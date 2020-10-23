«Мы вошли в большой просторный номер гостиницы и увидали трех взрослых мужчин в особых красивых полу- крестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами. Это были духоборцы: брат Петра Веригина, Василий Васильевич Веригин, Василий Гаврилович Верещагин, умерший на пути в Сибирь, и Василий Иванович Объедков. Всех нас поразил скромный, но достойный вид этих людей, представлявший не только местную, но как будто расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, пи после rte приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды.

В 1894 году Веригин пересылался по этапу из Архангельской губернии в Сибирь и содержался в московской Бутырской тюрьме. Позади остались семь лет ссылки, предстояло столько же. Проводить Веригина приехали брат Василий Васильевич, В. Г. Верещагин и В. И. Объедков. С ними-то 9 декабря встретился Толстой: повидать самого Веригина не было возможности, он на другой уже день отправлялся с партией в Березов Тобольской губернии. Толстого сопровождали два спутника — П. И. Бирюков и Е. И. Попов. Позднее в томе третьем «Биографии Л. Н. Толстого» Бирюков рассказал про эту встречу:

Когда Тобольский губернатор спросил у находившегося в сибирской ссылке Петра Васильевича Веригина, «каким родом» он познакомился со Львом Николаевичем Толстым, руководитель духоборцев ответил: по переписке. «Они крайне удивились, что по переписке можно так близко познакомиться»,— заметил Веригин в письме к Толстому (16 августа 1898 г.)

Диалог учителей жизни. Л. Громова-Опульская

Лев Николаевич Толстой, Петр Васильевич Веригин - Переписка - Диалог учителей жизни

Переписка Толстого с Веригиным — замечательный памятник духовного общения двух учителей жизни. Шестнадцать писем Толстого были напечатаны в 90-томном Полном собрании сочинений (т. 68—80), но теперь заново проверены в архиве, причем устранены неточности (к сожалению, подлинники писем, посланных Веригину, остаются неизвестными; среди бумаг Толстого сохранились их черновики, рукописные и машинописные копии, оттиски с автографов на папиросной бумаге в «копировальных книгах»). Двадцать два письма Веригина публикуются впервые (лишь одно письмо, и то не полностью, появилось в английском издании В. Г. Черткова6) - Они хранятся в Отделе рукописных фондов Государственного Музея Толстого (I А7).

Письменный разговор между Толстым и Веригиным шел на равных. Они любили и уважали друг друга, при этом Веригин испытывал какое-то сыновнее чувство и временами выражал его очень трогательно. Ощущая себя и соратником, и учеником, жадно прислушивался к речам учителя. Особая и важная тема: воздействие взглядов Толстого на духоборческое движение. Это воздействие очевидно; оно было, конечно, замечено властью, о чем ясно свидетельствуют всякие официальные донесения, доклады, записки, сохранившиеся в российских архивах и тоже пока не опубликованные. Но, разговаривая с Толстым, Веригин нередко и спорил, старался высказать и отстоять свое понимание. В письмах к яснополянскому мудрецу Веригин — убежденный в своих взглядах, своей вере мыслитель. При личной встрече Толстой вполне оценил его незаурядный ум. Несомненно, что общение с такими людьми, как Веригин, было одним из источников толстовского творчества. Когда Е. И. Попов весной 1896 года переслал писателю письмо, в котором Веригин рисовал картину творящегося в мире насилия, Толстой заметил: «То, что пишет Петр Васильевич о картине, я пытаюсь исполнить словесной картиной, если Бог велит».

Переписка между Толстым и Веригиным началась в 1895 году и продолжалась до 1910 года. Последнее письмо отправлено Веригиным из Канады (куда он смог уехать в 1902 году) 17 мая 1910.