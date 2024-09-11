Факснельд - Инфернальный феминизм

Представление о женщинах как о созданиях, особенно восприимчивых к козням Сатаны, возникло очень давно и просуществовало почти всю христианскую эпоху. Эту идею часто подкрепляли третьей главой Книги Бытия, где рассказано о том, как Ева первой поддалась на уговоры змея-искусителя. В XIX веке, помимо религиозной сферы, этот мотив часто фигурировал в литературе, изобразительном искусстве и антифеминистских памфлетах и карикатурах. И в тот же период возник совершенно новый подход к этой теме. Теперь некоторые женщины (и изредка мужчины) стали по-иному толковать сюжеты, традиционно использовавшиеся христианами-женоненавистниками (обычно под влиянием романтиков, превративших Сатану в героя). Так, роль Люцифера получила новое осмысление: он сделался феминистским освободителем всего женского рода. В этих новых контрмифах он предстает союзником женщин в борьбе против патриархального уклада, опирающегося на Бога-Отца и его священников-мужчин. Вкушение Евой запретного плода толкуется как героический поступок — бунт против тирании Бога и Адама. Это очень близко идеям социалиста Михаила Бакунина (1814–1876), усматривавшего в противостоянии Сатаны Богу метафору борьбы социалистов против капиталистического и монархического общества (Бог при этом понимается как самый могущественный монарх). Многие мыслители левого толка считали христианство одним из оплотов ненавистного им общественного порядка. Фигура дьявола традиционно служила орудием охраны общественных границ, поскольку он олицетворял похоть, гедонизм, гордыню и тому подобное. Людей свободомыслящих — будь то вольнодумцы или писатели-романтики и декаденты, — естественно, влекло к некоторым из этих «пороков» (как их тогда называли). И потому они прибегали к образу Сатаны как к соблазнительному символу различных «запретных» удовольствий и стремлений, а параллельно социалисты превращали его образ в некий прототип бунтаря-альтруиста. Инфернальный феминизм (как мы решили назвать феномен, который оказался в фокусе нашего исследования) отражает весь этот спектр радикализма и, как мы еще увидим, переплетается с главными антиклерикальными, левофланговыми, художественными и эзотерическими течениями своего времени[1]. Во всех этих текстах образ Сатаны периодически использовался как положительный символ. У инфернального феминизма имеется и женоненавистнический «двойник» — мы обозначили его как демонизированный феминизм: речь идет о попытках антифеминистов явным образом связать женскую эмансипацию и дьявола, чтобы очернить борьбу женщин за равноправие. Этого явления мы тоже будем иногда касаться, поскольку между двумя одновременно перекликающимися и противоположными обращениями к фигуре Сатаны применительно к феминизму существует определенная взаимосвязь.

За одним примечательным исключением, отдельные лица и группы, о которых пойдет речь, не относили себя к сатанистам, и восхваление ими Сатаны не являлось центральным компонентом какой-либо мировоззренческой системы. Следовательно, данная работа не имеет отношения к сатанизму в узком смысле слова (на этом разграничении мы еще остановимся подробнее), а касается сатанизма лишь как дискурсивной стратегии в четко очерченном контексте. Здесь следует помнить о том, что, насколько нам известно, вплоть до конца 1920‐х годов не существовало никаких сатанистских организаций, а до 1890‐х не было ни одного человека, которого можно было бы назвать сатанистом в строгом смысле слова, — именно тогда наконец появилась одна-единственная фигура — довольно знаменитая в свою пору, а сегодня забытая. Кроме того, система, созданная этим человеком, имела не религиозный или эзотерический, а скорее философский и наполовину атеистический характер. Эзотерический свод верований, сосредоточенных всецело вокруг Сатаны, возник лишь в 1916 году, и опять-таки это было малоизвестное, маргинальное явление[2]. Сатанизм же в широком смысле слова, заявивший о себе в XIX веке — как вышеупомянутая дискурсивная стратегия, появившаяся в эзотерике, литературе, левой политической мысли и изобразительном искусстве, — продвигался людьми, занимавшими более или менее центральные места в культурной истории Запада: это Блейк и Бакунин, Блаватская и Байрон, Перси Шелли, Прудон… и некоторые феминистки (в том числе весьма влиятельные), с которыми мы и познакомимся в настоящей работе. Таким образом, более подробное знакомство с этим типом феминизма, служившего в то время условным обозначением целого спектра различных идей, противостоявших христианским консервативным общественным нравам вообще и патриархальному укладу в частности, поможет нам лучше понять главных деятелей и основные течения нашей культурной истории. А попутно мы узнаем кое-что интересное о попытках переосмыслить роль персонажей религиозных мифов в эпоху секуляризации, когда стала оспариваться традиционная официальная религиозная доктрина.

Факснельд П. - Инфернальный феминизм

Б.в.д. – 2815 с.

