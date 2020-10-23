Толстой, Веригин - Переписка
Когда Тобольский губернатор спросил у находившегося в сибирской ссылке Петра Васильевича Веригина, «каким родом» он познакомился со Львом Николаевичем Толстым, руководитель духоборцев ответил: по переписке. «Они крайне удивились, что по переписке можно так близко познакомиться»,— заметил Веригин в письме к Толстому (16 августа 1898 г.)
Главный разговор шел действительно в письмах. Личные встречи были позднее — в 1902 и 1906 годах.
В 1894 году Веригин пересылался по этапу из Архангельской губернии в Сибирь и содержался в московской Бутырской тюрьме. Позади остались семь лет ссылки, предстояло столько же. Проводить Веригина приехали брат Василий Васильевич, В. Г. Верещагин и В. И. Объедков. С ними-то 9 декабря встретился Толстой: повидать самого Веригина не было возможности, он на другой уже день отправлялся с партией в Березов Тобольской губернии. Толстого сопровождали два спутника — П. И. Бирюков и Е. И. Попов. Позднее в томе третьем «Биографии Л. Н. Толстого» Бирюков рассказал про эту встречу:
«Мы вошли в большой просторный номер гостиницы и увидали трех взрослых мужчин в особых красивых полу- крестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами. Это были духоборцы: брат Петра Веригина, Василий Васильевич Веригин, Василий Гаврилович Верещагин, умерший на пути в Сибирь, и Василий Иванович Объедков. Всех нас поразил скромный, но достойный вид этих людей, представлявший не только местную, но как будто расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, пи после rte приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды.
Лев Николаевич Толстой, Петр Васильевич Веригин - Переписка
С.-Петербург , Издательство «Дмитрий Буланин», Институт мировой литературы РАН, 1995г. - 107с.
ISBN 5-86007-041-1
Лев Николаевич Толстой, Петр Васильевич Веригин - Переписка - Содержание
Диалог учителей жизни. Л. Громова-Опульская
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 21 ноября 1895 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 1 августа 1896 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 14 октября 1896 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 2 сентября 1897 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 24 июня 1898 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 16 августа 1898 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 1 ноября 1898 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. Около 20 ноября 1898 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 1 февраля 1899 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 20 января 1901 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 17 января 1902 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 15 ноября 1902 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 12 января 1903 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 9—13 ? февраля 1903 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 24 октября/6 ноября 1903 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 1 декабря 1903 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 2 января 1904 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 20 февраля 1904 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 3/15 марта 1904 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 12 апреля 1904 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 1 апреля 1905 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 28 мая 1905 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 3 июля 1905 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 24 ноября 1906 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 30 ноября 1906 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 10 декабря 1906 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 12 января 1907 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 9 марта 1907 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 10 августа 1907 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 15 сентября 1907 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 13 июня 1908 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 2 февраля 1909 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 18 марта 1909 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 3 мая 1909 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 26 сентября 1909 г
- Письмо ко Христовой общине Всемирного Братства от Петра Веригина 24 сентября 1909 г
- Л. Н. Толстой — П. В. Веригину. 4 октября 1909 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 4 февраля 1910 г
- П. В. Веригин — Л. Н. Толстому. 15—17 мая 1910 г
Лев Николаевич Толстой, Петр Васильевич Веригин - Переписка - Диалог учителей жизни
Переписка Толстого с Веригиным — замечательный памятник духовного общения двух учителей жизни. Шестнадцать писем Толстого были напечатаны в 90-томном Полном собрании сочинений (т. 68—80), но теперь заново проверены в архиве, причем устранены неточности (к сожалению, подлинники писем, посланных Веригину, остаются неизвестными; среди бумаг Толстого сохранились их черновики, рукописные и машинописные копии, оттиски с автографов на папиросной бумаге в «копировальных книгах»). Двадцать два письма Веригина публикуются впервые (лишь одно письмо, и то не полностью, появилось в английском издании В. Г. Черткова6) - Они хранятся в Отделе рукописных фондов Государственного Музея Толстого (I А7).
Письменный разговор между Толстым и Веригиным шел на равных. Они любили и уважали друг друга, при этом Веригин испытывал какое-то сыновнее чувство и временами выражал его очень трогательно. Ощущая себя и соратником, и учеником, жадно прислушивался к речам учителя. Особая и важная тема: воздействие взглядов Толстого на духоборческое движение. Это воздействие очевидно; оно было, конечно, замечено властью, о чем ясно свидетельствуют всякие официальные донесения, доклады, записки, сохранившиеся в российских архивах и тоже пока не опубликованные. Но, разговаривая с Толстым, Веригин нередко и спорил, старался высказать и отстоять свое понимание. В письмах к яснополянскому мудрецу Веригин — убежденный в своих взглядах, своей вере мыслитель. При личной встрече Толстой вполне оценил его незаурядный ум. Несомненно, что общение с такими людьми, как Веригин, было одним из источников толстовского творчества. Когда Е. И. Попов весной 1896 года переслал писателю письмо, в котором Веригин рисовал картину творящегося в мире насилия, Толстой заметил: «То, что пишет Петр Васильевич о картине, я пытаюсь исполнить словесной картиной, если Бог велит».
Переписка между Толстым и Веригиным началась в 1895 году и продолжалась до 1910 года. Последнее письмо отправлено Веригиным из Канады (куда он смог уехать в 1902 году) 17 мая 1910.
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