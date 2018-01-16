История Центрально-Восточной Европы

Вопреки видимости, термин «Европа» охватывает неравнозначные представления. В обычном понимании Европа означает континент, юго-восточные границы которого не очерчены с надлежащей точностью. Для историков Европа — это место зарождения и развития цивилизации, общие характеристики которой в течение длительного времени не вызывали вопросов. В повседневном сознании этот термин тесно связан с понятием «европеец», определяющим устремления, замыслы и систему ценностей западного человека. Наконец, Европа — это концепт, означающий сегодня отдельную политическую единицу.

Ни одно из этих определений не обладает единым смыслом — напротив, каждое из них допускает множество значений. Так, природные условия Средиземноморской области отличаются от климата или рельефа северных и восточных регионов континента. На территории будущей европейской цивилизации обитало множество этнических групп, у каждой из которых были свои обычаи и своя история. Наконец, ощущать себя европейцем — значит принадлежать к общности, границы которой не совпадают с границами государств. Такие различные подходы к определению Европы стали причиной варьирования ее названия: Центральная Европа, Восточная Европа, Западная Европа или, как указано в названии этой работы, Центрально-Восточная Европа. Всеми этими названиями можно оперировать, учитывая время, эпоху и исторический контекст описываемого события или явления.

Границы Центрально-Восточной Европы невозможно определить, исходя лишь из политической ситуации, сложившейся в этом обширном регионе в ходе XX в. Равным образом нельзя сказать, что пространство Центрально-Восточной Европы — это территория, заключенная между границами России и Европейского Союза, на которой сосуществуют многочисленные государства. При определении мы должны принимать во внимание умонастроение почти двухсот миллионов человек, ищущих свое место на политической шахматной доске современного мира.

Наталья Алексюн, Даниэль Бовуа, Мари-Элизабет Дюкрё, Ежи Клочовский, Генрик Самсонович, Петр Вандич - История Центрально-Восточной Европы

Пер. с фр.: М. Ю. Некрасов (гл. III, IV), А. Ю. Карачинский (гл. V), И. А. Эгипти (вступление, гл. I—II, VI-XIX)

СПб.: Евразия, 2009. 1120 с.: ил.

ISBN 978-5-8071-0

Наталья Алексюн, Даниэль Бовуа, Мари-Элизабет Дюкрё, Ежи Клочовский, Генрик Самсонович, Петр Вандич - История Центрально-Восточной Европы - Оглавление

Вступление

Часть первая. Наше знание

Глава 1. История Центрально-Восточной Европы с древнейших времен до начала XIV в

Определяя Европу?

Древние народы будущей Центрально-Восточной Европы

Социальная трансформация и зарождение «государств»

Древнейшие политические образования

Великоморавская держава

Начало Киевской «Руси»

Болгарское царство

Сербы, хорваты и словенцы

Западнославянские народы

Политическая карта Центрально-Восточной Европы в X в.

Христианизация Новой Европы

Социальные структуры и устройство новых «государств»

Кризис раннесредневековых монархий

Политическая система вотчинных монархий

Отношения папства с Центрально-Восточной Европой

Глубокие экономические трансформации

Орден тевтонских рыцарей

Монгольское нашествие и его последствия

Галицкая «Русь» и Литва в XIII в

Возрастающая роль Церкви

Культура

Национальное чувство

Чехия, Венгрия и Польша на арене большой политики

Глава 2. Страны Центрально-Восточной Европы в XIV-XVII вв

С XIV по XVI в Г осударства Общества Церкви Культура

Государства Центрально-Восточной Европы в XVI и XVII вв Государства Общества Христианство на перепутье между реформами, веротерпимостью и принуждением Культуры



Глава 3. Пространство Польско-Литовской республики B XVIII и XIX вв

«Политическая нация» XVIII в

Долгая иностранная опека: 1697—1772

Незавершенное возрождение: 1773—1793

Подвластные нации в XVIII в

Пробуждение национальностей в XIX в.: особенности «Центрального востока»

