (“Женщины”), Незикин (“Ущербы”), Кодашим (“Святыни”), Тоѓорот (“Чистота”). Раздел “Посевы” посвящен законам, регламентирующим ведение сельского хозяйства, раздел “Время” — законам, связанным с субботой и праздниками. В раздел “Женщины” помещены законы семейной чистоты и семейного права, в раздел “Ущербы” — законы права уголовного и финансового. Раздел “Святыни” посвящен храмовым жертвоприношениям, а раздел “Чистота” — законам ритуальной чистоты и скверны.

В свою очередь, каждый раздел состоит из нескольких трактатов. Каждый трактат посвящен конкретной теме, указываемой, как правило, в его названии. Например, трактат Шабат (“Суббота”), как нетрудно догадаться, посвящен законам субботы, а трактат Брахот (“Благословения”) — законам, связанным с порядком ежедневных молитв. Впрочем, если какая-то тема не слишком объемна, то она иногда не выделена в отдельный трактат, а входит в качестве главы в другой. Например, в двух последних главах трактата Мегила (“Свиток”), в целом посвященного празднику Пурим, изложены также и законы, связанные с синагогой и публичными чтениями Писания; в конце трактата Моэд катан (“Малые даты”), посвященного будним дням праздников Песах и Суккот, помещены законы траура и т. п. Иногда трактат обсуждает несколько небольших по объему тем, — например, трактат Пеа (“Край [поля]”; по закону Торы его следует оставлять несжатым — для бедных) посвящен всем пяти видам благотворительности, которые предписаны Торой; в названии же отражен только один вид из пяти.

Необходимо отметить обстоятельство, вызывающее немалое удивление: некоторые важные темы в Мишне практически не затрагиваются, — например, нет раздела, посвященного законам тфилин или кистям-цицит, нет трактата о Хануке. Существуют различные предположения, почему это так. Рамбам в предисловии к своему комментарию к Мишне пишет, что отсутствующие в Мишне законы и так были всем известны, а потому р. Йеѓуда не нашел нужным изложить их письменно. Высказываются также предположения, что эти трактаты были утеряны или что существовал отдельный раздел Мишны, посвященный этим темам, но он до нас не дошел. Во времена гаонов (примерно в VII в. н. э.) дополнительные трактаты были сформированы из материалов, в Мишну не вошедших, а рассыпанных здесь и там в Талмуде или в других источниках. В результате к

Мишне добавились семь так называемых малых трактатов. Материал, использованный в них, — древний, но упорядочен он был позже Мишны, а потому значение малых трактатов меньше, чем значение самой Мишны. Трактаты Мишны, в свою очередь, делятся на главы. Эти главы называются либо по порядковым номерам (например, трактат Хулин, глава восьмая), либо по первому значимому слову или обороту. К примеру, та же восьмая глава трактата Хулин (“Будничное”; посвящен законам разрешенной и запрещенной пищи) называется “Всякое мясо”, потому что она открывается словами: “Всякое мясо запрещено варить в нутряном жире...” В традиционных текстах очень часто ссылки на Талмуд[4] приводятся именно в такой форме, даже без указания названия трактата, например: “Как написано в “Укравший древесину”...”, то есть в трактате Бава кама (“Открывающие врата”), глава девятая. Предполагалось, что читатели помнят наизусть названия всех глав Мишны. Как правило, внутри каждого раздела Мишны трактаты, в которых больше глав, предшествуют меньшим по объему. Правда, следует учесть, что еще в незапамятные времена некоторые особенно большие трактаты были разделены на несколько частей. Например, утверждается, что Шабат и Эрувин исходно были одним трактатом, точно так же, как три трактата, открывающие раздел Незикин (“Ущербы”): Бава кама, Бава мециа и Бава батра (“Открывающие врата”, “Серединные врата” и “Последние врата”), — исходно составляли один, но в дальнейшем для удобства были разделены. В этих случаях порядок их расположения в разделе соответствует количеству глав в исходном варианте, а не в сохранившемся до наших дней. Главы разделяются на параграфы, каждый из которых называется мишна. В дальнейшем название всего труда р. Йеѓуды мы будем писать с большой буквы — Мишна, а отдельные параграфы — с маленькой буквы. Как уже говорилось, в Мишну вошел материал, который до того бытовал в частных записях из разных ешив или хранился в памяти мудрецов из окружения р. Йеѓуды. То, что этот материал не был принципиально новым, то есть созданным непосредственно при составлении Мишны, можно продемонстрировать на примере высказывания р. Йосе из последней мишны трактата Келим (“Сосуды”; посвящен законам ритуальной чистоты утвари): “Благо вам, сосуды, которые вошли в скверне, а вышли в чистоте”. Дело в том, что трактат Келим открывается словами: “Источники скверны…”, а завершается словами: “…стеклянная воронка чиста”. Получается, что р. Йосе, который жил задолго до составителя Мишны р. Йеѓуды ѓа-Наси, изучал трактат Келим практически в том же виде, в каком он сегодня предстает перед нами, а р. Йеѓуда привел в своем труде уже существовавшую мишну. Таким же образом по крайней мере первая глава трактата Негаим, посвященная законам храмовой чистоты, вообще является отрывком храмового кодекса, которым пользовались еще священники в Иерусалимском храме. В Мишне соседствуют фрагменты разного времени; иногда отрывок древнего текста сопровождается спором (происходившим тоже в древности, но позднее) относительно того, как этот текст следует понимать. Например, трактат Кидушин открывается фразой: “Жена приобретается… за деньги...” Далее приводится спор между школами Шамая и Ѓилеля, существовавшими еще во времена Храма, о том, как следует понимать слово “деньги” в этом высказывании. Получается, что исходный закон был сформулирован задолго до Шамая и Ѓилеля

