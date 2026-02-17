Прадо - Мадрид

С начала второго тысячелетия после Рождества Христова европейская знать увлеклась собиранием произведений искусства. Этому способствовало развитие куртуазной культуры в Европе культ «меры, вежества и постоянства», служение Даме, любовь ко всему утонченному и возвышенному. Общему увлечению поддались и властители маленьких королевств Леона, Кастилии, Арагона, которые позже, благодаря Реконкисте (освободительной войне против мавров), объединились, образовав государство Испания.

В эпоху Возрождения по Европе прошла вторая волна, если так можно выразиться, «коллекционирования на высшем уровне»: герцоги, короли, князья собирали произведения современников и художников прошлого, и теперь далеко не только в монастырях и храмах хранились шедевры мирового искусства. Однако существовала странная на нынешний взгляд традиция: после смерти короля все, что он успевал накопить, распродавалось, и новый монарх принимался за дело с нуля. Первым в Испании, кто нарушил обычай, был Карлос I, он же Карл V Габсбург (1500-1558), император Священной Римской империи. Тонкий художественный вкус позволил ему приобрести множество шедевров например, работы Тициана, который в ранние годы писал яркие, жизнерадостные полотна. Художник работал непосредственно по заказам Карла V и его сына и преемника Филиппа II.

Немудрено, что Карл V решил оставить свое собрание потомкам. А поскольку Испания, освободившись от арабов, немедленно начала подчинять себе другие страны и завоевывать новые территории, то возможностей у императоров появилось множество. Так, в Испании образовались роскошные коллекции итальянской (Мантенья, Беллини, Тинторетто, Веронезе) и нидерландской живописи.

Живописные сокровища были выставлены во дворце Эль Прадо. При Филиппе II (1527 -1598) здесь действовала уже настоящая художественная галерея, причем представлена была не только религиозная, но и светская живопись. Разумеется, посещать этот «музей» могли только придворные, а прочие допускались в Эскориал, своеобразнейшее создание испанской короны: полудворец - полумонастырь, выстроенный, по замыслу Филиппа II, так, чтобы в нем был «дворец для Бога и лачуга для короля». Этот грандиозный комплекс выступал олицетворением национального достоинства католической Испании. В Эскориале по приказу его величества разместилась общедоступная коллекция религиозного искусства.

Но художественное чутье, увы, не передается вместе с короной, а монархи, как и обычные люди, умирают. Филипп III (1578-1621) оказался в художественном смысле совершенной бездарностью. При нем коллекция не только почти не увеличилась (исключение составили некоторые полотна Рубенса), но даже и пострадала: он ухитрился подарить своему кузену, австрийскому императору, картины Караваджо, ныне украшающие Венскую галерею. Зато Филипп IV (1605-1665) унаследовал страстную увлеченность деда и прадеда. Он специально требовал от дипломатов, чтобы те отслеживали появление новых имен и приобретали все самое лучшее. Так, полотна Веронезе, Мантеньи, Джорджоне купил для королевской коллекции не кто иной как Веласкес, бывший в свое время на придворной должности. Когда в Англии произошла буржуазная революция и короля Карла I казнили, а его великолепное собрание собирались распродать, Филипп IV Испанский и Людовик XIV Французский фактически поделили его пополам. А после смерти Рубенса стараниями императора в Испанию попало множество его собственных полотен и предметов из его собрания, в котором были представлены Йорданс и Ван Дейк.

Прадо. Мадрид. Научно - популярное издание

