Померанц - Дороги духа и зигзаги истории
Томас Мертон писал, что научить созерцанию также невозможно, как научить человека быть ангелом. По-видимому, созерцанием он называл нераздельность человеческого сердца с сердцем бытия, с Богом. Для этого действительно очень многое нужно. Но видеть дерево и быть счастливым сравнительно просто, настолько просто, что князь Мышкин даже не предполагал возможность другого. И хотя это не для каждого просто, но в иные моменты действительно просто.
Упадет луч солнца даже не на дерево, а на тюремные нары, — и вдруг сердце откликнется. Или глаза, в которых раскрылось сердце, встретились с такими же полными сердцем глазами, живыми или нарисованными на доске, как в рублевском Спасе. Сперва смотришь — икона. Люди глядят и проходят. А ты сидишь и вдруг чувствуешь в глазах Спаса огонь, с которым Рублев писал икону, и длишь эту перекличку полчаса, час, а сердце все раскрывается, раскрывается, и огонь сливается с огнем. Так можно вглядываться и в икону, созданную не человеческой рукой, в иконную красоту трех бухт — Коктебельской, Мертвой и Тихой — сидя на Волошинской скамье. Или просто глядя на высокие деревья, о которых писал Тагор: «Тише, сердце! Эти большие деревья — молитвы».
Григорий Соломонович Померанц - Дороги духа и зигзаги истории
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008 г. — 384 с.
(Российские Пропилеи)
ISBN 978-5-8243-0961-4
Григорий Соломонович Померанц - Дороги духа и зигзаги истории – Содержание
Часть 1. В поисках глобального покрова
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Дом начинался с крыши
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Три мифа
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Рассыпающаяся корзина культуры
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Итог цивилизации: фундамент, лезущий в небо
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Завещание Антония Сурожского
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Россия на перекрестке культур
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Обсуждение доклада «История России в свете теории цивилизаций»
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Приключения Половинки
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Эксперимент свободы
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Точность — антоним Истины
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Новая толерантность
Часть 2. Заметки о Достоевском
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Каторжное христианство и открытое православие
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Идеи русского инока в западном контексте
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Мысли о перекличке Тарковского с Достоевским
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Великий инквизитор и его собеседник
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Дважды два пять
Часть 3. Из созерцания
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Перекличка созерцания и творчества
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Со смотровой площадки
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Ось волчка
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Образы священного в поэзии
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Мозаика культур и диалог религий
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Национальное во вселенском
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На горе и в храме
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Почва внутри нас
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Об уровнях глубины
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Опыт Майкельсона
Часть 4. Сквозь смуту
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В пространстве без дорог
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Новое нестяжательство
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Загадки народной любви
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Два вектора русской широты
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Памяти одинокой тени
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5-й Украинский фронт
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Дополнение
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К читателям статьи Л. Люкса
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Технология власти и власть технологии
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С надеждой на воскресение
Часть 5. Заметки о глобальном терроре
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Фронт как вопрос совести
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Один раз увидеть
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Город под третьим небом
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Чеченский узел 196
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После Беслана 200
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Богословско-политическое в диалоге с исламом
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Знак поворота
Часть 6. Тяжелые следы
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Могила неизвестного зэка
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Топаем вместе
Часть 7. Интервью
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Концерт национальных культур Европы — будущее мировой цивилизации
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Ответы Г.С. Померанца на вопросы В.П. Любина (10 августа 2000 г.)
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Интервью с Сергеем Эрлихом (16 мая 2005 г.)
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Интервью с Сергеем Шаповалом (апрель 2006 г.)
Приложения
В два голоса. Лекции, прочитанные в 2005—2006 гг.
