Десницкий - Библеистика - вызов христианству

23 и 24 апреля в Киеве Андрей Десницкий прочитал две лекции с интригующим названием - «Современная библеистика как вызов традиционному христианству». Вторая лекция записана и ее можно прослушать.
Андрей Десницкий - Современная библеистика как вызов традиционному христианству
Открытия современной библеистики для многих людей задают сложные вопросы. Эти вопросы значимы настолько, что некоторые из-за них оставляют христианство или, по-крайней мере, начинают себя в нем неуютно чувствовать...
Традиционное христианство имеет свои формы, оно догматично, оно миссионерское.
Однако библеистика - это наука, которая совершенно иначе устроена, она пользуется научным методом, который в отличие от догматики предполагает критичные подходы. Библеистика - наука, наука общественная, историческая, предполагает строгую доказательность.
Библеистика - дитя Реформации.
Переворот в современной библеистике сделал Бультман с его идеей демифологизации. Миф - это не сказка, не вранье, а иной способ описания действительности. Миф - это ассоциация с образом и поэзией.
Исход и завоевания Ханаана с точки зрения историка содержит проблемные стороны между максималистами и минималистами...
Впрочем, посмотрите и послушайте интереснейшую лекцию сами!
1. Говоря «с научной точки зрения» о неразрешимых противоречиях в библейском тексте, он, таким образом, дискредитирует его, а вместе с ним и заключающееся в нём учение, данное человечеству с незапамятных времён.
Между тем именно «научный», логический подход к ней показывает, что в Библии нет противоречий. Вся она вместе со Старым и Новым заветами представляет собой мощный нерушимый монолит. Исказить его можно только в мелочах, которые при внимательном рассмотрении текста тут же проявляются через нарушение в них той единой логики, которой подчинён весь этот монолит. Ведь именно поэтому апостолы и оставили Старый Завет вместе с Новым как наследие верующим в Иисуса Христа. Что же касается «противоречий», то они кажущиеся и представляют собой лишь камень преткновения для тех, кто рассматривает Библию с буквальной точки зрения.
В связи с этим мне хотелось бы предложить лектору задуматься над тем, почему Библия называется Священным Писанием, или что включает в себя само понятие священности.
Думаю, что ни для кого не секрет, что Священное - это значит касающееся скрытых глубин творения и поэтому написанное языком, который доступен не всем. Такой язык называется в Библии языком притч. О том, что вся Библия написана языком притч, прямо говорится на протяжении всего Священного Писания. Конечно, притчи писали люди, но делали они это, став (заметьте: благодаря непрестанному размышлению о сути всего сущего) приёмниками мыслей Божиих. Поэтому и говорит Сирах, что «изобретение притчей соединено с напряженным размышлением.» (Сир 13: 32) Такое размышление приводило их к тому, что «напряжённо размышляющие» исполнялись Святым Духом Божиим, Который начинал говорить их устами. Это очень хорошо видно из следующих высказываний пророков и царей:
«Я, Господь Бог твой от самой земли Египетской, (...) говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков употреблял притчи.» (Осия 12: 9-10)
или
«Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.» (Пс 77: 1-2)
Мы видим, что устами пророка и царя говорит Сам Бог, причём Он же сообщает, что говорит притчами.
Именно в связи с этим и «напряжённо размышляющие» мудрецы говорили:
«Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою» (Пс 48: 5)
«В сокровищницах премудрости - притчи разума». (Сирах 1: 25)
Они же советовали:
«Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их; ибо от них научишься ведению» (Сирах 8: 9-10)
«Сердце разумного обдумает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого.»(Сирах 3: 29)
«Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах: он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей; будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчей.» (Сир 39: 1-3)
«Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому; люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не ускользают от тебя.» (Сирах 6: 35 )
«Началом мудрости», помогающей «разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их», Соломон считал «страх Господень» (Притчи 1: 6-7) О том же писал Сирах: «премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему - вера и кротость.» (Сирах 1: 27)
Ту же притчу мы видим и в словах и действиях Иисуса Христа - старозаветного Бога, пришедшего во плоти, Который, как и раньше, «говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира.» (Мф 13: 34-35)
А слова Свои Он предварял или заключал всегда предупреждением: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» или «Кто может вместить, тот вместит». Страх же Господень Он образом Своим преобразовал в любовь к Господу.
