Если мы хотим оценить всю исключительность «итальянского» периода в творчестве Бруно, приходится отправляться от дат. В 1582 г. в Париже появляется первый из дошедших до нас его трудов, написанных на народном языке: "Подсвечник". Вслед за тем, уже в Лондоне, с 1584 по 1585 гг. один за другим выходят в свет шесть диалогов. Так всего за несколько лет расставляются вехи на не знающем параллелей пути философа, с замечательной ясностью являющем нам интересы Ноланца во всей их энциклопедической широте.

Вопреки впечатлению, которое может сложиться при первом поверхностном взгляде на вещи, речь идет не о разрозненных пройденных отрезках, как если бы переход от одного текста к другому диктовался лишь привходящими обстоятельствами, внезапными переменами, реакцией на неожиданные повороты событий. Напротив, итальянские труды Бруно, в глубинной своей структуре, суть продукт целостного философского плана, свидетельство замысла, который разворачивается, начиная с "Пепельной трапезы", — а с некоторыми оговорками, в менее строгом смысле, и с "Подсвечника", — и вплоть до "Героического неистовства".

Само предпочтение, отданное в этих диалогах народному языку, не может считаться случайностью: дело далеко не только в желании Бруно явить миру свою «новую философию» средствами языка живого, вопреки педантизму университетской латыни, и даже не в том успехе, каким итальянский, судя по всему, пользовался при дворе того и другого монарха, — выбор, сделанный Ноланцем, в первую очередь следует связывать со сложившимся к тому времени и известным по многим примерам обычаем именно философских и научных дискуссий, как в Париже, среди приближенных Генриха III, так и в Лондоне, в окружении королевы Елизаветы.

Ордине Нуччо - Граница тени - Литература, философия и живопись у Джордано Бруно

Пер. с итальянского А. А. Россиуса. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, «Академия исследования культуры», 2008. — 407 с.

ISBN 978-5-288-04591-2

Ордине Нуччо - Граница тени - Содержание

Предисловие. Пьер Адо

Предисловие к русскому изданию. Нуччо Ордине

ГРАНИЦА ТЕНИ

От автора

I. От Парижа к Лондону: 1581-1585 При дворе Генриха III: язык, нравственная философия, философия природы Двор Елизаветы и столкновение с оксфордскими педантами В Париже и Лондоне: аналогии в культурной среде двух столиц

II. Философия в театре и театр в философии: комическое как познание Комедия и диалог Дробление литературных жанров Гносеологическая функция комического Герменевтика Силена От "Подсвечника" к "Героическому неистовству": единый философский замысел

III. Драма неведения: между действительностью и кажимостью в "Подсвечнике" "Филеб" Платона и «незнание себя» Трехчастная структура комедии Кажимости порождают обман: поэтика Кажимости порождают обман: содержание Театр мира Единое и множественное Джованни Бернардо: от живописи к философии

IV. Космология и философия природы: "Пепельная трапеза", "О причине", Ό бесконечном" Разбить оковы геоцентризма Единство формы и материи Бесчисленные миры в бесконечной Вселенной

V. Нравственная философия и религия: "Изгнание торжествующего зверя" и "Кабала Пегаса" Мемуары Мишеля де Кастельно Ронсар: религия как скрепа общества Реформа на небесах и гигантомахия Истина, Мудрость, Закон и Справедливость Наперекор принципу «iustitia sola fide» Похвала Усердию и человеческим рукам Золотой век и «топос» «моего» и «твоего» «Разбойники» идут на приступ Нового света «Natura est deus in rebus»: образец древних египтян Речь Фортуны Генрих III и Лернейская Гидра "Кабала Пегаса" и два вида ослиности

VI. Созерцательная философия: "О героическом неистовстве" Поэзия любви Плод «вымысла», но не «подражания» Труд, посвященный философии, но не теологии «Неистовство» как «рациональный порыв» Бесконечное стремление к бесконечному Актеон: «и охотник в зверя обращен» Диана: «божество» в беспредельной природе Актеон в поэзии и живописи: примеры из французского и английского искусства Бруно-Актеон и Диана: автобиографический путь Мудрец-бог и философ-немудрец

VII. От "Подсвечника" к "Героическому неистовству": художник, философ и тень Нарисованное словами: ekphrasis Миф о происхождении живописи Альберти: Нарцисс, тень и изобретение живописи «Каждый художник рисует себя» и Нарцисс в творчестве Альберти Вазари: тень и начало живописи Философ и художник: «преодоление» тени Нарцисс, Актеон и miroërs perilleus: метаморфоза и познание* Бруно и Нарцисс: невозможный союз

VIII. Философия, живопись и поэзия: вопросы поэтики От imitatio к inventio: «поэзия рождается не из правил» Поэзия-философия и поэзия-теология Фабула, поэты и «рифмоплеты» Похвала Филипу Сидни — поэту, философу, человеку действия Описывать жизнь и проживать философию



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