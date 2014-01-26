Степанченко - Иконопочитание в протестантизме

Иконопочитание в протестантизме

Статья в большей степени адресована христианам-протестантам, тем не менее она также будет интересной как для христиан других конфессий, так и для нехристиан.

Критика протестантизма, Библии или желание разрушить веру – не являются целями нашей статьи. Ее цель – актуализировать три вопроса, о которых мы скажем в конце статьи.

Кажется нет ничего плохого и странного в том, что протестантский принцип sola scriptura, только Писание сегодня практически применяется в протестантских сообществах, в том числе и в сообществах позднего протестантизма. Вряд ли кто-либо возразит, если мы скажем, что рядовые баптисты или пятидесятники читают и исследуют Библию больше и чаще чем сторонники традиционных церквей (речь, в первую очередь идет об Украине и России). Тем не менее, существует определенная разница между ролью, которую играл этот принцип во времена Мартина Лютера и ролью, которую этот принцип играет сейчас. Именно об этой разнице мы и хотели бы вначале поговорить.

Для протестантов во времена Реформации принцип sola scriptura выражал позицию относительно источника вероучения и практики церкви. Sola scriptura значило, что только Библия должна быть источником вероучения и практики христиан. Принцип sola scriptura формулировался как альтернатива позиции Католической Церкви, где Традиция и Церковь также играли немаловажную роль в вопросах вероучения и практики. Ранние протестанты практически применяли этот принцип и пытались построить свое учение и богословие только на Библии (66-ти канонических книгах). Библия была источником как теоретического, так и практического богословия. Именно поэтому протестантизм изменил не только учение, но и сам ход богослужения, форму правления церковью и т.п.

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Если ранее принцип sola scriptura среди протестантов выражал отношение к Библии как к источнику христианского вероучения и практики , то теперь он часто выражает отношение к Библии как к основе христианской веры. Библия, кажется, не перестала быть источником вероучения и практики для протестантов (по крайней мере они заявляют, что к этому стремятся), тем не менее, существенно изменились акценты. Ми не рассматриваем здесь причины изменения акцентов, а констатируем, что для современных протестантов Библия скорее является основой веры , а не только источником вероучения.

Проиллюстрируем эту разницу в акцентах на примере. Мартин Лютер считал Библию единственным источником вероучения, тем не менее она не была для него основой его веры в современном понимании. Это становится очевидным из того факта, как легко он мог поставить под сомнение (на основании своей веры!) авторство, каноничность и богодухновенность некоторых книг Нового Завета. В частности, общеизвестна фраза Лютера в его «Предисловии к Новому Завету» (1522г.) о послании Иакова: « …это послание из соломы… ».

Сегодня же, какая-либо критика Библии для рядовых протестантов (в частности, украинских и российских) воспринимается личностно и болезненно. Критика Библии автоматически отождествляется с попыткой критики их веры. Иллюстрацией такого отношения к Библии могут быть слова Барта Эрмана « Как убежденный христианин, верующий в Библию, я считал, что вся она, до последнего слова, дарована Богом – богодухновенна. … предо мною было слово Бога, речи Творца вселенной, Господа всех, обращенные к нам, простым смертным». [Эрман, Барт. Иисус, прерванное Слово, стор.8]. Большинство современных протестантов не задумываясь, подписались бы под этими словами.

Укажем и на другой аспект смещения акцентов относительно практического понимания принципа sola scriptura . В богословии, в особенности протестантском, обычно различаются два вида откровения Бога человечеству: общее и специальное. Общее откровение состоит в том, что Бог создал природу, наблюдая за которой мы можем познавать Бога. Специальное откровение заключается в том, что Бог дал человечеству Библию, в которой Он раскрывает Себя. Сегодня принцип sola scriptura часто понимается именно в связи со специальным откровением: Библия является основой нашей веры, потому что она является откровением Бога . Это поднимает статус Библии до уровня божественного произведения. И именно потому текст Библии в определенной мере превратился в объект веры. Библия становится иконой, а ее защита – иконопочитанием (продолжая метафору: эта статья иконоборческая, а автор - иконоборец).

Такое отношение к Библии и, в частности, к ее тексту, влечет за собой некоторые негативные последствия, о двух из которых скажем ниже.

1. Вышеописанное отношение к Библии вынуждает защищать совершенство и безошибочность ее текста манипулируя той или иной информацией. Например, найденные в 1947 году в Кумране свитки с текстом Ветхого Завета, используются для иллюстрации совершенства текста Библии. Начиная з 1947-го года, в Кумране открыли около 190 свитков с текстом разных частей Ветхого Завета, которые датируются IV-I в. до Р.Х.. Текст же Старого Завета, с которого выполняются почти все современные переводы Ветхого Завета, доступен нам приблизительно в 6000 манускриптах, наиболее древний из которых датируется Х-ым веком по Р.Х. (этот текст называют масоретским текстом, далее МТ).

Часто можно услышать, что сравнение МТ с текстом Старого Завета со свитков Кумрана свидетельствует о их почти стопроцентном совпадении и отсутствии разночтений, несмотря на большой временной промежуток между ними – больше десяти столетий. На самом же деле это не так. Кроме совпадений есть и впечатляющие отличия. Например, согласно Эмануэла Това, который возглавляет проект по изданию кумранских свитков, текст книги Иеремии в кумранских свитках 4QJer b и 4QJer d существенно отличается от МТ книги Иеремии. В МТ книга Иеремии на 1/6 больше объема текста этой же книги в вышеупомянутых свитках, в МТ встречаются слова, выражения, предложения и целые разделы, которых нет в 4QJer b и 4QJer d . Это только один пример существенной разницы между текстом кумранских свитков и текстом МТ. [Тов, Эмануэл. Текстология Ветхого Завета , с. 304]

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Итак, отношение к Библии как к основе христианской веры и откровению Бога приводит к слепой и фанатичной вере в текст Библии, которая не пренебрегает обманом и самообманом.

2. Поскольку Библия считается основой христианской веры, объективный и честный взгляд на текст Библии приводит к разочарованию в вере в Библию, а значить и в христианство. Ярким примером такого разочарования в христианстве является известный ученый-библеист Барт Эрман. Исследуя манускрипты с текстом Нового Завета, Эрман узнал о множестве случаев, когда один и тот же самый отрывок текста в разных манускриптах Нового Завета написан по-разному, изменен, расширен или вообще пропущен. Осознавая, что основой веры не может быть текст, который имеет разночтения, Эрман постепенно разочаровался и в христианстве. [См. вышеупомянутую книгу Б. Эрмана].

Итак, объективные факты о тексте Библии вынуждают мыслящего человека задуматься над основой своей веры.

Среди украинских и российских протестантов более характерно первое описанное последствие отношения к Библии как к основе веры и откровению Бога. Это обусловлено ограниченными возможностями для более глубокого исследования Библии, а также сознательным отказом от такого рода исследований по причине подсознательного страха разочароваться в своей вере.

Человек, знакомый с протестантскими богословскими тенденциями, просмотрев статью, наверное сразу же отнес бы ее к критике фундаментализма в одном из его аспектов, в контексте принципа только Писание . Частично это действительно так, тем не менее не критика фундаментализма важна для нас. В свете вышеописанного, по нашему мнению христианам (прежде всего протестантам) важно пересмотреть ответы на следующие вопросы:

Что в действительности должно быть основой христианской веры?

Что является откровением Бога человечеству?

Какую роль Библия должна отыгрывать в формировании христианской веры?

Степанченко Виталий (март, 2013г.)