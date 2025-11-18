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Ордине - Граница тени

Ордине Нуччо - Граница тени - Литература, философия и живопись у Джордано Бруно
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature

Если мы хотим оценить всю исключительность «итальянского» периода в творчестве Бруно, приходится отправляться от дат. В 1582 г. в Париже появляется первый из дошедших до нас его трудов, написанных на народном языке: "Подсвечник". Вслед за тем, уже в Лондоне, с 1584 по 1585 гг. один за другим выходят в свет шесть диалогов. Так всего за несколько лет расставляются вехи на не знающем параллелей пути философа, с замечательной ясностью являющем нам интересы Ноланца во всей их энциклопедической широте.

Вопреки впечатлению, которое может сложиться при первом поверхностном взгляде на вещи, речь идет не о разрозненных пройденных отрезках, как если бы переход от одного текста к другому диктовался лишь привходящими обстоятельствами, внезапными переменами, реакцией на неожиданные повороты событий. Напротив, итальянские труды Бруно, в глубинной своей структуре, суть продукт целостного философского плана, свидетельство замысла, который разворачивается, начиная с "Пепельной трапезы", — а с некоторыми оговорками, в менее строгом смысле, и с "Подсвечника", — и вплоть до "Героического неистовства".

Само предпочтение, отданное в этих диалогах народному языку, не может считаться случайностью: дело далеко не только в желании Бруно явить миру свою «новую философию» средствами языка живого, вопреки педантизму университетской латыни, и даже не в том успехе, каким итальянский, судя по всему, пользовался при дворе того и другого монарха, — выбор, сделанный Ноланцем, в первую очередь следует связывать со сложившимся к тому времени и известным по многим примерам обычаем именно философских и научных дискуссий, как в Париже, среди приближенных Генриха III, так и в Лондоне, в окружении королевы Елизаветы.

Ордине Нуччо - Граница тени - Литература, философия и живопись у Джордано Бруно

Пер. с итальянского А. А. Россиуса. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, «Академия исследования культуры», 2008. — 407 с.
ISBN 978-5-288-04591-2

Ордине Нуччо - Граница тени - Содержание

  • Предисловие. Пьер Адо
  • Предисловие к русскому изданию. Нуччо Ордине

ГРАНИЦА ТЕНИ

  • От автора
  • I. От Парижа к Лондону: 1581-1585
    • При дворе Генриха III: язык, нравственная философия, философия природы
    • Двор Елизаветы и столкновение с оксфордскими педантами
    • В Париже и Лондоне: аналогии в культурной среде двух столиц
  • II. Философия в театре и театр в философии: комическое как познание
    • Комедия и диалог
    • Дробление литературных жанров
    • Гносеологическая функция комического
    • Герменевтика Силена
    • От "Подсвечника" к "Героическому неистовству": единый философский замысел
  • III. Драма неведения: между действительностью и кажимостью в "Подсвечнике"
    • "Филеб" Платона и «незнание себя»
    • Трехчастная структура комедии
    • Кажимости порождают обман: поэтика
    • Кажимости порождают обман: содержание
    • Театр мира
    • Единое и множественное
    • Джованни Бернардо: от живописи к философии
  • IV. Космология и философия природы: "Пепельная трапеза", "О причине", Ό бесконечном"
    • Разбить оковы геоцентризма
    • Единство формы и материи
    • Бесчисленные миры в бесконечной Вселенной
  • V. Нравственная философия и религия: "Изгнание торжествующего зверя" и "Кабала Пегаса"
    • Мемуары Мишеля де Кастельно
    • Ронсар: религия как скрепа общества
    • Реформа на небесах и гигантомахия
    • Истина, Мудрость, Закон и Справедливость
    • Наперекор принципу «iustitia sola fide»
    • Похвала Усердию и человеческим рукам
    • Золотой век и «топос» «моего» и «твоего»
    • «Разбойники» идут на приступ Нового света
    • «Natura est deus in rebus»: образец древних египтян
    • Речь Фортуны
    • Генрих III и Лернейская Гидра
    • "Кабала Пегаса" и два вида ослиности
  • VI. Созерцательная философия: "О героическом неистовстве"
    • Поэзия любви
    • Плод «вымысла», но не «подражания»
    • Труд, посвященный философии, но не теологии
    • «Неистовство» как «рациональный порыв»
    • Бесконечное стремление к бесконечному
    • Актеон: «и охотник в зверя обращен»
    • Диана: «божество» в беспредельной природе
    • Актеон в поэзии и живописи: примеры из французского и английского искусства
    • Бруно-Актеон и Диана: автобиографический путь
    • Мудрец-бог и философ-немудрец
  • VII. От "Подсвечника" к "Героическому неистовству": художник, философ и тень
    • Нарисованное словами: ekphrasis
    • Миф о происхождении живописи
    • Альберти: Нарцисс, тень и изобретение живописи
    • «Каждый художник рисует себя» и Нарцисс в творчестве Альберти
    • Вазари: тень и начало живописи
    • Философ и художник: «преодоление» тени
    • Нарцисс, Актеон и miroërs perilleus: метаморфоза и познание*
    • Бруно и Нарцисс: невозможный союз
  • VIII. Философия, живопись и поэзия: вопросы поэтики
    • От imitatio к inventio: «поэзия рождается не из правил»
    • Поэзия-философия и поэзия-теология
    • Фабула, поэты и «рифмоплеты»
    • Похвала Филипу Сидни — поэту, философу, человеку действия
    • Описывать жизнь и проживать философию

Приложения

  • Приложение I. Караваджо и Бруно в тени Нарцисса
  • Приложение II. Еще раз о Караваджо и Бруно
  • Указатель
Views 254
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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