Еврейская община Востока в XIX в

«Бретонцы» Срединной Европы: литовцы

На размытой границе между польским и русским мирами: белорусы

Украинское возрождение XIX в

Польский ирредентизм

Глава 4. Монархия Габсбургов, Богемия и Венгрия с 1700 по 1900 гг

С 1700 по 1740 гг Положение в начале XVIII в. и итоги отвоевания Венгрии Государственные дела Богемия и Венгрия: аналогии и различия Венгерский вопрос: Трансильвания и отвоеванные территории

Просвещенный абсолютизм Правление Марии-Терезии и соправление Иосифа II (1740-1763) Иосиф II, или ускорение реформ (1780—1790)

Австрийская империя: от Франца I и в Vormärz период, 1792-1848 Войны против революционной Франции и Империи Трудности в проведении реформ под знаком восстановленного порядка Рождение современных наций

Страны и нации Австрийской империи Монархия, которой трудно найти название Требование гражданского общества Венгрия, «ассоциированные страны» и отделенные земли Галиция в составе монархии Богемия и Моравия: чехи и немцы Разновидности славизма и антиславизма. «Общее государство» под напором национальностей

Трудное уравнение: государство и нации, 1848—1900 гг 1848—1849 гг.: национальные революции и воссоздание «общего государства» Реформа империи Дуалистическая монархия

Заключение

Глава 5. Двадцатый век

На пороге XX в.: нации

Первая мировая война

От мира к войне: государства Борьба за границы и внешняя политика Политические модели в социо-экономическом контексте Национальные меньшинства Политические системы Чехословакия Польша Литва Латвия Венгрия Культура

В тени Гитлера и Сталина. Вторая мировая война Польша до 1943 г Под оккупацией и в орбите Третьего Рейха Драмы 1944-1945 гг Захват коммунистами всей полноты власти Под ярмом СССР Чехословакия, Польша, Венгрия Дунайская зона

От смерти Сталина до Пражской весны Под ярмом СССР Югославия и Румыния Польша, Венгрия, Чехословакия

Долгая дорога к независимости От вторжения в Прагу до «осени народов» Под ярмом СССР Польша, Венгрия, Чехословакия Распад Югославии. — Падение Чаушеску Культура На пороге XXI в



Часть вторая. Проблемы и направления исследований

Глава 6. Этногенез народов Центрально-Восточной Европы

Древнейшие этнические группы и их миграции в Центрально- Восточной Европе

Первые славяне

Славянская экспансия

Славянское общество

Новая география

Глава 7. Экономика Центрально-Восточной Европы от раннего средневековья до XVI в

Начало унификации западной и восточной экономических систем

Демография

Сельское хозяйство, промышленность и денежное обращение

Пять больших экономических зон

Большая торговля

Глава 8. Историографические сражения вокруг Украины—Русинии (Франция, Россия, Польша)

Спор об истоках: Кийв/Киев и Русь

Татарское иго, излом северо-восток/юго-запад: литовцы — поляки

Казаки и гетманство между польской и русской гегемонией в XVII-XVIII в

Ни «раздел Польши», ни «возврат русских земель»

Война основополагающих текстов и противоречия национальных сознаний

Конфискованная национальная память

Несколько спорных моментов XX в

Глава 9. Орден тевтонских рыцарей

Легенда белая и легенда черная

Начало Тевтонского ордена в Европе

Балтские народы в XIII в

Появление Тевтонского государства в Пруссии (Пруссинии)

Организация государства

Крестовые походы в Литву

Орден, две унии и Ганза

Войны Ордена с Польшей и Литвой

Роль Тевтонского государства. Политическая система и экономика

Культуры в Тевтонском государстве

Глава 10. Польско-Литовская уния

Различные исторические перспективы

Прогресс знаний

Предмет последовательных уний

Украина ( Русь) в Унии Библиография



Глава 11. Веротерпимость в польско-литовской Respublica. Конституция 1573 г. о религиозном мире

Варшавская конституция

Общество веротерпимости

Разногласия эпохи

Дворянский менталитет

К расколу

Глава 12. Брестская уния

Глава 13. Происхождение и образование: польское дворянство и интеллигенция в XVIII—XIX столетиях

