Послание Галатам

Беседы по Галатам - это экзегеза "высшего пилотажа", основаная на историко-культурном и контекстуальном анализе греческого текста послания к Галатам, в лучших традициях Райта, Хэйза, Данна.

Часто преподаватель «уходит в сторону» от темы, отвечая на возникшие у студентов вопросы. И, хоть это «уход от темы», всё же ответы, на вопросы возникшие по применению изучаемого материала, достаточно ценные для практической духовной жизни. Целый ряд незначительных таких обсуждений и ответов не включены в эту книгу. Другие же важные вопросы оставлены. Примеры в ответах — достаточно откровенные, при этом не оскорбляющие ни чьи чувства.

В отдельных случаях в сносках даются пояснения на отдельные моменты, которые были вполне понятны студентам, но для других людей могут оказаться не ясными. Это важно для того, чтобы не утратить общее понимание материала и для того, чтобы не упустить основную линию и мысль беседы.

Жаль, что при наборе текста нельзя передать атмосферу непринужденности, диалога и юмора, царившую на занятиях. Манера преподавания не была академической, скорее — это было общение, что сделало восприятие материала очень легким.

Все графические иллюстрации были восстановлены по аудиозаписям, исходя из контекста беседы. Поэтому, вполне возможны неточности при их реконструировании.

К сожалению, аудиозаписи бесед по Галатам в 2006 году обрываются на разборе Гал. 3:19.

Послание к Галатам - Олег Лунгу

Электронное издание.

Это издание сделано на основе аудио записей курса «Новозаветные Послания» доктора богословия и экзегета Олега Петровича Лунгу в Заокском духовном университете в 2006 году.

Курс читался для студентов бакалавриата очного отделения.

Олег Лунгу - Послание к Галатам - 3 взгляда на Оправдание

Относительно Оправдания до сих пор спорят. Но то, что я вам скажу сейчас, это абсолютная истина.

1. Протестантский взгляд.

Протестанты традиционно фокусируют своё внимание на глаголе «оправдать». Но глагол «оправдать» имеет чисто юридический смысл: «провозгласить праведным».

Поэтому, если вы хотите понять, что такое Оправдание для протестанта, это очень хорошо видно на истории Лютера. Помните, когда дьявол показал Лютеру список его грехов, а потом что происходит? А потом Лютер увидел, что кровью написано «Оправдан».

Поэтому для протестанта Оправдание и праведность — это юридический статус. Ты согрешаешь, но благодаря смерти Христа ты провозглашён праведным.

2. Католический взгляд.

Католики сосредоточили своё внимание на существительном «праведность».

В греческом языке «праведность» ассоциируется с достижением определенного нравственного идеала. Поэтому католики принимают чисто греческий взгляд на праведность. Экзегетически они фокусируются на существительном, концептуально — на греческом смысле этого существительного.

Например, есть этический идеал — Христос. Праведность — это жить так, как жил Христос.

Поэтому, с греческой точки зрения можно было бы сказать, что «праведность» — это безгрешность».

Студент: Так что, получается, что я — католик?

Лунгу: Да нет, я боюсь, что ты просто адвентист, классический. Был бы ты католиком, было бы легче.

3. Взгляд Ветхого Завета.

В Ветхом Завете «праведность» — это категория Завета. Что это означает? Это означает, что, если, например, я договорился с Иваном, что он делает уборку во всем учебном корпусе, а я плачу ему за это еженедельно 100 рублей, то, если Иван делает уборку каждую неделю — он «праведник». Если я плачу ему 100 рублей, тогда я — тоже «праведник».

Это означает, что в Ветхом Завете «праведность» определяется Заветом. Праведность определяется теми обязательствами, которые ты взял на себя тогда, когда заключил Завет.

Вот скажем, если я своей жене даю дом, где жить, даю пищу, одежду и еще одну вещь — значит я «праведник». Потому что, когда я женюсь — с этого момента я беру на себя обязательства ее обеспечивать.

Евреи могут о «праведности» мыслить совершенно конкретно. Поэтому у еврея не возникает вопрос, оправдан он или не оправдан. Если вы придёте к евреям в синагогу в 1-м веке, и скажете: «Мужи братья и отцы! Вы — оправданы?» Они посмотрят на тебя и скажут: «А что с тобой?» Понятно?

Означает ли это, что евреи думают о себе, что они безгрешны? Нет. Евреи чётко понимают, что они бывает, что они и прелюбодействуют, и воруют, бывает, что и обманывают… Но: они приносят жертву. Поэтому, столько времени, сколько еврей приносит жертву и участвует в праздниках, столько времени он праведник. Еврей праведник не потому, что он безгрешен, а потому, что он исполняет Закон. А исполняет Закон — это когда грешит, то приносит жертву. Он поэтому праведник и для Бога, и для себя, и для окружающий людей.

Понятно, что он не может постоянно воровать и приносить жертву. Он случайно своровал...

Студент: То есть они обещали Богу не грешить?

Лунгу: Они не обещали быть безгрешными. Они обещали, что, если согрешат, то принесут жертву, а потом — раз в году происходит очищение Святилища на Йом Куппур, и кто участвует на этом празднике, он — праведник.

Студент: Когда они сказали, что все исполним[1], они имели ввиду исполнить вот эти…

Лунгу: Да.

Ещё один вам вопрос на размышление: найдите в Новом Завете, где Павел страдает таким же чувством вины, каким страдал Лютер. Достаточно понятен мой вопрос?

Студент: «Доброго, которого хочу, не делаю… Кто избавит меня…»[2]

Лунгу: У Лютера, насколько я понимаю, «Оправдание по вере» рождается после глубокого чувства вины. Сколько Лютер страдал от чувства вины?

Студент: Павел говорит: «Кто избавит меня от сего тела смерти»…

Лунгу: Он не говорит «От вины». Он говорит: «От тела».

Студент: Павел же понимает, что его тело — грешное. Что он — грешник.

Лунгу: Братья, даже тогда, когда Павел говорит, что он из грешников — первый, он не говорит это с чувством потерянности, как бы вы хотели у него видеть.

Что касается Оправдания — есть вопросы по 3-м смыслам?

Студент: Так какой же взгляд является верным? Или все три?

Лунгу: Вы найдёте у Павла случаи, когда «праведность» воспринимается, как образ жизни. У Матфея тоже есть такие случаи. Это — католический взгляд. Есть у Павла случаи, когда «праведность» воспринимается, как юридический статус. Это — протестантский взгляд. ОБЪЕДИНЯЮЩИМ элементом всей картины «оправдания» у Павла является чисто Ветхозаветным положением, что «праведность» — это категория Завета.

[1] По-видимому, речь идёт о Исх. 24:7 (Прим. В.К.).

[2] Студент ссылается на Рим. 7:19,24 (Прим. В.К.).