Что общего между шакалом, крокодилом и китом

Ивритское слово תַּנִּין таннин означает в современном иврите "крокодил." Между тем в ТАНАХе его значение не столь однозначно. Cлово תַּנִּין таннин употреблено в тексте Библии достаточно много раз. Но значение его очень далеко от крокодила. Обычно таннин - это название некоей морской твари, например, в Брейшит 1: 21 сказано:

ויברא אלהים את התנינים הגדולים

ва-йивра элоhим эт hа-танниним hа-гдолим,

что вполне корректно переводится как "И сотворил Бог рыб больших" (перевод Йосифона и синодальный перевод).

В некоторых случаях мы видим, что таннин наделен явными змееобразными чертами, например (Шмот 7:9):

קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין

ках эт маттеха ве-hашлех лифней паръо, йеhи ле-таннин

возьми свой жезл и брось его пред фараоном, и станет он змеем (и русский синодальный перевод, и перевод Йосифона используют здесь слово "змей", отличая его от נחש нахаш "змея; Змей-искуситель").

Общими чертами библейского таннина являются крупный размер, обитание в водной среде и змеевидное тело. Этакое Лох-0несское чудовище, одним словом.

Таннин хорошо известен и другим семитским языкам: угаритский tnn "морское чудовище; змей," сирийское tannînå "змей," арабский تنين таннин "дракон, морской змей." По одной из версий, чудовище Тиамат из аккадских мифов тоже является родственником таннина. В этом случае нельзя не упомянуть эфиопские слова: геэзtaman "змей, дракон," тигре и амхарский tämän - то же.

Интересно, что в одном месте в библейском тексте (Йехезкель 29:3) встречается название танним:

התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו

hа-танним hа-гадоль hа-ровец бе-тох йеорав

большой крокодил (?), лежащий в реках своих (дословно: "в Нилах своих")

Очень похоже выглядит древнее ивритское название шакала: תן тан (множ. число תניםтанним). Близость этого слова к морскому чудищу таннину не может не броситься в глаза. Шакал тан имеет тот же корень Т-Н-Н, его множественное число таннимсовпадает с названием морского чудища у Йехезкеля и очень близко к остальным его названиям (окончания -m в семитских языках и диалектах -n легко переходят друг в друга), да и "звериная" семантика не противоречит общему происхождению. Любопытно, что у тан "шакал" нет родственников за пределами иврита.

Напрашивается предположение об исходном корне t-m-n со значением "морской змей," который в моделях CVCC- естественно ассимилировался в t-nn-. В таком случае уместно сравнение с египетским tm.t "вид рыбы" и центральночадским *ta/um- "рыба; ловить рыбу." Каким образом от этого "змеерыбного" корня было образовано название шакала, я не знаю. Хотя возможна связь через объекты питания типа "рыбоед" (сравните в русском связь между медом и медведем) или через какие-то внешние признаки (сравните русское "лягушка" от древнерус. ляга "ляжка" и отсюда связь с "лягать").

Ну, и напоследок, в качестве очень рискованного предположения, я бы хотел провести связь от морского таннина и, возможно, сухопутного тана к еще одному морсому животному: לויתן liwātān. Хотя еще в мишнаитском иврите за ливйтаном было зафиксировано значение "кит", в библейском иврите ливйатан означает "некоторое морское животное":

לויתן זה יצרת לשחק בו

ливйатан зе йацарта лесахек бо

(Теhилим 104:26 = Псалтырь 103:26) левиафан, которого ты сотворил, чтобы играть в нем

יקבוהו אוררי יום, העתידים עורר לויתן

йиккевуhу оререй-йом, hа-атидим орер ливйатан

(Иов 3:8) Да проклянут его проклинающие день, могущие разбудить Левиафана

У библейского ливйатана есть угаритский родственник ltn (*lutanu ?) "мифическое животное." Клайн считает ливйатана образованием от לווה лава "извиваться" с суффиксом -ан со вставным -т-. Возможно, я ошибаюсь, но мне неизвестны другие образования с суффиксом -ан и со вставным -т- для корней с третьим йудом. Наоборот, мне известны противоположные случаи, когда суффикс -ан присоединяется к таким корням безо всякой вставки: קנין кинйан "приобретение, имущество, собственность," בנין бинйан "здание." По этой причине я не в большом восторге от предложенной Клайном "вставной" этимологии. Но если откзаться от этого вставного "т", толивйатан разлагается на לוי+תן, "извив тан(нин)а," сразу возвращая нас к нашим баранам змеям и драконам.