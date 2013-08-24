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24.08.2013 675

Иеремиас - Божий народ

Author: esxatos
Дом молитвы церкви ХВЕ Вознесение г. Пинск
Понятие έκκλησία надлежит передавать не словом «Церковь», а словосочетанием «народ Божий».
 
 

Церковь - Божий народ - Иоахим Иеремиас

 

Из И. Иеремиас - Богословие  Нового Заваета - § 17. Собирание общины спасаемых

Те, кому открывается Евангелие, собираются вокруг Иисуса, так сказать, концентрическими кругами. Всюду, где он появляется, он оставляет приверженцев, которые вместе со своими семьями ожидают Царства и принимают Иисуса и его посланцев; они рассеяны по всей стране, прежде всего в Галилее, но также и в Иудее, например в Вифании, и в Десятиградии (Мк 5,19сл). Круг учеников сопровождает его в его странствиях; это такие люди, как Левий, сын Алфея (Мк 2,14), Иосиф, называемый Варсавой, и Матфий (Деян 1,23727), а также женщины (Лк 8,1-3; Мк 15,40сл), видимо вдовые, поскольку они распоряжаются своим имуществом. Их ядро составляют двенадцать посланцев Иисуса728. Так в этом мире возникает община тех, кто принадлежит к Царству Божьему. Но на самом ли деле хотел Иисус создать собственную общину? По поводу этого высказывались сомнения.
 
Сомнения возникают в связи со следующим странным фактом: слово εκκλησία [община, церковь] встречается в евангелиях всего в двух местах. Оба они находятся у Матфея и к тому же имеют разный смысл: в Мф 16,18 имеется в виду Церковь в целом, в 18,17 (дважды) - отдельная община. Учитывая, насколько большое значение имело слово εκκλησία - в обоих смыслах - для первохристианской Церкви, напрашивается вывод, что в обоих указанных местах Евангелия от Матфея мы имеем дело с церковным словоупотреблением.
 
 
Иными словами, скудость и сомнительность примеров использования этого слова исключают, согласно широко распространенному мнению, возможность того, что Иисус хотел создать εκκλησία. Кроме того, результаты более ранних исследований показывали, что Иисус ожидал конца этого мира в близком, более того, в ближайшем времени. Уже по одной этой причине он не мог помышлять об учреждении Церкви.
 
Итак, можно не сомневаться: если бы под εκκλησία понималась организация наподобие той, которая сформировалась в последующие времена, то приписывание Иисусу намерения основать εκκλησία было бы явным анахронизмом. Но такое понимание слова εκκλησία неверно. Правильно понять его помогает следующее наблюдение: образ строительства Церкви (Мф 16,18) имеется также в кумранской литературе, а именно в 4Q pPs 37 III 16 (к Пс 37 (36), 23б-24а): «(Бог) поставил его (Учителя праведности), libnot lo'adat... чтобы он ему общину... построил».
 
Так как это место - «единственная точная параллель к словам о строительстве Церкви Мф 16,18»729, то для более точного определения понятия εκκλησία в Мф 16,18 следовало бы взять в качестве отправной точки слово 'eda. Еврейское 'eda в своем основном значении употребляется в кумранских текстах in bonam partem по отношению к ангелам как отряду Божьему, но чаще всего - по отношению к ессейской общине как сообществу тех, кто принадлежит к спасаемому народу (в отличие от не готовой покаяться massa perditionis).
 
Соответственно понятие έκκλησία надлежит передавать не словом «Церковь», а словосочетанием «народ Божий». Ведь именно о новом народе Божьем, который он собирает, постоянно говорит Иисус, используя при этом множество образов (еще одно подтверждение тому, что при изложении провозвестия Иисуса нельзя ограничиваться специальной терминологией).
 
 
Божий народ
 
 
Он говорит о новом народе Божьем как о стаде (Лк 12,32; Мк 14,27 пар. Мф 26,31сл; Ин 10,1-29, ср. Мф 10,16 пар. Лк 10,3, а также Ин 16,32), которое пастырь спасает от рассеяния и собирает (Мф 12,30 пар. Лк 11,23; Мф 15,24; Ин 10,1-5.16.27-30; ср. Иез 34,1-31; Иер 23,1-8)730, как о множестве гостей на свадьбе (Мк 2,19 пар.), как о посеянных Богом растениях (Мф 13,24; 15,13, где им противопоставляются растения иного происхождения)731, как о захваченных неводом рыбах (Мф 13,47 ср. Мк 1,17).
 
Семья нового народа Божьего - это дом Божий (Мф 16,18 ср. Агг 2,6-9) или град Божий, основанный на горе Сион (Мф 5,14 ср. Ис 2,2-4 пар. Мих 4,1-3; Ис 25,6-8; 60); свет от него должен быть виден издалека, отчего его обитатели называются сынами света (Лк 16,8; Ин 12,36). Они - члены нового союза (Мк 14,24 пар.; 1 Кор 11,25), относительно которых исполняется пророчество о том, что Бог будет их учителем (Мф 23,8; Иер 31,33сл)732.
 
Отсутствие в речениях Иисуса играющего столь важную роль в Кумране образа воинства Божьего (1Q M), безусловно, не случайно733. Из всех образов, используемых для характеристики нового народа Божьего, ему ближе всего сравнение общины спасаемых с эсхатологической familia Dei734. Она заменяет земную семью, от которой сам Иисус и сопровождающие его ученики должны были отказаться (Мк 10,29сл пар.). В эсхатологической семье Бог является Отцом (Мф 23,9), Иисус - хозяином дома, близкие ему - домочадцами (Мф 10,25735); пожилые женщины, слушающие его слово, - это его матери, мужчины и ученики - его братья (Мк 3,34 пар.). И в то же время все они - малые, дети, даже νήπιοι [младенцы] в семье (Мф 11,25), к которым Иисус, хотя они и взрослые по возрасту, обращается как к детям736.
 