Мишна - 1 - раздел Моэд - Время

Том I: Раздел Моэд [Время]—2011.—991 [i] с. ISBN 978-5-9953-0150-9 ("Книжники") ISBN 978-5-9003-0967-5 ("Лехаим") ТРАКТАТ ШАБАТ ТРАКТАТ ЭРУВИН ТРАКТАТ ПСАХИМ ТРАКТАТ ШКАЛИМ ТРАКТАТ ЙОМА ТРАКТАТ СУККА ТРАКТАТ БЕЙЦА ТРАКТАТ РОШ ГА-ШАНА ТРАКТАТ ТААНИТ ТРАКТАТ МЕГИЛА ТРАКТАТ МОЭД КАТАН ТРАКТАТ ХАГИГА

Мишна - 2 - раздел Зраим - Посевы Том II: Раздел Зраим [Посевы] —2012.—592с. ISBN 978-5-9953-0195-0 (“Книжники”) ISBN 978-5-9003-0969-9 (“Лехаим”) ТРАКТАТ БРАХОТ ТРАКТАТ ПЕА ТРАКТАТ ДМАЙ ТРАКТАТ КИЛЬАИМ ТРАКТАТ ШВИИТ ТРАКТАТ ТРУМОТ ТРАКТАТ МААСРОТ ТРАКТАТ МААСЕР ШЕНИ ТРАКТАТ ХАЛА ТРАКТАТ ОРЛА ТРАКТАТ БИКУРИМ Мишна - 2 - раздел Зраим - Посевы

Мишна - Том III - Раздел Нашим - Женщины М: Книжники; Лехаим, 2013.—656с. ISBN 978-5-9953-0289-6 ("Книжники") ISBN 978-5-9003-0987-3 ("Лехаим") Мишна - 3 - раздел Нашим - Женщины - Содержание ТРАКТАТ ЙЕВАМОТ ТРАКТАТ КТУБОТ ТРАКТАТ НЕДАРИМ ТРАКТАТ НАЗИР ТРАКТАТ СОТА ТРАКТАТ ГИТИН ТРАКТАТ КИДУШИН

Мишна - 4 - раздел Незикин - Ущербы

Том IV : Раздел Незикин [Ущербы] — 2014. —784 с. ISBN 978-5-9953-0306-0 (“Книжники”) ISBN 978-5-9003-0995-8 (“Лехаим”) ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА ТРАКТАТ БАВА БАТРА ТРАКТАТ САНГЕДРИН ТРАКТАТ МАКОТ ТРАКТАТ ШВУОТ ТРАКТАТ ЭДУЙОТ ТРАКТАТ АВОДА ЗАРА ТРАКТАТ ПИРКЕЙ АВОТ ТРАКТАТ ГОРАЙОТ Мишна - 4 - раздел Незикин - Ущербы

Мишна - Том V - Раздел Кодашим - Святыни М: Книжники; Лехаим, 2015.— 832с. ISBN 978-5-9953-0340-4 ("Книжники") ISBN 978-5-9003-1003-9 ("Лехаим") ТРАКТАТ ЗВАХИМ ТРАКТАТ МЕНАХОТ ТРАКТАТ ХУЛИН ТРАКТАТ БЕХОРОТ ТРАКТАТ АРАХИН ТРАКТАТ ТМУРА ТРАКТАТ КРИТОТ ТРАКТАТ МЕИЛА ТРАКТАТ ТАМИД ТРАКТАТ МИДОТ ТРАКТАТ КИНИМ