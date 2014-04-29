Десницкий - Библеистика - вызов христианству

23 и 24 апреля в Киеве Андрей Десницкий прочитал две лекции с интригующим названием - «Современная библеистика как вызов традиционному христианству». Вторая лекция записана и ее можно прослушать.

Андрей Десницкий - Современная библеистика как вызов традиционному христианству

Открытия современной библеистики для многих людей задают сложные вопросы. Эти вопросы значимы настолько, что некоторые из-за них оставляют христианство или, по-крайней мере, начинают себя в нем неуютно чувствовать...

Традиционное христианство имеет свои формы, оно догматично, оно миссионерское.

Однако библеистика - это наука, которая совершенно иначе устроена, она пользуется научным методом, который в отличие от догматики предполагает критичные подходы. Библеистика - наука, наука общественная, историческая, предполагает строгую доказательность.

Библеистика - дитя Реформации.

Переворот в современной библеистике сделал Бультман с его идеей демифологизации. Миф - это не сказка, не вранье, а иной способ описания действительности. Миф - это ассоциация с образом и поэзией.

Исход и завоевания Ханаана с точки зрения историка содержит проблемные стороны между максималистами и минималистами...