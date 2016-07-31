Появление духовной литературы для индивидуального чтения на немецком языке приходится на то время, когда меняется вся структура церковно-религиозной жизни в Западной Европе.

Под воздействием социальной активности нищенствующих монашеских орденов и многочисленных народных религиозных движений происходит расширение и размывание границ духовного сословия за счет общин набожных мирян, оказывавшихся рано или поздно под официальным патронажем францисканцев и доминиканцев.

Значимым фактором развития немецкой духовной литературы стал приток в монастыри женщин из среды зажиточного бюргерства и рыцарства. Под опекой таких харизматических духовных наставников как Бертольд Регенсбургский, Генрих Сузо, Генрих Нёрдлингенский или Иоанн Таулер оказывались зажиточные миряне с навыками чтения и письма, но без школьного монастырского образования и знания латыни.

В связи с этими процессами в немецких землях Священной Римской империи уже со второй трети XIII в. развивается духовная проза на письменных диалектах средневерхне- и средненижненемецкого, а также средненидерландского языков.

Сочинения южнонемецких францисканцев представлены на баварском, восточношвабском и алеманнском диалектах средневерхненемецкого языка.

Бондарко Николай - Немецкая духовная проза XIII–XV веков: язык, традиция, текст

Отв. редактор М. Л. Кисилиер.

СПб.: Наука, 2014. 674 с.

ISBN 978-5-02-038226-8

Бондарко Николай - Немецкая духовная проза XIII–XV веков: язык, традиция, текст - Оглавление

Предисловие

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев: историкокультурный контекст и рукописная традиция

1. Теоретические основы и задачи исследования

2. Религиозно-просветительская деятельность францисканского ордена на юге Германии в XIII–XIV вв.

3. Нормативно-правовая и духовно-мистическая проза регенсбургских и аугсбургских францисканцев: основные этапы развития рукописной традиции

4. Малый корпус Давида Аугсбургского: тексты и рукописи

5. Древнейшие списки немецких сочинений Давида Аугсбургского: описание и исследование

6. Немецкие тексты Давида Аугсбургского: новое издание. Принципы издания: текст и аппарат.

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке и текстообразующие модели

1. Традиция и авторство

2. Традиция и язык

3. Молитва и память

4. Порядок и послушание.

5. Смирение, следование Христу и любовь

Заключение

Перечень учтенных рукописей

Библиография

Перечень иллюстраций

Zusammenfassung

Бондарко Николай - Немецкая духовная проза XIII–XV веков: язык, традиция, текст - Предисловие

Современный читатель, желающий познакомиться с памятниками средневековой письменной культуры, обычно обращается к существующим изданиям – конечно, если текст издан, а читатель не ставит перед собой специальных историко-лингвистических или текстологических задач. Однако издание, даже выполненное по строгим канонам критики текста, предполагает, как правило, презентацию одного или нескольких текстов, отобранных в связи с их культурноисторическим значением или с принадлежностью определенному автору. Соответственно, и традиционная история европейской литературы, богословия или философии средневекового периода часто предстает в виде упорядоченного набора авторов, текстов и жанров, группируемых по хронологическому принципу, а также в зависимости от идейного содержания.

Между тем характер отбора текстов средневековыми заказчиками рукописей, составителями сборников и переписчиками был совершенно иным. Причины и обстоятельства, по которым тексты разного происхождения оказывались в одной рукописи, зависели от целого ряда объективных, субъективных или вовсе случайных факторов: от характера функционального предназначения сборника и практического использования текста, читательского спроса на тексты определенных жанров, социального статуса заказчика, стоимости рукописной книги, писчего материала и формата, условий хранения и перемещений рукописи или отдельных ее частей и от многого другого.

По крайней мере в отношении сочинений церковно-религиозной сферы можно утверждать, что, как правило, для средневековой аудитории отдельный текст представлял интерес не сам по себе как уникальное произведение, носящее печать авторской индивидуальности, а напротив, как видовое явление, репрезентирующее сущности более общего, родового порядка. Такой сущностью является прежде всего жанр (не только отдельного текста, но и целого сборника), однако это не единственная категория, обусловливающая характер восприятия текста. Некоторые общие черты текстов разных жанров, оказывающихся в тесном соседстве друг с другом в рукописи, иногда могут проявляться даже не на уровне жанровой поэтики, а в виде языковых, риторических и содержательных образцов, характеризующих культурную (риторическую, литературную, богословскую) традицию в целом.

При знакомстве с содержанием немецкоязычных сборников духовной прозы XIII–XV вв. обращает на себя внимание тот факт, что многие тексты, в большинстве своем анонимные, посвящены весьма ограниченному кругу тем – как правило, добродетелям и порокам, их роли в духовной жизни человека, а также способам достижения первых и борьбы с последними. Бывает и так, что в одном и том же сборнике встречается несколько текстов на одну и ту же тему. Очень часто тексты отличаются друг от друга только способами подачи материала, риторическими средствами и композицией. Но и тексты, посвященные разным темам, могут обнаруживать удивительные сходства в формально-стилистическом отношении. Главное же, что отличает средневековые сборники духовной литературы, составлявшиеся монахами или монахинями для личного использования и имевшие хождение в монастырской среде, от сборников иного содержания и функционального характера, – это отсутствие стремления к содержательному разнообразию.

Точнее, все видимое разнообразие, как правило, укладывается в довольно узкие границы стандартного репертуара, определяемого в первую очередь необходимостью направить размышление читателя на разные аспекты практической духовной жизни. И если в рукописи для повседневного индивидуального чтения в келье попадали немецкие сочинения (или отрывки сочинений) крупных теологов – таких, как, например, Мейстер Экхарт или Альберт Великий, – то это связано не столько с интересом к актуальным проблемам схоластики, сколько с привлекательностью затрагиваемых тем для размышлений о способах спасения души. Чем еще, как не практической пользой для духовной жизни можно объяснить массовое распространение и исключительную востребованность подобных текстов в монастырской среде, особенно в XV в.?

