Томас Мертон писал, что научить созерцанию также невозможно, как научить человека быть ангелом. По-видимому, созерцанием он называл нераздельность человеческого сердца с сердцем бытия, с Богом. Для этого действительно очень многое нужно. Но видеть дерево и быть счастливым сравнительно просто, настолько просто, что князь Мышкин даже не предполагал возможность другого. И хотя это не для каждого просто, но в иные моменты действительно просто.

Упадет луч солнца даже не на дерево, а на тюремные нары, — и вдруг сердце откликнется. Или глаза, в которых раскрылось сердце, встретились с такими же полными сердцем глазами, живыми или нарисованными на доске, как в рублевском Спасе. Сперва смотришь — икона. Люди глядят и проходят. А ты сидишь и вдруг чувствуешь в глазах Спаса огонь, с которым Рублев писал икону, и длишь эту перекличку полчаса, час, а сердце все раскрывается, раскрывается, и огонь сливается с огнем. Так можно вглядываться и в икону, созданную не человеческой рукой, в иконную красоту трех бухт — Коктебельской, Мертвой и Тихой — сидя на Волошинской скамье. Или просто глядя на высокие деревья, о которых писал Тагор: «Тише, сердце! Эти большие деревья — молитвы».

Григорий Соломонович Померанц - Дороги духа и зигзаги истории

Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008 г. — 384 с.

(Российские Пропилеи)

ISBN 978-5-8243-0961-4

Григорий Соломонович Померанц - Дороги духа и зигзаги истории – Содержание

Часть 1. В поисках глобального покрова

Дом начинался с крыши

Три мифа

Рассыпающаяся корзина культуры

Итог цивилизации: фундамент, лезущий в небо

Завещание Антония Сурожского

Россия на перекрестке культур

Обсуждение доклада «История России в свете теории цивилизаций»

Приключения Половинки

Эксперимент свободы

Точность — антоним Истины

Новая толерантность

Часть 2. Заметки о Достоевском

Каторжное христианство и открытое православие

Идеи русского инока в западном контексте

Мысли о перекличке Тарковского с Достоевским

Великий инквизитор и его собеседник

Дважды два пять

Часть 3. Из созерцания

Перекличка созерцания и творчества

Со смотровой площадки

Ось волчка

Образы священного в поэзии

Мозаика культур и диалог религий

Национальное во вселенском

На горе и в храме

Почва внутри нас

Об уровнях глубины

Опыт Майкельсона

Часть 4. Сквозь смуту

В пространстве без дорог

Новое нестяжательство

Загадки народной любви

Два вектора русской широты

Памяти одинокой тени

5-й Украинский фронт

Дополнение

К читателям статьи Л. Люкса

Технология власти и власть технологии

С надеждой на воскресение

Часть 5. Заметки о глобальном терроре

Фронт как вопрос совести

Один раз увидеть

Город под третьим небом

Чеченский узел 196

После Беслана 200

Богословско-политическое в диалоге с исламом

Знак поворота

Часть 6. Тяжелые следы

Могила неизвестного зэка

Топаем вместе

Часть 7. Интервью

Концерт национальных культур Европы — будущее мировой цивилизации

Ответы Г.С. Померанца на вопросы В.П. Любина (10 августа 2000 г.)

Интервью с Сергеем Эрлихом (16 мая 2005 г.)

Интервью с Сергеем Шаповалом (апрель 2006 г.)

Приложения

В два голоса. Лекции, прочитанные в 2005—2006 гг.

Григорий Померанц. Верность себе. Часть 1

Зинаида Миркина. Верность себе. Часть 2

Григорий Померанц. Юность и зрелость. Ч. 1—3 Зрелость ученичества. Часть 1 Дом, построенный на любви. Часть 2 Узнавание. Часть 3 Postscriptum Зинаиды Миркиной

Григорий Померанц. По Божьему следу

Зинаида Миркина. По Божьему следу

Григорий Померанц. О смысле красоты. Введение к лекции

Зинаида Миркина. Смысл красоты

Григорий Померанц. От душевного хаоса к образу и подобию Postscriptum Зинаиды Миркиной

