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Байдин - Толкования на русские народные сказки

Валерий Байдин - Толкования на русские народные сказки - Заветы древней мудрости
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature
В 1824 году Александр Пушкин писал брату Льву из Михайловского: «вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания». Учился он в стенах передового Царскосельского лицея, предназначенного для детей знати… Открыть для себя сокровища народной души ему позволила гениальность. С глубокой древности в русских семьях звучали старинные сказки. Поколение за поколением матери, бабушки, няньки приобщали своих питомцев к народной вере, житейской мудрости и поэзии. После безоглядного разрыва с прошлым в петровскую эпоху, высшим сословиям понадобилось более столетия, чтобы по-настоящему узнать и полюбить отринутое великое наследие. Лишь в 1780 году писателями Василием Лёвшиным и Михаилом Чулковым, пусть и с многочисленными ошибками, был издан первый сборник русских сказок.
В следующем столетии их собирание продолжили неутомимые исследователи старины: Богдан Бронницын, Михаил Макаров, Екатерина Авдеева, Михаил Максимович, Пётр Киреевский, Владимир Даль. Большинство их находок, а также сказки из архива Русского Географического общества были опубликованы Александром Афанасьевым в трёхтомнике «Русские народные сказки» (1855–1863). Это издание до сих пор считается классическим, хотя изобилует искажениями и ошибками, а его состав вызывает закономерные возражения. Многие сказки были отысканы Афанасьевым едва ли не на самом дне «кромешной» жизни и представляют собой кабацкие или тюремные анекдоты, «побасенки» опустившихся людей, а вовсе не «сказки русского народа». В древнерусском и средневековом обществе употребление «бесстудных слов» было строго обусловлено мужскими обычаями военной «брани» либо женскими тайными родовыми обрядами.
Народная сказочная словесность – это поток захватывающих поэтических образов, глубоких и мудрых иносказаний. Понять их мешают рационализм и схематизм, утвердившиеся в исследованиях последнего столетия: метод сведения «сюжета» к «сказочным схемам» и «комбинации мотивов» (Александр Веселовский), унифицирующий компаративизм и якобы универсальный эволюционизм (Эдуард Тейлор, Джон Фрезер), структурная антропология (Клод Леви - Стросс), классификация по «сюжетам» и «типам» (Антти Аарне, Стит Томпсон), экзистенциальный психоанализ, психоистория, оккультизм. Модернистские «прочтения» ведут к искажению глубинной символики древних сказок и сказочных притч. Их создавал и истолковывал народ, передавая новым поколениям важнейшие заветы веры, мудрости и воли к жизни.

Валерий Байдин - Толкования на русские народные сказки - Заветы древней мудрости

Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021 г. - 250 с.
ISBN: 978-5-00165-284-7

Валерий Байдин - Толкования на русские народные сказки - Заветы древней мудрости - Содержание

О русских народных сказках
Избранные сказочные притчи с толкованиями
  • Баба-яга
  • Сказка о Василисе золотой косе, непокрытой красе, и об Иване-Горохе (Покатигорошек)
  • Жар-птица и Василиса-царевна
  • Петух и жерновки
  • Царь-медведь
  • Царевна-лягушка
  • Кащей Бессмертный
  • Марья Моревна
  • Дочь и падчерица
  • Крошечка-хаврошечка
  • Снегурочка
  • Сестрица Аленушка и братец Иванушка
  • Перышко Финиста Ясна-сокола
  • Емеля-дурак
  • Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке
  • Косоручка (Безручка)
  • Гуси-лебеди
  • Ивашко и Ведьма
  • Заклятый царевич
  • Три царства – медное, серебряное и золотое
  • Сивка-Бурка
  • Сказка об Иване-богатыре, крестьянском сыне
  • Иван Бесталанный и Елена Премудрая
  • Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что
  • Мудрая жена
  • Ведьма и солнцева сестра
  • Морской царь и Василиса Премудрая
  • Хрустальная гора
Views 390
Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2021
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 5 years ago
Интересно узнать, что все-таки скрывается за сиволичными персонажами сказки. Спасибо

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