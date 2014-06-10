Демиденко - Где Авель брат твой

«Где Авель брат твой?»

«Молчание может быть самой чудовищной ложью»

Роберт Льюис Стивенсон.

Пишу это потому что традиционно протестантизм на бывшей территории советского союза имеет довольно вялую позицию по отношению к вызовам современного общества. Не в последнюю очередь это обусловлено жестокими преследованиями которым подвергались христианские церкви при советской власти. Эти гонения определили некоторую сознательную, а часто и подсознательную отстраненность христиан от общественной жизни и замкнутость на внутриобщинной. Частично именно эта замкнутость была поводом для обвинений протестантов советского и послесоветского периода в сектантстве и отчужденности.

Верующие привыкли (или лучше их приучили), принимать любую власть, и к сожалению принимать абсолютно все, что она при этом делает, опираясь на некоторые тексты священного Писания. К примеру: "нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" (Рим 13:1). Действительно можно заметить определенный акцент служения Христа на внутренней (сердечной) стороне человеческой жизни: "царство Божие внутри вас есть" (Лук.17:21). Выглядит, что разные тексты священного Писания как "царство мое не отсюда" (Иоана 18:36),текст который называет христиан странниками и пришельцами на Земле (1 Петра 2:11), а так же "о горнем помышляйте, а не о земном" (Кол. 3:2) полностью концентрируют внимания и жизненные устремления христиан не на земной, а на небесной жизни. К этому следует добавить традиционную трактовку пацифистами текста "ударившего тебя в правую щеку подставь и другую" (Матф.5:39) как запрет защищать себя или близких применяя физическую силу в принципе. Эти и некоторые другие рассуждения спровоцировали инфантильную позицию многих церквей и лично христиан по отношению не только к реальным проблемам общества, но и к проблемам в принципе. Решение реальных проблем было подменено литургией, христианскими лозунгами с опорой в Богоискании скорее на экзистенциализм и ощущения, чем на ясные позиции и активное служение.

Думаю иногда мы однобоко понимаем личность Христа, забывая, что хоть царство Его и не отсюда, - пришел Он для труда именно сюда,- на Землю. Христос совсем не похож на молчащего и лояльного христианина–конформиста. Все Евангелие пронизано напряженными диалогами Христа с окружающими Его людьми. Увидя, что в Иерусалимском храме устроили рынок и обменивали деньги, Он выгнал всех кнутом, опрокинул столы и после этого рассыпал деньги менял. В современном обществе такое поведение квалифицировалось бы минимум как хулиганство и имело юридические последствия (впрочем как и проповедь против содомии в современных демократических странах).

Кстати фарисеи и религиозные начальники были властями и тем не менее Господь назвал их прилюдно окрашенными гробами «.которые снаружи кажутся красивыми , а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Матф.23:27). Ближайший соратник Христа Иоанн Креститель открыто обличал царя Ирода за то, что Ирод незаконно жил с женой собственного брата, при этом Ирод явно боялся Иоанна. Сам Христос сказал об Ироде «..пойдите скажите этой лисице» (Лук.13:32), а иудеям желавшим Его убить заявил, что они дети дьявола. Христос не воевал с людьми, Он воевал за них, против тьмы поглотившей их души и умы, против ложных стандартов лишающих их здравого смысла, сковывающих их страхов и лукавой политкорректности человека.

В священном Писании христиане названы солью земли и светом миру, что требует от церкви твердой, честной и смелой позиции в отношении всего, что происходит на земле. Акцент христианства на сердце человека и его внутренней жизни ни в коей мере не устраняет ответственности христианина за ближнего, общество, семью, церковь, руководство церкви, государства, местные руководства на региональном уровне и правительство всей страны. Заявления некоторых христиан, что «каждый будет отвечать сам за себя», а «Бог и начальники (в том числе и религиозные) разберутся» - являются по сути отстранением от этой ответственности и не желанием отвечать за мир который нас окружает.

В этой связи будет интересно переосмыслить вопрос Бога к человеку «где Авель брат твой?» и ответ Каина «..не знаю. Разве я сторож брату моему?». Нам не обязательно убивать брата своего буквально, чтобы идти путем Каиновым. Нам достаточно устраниться. Безразличие особенно ханжеское, одно из излюбленных одеяний жестокости. Апостол Иоанн учит, что «не любящий брата своего пребывает в смерти, всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца» (Иоан.3:14-15). Мы ни кого не убили, нам просто все равно!

В свое время большая часть немецких протестантов поддержали Адольфа Гитлера, что способствовало принятию его немецкой элитой. Вот некоторые выдержки из книги Эрвина Люцера «Крест Гитлера».