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Григорий Померанц. Верность себе. Часть 1
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Зинаида Миркина. Верность себе. Часть 2
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Григорий Померанц. Юность и зрелость. Ч. 1—3
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Зрелость ученичества. Часть 1
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Дом, построенный на любви. Часть 2
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Узнавание. Часть 3
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Postscriptum Зинаиды Миркиной
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Григорий Померанц. По Божьему следу
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Зинаида Миркина. По Божьему следу
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Григорий Померанц. О смысле красоты. Введение к лекции
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Зинаида Миркина. Смысл красоты
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Григорий Померанц. От душевного хаоса к образу и подобию
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Postscriptum Зинаиды Миркиной
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Григорий Померанц. Сквозь внешнюю тьму к внутреннему свету
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Зинаида Миркина. Через страдание и смерть
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Григорий Померанц. Через юность и старость: восемь побед культуры
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Зинаида Миркина. Безграничная действительность
Указатель имен. Составитель И.И.Ремезова
Григорий Соломонович Померанц - Дороги духа и зигзаги истории – Три мифа
В 60-е годы я стал думать, как отделить религиозное мышление от мифологического. Есть ведь ранний буддизм, очень строго демифологизированный. На вопросы, ответ на которые дает миф, Будда отвечал благородным молчанием. Однако позднее буддизм вернулся к зримым символам, к своего рода иконам. Зримая фигура бодисатвы помогала вчувствоваться в «великую пустоту». Что же такое мышление иконами? Не икона сама по себе (о ней все необходимое сказал Максим-исповедник в связи с иконоборчеством в Византии VIII в.), а иконологическое (или ипостасноё) мышление? Я придумал тогда эти термины.
Ипостась, гипостазис — это подстановка, символ текучести, многоликости божественной силы, обнимающей мир любовью. У нее бесконечно много ликов, а богословы выделили три лика как символ круга переходов, переливов. Если эти три лика становятся отдельными богами, крут ипостасей разваливается на части, и икона может стать идолом. А в африканском хороводе масок по-своему выражается божественный круг, хотя отдельная маска, рассмотренная сама по себе, а не как фигура единого танца, - довольно безобразный идол. Первое впечатление от иконы не решает, решает сознание — иконологическое или мифологическое. Иконология не путает знак с реальностью, стоящей за знаком.
Остается, однако, не выраженной еще одна проблема. Знак — не единственное средство передать тайну, прикоснувшуюся к сердцу. В культуре Индии и Дальнего Востока эту тайну часто передают отрицанием всех знаков. Место иконы занимает пустота. Она как бы становится в центр круга, и мы мысленно ведем хоровод, глядя в колодец, где таинственно мерцает что-то самое главное. Христианство знает подобную возможность. Она называется негативным (или апофатическим) богословием. Но большая часть христиан эту возможность не использует, побаивается ее, - как бы не потерять главную мысленную икону — образ Бога, незримого, но слышимого в глубине сердца, вызывающего движения совести и другие душевные сдвиги.
Это неотъемлемая часть религии как веры в Бога. Каждое сердце слышит Бога по-своему, и часто слова, родившиеся в одном сердце, вызывают спор с людьми, расслышавшими в сердце другие слова. Дух любви не всегда побеждает букву. И я не могу представить себе вселенского единства без переноса нашего внимания на дух, веющий в пустоте. Хотя бы частичного переноса, хотя бы альтернативы духа без буквы, без знаков веры.
Чтобы понять значение Великой Пустоты, я придал ей равноправие с иконой (вернувшись к слову «миф» как образу вселенской тайны, постижимой только сердцем) и тем самым возможность различать миф-идол, миф-икону и миф-молчание. Альтернативой мифу- идолу была не только икона. Не менее важно было молчание, знаковая пауза. В Средиземноморье идола победил миф-икона, а на Южном и Дальнем Востоке — миф-молчание. По крайней мере, в духовной жизни элиты. Народные массы приходится выносить за скобки. В духовном развитии цивилизации они все меньше и меньше участвуют и по-старому тяготеют к идолам.
Толчок к расставанию с идолами дала философия. Она родилась примерно две с половиной тысячи лет тому назад. Почему это случилось одновременно в трех разных местах, оторванных друг от друга горами и пустынями, никто не может объяснить. И непонятно, почему это нигде не повторялось. Нации начинали философствовать только одним способом: примкнув к одной из старых философий — греческой, индийской или китайской. Словно две с половиной тысячи лет тому назад чье-то дыхание коснулось земли, оставило свой след, а других волшебных прикосновений уже не было.
Однако в каждой великой культуре импульс, полученный неведомо откуда, развивался по-своему. Греческие философы отбросили старые мифы и стали строить системы, основанные на отвлеченном принципе (единое Парменида, атомы и пустота Левкиппа и Демокрита и т.п.). Кончилось это глубоким кризисом. Философия утонула в сомнениях. Успехи отвлеченной мысли не могли заменить привычных нравственных установок. И философия была брошена под ноги Откровению, пришедшему с Востока и принявшему философию как служанку в свою свиту. Греческий ум перестал философствовать и стал богословствовать.
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