Таким образом, Библия ясно говорит, что информация, заключённая в ней, дана в форме притчей и только с этих позиций она может быть понята. Так что, чтобы понять притчи и получить ответы на те вопросы, на которые, как думает лектор, нет ответа, их следует искать не во внешнем смысле её, который лишь кажется историческим, а через углубление в тонкие обороты притчей, исследование сокровенного смысла изречений и занятия загадками притчей.
2. Лектор считает абсурдом, как само понятие о Пресвятой Троице, так и молитву к Отцу нашему небесному, заповеданную нам Иисусом Христом.
Впрочем это не слишком меня удивляет, ибо, что касается Пресвятой Троицы, то даже богословы не имеют о ней чёткого представления. Причина всё в том же – главным образом историческом рассмотрении Библии.
Между тем внимательное изучение текстов обнаруживает, что о Пресвятой Троице говорится не только в Новом Завете, но и в Старом, как через упоминание Отца, Сына и Святого Духа, так и в виде притчей. Кстати, одна из притч лучше всего помогает нам понять её суть. Это так называемая притча о «благословении- проклятии Ноя», не понятая до сих пор богословами, рассматривающими всё буквально. В частности, смущение у них вызывает сообщение о том, что Иафет поселится в шатрах Сима. Куда же денется тогда Сим? - спрашивают они в недоумении и строят по этому поводу всякие догадки, в которые и сами не могут полностью поверить.
В главах, посвящённых загадке сыновей Ноя и помещенных в двух моих книгах «Таинство Пресвятой Троицы» и «Шесть дней творения и седьмой день» путём лингвистического и текстологического анализа я показала, что под Симом по сути подразумевается собственно человек, вернее, созданная Богом душа человеческая, а под Иафетом (Он же Yahve спаситель), выступает Святой Дух Божий, который должен вселиться в Сима ( и во всё его потомство), чтобы он/они приобрёл/ли образ Божий. [«Как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.» (2 Кор 6: 16)]
Но преградой к такому вселению является Хам со всем своим потомством – тот нечистый дух, который стал виновником появления у человека смертной плоти. Поэтому освобождение происходит, когда плоть эта приводится в жертву духу, что и показал нам Своей жертвой Спаситель. Жертва плоти (точнее её беспорядочных инстинктов) необходима, так как в ней заключается всё то, что мешает человеку приобрести предназначенный ему образ Божий. Это прежде всего эгоистические, ублажающие плоть чуаства, то есть отсутствие любви к Богу и к Его твари. Жертва эта духовная. Но показана Господом в духе притч для преткновения тех, кто не может мыслить духовно и для спасения тех, в ком достаточно духа для того, чтобы не только разуметь сказанное и сделанное Им, но и следовакть Ему.
Именно потому что Хам является преградой, он должен быть сначала покорён Симом и Иафетом, а потом и вовсе уничтожен. Сим, Хам и Иафет – живые сути - одна материальная, хотя и не из той материи, которая смертна, а две другие духовные, - поэтому каждая имеет свою родословную. Симу предстоит сделать выбор между двумя духами. От Иафета вселяется в него всё животворное, все добрые побуждения и мысли, а от Хама происходят бесчисленные формы развращения, обмана, убийства и прочее, из–за чего Библия и требует полного уничтожения всех хамитов, или хананеев, – не плотских людей, а духов злобы, населяющих человека.
В притче Ной символизирует Отца, Сим – Адама, а Иафет - Святого Духа. Хам же, как это ясно, - древнего змея и его духовное потомство, узурпировавшее Сима.
Я понимаю, что всё сказанное никак не согласуется с установившимися, замечу, ложнымы представлениями о семитах, иафетянах (или арийцах) и хамитах. Это потому что мы живём в мире обмана, перевернувшего всё с ног на голову. Но любящий Бога понимает это. Как говорит Христос, «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.» (Ин 10: 27-28)
Когда Сим соединится с Иафетом, тогда и проявится Творец, ибо Сим (Сын) отразит Отца, благодаря Святому Божиему Духу (Иафету).