«Тем временем «Немецкие христиане» составили новую конституцию церкви, которая была признана Рейхстагом 14 июля 1933 года. Их девиз звучал как «Одно государство, один народ, одна церковь». Они поддерживали «позитивное христианство» Гитлера, утверждая, как, к примеру, Герман Грюнер, что «Гитлер является тем путем, которым Дух и воля Божия к немецкому народу войдут в Церковь Христа». Эти христиане украшали свои алтари нацистскими флагами и приветствовали друг друга в своих собраниях по-нацистски» . « В течение двух дней, 5 и 6 сентября 1933 года, в Берлине состоялся старый Прусский Генеральный Синод. Делегации пасторов и церковнослужителей прибывали на него в нацистской униформе и использовали нацистское приветствие. Этот Собор быстро принял характер скорее показного, чем дискуссионного совещания. Его участники утвердили Людвига Мюллера как своего епископа и сместили действующих генеральных суперинтендантов для замены их более лояльными целям нацистов. Они одобрили то, что называлось «арийским пунктом», согласно которому люди с еврейской кровью не могли быть допущены к церковным кафедрам в Германии. От всех пасторов требовалось подписаться под этим заявлением и оказывать «безусловную поддержку национал-социалистическому государству».

Не все в церкви Германии молчали. Молодой богослов Дитрих Бонхефер прозорливо предостерегал церковь Германии от поддержки Адольфа Гитлера:

«…образ вождя постепенно становится образом обманщика. Так вождь превращает себя в идола и насмехается над Богом».

Церкви не обязательно говорить ложь, ей достаточно молчать в то время когда говориться ложь. Бог есть Бог правды. Правда - это взгляд Бога на вещи и собственно в лучшем своем понимании, правда - это и есть реальность. Религиозная деятельность не имеющая конкретной, практичной и настойчивой связи с реальными проблемами, вызовами и вопросами отдельных людей, семей, церквей и других институтов общества, скорее всего не имеет никакой связи и с Богом.

В 1933 году в Германии был созван национальный синод. Его целью было избрание Людвига Мюллера на пост епископа Рейха, для объединения всех протестантских конфессий в одну национальную организацию. Другой кандидатуры не было.

Интересно, что страсть «объединять» церковь в единую прогосударственную структуру всегда была близка тоталитарным режимам. Единое руководство, инфраструктура и жесткая вертикаль необходимы для ручного управления. В этой связи важно, на мой взгляд, серьезно подумать о том как и для чего был образован в 1944 ВСЕХБ и о драматическом расколе 1961 года, с последующим делением на официально признанный ВСЕХБ и не признанный государством Совет Церквей. Если при этом учесть во многом идентичную фашистскую стилистику Гитлеровской германии и СССР можно делать выводы о том на сколько сильно административно, идеологически и к сожалению духовно повлияли спецслужбы СССР на твердость и ясность евангельских позиций протестантских церквей того периода.

Вот как описывает синод Эрвин Люцер:

«Как бы в насмешку Синод проходил в крепостной церкви Виттенберга, к дверям которой Мартин Лютер когда-то пригвоздил свои девяносто пять тезисов. Прямо рядом с могилой, в которой был похоронен Лютер, Людвиг Мюллер был единогласно избран епископом Рейха, а другие «Немецкие христиане» — региональными епископами.

Таким образом, по иронии, символичность которой нельзя не заметить, свастика, по сути, была принята как новый крест в том же самом соборе, в котором Лютер за четыреста лет до того проповедовал о кресте Христовом!

…Нимёллер и Бонхёффер также присутствовали на собрании в Виттенберге 27 сентября 1933 года. Они распространяли листовки среди делегатов, а также прикрепляли их к деревьям. «Мы не перестанем сражаться со всем, что является разрушительным для самой сути Церкви».

Как только был избран Людвиг Мюллер, Бонхёффер, стоявший в задних рядах церкви, прошептал одному из своих друзей: «Ты только что стал свидетелем смерти церкви в Германии!».

«Таким образом, протестанты разделились на две группы, каждая из которых заявляла о том, что именно она составляет церковь и является преемницей Реформации. Многие пасторы колебались, другие же надеялись, что смогут просто продолжать свои служения, не принимая ни одну из сторон».

Дальше Люцер пшет:

«..пасторы все еще полагали, что возможен компромисс, надеясь, что Гитлер узаконит Исповедующую церковь в обмен на ее патриотизм и молчаливую поддержку военных действий. Они надеялись, что дипломатией можно достичь лучшего результата, чем смелым противостоянием». «Гитлер, однако, не допускал для них роскоши нерешительности. В конце концов, они должны были сделать выбор: либо кесарь, либо Христос».

Нимёллер ясно заявил: «Повиновение этим тиранам Церкви равнозначно неповиновению Богу».

Бонхёффер открыто говорил об антисемитизме Рейха и постыдном молчании церквей пред лицом подобной несправедливости. «Где Авель, брат ваш?» — спрашивал он. Составить единую оппозицию отношению нацистов к евреям было невозможно. Церковь была не просто нейтральной в этом вопросе, а безмолвной и часто открыто поддерживала изгнание евреев из жизни немцев.

