Иеремиас - Божий народ

Понятие έκκλησία надлежит передавать не словом «Церковь», а словосочетанием «народ Божий».

Церковь - Божий народ - Иоахим Иеремиас

Из И. Иеремиас - Богословие Нового Заваета - § 17. Собирание общины спасаемых

Те, кому открывается Евангелие, собираются вокруг Иисуса, так сказать, концентрическими кругами. Всюду, где он появляется, он оставляет приверженцев, которые вместе со своими семьями ожидают Царства и принимают Иисуса и его посланцев; они рассеяны по всей стране, прежде всего в Галилее, но также и в Иудее, например в Вифании, и в Десятиградии (Мк 5,19сл). Круг учеников сопровождает его в его странствиях; это такие люди, как Левий, сын Алфея (Мк 2,14), Иосиф, называемый Варсавой, и Матфий (Деян 1,23 727 ), а также женщины (Лк 8,1-3; Мк 15,40сл), видимо вдовые, поскольку они распоряжаются своим имуществом. Их ядро составляют двенадцать посланцев Иисуса 728 . Так в этом мире возникает община тех, кто принадлежит к Царству Божьему. Но на самом ли деле хотел Иисус создать собственную общину? По поводу этого высказывались сомнения.

Сомнения возникают в связи со следующим странным фактом: слово εκκλησία [община, церковь] встречается в евангелиях всего в двух местах. Оба они находятся у Матфея и к тому же имеют разный смысл: в Мф 16,18 имеется в виду Церковь в целом, в 18,17 (дважды) - отдельная община. Учитывая, насколько большое значение имело слово εκκλησία - в обоих смыслах - для первохристианской Церкви, напрашивается вывод, что в обоих указанных местах Евангелия от Матфея мы имеем дело с церковным словоупотреблением.

Иными словами, скудость и сомнительность примеров использования этого слова исключают, согласно широко распространенному мнению, возможность того, что Иисус хотел создать εκκλησία. Кроме того, результаты более ранних исследований показывали, что Иисус ожидал конца этого мира в близком, более того, в ближайшем времени. Уже по одной этой причине он не мог помышлять об учреждении Церкви.

Итак, можно не сомневаться: если бы под εκκλησία понималась организация наподобие той, которая сформировалась в последующие времена, то приписывание Иисусу намерения основать εκκλησία было бы явным анахронизмом. Но такое понимание слова εκκλησία неверно. Правильно понять его помогает следующее наблюдение: образ строительства Церкви (Мф 16,18) имеется также в кумранской литературе, а именно в 4Q pPs 37 III 16 (к Пс 37 (36), 23б-24а): «(Бог) поставил его (Учителя праведности), libnot lo'adat... чтобы он ему общину... построил».

'eda. Еврейское 'eda в своем основном значении употребляется в кумранских текстах in bonam partem по отношению к ангелам как отряду Божьему, но чаще всего - по отношению к ессейской общине как сообществу тех, кто принадлежит к спасаемому народу (в отличие от не готовой покаяться massa perditionis). Так как это место - «единственная точная параллель к словам о строительстве Церкви Мф 16,18» 729 , то для более точного определения понятия εκκλησία в Мф 16,18 следовало бы взять в качестве отправной точки словоЕврейскоев своем основном значении употребляется в кумранских текстах in bonam partem по отношению к ангелам как отряду Божьему, но чаще всего - по отношению к ессейской общине как сообществу тех, кто принадлежит к спасаемому народу (в отличие от не готовой покаяться massa perditionis).

Соответственно понятие έκκλησία надлежит передавать не словом «Церковь», а словосочетанием «народ Божий». Ведь именно о новом народе Божьем, который он собирает, постоянно говорит Иисус, используя при этом множество образов (еще одно подтверждение тому, что при изложении провозвестия Иисуса нельзя ограничиваться специальной терминологией).

Он говорит о новом народе Божьем как о стаде (Лк 12,32; Мк 14,27 пар. Мф 26,31сл; Ин 10,1-29, ср. Мф 10,16 пар. Лк 10,3, а также Ин 16,32), которое пастырь спасает от рассеяния и собирает (Мф 12,30 пар. Лк 11,23; Мф 15,24; Ин 10,1-5.16.27-30; ср. Иез 34,1-31; Иер 23,1-8) 730 , как о множестве гостей на свадьбе (Мк 2,19 пар.), как о посеянных Богом растениях (Мф 13,24; 15,13, где им противопоставляются растения иного происхождения) 731 , как о захваченных неводом рыбах (Мф 13,47 ср. Мк 1,17).

Семья нового народа Божьего - это дом Божий (Мф 16,18 ср. Агг 2,6-9) или град Божий, основанный на горе Сион (Мф 5,14 ср. Ис 2,2-4 пар. Мих 4,1-3; Ис 25,6-8; 60); свет от него должен быть виден издалека, отчего его обитатели называются сынами света (Лк 16,8; Ин 12,36). Они - члены нового союза (Мк 14,24 пар.; 1 Кор 11,25), относительно которых исполняется пророчество о том, что Бог будет их учителем (Мф 23,8; Иер 31,33сл) 732

Отсутствие в речениях Иисуса играющего столь важную роль в Кумране образа воинства Божьего (1Q M), безусловно, не случайно 733 . Из всех образов, используемых для характеристики нового народа Божьего, ему ближе всего сравнение общины спасаемых с эсхатологической familia Dei 734 . Она заменяет земную семью, от которой сам Иисус и сопровождающие его ученики должны были отказаться (Мк 10,29сл пар.). В эсхатологической семье Бог является Отцом (Мф 23,9), Иисус - хозяином дома, близкие ему - домочадцами (Мф 10,25 735 ); пожилые женщины, слушающие его слово, - это его матери, мужчины и ученики - его братья (Мк 3,34 пар.). И в то же время все они - малые, дети, даже νήπιοι [младенцы] в семье (Мф 11,25), к которым Иисус, хотя они и взрослые по возрасту, обращается как к детям 736