Familia Dei проявляет себя прежде всего в общности трапезы, которая предвосхищает трапезу спасаемых в конце времен737. В другом месте Иисус расширяет границы семьи Божьей, не ограничивая ее кругом своих приверженцев: всех терпящих нужду, преследуемых и одиноких он называет своими братьями и тем самым включает в familia Dei (Мф 25,40, где указательное местоимение τούτων [этих] - характерный для семитских языков плеоназм и, следовательно, не может трактоваться как сужение понятия άδελφοί [братья] до круга учеников738). Нет никакого сомнения: используя самые разные образы, Иисус вновь и вновь говорит о собирании народа Божьего, которое он осуществляет.
 
Этому никоим образом не противоречит ожидание близкого конца. Напротив! Именно в том случае, если Иисус полагал, что конец близок, у него должно было возникнуть намерение собрать живущий во времена спасения народ Божий. Ибо посланнику Бога нужен народ Божий, пророку - отряд учеников. Мы должны еще больше заострить эту мысль: единственный смысл всей деятельности Иисуса - это собирание народа Божьего в конце времен.
 
И сами ученики сознавали себя явно выделенным сообществом, что видно из Лк 11,1. Просьба «Господи, научи нас молиться» не означает, что ученики еще только должны были научиться правильной молитве739; скорее, ссылаясь на пример Крестителя, они просят Иисуса о молитве, которая выделила и сплотила бы их как его учеников. В религиозных группах того времени именно свой собственный порядок молитвы был существенным признаком их общности740. Так было у фарисеев741, так было у кумранитов742, так было у приверженцев Крестителя (Лк 11,1). Тот факт, что ученики просили Иисуса о молитве, позволяет утверждать, что они сознавали себя членами общины Иисуса.

 

Книгу  читаем на Эсхатосе здесь

 

Примечания

727 Они удовлетворяют сформулированному в ст. 21 сл условию: от крещения Иоаннова до вознесения были (по словам Петра) συνελθόντες ήμΐν [ходившими вместе с нами].
728 К вопросу об историчности кружка двенадцати см. ниже, § 20.1.
729 G.Jeremias, Lehrer der Gerechtigkeit, 148.
730 Ср. J.Jeremias, ποιμήν κτλ., ThW VI, 1959, 484-501.
731 Сравнение общины с плантацией не раз встречается в кумранских текстах, ср. G.Jeremias, Lehrer der Gerechtigkeit. 183 (Anm. 7). 249ff. 256ff.
732 При интерпретации слова διδάσκαλος в Мф 23.8 (είς γάρ έστιν ύμών ό διδάσκαλος [ибо один у вас Учитель]) следует исходить из того, что стихи 8 и 9 выстраиваются параллельно. Развитие мысли выражается переходом от пассива к активу в первой части предложения (8а: κληθήτε [(называйтесь] / 9а: καλέσητε [называйте]): ученики не должны позволять, чтобы к ним обращались со словом «господин» (ст. 8а), поскольку такое обращение должно быть оставлено для Бога, и, в свою очередь, не должны обращаться к пожилым людям со словом «отец» (9а). Во второй, главной части предложения и в том и в другом стихе имеется в виду Бог: он подразумевается и под небесным Отцом (ст. 9б), и под Учителем (ст. 8б ср. Иер 31,33сл). Толкование, согласно которому Учитель - это Христос (ст. 10), вторично; об этом свидетельствует уже само выражение ό Χριστός, которого Иисус избегает (ср. Jeremias, Abba, 44f.).
733 Ср. W.Grundmann, Die Geschichte Jesu Christi, Berlin, 1957, 157.
734 J.Schniewind, Das Evangelium nach Markus, NTD l10, Göttingen, 1963, к Мк 3.31слл.
735Об игре слов Βεελζεβούλ / οίκοδεσπότης в Мф 10,25 см. выше, § 1.
736 Мк 10,24 τέκνα [дети] ср. 2,5 τέκνον [дитя]; 5,34 Ουγάτηρ [дочь].
737 Мк 2,15-17 пар.; 6,34-42 пар.; 8,1-10 пар.; 7,27 пар.; 14.22-25; Лк 15,1сл; см. выше, § 12.2. Ср. W.Grundmann, Die υήπιοι in der urchristlichen Paränese, NTS 5, 1958/59, 205.
738 Jeremias, Gleichnisse8, 205.
739 Возможно, что так понял это Лука, начиная стихом 11,1 учение о молитве 11,1-13, предназначенное для христиан из язычников (ср. J.Jeremias, Das Vaterunser im Lichte der neueren Forschung, Calwer Hefte 50, Stuttgart, 1961/1967. 11 = Abba, 157).
740 K.H.Rengstorf, Das Evangelium nach Lukas, NTD 39, Göttingen, 1962, 144.
741 Ежедневная трехразовая молитва Тфилла - утром, днем и вечером - была, по-видимому, с самого начала характерной особенностью фарисеев; Мф 6,5сл говорит о строгом соблюдении фарисеями времени дневной молитвы - даже в сутолоке базара. Ср. J.Jeremias, Das tägliche Gebet im Leben Jesu und in der ältesten Kirche, in: Abba, 70-73.
742 Среди папирусов 4-й пещеры обнаружена еще не опубликованная рукопись с благословениями для вечерней и утренней молитвы на каждый день месяца (ср. C.-H.Hunziger, Aus der Arbeit an den unveröffentlichten Texten von Qumran, ThLZ 85, 1960, Sp. 152).

 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Теология
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