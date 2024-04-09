Наумов – Идея – Образ – Текст
У этой книги длинная история. Она была задумана в середине 90-х годов прошлого века с идеей представить итальянскому читателю основной вклад Александра Евгеньевича Наумова (в то время профессора краковского Ягеллонского университета) в теоретическую разработку проблем древнеславянской литературы. Выбор материала и композиция книги были сделаны автором и мною (в качестве составителя и научного редактора), а в общем оформлении и редактировании вышедшей в 2004 книги (А. Naumow, IDEA — IMMAGINE — TESTO. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, 224 pp.) приняла активное участие проф. Джованна Броджи. Этим «триумвиратом» были сделаны некоторые композиционные изменения и сокращения в исходных текстах, переведённых в основном с польского, но также и с болгарского и сербского. Некоторые изменения были внесены с оглядкой на итальянского читателя, слависта или студента славистики, но не обязательно специалиста в области православно-славянской культуры. Этот «итальянский» характер книги в большой степени сохранился и в настоящем издании, идея которого изначально принадлежала петербургской коллеге С. А. Семячко. Перевод итальянской книги на русский язык был поручен сотруднику ИРЛИ А. О. Дёмину и в основном был закончен в 2012 году, но остался неотредактированным, и по различным причинам издание не осуществилось. Впоследствии идея всё-таки издать книгу была подхвачена Н. Н. Запольской в рамках проекта Slavia Christiana. В течение 2014–2017 годов М. В. Живова и С. Ю. Темчинас, в постоянном контакте с автором и с научным редактором итальянского издания, отредактировали перевод, сравнивая его с исходными текстами, восстанавливая оригинальный язык цитат на церковнославянском и приводя библейские цитаты по русскому изданию Библии. В процессе редактирования были устранены некоторые объяснения, имевшие смысл только для итальянского читателя, заметки редактора итальянской книги были введены в общий ряд примечаний без особых оговорок (за исключением нескольких случаев, когда мнение автора и редактора не совпадают полностью или редактор даёт свою интерпретацию сказанного автором), самим автором были внесены новые примечания, уточнения и некоторые библиографические актуализации. Было сделано и одно структурное изменение: параграф 1.4.1. в итальянской книге являлся переводом статьи А. Наумова 1980-го года, защищавшей идею существования поэзии в древнеславянской литературе, которая в свете новых открытий в области церковнославянской поэзии в большой степени потеряла актуальность и поэтому была заменена другим текстом, впервые опубликованным в 2003 г. по-русски (см.). Таким образом, настоящее издание можно считать дополненным и частично переработанным и актуализированным вариантом итальянской книги 2004 года.
Теоретическим проблемам посвящена значительная часть ранних публикаций А. Е. Наумова, которые печатались в 1973–1983 гг. на польском, болгарском и иногда на сербском языках; среди них особенно выделяются книги об апокрифах в системе церковнославянской литературы (Naumow 1976) и о месте Библии в художественной системе древнеславянских произведений (Naumow 1983). Вторая книга была издана как габилитационная работа очень ограниченным тиражом, в трудные для Польши времена, и среди палеославистов было известно о её существовании, но очень немногие из них имели доступ к ней и пользовались ею. Вот почему части ІІ-IV настоящей книги являются переводом, с небольшими сокращениями (прежде всего примеров), именно книги Наумова 1983 года, которая ни в коем случае не потеряла своего значения как в отношении теоретических установок, так и в отношении анализа конкретных текстов.
Наумов Александр – Идея – Образ – Текст - Исследования по церковнославянской литературе
М.: Индрик, 2020. — 248 с.
ISBN 978-5-91674-575-7
Наумов Александр – Идея – Образ – Текст – Содержание
Предисловие (К. Станчев)
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СИСТЕМА
- 1.1. О системности церковнославянской литературы
- 1.2. Место Патерика в системе церковнославянской литературы
- 1.3. Апокрифы
-
1.4. Некоторые проблемы церковнославянской поэзии
- 1.4.1. Библейская поэзия и литургическая поэзия
- 1.4.2. Служба как жанр
-
1.5. Искусство перевода
- 1.5.1. Древнейшие славянские рассуждения об искусстве перевода
- 1.5.2. Теория и терминология перевода
ГЛАВА ВТОРАЯ. СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРАВОСЛАВНОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
- 2.1. Некоторые основные принципы
- 2.2. Конкретизация: коммуникативные отношения на уровне личных местоимений
- 2.3. Мнимый диалог и литургическая ситуация
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СЛОВО БОЖИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
- 3.1. Мистический контакт со словом
- 3.2. Иерархическое нисхождение премудрости
- 3.3. Божественная природа и созидающая сила слова
- 3.4. Культ слова
- 3.5 Некоторые методологические выводы
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БИБЛЕЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
-
4.1. Гимнография
- 4.1.1. Два функциональных уровня библейских элементов
- 4.1.2. Обязательные художественные взаимосвязи
- 4.1.3. Факультативные художественные связи
- 4.2. Молитвы
-
4.3. Слова
- 4.3.1. Общие поучительные слова
- 4.3.2. Слова, посвященные библейским и около-библейским событиям
- 4.3.3. Слова, посвященные библейским и около-библейским персонажам
-
4.4. Агиография
- 4.4.1. Биографический план
- 4.4.2. Мистико-экклезиологический план
- 4.5. Выводы
Несколько заключительных слов
Указатель личных имен
Библиография
No comments yet. Be the first!