Таким образом, Пресвятая Троица, - это, фактически Отец Небесный (Истинный Человек), чья Мысль отражается в Слове (Сыне) Его, как в чистейшем зеркале. И происходит это чистейшее отражение благодаря присутствию совести, которая и есть Святой Дух. При отсутствии последнего слово искажает мысль, и человек теряет образ Отца небесного. Поэтому и мы, если мы считаем себя сынами Господа, должны жить по совести, а не по похотям нашей плоти. Такова суть Пресвятой Троицы, о которой более подробно можно прочеть в главе «Почему ислам обвиняет христиан в могобожии или ещё раз о Пресвятой Троице» из моей книги «Болезни земных церквей или вопреки учению Иисуса Христа», изданной в этом году.
На реплику же лектора о том, что молитва «Отче наш» это бред, а также на вопрос, откуда она взялась и почему мы «смеем» называть Бога отцом, отвечу словами Иисуса Христа, Который сказал по этому поводу даже так:
«и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф 23: 9)
Господа называли отцом и старозаветные священники. Это видно из слов упрёка, которые произносит в их адрес Господь Саваоф:
«если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое.» (Мал 1: 6)
Вот, откуда идёт понятие об Отце. Это очень кратко.
3. Теперь что касается «кровожадной» войны Иисуса Навина.
Из сказанного о хамитах, или хананеях, ясно, что речь в войне Иисуса идёт не о плотских народах, а о духах зла, которых человек должен нещадно извести из себя, даже если в результате этого ему придётся пожертвовать своей смертной жизнью. Ещё одним доказательством того, что это именно так, является тот факт, что «земли обетованной», - той, что купается в Едеме, ибо реки, текущие молоком и мёдом, относятся именно к Едему, - как не было, так и нет на этой земле. Об этом я писала подробно в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день».
4. Несколько слов относительно определения подлинности тех или иных священных текстов по определению подлинности их авторов.
Современные библеисты тратят много времени на определение авторства священных посланий, сверяют письмена, время написания и т.д и т.п. и на этом строят свои заключения о правдивости того или иного послания. При этом меньше всего они уделяют внимания сути написанного. Ведь на самом деле, не важно, кто и когда их написал. Важно совсем другое: не соврал ли он, соответствует ли сказанное им общей логике Старого и Нового Завета. Правда, чтобы определить это, надо знать эту общую логику. А знание это требует углублённого изучения слова Божиего, изучения с верой в него, а значит, и с любовью к нему. Но как раз этого богословы и библеисты и не делают. Это видно из того, что они не могут дать ответа на многие вопросы, на которые тем не менее ответ есть. Только надо подойти к нему с духовной точки зрения. А они подходят к нему лишь с плотской точки зрения, как люди «душевные», то есть плотские, о которых апостол говорит:
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.» (1 Кор 2: 14)
5. Наконец, последнее, относительно того, имеет или не имеет Библия отношение к вере.
Библия имеет самое прямое отношение к вере и только к вере. Её нельзя рассматривать как нечто отдельно взятое. История здесь ни при чём. Неужели кто-то всерьёз думает, что Господу, - Который, как утверждает Священное Писание, есть Дух и Отец Духов, - интересна история войн смертного человека на проклятой со времён Адама земле. Нет, Ему интересно освобождение его из тех пут, в которые он попал, проявив самость, совершенно противоположную той любви, которой Бог хочет, чтобы сыны Его любили друг друга, той любви, которая есть Закон Вечной Жизни и без которой этой Жизни просто не может быть.
6. В заключение я должна отметить и то, в чём я согласна с лектором.
Это касается институтов церквей всех конфессий. Их учение, действительно, полухристианское, а то и вовсе не имеющее ничего общего с учением Христа. Это очень горький факт. Я посвятила ему целую книгу, уже отмеченную выше под названием «Болезни земных церквей или вопреки учению Иисуса Христа», где подробно показала, в чём состоит это отступление.
Много пафоса не о чем.