Familia Dei проявляет себя прежде всего в общности трапезы, которая предвосхищает трапезу спасаемых в конце времен 737 . В другом месте Иисус расширяет границы семьи Божьей, не ограничивая ее кругом своих приверженцев: всех терпящих нужду, преследуемых и одиноких он называет своими братьями и тем самым включает в familia Dei (Мф 25,40, где указательное местоимение τούτων [этих] - характерный для семитских языков плеоназм и, следовательно, не может трактоваться как сужение понятия άδελφοί [братья] до круга учеников 738 ). Нет никакого сомнения: используя самые разные образы, Иисус вновь и вновь говорит о собирании народа Божьего, которое он осуществляет.

Этому никоим образом не противоречит ожидание близкого конца. Напротив! Именно в том случае, если Иисус полагал, что конец близок, у него должно было возникнуть намерение собрать живущий во времена спасения народ Божий. Ибо посланнику Бога нужен народ Божий, пророку - отряд учеников. Мы должны еще больше заострить эту мысль: единственный смысл всей деятельности Иисуса - это собирание народа Божьего в конце времен.

И сами ученики сознавали себя явно выделенным сообществом, что видно из Лк 11,1. Просьба «Господи, научи нас молиться» не означает, что ученики еще только должны были научиться правильной молитве 739 ; скорее, ссылаясь на пример Крестителя, они просят Иисуса о молитве, которая выделила и сплотила бы их как его учеников. В религиозных группах того времени именно свой собственный порядок молитвы был существенным признаком их общности 740 . Так было у фарисеев 741 , так было у кумранитов 742 , так было у приверженцев Крестителя (Лк 11,1). Тот факт, что ученики просили Иисуса о молитве, позволяет утверждать, что они сознавали себя членами общины Иисуса.

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Примечания

727 Они удовлетворяют сформулированному в ст. 21 сл условию: от крещения Иоаннова до вознесения были (по словам Петра) συνελθόντες ήμΐν [ходившими вместе с нами].

728 К вопросу об историчности кружка двенадцати см. ниже, § 20.1.

729 G.Jeremias, Lehrer der Gerechtigkeit, 148.

730 Ср. J.Jeremias, ποιμήν κτλ., ThW VI, 1959, 484-501.

731 Сравнение общины с плантацией не раз встречается в кумранских текстах, ср. G.Jeremias, Lehrer der Gerechtigkeit. 183 (Anm. 7). 249ff. 256ff.

732 При интерпретации слова διδάσκαλος в Мф 23.8 (είς γάρ έστιν ύμών ό διδάσκαλος [ибо один у вас Учитель]) следует исходить из того, что стихи 8 и 9 выстраиваются параллельно. Развитие мысли выражается переходом от пассива к активу в первой части предложения (8а: κληθήτε [(называйтесь] / 9а: καλέσητε [называйте]): ученики не должны позволять, чтобы к ним обращались со словом «господин» (ст. 8а), поскольку такое обращение должно быть оставлено для Бога, и, в свою очередь, не должны обращаться к пожилым людям со словом «отец» (9а). Во второй, главной части предложения и в том и в другом стихе имеется в виду Бог: он подразумевается и под небесным Отцом (ст. 9б), и под Учителем (ст. 8б ср. Иер 31,33сл). Толкование, согласно которому Учитель - это Христос (ст. 10), вторично; об этом свидетельствует уже само выражение ό Χριστός, которого Иисус избегает (ср. Jeremias, Abba, 44f.).

733 Ср. W.Grundmann, Die Geschichte Jesu Christi, Berlin, 1957, 157.

734 J.Schniewind, Das Evangelium nach Markus, NTD l10, Göttingen, 1963, к Мк 3.31слл.

735Об игре слов Βεελζεβούλ / οίκοδεσπότης в Мф 10,25 см. выше, § 1.

736 Мк 10,24 τέκνα [дети] ср. 2,5 τέκνον [дитя]; 5,34 Ουγάτηρ [дочь].

737 Мк 2,15-17 пар.; 6,34-42 пар.; 8,1-10 пар.; 7,27 пар.; 14.22-25; Лк 15,1сл; см. выше, § 12.2. Ср. W.Grundmann, Die υήπιοι in der urchristlichen Paränese, NTS 5, 1958/59, 205.

738 Jeremias, Gleichnisse8, 205.

739 Возможно, что так понял это Лука, начиная стихом 11,1 учение о молитве 11,1-13, предназначенное для христиан из язычников (ср. J.Jeremias, Das Vaterunser im Lichte der neueren Forschung, Calwer Hefte 50, Stuttgart, 1961/1967. 11 = Abba, 157).

740 K.H.Rengstorf, Das Evangelium nach Lukas, NTD 39, Göttingen, 1962, 144.

741 Ежедневная трехразовая молитва Тфилла - утром, днем и вечером - была, по-видимому, с самого начала характерной особенностью фарисеев; Мф 6,5сл говорит о строгом соблюдении фарисеями времени дневной молитвы - даже в сутолоке базара. Ср. J.Jeremias, Das tägliche Gebet im Leben Jesu und in der ältesten Kirche, in: Abba, 70-73.

742 Среди папирусов 4-й пещеры обнаружена еще не опубликованная рукопись с благословениями для вечерней и утренней молитвы на каждый день месяца (ср. C.-H.Hunziger, Aus der Arbeit an den unveröffentlichten Texten von Qumran, ThLZ 85, 1960, Sp. 152).