Григорий Померанц. Сквозь внешнюю тьму к внутреннему свету

Зинаида Миркина. Через страдание и смерть

Григорий Померанц. Через юность и старость: восемь побед культуры

Зинаида Миркина. Безграничная действительность

Указатель имен. Составитель И.И.Ремезова

Григорий Соломонович Померанц - Дороги духа и зигзаги истории – Три мифа

В 60-е годы я стал думать, как отделить религиозное мышление от мифологического. Есть ведь ранний буддизм, очень строго демифологизированный. На вопросы, ответ на которые дает миф, Будда отвечал благородным молчанием. Однако позднее буддизм вернулся к зримым символам, к своего рода иконам. Зримая фигура бодисатвы помогала вчувствоваться в «великую пустоту». Что же такое мышление иконами? Не икона сама по себе (о ней все необходимое сказал Максим-исповедник в связи с иконоборчеством в Византии VIII в.), а иконологическое (или ипостасноё) мышление? Я придумал тогда эти термины.

Ипостась, гипостазис — это подстановка, символ текучести, многоликости божественной силы, обнимающей мир любовью. У нее бесконечно много ликов, а богословы выделили три лика как символ круга переходов, переливов. Если эти три лика становятся отдельными богами, крут ипостасей разваливается на части, и икона может стать идолом. А в африканском хороводе масок по-своему выражается божественный круг, хотя отдельная маска, рассмотренная сама по себе, а не как фигура единого танца, - довольно безобразный идол. Первое впечатление от иконы не решает, решает сознание — иконологическое или мифологическое. Иконология не путает знак с реальностью, стоящей за знаком.

Остается, однако, не выраженной еще одна проблема. Знак — не единственное средство передать тайну, прикоснувшуюся к сердцу. В культуре Индии и Дальнего Востока эту тайну часто передают отрицанием всех знаков. Место иконы занимает пустота. Она как бы становится в центр круга, и мы мысленно ведем хоровод, глядя в колодец, где таинственно мерцает что-то самое главное. Христианство знает подобную возможность. Она называется негативным (или апофатическим) богословием. Но большая часть христиан эту возможность не использует, побаивается ее, - как бы не потерять главную мысленную икону — образ Бога, незримого, но слышимого в глубине сердца, вызывающего движения совести и другие душевные сдвиги.

Это неотъемлемая часть религии как веры в Бога. Каждое сердце слышит Бога по-своему, и часто слова, родившиеся в одном сердце, вызывают спор с людьми, расслышавшими в сердце другие слова. Дух любви не всегда побеждает букву. И я не могу представить себе вселенского единства без переноса нашего внимания на дух, веющий в пустоте. Хотя бы частичного переноса, хотя бы альтернативы духа без буквы, без знаков веры.

Чтобы понять значение Великой Пустоты, я придал ей равноправие с иконой (вернувшись к слову «миф» как образу вселенской тайны, постижимой только сердцем) и тем самым возможность различать миф-идол, миф-икону и миф-молчание. Альтернативой мифу- идолу была не только икона. Не менее важно было молчание, знаковая пауза. В Средиземноморье идола победил миф-икона, а на Южном и Дальнем Востоке — миф-молчание. По крайней мере, в духовной жизни элиты. Народные массы приходится выносить за скобки. В духовном развитии цивилизации они все меньше и меньше участвуют и по-старому тяготеют к идолам.

Толчок к расставанию с идолами дала философия. Она родилась примерно две с половиной тысячи лет тому назад. Почему это случилось одновременно в трех разных местах, оторванных друг от друга горами и пустынями, никто не может объяснить. И непонятно, почему это нигде не повторялось. Нации начинали философствовать только одним способом: примкнув к одной из старых философий — греческой, индийской или китайской. Словно две с половиной тысячи лет тому назад чье-то дыхание коснулось земли, оставило свой след, а других волшебных прикосновений уже не было.

Однако в каждой великой культуре импульс, полученный неведомо откуда, развивался по-своему. Греческие философы отбросили старые мифы и стали строить системы, основанные на отвлеченном принципе (единое Парменида, атомы и пустота Левкиппа и Демокрита и т.п.). Кончилось это глубоким кризисом. Философия утонула в сомнениях. Успехи отвлеченной мысли не могли заменить привычных нравственных установок. И философия была брошена под ноги Откровению, пришедшему с Востока и принявшему философию как служанку в свою свиту. Греческий ум перестал философствовать и стал богословствовать.