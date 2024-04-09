Наумов – Идея – Образ – Текст

У этой книги длинная история. Она была задумана в середине 90-х годов прошлого века с идеей представить итальянскому читателю основной вклад Александра Евгеньевича Наумова (в то время профессора краковского Ягеллонского университета) в теоретическую разработку проблем древнеславянской литературы. Выбор материала и композиция книги были сделаны автором и мною (в качестве составителя и научного редактора), а в общем оформлении и редактировании вышедшей в 2004 книги (А. Naumow, IDEA — IMMAGINE — TESTO. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, 224 pp.) приняла активное участие проф. Джованна Броджи. Этим «триумвиратом» были сделаны некоторые композиционные изменения и сокращения в исходных текстах, переведённых в основном с польского, но также и с болгарского и сербского. Некоторые изменения были внесены с оглядкой на итальянского читателя, слависта или студента славистики, но не обязательно специалиста в области православно-славянской культуры. Этот «итальянский» характер книги в большой степени сохранился и в настоящем издании, идея которого изначально принадлежала петербургской коллеге С. А. Семячко. Перевод итальянской книги на русский язык был поручен сотруднику ИРЛИ А. О. Дёмину и в основном был закончен в 2012 году, но остался неотредактированным, и по различным причинам издание не осуществилось. Впоследствии идея всё-таки издать книгу была подхвачена Н. Н. Запольской в рамках проекта Slavia Christiana. В течение 2014–2017 годов М. В. Живова и С. Ю. Темчинас, в постоянном контакте с автором и с научным редактором итальянского издания, отредактировали перевод, сравнивая его с исходными текстами, восстанавливая оригинальный язык цитат на церковнославянском и приводя библейские цитаты по русскому изданию Библии. В процессе редактирования были устранены некоторые объяснения, имевшие смысл только для итальянского читателя, заметки редактора итальянской книги были введены в общий ряд примечаний без особых оговорок (за исключением нескольких случаев, когда мнение автора и редактора не совпадают полностью или редактор даёт свою интерпретацию сказанного автором), самим автором были внесены новые примечания, уточнения и некоторые библиографические актуализации. Было сделано и одно структурное изменение: параграф 1.4.1. в итальянской книге являлся переводом статьи А. Наумова 1980-го года, защищавшей идею существования поэзии в древнеславянской литературе, которая в свете новых открытий в области церковнославянской поэзии в большой степени потеряла актуальность и поэтому была заменена другим текстом, впервые опубликованным в 2003 г. по-русски (см.). Таким образом, настоящее издание можно считать дополненным и частично переработанным и актуализированным вариантом итальянской книги 2004 года.

Теоретическим проблемам посвящена значительная часть ранних публикаций А. Е. Наумова, которые печатались в 1973–1983 гг. на польском, болгарском и иногда на сербском языках; среди них особенно выделяются книги об апокрифах в системе церковнославянской литературы (Naumow 1976) и о месте Библии в художественной системе древнеславянских произведений (Naumow 1983). Вторая книга была издана как габилитационная работа очень ограниченным тиражом, в трудные для Польши времена, и среди палеославистов было известно о её существовании, но очень немногие из них имели доступ к ней и пользовались ею. Вот почему части ІІ-IV настоящей книги являются переводом, с небольшими сокращениями (прежде всего примеров), именно книги Наумова 1983 года, которая ни в коем случае не потеряла своего значения как в отношении теоретических установок, так и в отношении анализа конкретных текстов.

Наумов Александр – Идея – Образ – Текст - Исследования по церковнославянской литературе

М.: Индрик, 2020. — 248 с.

ISBN 978-5-91674-575-7

Наумов Александр – Идея – Образ – Текст – Содержание

Предисловие (К. Станчев)

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СИСТЕМА

1.1. О системности церковнославянской литературы

1.2. Место Патерика в системе церковнославянской литературы

1.3. Апокрифы

1.4. Некоторые проблемы церковнославянской поэзии 1.4.1. Библейская поэзия и литургическая поэзия 1.4.2. Служба как жанр

1.5. Искусство перевода 1.5.1. Древнейшие славянские рассуждения об искусстве перевода 1.5.2. Теория и терминология перевода



ГЛАВА ВТОРАЯ. СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРАВОСЛАВНОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

2.1. Некоторые основные принципы

2.2. Конкретизация: коммуникативные отношения на уровне личных местоимений

2.3. Мнимый диалог и литургическая ситуация

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СЛОВО БОЖИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

3.1. Мистический контакт со словом

3.2. Иерархическое нисхождение премудрости

3.3. Божественная природа и созидающая сила слова

3.4. Культ слова

3.5 Некоторые методологические выводы

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БИБЛЕЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

4.1. Гимнография 4.1.1. Два функциональных уровня библейских элементов 4.1.2. Обязательные художественные взаимосвязи 4.1.3. Факультативные художественные связи

4.2. Молитвы

4.3. Слова 4.3.1. Общие поучительные слова 4.3.2. Слова, посвященные библейским и около-библейским событиям 4.3.3. Слова, посвященные библейским и около-библейским персонажам

4.4. Агиография 4.4.1. Биографический план 4.4.2. Мистико-экклезиологический план

4.5. Выводы

Несколько заключительных слов

Указатель личных имен

Библиография