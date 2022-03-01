Борис Рыбаков - Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв - Происхождение Руси и становление ее государственности

Киевская Русь IX–XII вв. н. э. — общая колыбель трех восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов) появилась на мировой исторической сцене как бы внезапно: в VIII столетии Западная Европа еще ничего не знала о том, что делается в огромном северовосточном углу континента. Сумятица великого переселения народов во II–VI вв н. э. нарушила политическую и этническую географию всего Старого Света; устойчивый тысячелетний расцвет античного мира сменился пестрой мозаикой непрерывно мигрирующих народов, племен, разноплеменных военных союзов. К VI столетию обрисовались контуры новой, полуфеодальной Европы с десятками «варварских» королевств и герцогств. Но великая русская равнина была надолго отрезана от Центральной и Западной Европы непрерывными потоками азиатских кочевых тюркских племен: болгары (V–VІІ вв.), вараугуры авары (VІ–VІІ вв.), хазары (VІІ–Х вв.), печенеги (X вв.), т. е. на всю вторую половину первого тысячелетия н. э. За этим бурным и воинственным заслоном, протянувшимся до срединного Дуная, трудно было разглядеть, что происходило на востоке Европы, позади степного простора, как подготавливался торжественный выход на сцену новой, третьей по счету (после Рима и Византии) европейской империи — Руси, — оформившей свое «цесарство» к середине XI столетия. К началу IX века, когда на Западе только что сложилась империя Каролингов, мы получаем подробные сведения о Руси, о созвездии русских городов вокруг Киева и даже интереснейшие записи на персидском языке путешественника о жизни, хозяйстве и политической структуре племенного союза далеких Вятичей, находившихся под властью «светлого князя».

Это, между прочим, древнейшее свидетельство современника о том лесном крае, где спустя три сотни лет возникла Москва. С середины IX в. создается целая серия географических сочинений на арабском и персидском языках, описывающих русов, их торговые маршруты, достигавшие Багдада на юге и Балха (в Афганистане) на востоке. На греческом и латинском языках писали о «рузариях» — русских купцах на Верхнем Дунае и о могучей эскадре в Царьграде. Немецкие авторы сранивали Киев со столицей Византийской империи — Царьградом. Русский летописец — продолжатель Нестора — писал о битвах между русскими князьями, стремившимися овладеть «матерью городов русских» — Киевом: «И кто убо не возлюбит Киевъскаго княжения, понеже вся честь и слава и величество и глава всем землям Русскиим — Киев! И от всех Введение далних многих царств стицахуся всякие человеки и купци и всяких благих [товаров] от всех стран бываше в нем…» (ПСРЛ. Том IX. С. 202). Русский автор нач. XIII в., оглядываясь на эпоху высшего политического могущества времен Владимира Мономаха, писал о месте Киевской Руси в Европе, что она простирается «…до Венгрии, до Польши и до Чехии; от Чехов до Ятвягов [прусско-литовское племя] и от Ятвягов до Литвы, до Немцев и до Карел, от Карелии до Устюга… и до «Дышючего моря» [Ледовитый океан]; от моря до Черемис, от Черемис до Мордвы — то все было покорено великому князю Киевскому Владимиру Мономаху…» Принятие христианства приравняло Русь к передовым государствам Европы. По русским городам строились каменные церкви (стоящие до наших дней!), художники-«росписники» украшали их ферсками и иконами, русские ювелиры — «златокузнецы», считавшиеся вторыми в мире (после византийских), — славились драгоценными изделиями с чернью и полихромной эмалью. Города укрепились каменными крепостями. В монастырях возникли школы для мальчиков и девочек; широкая грамотность горожан подтверждается находками грамот на бересте. Князья владели иностранными и древними языками (латынь); сын Ярослава Мудрого знал пять языков… Иноземные императоры и короли просили руки русских княжен и выдавали своих дочерей за русских княжичей…

Борис Рыбаков - Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв - Происхождение Руси и становление ее государственности

М.: Академический Проект, 2013. — 623 с. + 8 п. цв. вкл.

(Древняя Русь: Духовная культура и государственность)

ISBN 978-5-8291-1516-6

Борис Рыбаков - Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв - Содержание

ЧАСТЬ 1 ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУСИ

1.1. Древнейшие судьбы славян

1.2. Происхождение славян

1.3. Праславянский мир на рубеже II и I тысячелетий до н. э.

1.4. Праславяне в скифское время (VI–IV вв. до н. э.)

1.5. Упадок в результате сарматского нашествия

1.6. Новый подъем. «Трояновы века»

1.7. Нашествие гуннов. «Бусово время»

1.8. Великое расселение славян

1.9. Происхождение Руси

1.10. «Кто в Киеве нача первее княжити?»

ЧАСТЬ 2 ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

2.1. Племенные союзы VI–IX вв. на территории Древней Руси

2.2. Племенной союз Вятичей

2.3. Русь — государство

2.4. Сбыт полюдья

2.5. Остров русов

ЧАСТЬ 3 КИЕВСКАЯ РУСЬ В X — НАЧАЛЕ XI в.

ЧАСТЬ 4 РАСЦВЕТ КИЕВСКОЙ РУСИ (XI — НАЧАЛО XII в.)

4.1. Русь в правление Ярослава Мудрого

4.2. Феодальный замок XI–XII вв.

4.3. Народные массы. Смерды и ремесленники

4.4. Восстание в Киеве 1068 г.

4.5. Князья «Гориславичи» и киевское восстание 1113 г.

4.6. Владимир Мономах — боярский князь (1053–1113–1125 гг.)

ЧАСТЬ 5 РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА XII — НАЧАЛА XIII в.

5.1. Причины обособления русских княжеств

5.2. Киевское княжество

5.3. Черниговское и Северское княжества

5.4. Галицко-Волынские земли

5.5. Полоцкое княжество

5.6. Смоленское княжество

5.7. Новгород Великий

5.8. Владимиро-Суздальское княжество

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ КИЕВСКОЙ РУСИ IX–XII вв.

Русские источники

Летописи. Нестор

Былины

Восточные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ КНЯЖЕСТВ XII–XIII вв