Факснельд П. - Инфернальный феминизм - Содержание

Annotation

Пер Факснельд

Благодарности

Введение

Сатана и суфражистки: неожиданный союз

От женоненавистничества до ниспровержения: инфернальный феминизм

Цель, границы и материал исследования

Значение настоящей работы

Методологические и теоретические отправные точки

Протестная экзегеза, контрпрочтения и контрдискурсы как предметы изучения

Миф и контрмиф

Контрпрочтение как стратегия в современной науке

Некоторые замечания о правописании, переводах и терминологии

ГЛАВА 1

Палач Господень: краткая история Сатаны

Апостолы тьмы: еще более краткая история сатанизма

Книга Бытия, глава 3: основополагающий текст христианского женоненавистничества?

О змеях и вратах: гностики, Отцы Церкви и реформаторы

«Низший никогда свободным не бывает»: Ева в «Потерянном рае» Мильтона

Дьявол — это женщина: изображения Сатаны в женском обличье

Груди и борода: Бафомет, гермафродитский идол, преодолевающий двойственность

«Роковые объятья»: демоница Лилит в иудейском мистицизме и фольклоре

«Еще с эдемских дней»: Лилит среди неевреев

«Протомученица женской независимости»: Лилит становится кумиром феминисток

Целование дьяволова зада: фольклор, суды над ведьмами и «Молот ведьм»

Демонические любовники: от похотливых ангелов-эгрегоров до инкубов и романтических героев

Заключительные слова

ГЛАВА 2

«Существо весьма добродетельное»: превращение Сатаны Мильтона в революционного героя

«Дух гордыни и дерзкого неверия»: бунтарское прославление Сатаны у Шелли

«Энергия — вот вечное блаженство»: деятельный Сатана Блейка и антисатанинская реакция

«Сатанинский манифест для читателей-романтиков»: независимый Дух

«Архангел, вождь праведного мятежа»: Сатана у романтиков и анархистов во Франции

«Динамит, кинжал и царство террора»: сатанинские мотивы у социал-демократов

«Сатана на стороне свободы»: восставшие ангелы, анархо-феминизм и Генри М. Тиченор

Заключительные слова

ГЛАВА 3

«Буддистка-пантеистка»: загадочная мадам Блаватская

«Без различения расы, пола, касты и цвета кожи»: теософский контрдискурс

«Отец духовного человечества»: Сатана в двух главных книгах Блаватской

«Ради умственной независимости человечества»: астральный свет и Князь анархии

«Утверждение своевольной и независимой мысли»: споры о дьяволе в «Люцифере»

Сатана Блаватской и дьявольская тема в социализме, искусстве и романтизме

«Настоящий смысл этих глав»: феминистское контрпрочтение Блаватской?

Е. П. Блаватская — инфернальная феминистка?

«Приятные пути прогресса»: феминистки делают из Евы героиню

«Женская Библия» — теософский проект?

«Снять обвинения со змея, освободить женщину»: контрпрочтение как освободительная тактика

«Пожалуйста, не касайтесь библейского вопроса»: цена конфронтационной тактики

Заключительные слова

ГЛАВА 4

Чудовищное, женщина и варварский готический роман

Падший мир и человечество, погрязшее в грехе: определение «готического»

Сатана и демонические женщины — нарушительницы норм в готической литературе

Свободная любовь и сатанинские уловки: «Влюбленный дьявол» Казота

Полифония текста и рецепция «Влюбленного дьявола»

Злая мать-колдунья: «Ватек»

«Дикое надменное величие»: обретение женщиной могущества при помощи черной магии в «Монахе» Льюиса

«Буйный, пламенный и неукротимый дух»: Зофлойя

Неоднозначное посвящение: «Мельмот Скиталец»

Неприличные женщины и сатанические вампирши

Жизнеотрицающее христианство в новелле «Любовь мертвой красавицы» Готье

Демоническая лесбийская угроза патриархальному христианству: «Кармилла» Ле Фаню

«Дракула» Стокера: радикальный феминистический роман или выпад против феминизма?

Злые ведьмы, люциферианская вольнодумка Люси и приличная женщина Мина

Мизогинная демонизация женщин и академические контртолкования

«Блаженная свобода»: женщина-оборотень в «Невесте волка» Айно Каллас

«Женщины чаще хотят стать оборотнями»: ликантропические интертексты

«Она стала одним целым с лесным демоном»: Каллас и новый британский феминизм

Заключительные слова

ГЛАВА 5

«Разум, право и природа»: героические ведьмы Мишле

«Искупление Евы»: феминистские тенденции во взглядах Мишле на ведьм

Ведьмы-истерички и «медицинские» представления о женщине как о существе загадочном и демоническом

«Визгливое сестринство»: феминистки как ведьмы-истерички

«Жертва и молитва более святые»: Матильда Джослин Гейдж и ее феминистский культ ведьмы

«Призови мне чертей из ада»: Библия колдовства Чарльза Лиланда

«Увидеть в женщине абсолютно равный, а значит, превосходный пол»: феминизм в «Арадии»

«Ах ты, ведьма!»: Джордж Эджертон и ведьма как метафора «новой женщины»

«Покровительница великой борьбы за свободу»: Оливер Мэдокс Хюффер и его ведьмы-бунтовщицы