Настоящая монография посвящена изучению языковых стратегий и механизмов создания позднесредневековых духовных текстов, написанных на разных диалектах немецкого языка и представленных в рукописях с конца XIII и вплоть до последней четверти XV в. При этом в центре внимания оказываются не индивидуальные особенности стиля того или иного автора, а стереотипные языковые и смысловые структуры, характерные для множества анонимных текстов, переходящих их сборника в сборник. Задача представляется важной в связи с необходимостью выявления общих структурных закономерностей, действовавших при создании неограниченного числа текстов. Ее выполнение позволило бы в дальнейшем составить каталог продуктивных текстовых моделей, с которыми можно было бы соотносить каждый новый неописанный текст. Естественно, что подобная работа ставит исследователя перед необходимостью строгого отбора материала для анализа – учитывая существование сотен малоизученных позднесредневековых рукописных сборников духовной литературы. Здесь существует несколько возможностей.

Одна из них заключается в том, чтобы составить корпус из отдельных репрезентативных текстов в соответствии с историко-культурными, содержательными и формальными параметрами. Другая возможность состоит в отборе нескольких рукописных сборников для последовательного анализа всех содержащихся в них текстов. Однако в настоящей работе был избран третий путь. В качестве основного материала и отправной точки исследования был выбран комплекс текстов, относящихся к традиции францисканской духовной прозы, которая сформировалась в южной Германии (Регенсбурге и Аугсбурге) в 3-й четверти XIII в. и просуществовала в рукописях до конца XV в. Этот выбор обусловлен целым рядом причин: ролью францисканской прозы в истории духовной культуры средневековой Германии, степенью изученности этого материала и особенностями сложившейся исследовательской парадигмы, а также спецификой самой рукописной традиции данных памятников. Взяв за основу несколько рукописей, содержащих корпус наиболее распространенных немецких сочинений Давида Аугсбургского, я включил в сферу рассмотрения также несколько сборников XIV–XV вв., в которых представлены некоторые анонимные тексты францисканского происхождения, сопутствующие трактатам Давида в рукописной традиции.

Тексты эти привлекаются к анализу выборочно – в качестве материала, иллюстрирующего функционирование исследуемых текстообразующих моделей. Кроме того, для расширения исследовательской перспективы необходимо было привлечь данные других богословских традиций – цистерцианской и доминиканской. Первая из них настолько близка к францисканской, являющейся ее непосредственной преемницей, что в содержательном и стилистическом отношениях в большинстве случаев можно говорить о цистерцианско-францисканской общности. Напротив, вторая традиция в значительной степени противопоставлена традиции францисканской – что, впрочем, не исключает возможности их взаимной адаптации в сборниках XIV–XV вв. Таким образом, изучаемый корпус текстов потенциально открыт, а его границы определяются лишь составом генетически или типологически близких текстов, бытующих в рукописных сборниках. При этом объект исследования значительно шире, чем корпус сочинений одного автора, один или несколько рукописных сборников или же группа текстов, объединенных по жанровому признаку: этим объектом является духовно-литературная традиция, материально представленная в виде традиции рукописной, развивающейся на протяжении временного периода, охватывающего более двух столетий.

Спецификой поставленной задачи обусловлена двухчастная структура настоящей книги. В первой части представлены необходимые историко-текстологические сведения об изучаемом круге памятников, а также подготовленное мною новое издание наиболее распространенных трактатов Давида Аугсбургского. Обзор рукописной традиции необходим не только в качестве вводной информации: несмотря на существование серьезных текстологических исследований памятников францисканской духовной прозы (которые сделали возможной и настоящую работу), нехватка актуального детализированного общего описания их рукописной традиции ощущается очень остро. Это также касается и изданий текстов, которые бы отвечали современным филологическим требованиям. Хочется думать, что в некотрых отношениях предпринятые усилия себя оправдали: в ходе работы был устранен ряд неточностей в описаниях рукописей, удалось установить источники некоторых заимствований, а также идентифицировать несколько текстов в рукописных сборниках.

Во второй части книги решаются основные исследовательские задачи: разрабатывается новая методология анализа, описываются функциональные особенности изучаемых текстов с учетом исторической специфики коммуникативной ситуации. Рассматривается широкий круг памятников немецкой позднесредневековой прозы, причем не только духовно-назидательных, медитативных и мистико-аллегорических трактатов, молитв, проповедей и изречений, но и церковно-институциональных текстов – францисканских уставов и статутов. Поскольку бульшая часть анализируемых здесь текстов не только не знакома русскому читателю, но и вообще не издана, то я счел целесообразным прибегнуть к цитированию пространных пассажей; некоторые тексты публикуются полностью (по одному списку).

Итак, в качестве отправной точки исследования послужили немецкие, а также латинские сочинения францисканца Давида Аугсбургского. Однако несмотря на это обстоятельство, а также и на то, что в некоторых разделах к рассмотрению привлекаются отдельные тексты известных представителей немецкой средневековой духовной культуры – Бертольда Регенсбургского, Мехтильды Магдебургской и Мейстера Экхарта, эта книга – не о специфических особенностях словоупотребления или синтаксиса и не об «индивидуальном стиле» Давида, Бертольда, Мехтильды или Экхарта. Речь пойдет о структурах традиционного языка, характеризующих тексты известных нам авторов наряду с едва обозримой массой текстов анонимных, образующих для «авторизованных» текстов естественную среду бытования.