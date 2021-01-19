Открытие рукописи и первое издание «Слова» обычно связывают с именем приват-доцента Петербургского университета X. М. Лопарева. Однако еще в 1878 г. этот памятник был известен псковскому археологу К. Г. Евлентьеву (1824—1879 гг.). Об этом свидетельствует запись рукою К. Г. Евлентьева на обороте верхней крышки переплета сборника из библиотеки Псково- Печерского монастыря, содержащего «Слово о погибели Рускыя земли».

Эта приписка содержит характеристику состава сборника. Приводим ее текст целиком: «NB. Род Пролога. Начинается историею о Данииле пророке (с пробелами для рисунков) —- без начала. Это 1 слово. Всех слов 22 — сент., окт., ноябрь и декабрь, март, апр., май. Последнее 22-ое слово — О погибели Рускыя земли. О смерти великого князя Ярослава (и Житие Александра Невскаго) — только начало и конец, средины нет, вырваны листы. Весьма жаль — замечательное слово. Рукопись XVI-ro века. Г. Псков. 24 майя 1878 г.». Многочисленные пометы и приписки К. Г. Евлентьева на полях рукописей и на оборотах крышек переплета сборников Псково-Печерского монастыря помогали ориентироваться в необозримом монастырском книжном фонде.

Возможно, что рукописные пометы К. Г. Евлентьева помогли X. М. Лопареву найти «Слово о погибели Рускыя земли» летом 1891 г. 15 ноября 1891 г. на заседании ОЛДП в прениях по докладу И. А. Шляпкина об иконе XVI в., изображающей Александра Невского, X. М. Лопарев рассказал о найденном им в рукописи XV в. Житии Александра Невского, которое начинается замечательным лирическим вступлением, напоминающим отчасти «Слово о полку Игореве». О своей находке X. М. Лопарев сообщил архимандриту Псково-Печерского монастыря Иннокентию. Вскоре X. М. Лопарев опубликовал текст «Слова» в очередном томе ПДП. Затем Н. И.

Серебрянский еще дважды издал «Слово» вместе с Житием по этой же рукописи. Сборник, содержащий «Слово о погибели», долгое время хранился в ризнице Псково-Печерского монастыря; в 1941 г. архив и библиотека монастыря были переведены в Тарту, откуда в декабре 1953 г. этот сборник вместе с частью собрания Псково-Печерского монастыря был возвращен в Псков, в Государственный архив Псковской области, где и хранится в настоящее время. Долгое время считавшаяся утраченной рукопись снова привлекла внимание исследователей.

Второй список «Слова о погибели» был открыт в 1933 г. рижским библиотекарем И. Н. Заволоко при подготовке им рукописей Гребенщиковской старообрядческой общины к выставке. О находке второго списка «Слова» в сборнике XVI в. под названием «Сложник святых отец» было сообщено в печати. И. Н. Заволоко намеревался подготовить издание второго списка «Слова» и с этой целью договаривался с проживавшим в Париже художником Д. И. Стеллецким и посылал фотокопии рукописи М. В. Горлину. Однако это издание не было осуществлено в буржуазной Латвии из-за недостатка средств. Вторично этот список «Слова о погибели» был обнаружен В. И. Малышевым в 1945 г. Известия об этом появились в печати в 1945—1946 гг. со слов В. И. Малышева.

В 1947 г. «Слово» по второму списку было одновременно опубликовано по рукописи В. И. Малышевым («Слово» вместе с Житием) и по фотокопии посмертно в работе М. В. Горлина (текст «Слова» без Жития). В настоящее время второй список «Слова» в составе сборника XVI в. находится в рукописном собрании Института русской литературы в Ленинграде, ранее этот сборник находился в книжнице рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. Вопрос о том, является ли «Слово о погибели» фрагментом самостоятельного произведения или частью произведения об Александре Невском, был предметом длительного спора.

Юрий Константинович Бегунов – Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли»

Издательство – «Наука» – 243 с.

Москва – Ленинград – 1965 г.

Юрий Константинович Бегунов – Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли» – Содержание

Предисловие

Введение. (История открытия и изучения «Слова о погибели Рускыя земли»)

Глава I. «Слово о погибели Рускыя земли» и Житие Александра Невского

1.История текста Жития Александра Невского (первая редакция)

2.Было ли «Слово о погибели Рускыя земли» частью «светской биографии» князя Александра

3.Время и обстоятельства присоединения «Слова о погибели Рускыя земли» к Житию Александра Невского

Глава II. «Слово о погибели Рускыя земли» как литературное произведение XIII века

1.Русская земля и русская история в «Слове о погибели Рускыя земли»

2.Время возникновения «Слова о погибели Рускыя земли»

3.Ритмический строй «Слова о погибели Рускыя земли»

Глава III. Отражение «Слова о погибели Рускыя земли» в произведениях древнерусской литературы

1.Следы «Слова о погибели Рускыя земли» в Кирилло-белозерском списке «Задонщины»

2.Отражение «Сдовд.о погибели Рускыя земли» в Житии Федора Ярославского

3.Следы «Слова о погибели Рускыя земли» в Степенной книге

Тексты

I.«Слово о погибели Рускыя земли»

II.Житие Александра Невского (первая редакция)

III.Реконструкция первоначального текста «Слова о погибели Рускыя земли»

IV.Реконструкция первоначального текста Жития Александра Невского

Приложения