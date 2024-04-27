Лариса Борисовна Поплавская – Эрот в древнегреческой поэзии

Немногих богов изображали в древнегреческом пантеоне младенцами. Известны статуи Кефисодота и Праксителя (IV в. до н.э.). Первый изваял богиню мира Эйрене (Ирину) с младенцем Плутосом на руках. Поза ребёнка затем будет повторена в христианских изображениях материнства — это Богоматерь Одигитрия с младенцем Христом. У Праксителя маленький Дионис также повторяет позу Плутоса Кефисодота, он тянется рукой к лицу держащего его Гермеса, а тот несёт его на воспитание к малоазийским нимфам. Были два скульптора с именем Кефисодот: старший жил в первой половине IV в. до н. э., младший на рубеже IV-III вв. до н.э. Предположительно, один — отец, а другой — сын Праксителя.

Это может объяснять одинаковую трактовку образа ребёнка. На эту же тему статуя Силена с маленьким Дионисом на руках — круг ваятеля Лисиппа (IV в. до н.э.). Однако сама идея изображения божественного младенца могла быть подсказана египетскими статуями Исиды с ребёнком Гором на руках. Таким образом, изображения маленького бога в искусстве греков не были традиционными. Обратимся к словесному творчеству. Немногие боги представлены детьми не только в литературных памятниках, но и в мифах. Известно о рождении и воспитании куретами на Крите бога Зевса («Гимн к Зевсу» Каллимаха), о проделках младенца Гермеса (гомеровский гимн «К Гермесу»). Но мотив детства в «священной истории» этих богов — в том, что позднее назовут в христианстве «житиями», проходящий.

Боги-младенцы в этих мифах вырастали и становились могучими вершителями судеб людей, а иногда и других богов. Единственный бог, навсегда оставшийся peбёнком, в крайнем случае, подростком или юношей, как изображает его скульптор Лисипп, — это Эрот (Лисипп. «Эрот, натягивающий лук»). Ему так и не довелось вырасти в греческом пантеоне. Он остался мальчишкой-шалуном, которого можно было бы не принимать всерьёз, если бы не его опасные для окружающих проказы. В «Разговоре богов» Лукиана (Dial. deor. 12) Афродита боится за безопасность своего сына Эрота, так как он даже Рею в преклонных годах, мать стольких богов, заставил влюбиться в молодого фригийца Аттиса.

И теперь на Иде царят шум и безумие. И Рея приказала бы своим корибантам разорвать Эрота на части или бросить львам. Эрот успокаивает мать, ведь он дружен со львами, влезает им на спину и правит, держась за гривы. А вот как описывает свою встречу с этим проказником старый Филет в романе Лонга «Дафнис и Хлоя» (II, 4): «Под гранатовыми и миртовыми деревьями с гранатовыми и миртовыми ягодами в руках мальчик, белый как молоко, златокудрый как огонь, блестящий, как будто только что омылся; он был нагой и совсем один; шалил он, обрывая плоды, как будто этот сад — его» (перевод С. Кондратьева).

В романе Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт» в г. Сидоне рассказчик увидел в местной пинокотеке картину «Похищение Европы» (I, 1): «Вокруг быка пляшут дельфины, играют Эроты <.. .> Эрот увлекает быка, малый ребёнок простирает крыло, [за спиной] висит у него колчан, факел свой он держит. Он оборачивается к Зевсу и улыбается: ведь из-за него тот стал быком. “И такой-то вот младенец царит над небом, землёю и морем”, — восклицает, не выдержав, собеседник Клитофонта » (перевод А. Болдырева). Эрот Лонга словно отвечает ему: «Я вовсе не мальчик, и, если я мальчиком с виду кажусь, то на самом деле, я Кроноса старше и всех веков его». В «Разговорах богов» Лукиана (Dial. deor. 2) Зевс также говорит Эроту: «Ты ребёнок? Ведь ты намного лет старше Иапета. Ты хочешь считаться ребёнком, оттого что у тебя нет бороды и седых волос, хотя ты старик».

Также Павсаний считает, что большинство людей Эрота воспринимают как младшего из богов и сына Афродиты (Paus. IX, 27, 2). Однако ликиец Олен (Ώλήν), который написал самые древние гимны у эллинов, в гимне к Илифии сообщает, что именно она — мать Эрота. После Олена Памфос и Орфей, по свидетельству Павсания, писали гимны к Эроту для ликомидов — древнего жреческого рода, чтобы петь их во время таинств.

Вопрос о происхождении бога Эрота не однозначен, и генезис его имеет древние корни. По данным словаря «Суда» (X в.), Орфей родился за 11 поколений до Троянской войны. Олен, как следует из Павсания, жил ещё раньше. Гесиод или тот, кто под его именем написал «Теогонию», осторожно замечает Павсаний, говорит, что сначала был Хаос, затем произошли Гея, Тартар и Эрот. Это свидетельство подтверждает 120-й стих «Теогонии» Гесиода.

Лариса Борисовна Поплавская – Эрот в древнегреческой поэзии

Издательство – «Санкт-Петербургский государственный университет»

Санкт-Петербург – 2012 г. / 264 с.

ISBN 978-5-288-05345-0

Лариса Борисовна Поплавская – Эрот в древнегреческой поэзии – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Эрот в мифе и культе

Глава 2. Грозный бог архаической лирики

Глава 3. Об одной метафоре греческой поэзии. Левкада в мелике Сапфо...

Глава 4. Образ Анакреонта в поздней античной традиции

Глава 5. Третий стасим «Антигоны» Софокла

Глава 6. "Απαις и εύπαις Еврипида, или Эрот родительской любви

Глава 7. Любовь в трагедии или трагедия любви. «Ипполит» Еврипида

Глава 8. Эрот и Эроты. От архаической лирики к эллинистической эпиграмме

Глава 9. О «лотофагах» Гомера и «флейте-лотос» в древнегреческой поэзии

Глава 10. Эрот-атлет. Метафоры палестры в древнегреческой драме

Глава 11. «Учение Эрота» в греческой буколике

Глава 12. «Ведь бог умеет карать». О XXIII идиллии Феокрита

Глава 13. ΠΑΡΑΚΛΑΥΣΙΘΥΡΟΝ — жанр серенады в древнегреческой поэзии

Глава 14. Афиней (X, 433 e-f) о полисемии διψάω, πίνω и их производные в древнегреческой поэзии. Опыт истолкования

Заключение

Комментированные издания текстов