Глава 14. Национальное возрождение и национализм в XIX и XX столетиях

Центрально-Восточная Европа

Польская модель

Венгерская модель

Чешская модель

Хорватская, литовская, украинская, белорусская и словацкая модели

Триумф национализма: свет и тени. Евреи

Глава 15. Национальные восстания XIX в. и их отзвук в XX столетии

Восстание Костюшко в 1794 г. и ноябрьское восстание 1831 г

Январское восстание 1863 г

Варшавское восстание 1944 г

Словацкое национальное восстание 1944 г

Глава 16. История и самоидентификация: случай Чехии

Вступление

Чешская национальная идентичность Предпосылки: трансформация элементов прошлого, превращенного в символы идентичности, и создание чешского национального мифа Воображаемый национальный материал и его использование националистами Осознанная идентичность Дополнительная библиография



Глава 17. Между плюрализмом и тоталитаризмом. Вопрос о политических режимах

Авторитаризм

Словакия и Хорватия

Тоталитаризм

Глава 18. Война и мир

Первая мировая война

Межвоенные годы

Вторая мировая война

Холодная война

Глава 19. Холокост в историографии Центрально"Восточной Европы. 1945—1998

Введение

Периодизация польской историографии, относящейся к холокосту

До начала 50-х годов

Годы 1957-1968

С 1968 по начало 80-х годов

1980-90 гг

Заключение

Примечания

Источники и библиография

Библиографические справочники и словари

Специализированные журналы

Определение Центральной и Центрально-Восточной Европы: идентификационные и национальные концепции

Справочные, географические и гоеграфо-исторические работы. Исторические атласы

Обобщающие исторические работы и другие общие исследования

Общие исследования

До середины XIII столетия

С середины XIII века до 1520/1526 гг

1500/1526 гг. — конец XVIII века

С 1800 до 1914 г

С 1914 до 1939 г

От 1939 до 1945 г

После 1945 г

Добавление к библиографии 2008 г

Карты

Алфавитный указатель

Наталья Алексюн, Даниэль Бовуа, Мари-Элизабет Дюкрё, Ежи Клочовский, Генрик Самсонович, Петр Вандич - История Центрально-Восточной Европы - Вступление

Выражение «Центрально-Восточная Европа», фигурирующее в заглавии этого труда, означает европейские территории, долгое время входившие в состав «Республики Двух Наций», то есть королевства Польского и великого княжества Литовского, а также королевств Чехии и Венгрии. На современной карте Европы оно приблизительно, потому что границы изменились, соответствует странам, расположенным к северу от Судет и Карпат (Польше, Литве, Белоруссии, Украине) и к югу — Чешской республике, Словакии, Венгрии, Хорватии и Трансильвании, составляющей большую часть современной Румынии. Для определенных тем и периодов речь могла идти также о других странах или регионах сегодняшней Европы (например, Словении, Сербии). Средневековое государство ордена тевтонских рыцарей, простиравшееся на побережье Балтийского моря и включавшее Пруссию и Ливонию, тоже составляет существенную часть Центрально-Восточной Европы в том смысле, в каком здесь понимается это слово. В XV и XVI вв. это государство пришло в упадок: сначала Пруссия и часть Ливонии были подчинены Польше, позже Пруссия стала колыбелью государства, которому дала свое название (королевства Пруссии с XVIII в.), а после 1945 г. ее окончательно разделили между Польшей и Россией.

В исторической перспективе Калининградская область, где исторический город Кёнигсберг после 1945 г. был переименован в Калининград, тоже составляет часть территорий Центрально-Восточной Европы. Ливонию, завоеванную в XVIII в. Россией, заселили прежде всего представители балтийской группы языков — латыши и финно-угорской — эстонцы, а также нелатышские и неэстонские меньшинства. Она соответствует территориям современных государств Латвии и Эстонии, созданных после первой мировой войны. История этих местностей и их жителей много веков, с XIII в., ощутимо отличается от истории Литвы, которая была тесно связана с историей Польши и составляла часть огромного независимого государства, великого княжества Литовского, образованного в XIII—XIV вв. Эстония сегодня, как и в прошлом, поддерживает тесные связи со скандинавским Севером и с Финляндией, что, возможно, дает основания относить ее скорее к зоне Северной Европы, чем Центральной. Латвия, похоже, ищет себе место между «Севером» и «Центром».