Цирцея, Медея, Вивиана, Сидония и другие: изображение ведьм у художников-мужчин

«Власть над людьми — власть, власть!»: ведьмы в произведениях женщин-художниц

«Ведьмин танец»: экспрессивно-феминистский танец Мэри Вигман

Колдовство на серебряном экране: ведьмы в кинематографе

Заключительные слова

ГЛАВА 6

«Я подобрал его как боевой клич»: орбита декадентства — от атрибуции до самоидентификации

Бунтари или консерваторы? Неоднозначный контрдискурс декаданса

Определение декаданса

«Вид поэзии, посвященный дьяволу»? Декаданс и религия

Женоненавистничество, андрогиния и демонические женщины в декадентстве

«Если вы не можете быть доброй, верной женой — будьте дьяволом»: Лилит, кнуты и демонические дамы

«Святилище, где грех — молитва»: сакрализация вечной демонической женственности

«Истинный отец инфернальной церкви»: искусство Фелисьена Ропса

Яблоки и фаллосы: несколько примеров демонической женственности в творчестве Ропса

Женщина как «беспрекословная рабыня дьявола»: суждения современников о Ропсе

«Ad majorem diaboli gloriam»: что же хотел сказать сам Ропс?

«Бездна»: «документальный» роман и его женоненавистнические богословские вдохновители

Цветок зла по имени Гиацинта и другие сатанистки-истерички

Сатанизм как (сексуальный) невроз и антикапитализм

Правда или вымысел? Реальные прототипы мадам Шантелув

«Его героиня — это я!»: кто хотел походить на эмансипированную мадам Шантелув

Сверхчеловек-сатанист с сердцем мягче воска: Станислав Пшибышевский

Ведьмы, феминизация Сатаны и «доброе зло» у Пшибышевского

Дурные женщины тогда и сейчас: современные ведьмы у Пшибышевского

Заключительные слова

ГЛАВА 7

Геката, монахини и инфернальная порнография: лесбийство как (сатанинский) культ

Злые цветы и окаянные Сапфо

Содомитская интерлюдия: мужская гомосексуальность и сатанизм

Антифеминизм, патологизация и «Жрицы нового культа»

Нисходящая спираль греха: история Софор д’ Эрмеленж

Самый порочный человек в Париже, критические отклики на роман и реальный прообраз Мефистофелы

Ад, гомосексуальность и сатанинская гордость: опровержение предсмертной проповеди Магало

«Изысканная и грозная бесовка»: лесбийская черная месса

«Все книги — дурные»: ханжество или сатанинское ниспровергательство?

«Эволюция мистика»: Рене Вивьен, сапфическая сатанистка

«Послушница, опьяненная священными благовониями»: одержимость Вивьен религией

«Таинство ночи»: Сатана как создатель женщины и вдохновитель Сапфо

«В нас дремлет темное дыхание Лилит»: образ «первой женщины» у Вивьен

«В потемках женских чар мгновенно крепнет власть»: ведьмы у Вивьен

Книга, которая «открыла неведанные сады»: Вивьен читает «Мефистофелу»

«Растленный жанр и нездоровая психология»: реакция на тексты Вивьен

Недофеминистка? Гиноцентричный сатанизм и парадоксы декаданса

Летучие мыши, Вельзевул и кокаин: лесбийская поэзия Мари Мадлен

Заключительные слова

ГЛАВА 8

Богиня декаданса и жрица-феминистка? Сара Бернар и ее игры с имиджем

Связи с декадансом, шляпа с летучей мышью и ведьмовские жилища Бернар

«Какой-то дьяволосфинкс»: атеизм и сатанинский автопортрет Сары

Луиза Казати и ее внесценическое представление: триумф демонической женственности

Луиза Казати как демоническая муза, Сатана-змея и трансмутация личности

Оккультные вечеринки, эзотерические ритуалы и волшебный дом маркизы

Миф, маска, бунт и жизнь Луизы Казати в (инфернальных) цитатах

Карьера Теды Бары: немое кино и его рекламные трюки

Женщины, месть и феминизм роковых женщин «а-ля Бара»

Дьявольские украшения как знак демократизации демонического женского образа

Змея соскальзывает с дерева и вползает в шкатулку для драгоценностей

Заключительные слова

ГЛАВА 9

«Модный скандал»: быстрый взлет и медленное падение бесчинного автора

«Вся эта болтовня про дьявола»: критика, популярная культура и пародии

«Кто говорит, что Дьявол недруг тебе?»: «История Мэри Маклейн»

«Волнующие демонические ветры»: нечестивые лесбийские желания

«Эта безобразная уродина — добродетельная женщина»: дьяволическая культурная критика

«Без остатка, безумно влюблена в дьявола»: мотив демонического любовника

«Иногда он воплощается»: переосмысление Сатаны как смертного мужчины

«И я тоже — теософка»: место Маклейн в сатанинском дискурсе

«Любительница всякого зла»: сатанинский гений, порочность и реклама

«Определенно холодное»: безумие, истерия и неженское зло

«Я не понимала, что все это взято из какой‐то книжки»: общества Маклейн, самоубийства и преступления

«Чиркнуть спичкой по-мальчишески»: Маклейн как (инфернальная) феминистка

Заключительные слова

ГЛАВА 10