Ниже представлено письмо одного пастора редактору немецкой газеты, выражающее признательность за его твердость в отношении еврейского вопроса. В частности, в нем сказано:

«Мы с энтузиазмом поддерживаем вашу борьбу с жаждущими нашей смерти еврейскими жуками, которые делают подкоп под наш народ... Это относится также и к тем друзьям еврейства, которых можно найти даже в рядах протестантских пасторов. Мы будем сражаться бок о бок с вами и не сдадимся до тех пор, пока эта борьба со всеми евреями и всеми убийцами нашего Спасителя не будет доведена до победного конца в Духе Христа и Мартина Лютера.

С выражением искренней солидарности я приветствую вас возгласом «Хайль Гитлер!» - Пастор Райхельманн».



Борьба с еврейскими жуками жаждущими смерти германского народа? Какая знакомая риторика… Впоследствии история Треблинки Хелмно, Аушвица хорошо показала кто с кем боролся и чьей смерти жаждал.

Нельзя забывать так же, что Адольф Гитлер сперва ввел в Австрию войска, а потом провел плебесцит о присоединении Австрии к Рейху под предлогом «защиты» немецкой нации от «притеснений».

«Годы спустя Бонхёффер написал в своей книге «Мораль»: «Если зло выступает в виде света, выгоды, верности и обновления, если оно сопоставляется с исторической необходимостью и социальной справедливостью, то это (если понимать правильно) является явным подтверждением его крайней греховности».

Совсем немного пасторов были готовы стать для евреев братьями. Они уже устали сопротивляться нажиму нацистского парового катка. Разрываясь между Богом и кесарем, многие пасторы пытались служить обоим. Они проповедовали, учили и пели гимны в то время, как в их церквях висели свастики. Даже когда проповедовалось о кресте, это делалось на фоне негодования по отношению к евреям и огромного желания быть хорошими немецкими националистами.»

Немного о повиновении властям.

Библия учит, что дети должны слушаться родителей, жены мужей, все мы должны слушаться официальных властей. Это так. Но если муж сходит с ума, берет топор и кидается на детей, то жене нужно что-то делать. Принцип повиновения сохраняется до момента пока власть не станет совершать преступления не совместимые с ее положением.

В катехизисе католической церкви (пп. 2242-3, С.514) говорится: "Совесть обязывает гражданина не следовать предписаниям гражданских властей, если они противоречат нравственным законам, основополагающим правам человека и учению Евангелия"; в крайних случаях допускается вооруженное сопротивление неправедным властям.

В заключение хочу сделать несколько утверждений.

Церковь (и каждый христианин в отдельности) призвана не молчать, но говорить.

Церковь (как и отдельный христианин) не призвана к политкорректности, а к служению истине, а значит должна говорить громко и конкретно.

Церковь призвана говорить правду называя зло злом и добро добром, что включает в себя открытое обличение преступной власти.

Церковь (и каждый христианин) призвана к активному участию в общественных процессах, не ради карьеры как у некоторых молодых лидеров и не ради пиара, а ради смиренного жертвенного служения.

Церковь не должна выступать инструментом или субъектом политической игры, однако обязана давать оценку процессам и влиять на них так как это делал Христос: словом, делом, личным примером и личным присутствием, глубоким осознанным погружением и участием в ситуации.

Именно церковь прежде всего ответственна за то, что делается или не делается в мире, потому что наделена наивысшей славой и наивысшей властью влиять на процессы духовно: молитвой, служением грешникам и честной актуальной проповедью.

Венец служения Христова была смерть Его на кресте во спасение обычных мирских людей.. Это единственный этический предел посвящения который может положить себе современная церковь в своем служении миру. Если церковь оторвана от социальных процессов в обществе, не в состоянии дать ясную оценку всем этим процессам, чутко не реагирует на малейшие нюансы и изменения в обществе и на все вызовы современного общества, если она не имеет мнения или молчит,- она отстраняется от своего прямого предназначения быть светом этому миру.

Алексей Демиденко

Использовались материалы :

1 Лютеранская церковь благовещения http://www.luthers.ru/articles/1215-2013-07-08-05-15-26.html

2 Книга Эрвинга Люцера «Крест Гитлера.Цервковь времен третьего рейха»

Рекомендуемые материалы:

1) Православное общество «Азбука веры» «Основы социальной концепции русской православной церкви» http://azbyka.ru/dictionary/16/osnovy_sotsialnoj_kontseptsii_russkoj_pravoslavnoj_tserkvi-all.shtml

2) Александр Храмов «нет власти не от Бога?» http://www.foru.ru/slovo.10346.5.html

3 ) Андрей Десницкий «Нет власти не от Бога!» http://www.pravmir.ru/net-vlasti-ne-ot-boga/

4) Татьяна Грачева «Когда власть не от Бога» http://pravoslavnyi.ru/knijnaya_polka_redakcii/gracheva_vlast_ne_ot_boga.htm

5) «Из посланий Патриарха Тихона совету народных комиссаров» http://tib.znaimo.com.ua/docs/1100/index-665514.html?page=16

6) Григорий Чистяков комментарии к формуле «нет власти не от Бога» http://alpinist.livejournal.com/527479.html