Вопрос Белоруссии и Украины будет рассмотрен чуть дальше. Пока что подчеркнем, что великое множество историографических направлений двух этих стран ныне претендуют, по всевозможным историческим и современным соображениям, на принадлежность их стран к Центрально-Восточной Европе. В этой специфической перспективе они выстраивают новый синтез истории Белоруссии и Украины. Их аргументация выдвигает на первый план «longue durée» и наличие общих культурных черт, которые отмечены в общей обзорной части. Однако надо ясно сознавать, что этот подход резко отличается от традиционной точки зрения русской историографии, для которой история Белоруссии и Украины происходила в тесной связи с историей России или же составляла неотъемлемую часть таковой.

Королевства Чехия, Венгрия и Польша с X и XI вв. развивались очень похоже. Они приняли римское христианство, а постепенно — также западную модель общества и культуры и тем самым заложили основы своих национальных культур в рамках западной christianitas. Здесь можно наблюдать формирование некой Центрально-Восточной Европы, тесно связанной с Центрально-Западной Европой немецкоязычных стран, но сохраняющей при этом свою специфику и поддерживающей особые отношения с итальянскими странами и Францией. Границу между выделенными таким образом «Центральными Европами» провести трудно по многим причинам, в том числе из-за многочисленных перемен, произошедших позже, в средние века. Мы рассматриваем ее как открытую широкую пограничную зону, куда входит особое пространство Germania slavica, если использовать термин, предложенный немецкими историками. Согласно одной хорошо известной концепции, как в средние века, так и в новое время важнейшую границу для социальной и экономической географии Центрально-Восточной Европы представляет Эльба. Тем не менее важное государственное формирование, объединявшее Бранденбург и Пруссию и простиравшееся как раз восточнее Эльбы, сыграло просто главенствующую роль в истории Германии и должно в рамках таковой выделяться особо.

Королевство Хорватия, с начала XII в. тесно связанное с королевством Венгрия, в основных чертах до XX в. имело с ним общую судьбу. До 1918 г. Словакия — не имевшая этого названия — входила в состав королевства Венгрия, так же как ныне румынская Трансильвания. История Румынии в ее современных границах включает, помимо этого региона, исторические княжества Молдавию и Валахию, формирование которых завершилось в XIV в. В ходе XV в. они были покорены Османской империей, но не утратили автономии. Однако их долгое, до начала XIX в., соседство с исламской османской цивилизацией оставило в них многочисленные следы. Православная религия, связи с Византией и Турцией, общая судьба с болгарами, сербами и другими народами, принадлежащими к восточному христианству и живущими на Балканах, превращают эту группу в страны Юго-Восточной Европы, как называет их одно сильное историографическое направление XX в. Тем не менее нельзя забывать о принадлежности Трансильвании и ее населения, румынского и нерумынского, к Центральной Европе, так же как о тесных и постоянных связях общества в Молдавии и Валахии с Венгрией и Польшей как частью польско-литовской «республики».

Румыны Трансильвании, пытаясь с XIX в. добиться независимости, делали особый акцент на своем романском происхождении и романском языке, а также на элементах, соединяющих их с европейским Западом. Сегодня Румыния находится некоторым образом посредине между Юго-Восточной и Центрально-Восточной Европой, и об этом надо помнить, читая данный обзор. Республику Молдавию, теперь суверенную страну, в историческом плане надо рассматривать в тех же рамках, что и всю румынскую территорию, хотя она имела несколько своеобразную судьбу, особенно в XIX и в XX вв. Словенцы и Словения занимают особое место в пространстве, которое здесь названо Центрально-Восточной Европой. Славянское, не автохтонное, население этой территории приняло латинское христианство в VIII в., то есть раньше других славян, но эта земля быстро потеряла независимость и вошла в состав государства восточных франков, а потом — Священной Римской империи германской нации. Однако словенцы более тысячи лет сохраняли свой народный язык и народную культуру — феномен и процесс необычные и интересные.

