Ордине - Граница тени
Если мы хотим оценить всю исключительность «итальянского» периода в творчестве Бруно, приходится отправляться от дат. В 1582 г. в Париже появляется первый из дошедших до нас его трудов, написанных на народном языке: "Подсвечник". Вслед за тем, уже в Лондоне, с 1584 по 1585 гг. один за другим выходят в свет шесть диалогов. Так всего за несколько лет расставляются вехи на не знающем параллелей пути философа, с замечательной ясностью являющем нам интересы Ноланца во всей их энциклопедической широте.
Вопреки впечатлению, которое может сложиться при первом поверхностном взгляде на вещи, речь идет не о разрозненных пройденных отрезках, как если бы переход от одного текста к другому диктовался лишь привходящими обстоятельствами, внезапными переменами, реакцией на неожиданные повороты событий. Напротив, итальянские труды Бруно, в глубинной своей структуре, суть продукт целостного философского плана, свидетельство замысла, который разворачивается, начиная с "Пепельной трапезы", — а с некоторыми оговорками, в менее строгом смысле, и с "Подсвечника", — и вплоть до "Героического неистовства".
Само предпочтение, отданное в этих диалогах народному языку, не может считаться случайностью: дело далеко не только в желании Бруно явить миру свою «новую философию» средствами языка живого, вопреки педантизму университетской латыни, и даже не в том успехе, каким итальянский, судя по всему, пользовался при дворе того и другого монарха, — выбор, сделанный Ноланцем, в первую очередь следует связывать со сложившимся к тому времени и известным по многим примерам обычаем именно философских и научных дискуссий, как в Париже, среди приближенных Генриха III, так и в Лондоне, в окружении королевы Елизаветы.
Ордине Нуччо - Граница тени - Литература, философия и живопись у Джордано Бруно
Пер. с итальянского А. А. Россиуса. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, «Академия исследования культуры», 2008. — 407 с.
ISBN 978-5-288-04591-2
Ордине Нуччо - Граница тени - Содержание
- Предисловие. Пьер Адо
- Предисловие к русскому изданию. Нуччо Ордине
ГРАНИЦА ТЕНИ
- От автора
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I. От Парижа к Лондону: 1581-1585
- При дворе Генриха III: язык, нравственная философия, философия природы
- Двор Елизаветы и столкновение с оксфордскими педантами
- В Париже и Лондоне: аналогии в культурной среде двух столиц
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II. Философия в театре и театр в философии: комическое как познание
- Комедия и диалог
- Дробление литературных жанров
- Гносеологическая функция комического
- Герменевтика Силена
- От "Подсвечника" к "Героическому неистовству": единый философский замысел
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III. Драма неведения: между действительностью и кажимостью в "Подсвечнике"
- "Филеб" Платона и «незнание себя»
- Трехчастная структура комедии
- Кажимости порождают обман: поэтика
- Кажимости порождают обман: содержание
- Театр мира
- Единое и множественное
- Джованни Бернардо: от живописи к философии
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IV. Космология и философия природы: "Пепельная трапеза", "О причине", Ό бесконечном"
- Разбить оковы геоцентризма
- Единство формы и материи
- Бесчисленные миры в бесконечной Вселенной
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V. Нравственная философия и религия: "Изгнание торжествующего зверя" и "Кабала Пегаса"
- Мемуары Мишеля де Кастельно
- Ронсар: религия как скрепа общества
- Реформа на небесах и гигантомахия
- Истина, Мудрость, Закон и Справедливость
- Наперекор принципу «iustitia sola fide»
- Похвала Усердию и человеческим рукам
- Золотой век и «топос» «моего» и «твоего»
- «Разбойники» идут на приступ Нового света
- «Natura est deus in rebus»: образец древних египтян
- Речь Фортуны
- Генрих III и Лернейская Гидра
- "Кабала Пегаса" и два вида ослиности
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VI. Созерцательная философия: "О героическом неистовстве"
- Поэзия любви
- Плод «вымысла», но не «подражания»
- Труд, посвященный философии, но не теологии
- «Неистовство» как «рациональный порыв»
- Бесконечное стремление к бесконечному
- Актеон: «и охотник в зверя обращен»
- Диана: «божество» в беспредельной природе
- Актеон в поэзии и живописи: примеры из французского и английского искусства
- Бруно-Актеон и Диана: автобиографический путь
- Мудрец-бог и философ-немудрец
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VII. От "Подсвечника" к "Героическому неистовству": художник, философ и тень
- Нарисованное словами: ekphrasis
- Миф о происхождении живописи
- Альберти: Нарцисс, тень и изобретение живописи
- «Каждый художник рисует себя» и Нарцисс в творчестве Альберти
- Вазари: тень и начало живописи
- Философ и художник: «преодоление» тени
- Нарцисс, Актеон и miroërs perilleus: метаморфоза и познание*
- Бруно и Нарцисс: невозможный союз
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VIII. Философия, живопись и поэзия: вопросы поэтики
- От imitatio к inventio: «поэзия рождается не из правил»
- Поэзия-философия и поэзия-теология
- Фабула, поэты и «рифмоплеты»
- Похвала Филипу Сидни — поэту, философу, человеку действия
- Описывать жизнь и проживать философию
Приложения
- Приложение I. Караваджо и Бруно в тени Нарцисса
- Приложение II. Еще раз о Караваджо и Бруно
- Указатель
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