В течение веков до 1918 г. словенские области принадлежали к землям, находившимся под управлением Габсбургов, и в основном проявляли верную лояльность династии. В XX в. стремления словенцев к независимости нашли выражение в широкой автономии в составе Югославии, а с 1991 г. Словения стала суверенным государством. Поскольку словенцы — это славяне, жившие в западном христианском мире, их история рассматривается здесь в тесной связи с историей других западных славян, в рамках истории Центрально-Восточной Европы, но при этом не забыты особенности их культуры и истории, тесно связанных с немецкоязычными странами. Положение словенцев лишь отчасти сравнимо с положением намного меньшей группы, лужицких славян, которые за тысячу лет немецкого господства тоже сохранили язык и чувство идентичности, но так и не получили независимости.

Может показаться, что место австрийских земель Габсбургов, соединенных с XVI в. по 1918 г. многочисленными связями с королевствами Чехией и Венгрией, в перспективе этой книги создает проблему. Совершенно очевидно, что исторический контекст монархии Габсбургов крайне важен не только для Чехии и Венгрии, но и для всей Центрально-Восточной и Центрально-Западной Европы, и не учитывать его абсолютно немыслимо. В то же время Габсбурги занимают одно из центральных мест в истории Германии, в истории немецкоязычных стран и в истории Священной Римской империи германской нации. За более чем тысячелетнюю «longue durée» чешского и венгерского государств связи с Габсбургами занимают четыреста лет сложной истории, наполненной хроническими конфликтами. Мы не можем давать здесь полную историю империи Габсбургов, в обзорных главах по средневековью австрийские территории во внимание не принимаются. Поэтому читатель здесь найдет историю стран чешской, венгерской и хорватской корон без особых подробностей, связанных с историей австрийских земель.

Сделав набросок картины, надо было учесть все общества, которые вошли в ее состав. Наряду с уже упомянутыми этническими общинами со средних веков до первой половины XX в. в городах и регионах Центрально-Восточной Европы, например, в Трансильвании или городах Спиша (на севере современной Словакии), жили немцы. В новое время выросли большие еврейские общины, особенно в польско-литовской «республике», но и южнее тоже. Впрочем, присутствие еврейских общин отчетливо отмечено во всех странах региона после образования этих общин в раннем средневековье. Катастрофа второй мировой войны положила конец непрерывному проживанию евреев в среде народов Центрально-Восточной Европы. Сразу после войны изгнали немцев. Сегодня эти потери восполнить трудно. Русские появились намного позже евреев и немцев. Их присутствие стало результатом последовательной экспансии Российской империи на территории Центрально-Восточной Европы в течение XIX и XX вв. Не забудем также о меньшинствах, сумевших долгое время сохранять свою культуру и религиозную идентичность, таких, как армяне, татары, цыгане и прочие, роль которых была значительной, нередко со средних веков и особенно в регионах, близких к Черному морю.

Эта книга входит в серию «Nouvelle Clio» (Новая Клио), отражающую состояние исследований и историографии Восточной и Центрально-Восточной Европы; уже вышли тома, посвященные Германии, России и Юго-Восточной Европе. Абсолютное разделение сфер истории и географии невозможно и нежелательно из-за сложности истории государств и наций Центрально-Восточной Европы и их взаимовлияния. Исторические перспективы, геополитические интересы и точки зрения расходятся до такой степени, что иногда кажется почти невозможным примирить интерпретации разных школ и направлений. Поэтому было крайне важным по возможности наиболее объективно и, главное, в сопоставлении изложить тезисы основных исторических школ стран региона. В историографии этих стран долго доминировал национальный подход, за пределы которого они сегодня нередко пытаются выйти, формируя более глобальный, компаративистский, европейский взгляд на события.