Публикация этой книги стала возможной прежде всего благодаря многолетним стараниям Андрея Платонова (Миккели, Финляндия). В течение долгого времени он собирал работы Н. Афанасьева, большинство из которых было напечатано в малотиражных и ныне труднодоступных журналах и сборниках русской эмиграции, а некоторая, меньшая, часть и вовсе не была опубликована.

Собирание этих работ и трудоемкое сведение их в одну книгу - его заслуга.

Протопресвитер Николай Афанасьев; [сост. А. А. Платонов; сост., пер., ред. В. В. Александров; пер. свящ. Ф. Парфенов]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 704 с.

ISBN 978-5-7429-0982-8

Протопресвитер Николай Афанасьев - Церковь Божия во Христе - Сборник статей - Содержание

От редактора. В. В. Александров

Протопресвитер Николай Афанасьев - Церковь Божия во Христе - Сборник статей - Рецензия на книгу А. В. Карташёва «На путях к вселенскому собору»

В настоящее время слово «кризис» настолько часто повторяется, что оно утратило свое истинное содержание. Все же о церковной жизни нашего времени приходится сказать, что она находится на переломе. Мы живем в переходное время: старая жизнь как-то ускользает от нас, а новая рисуется неясно и, надо сказать, тревожно. Одним из признаков нарождающегося будущего является попытка созыва нового вселенского собора. По опыту ранее бывших соборов мы знаем, что объявление вселенского собора вызывало чувство крайней напряженности и тревоги в церковных кругах. Никто не знал, чем и как обернется собор. При всей определенности задач, которые ставились собору, он тем не менее оставался некоторым «скачком в неизвестность».

Тревога переживалась всем церковным организмом, а вместе с тем и каждый член Церкви чувствовал, что ответственность за собор ложится и на него. За долгий период отсутствия вселенской соборной деятельности мы настолько отвыкли от соборов, что созыв нового вселенского собора уже не вызывает этой тревоги. Мы в лучшем случае готовы рассматривать себя как учителей, а не как участников собора - не догматических, конечно, но моральных. Мы не всегда отдаем себе отчет в том, какие трудности предстоит преодолеть, прежде чем вселенский собор из области благих намерений станет реальным фактором нашей церковной жизни.

Эту задачу взял на себя А. В. Карташёв в своей новой книге «На путях к вселенскому собору». Она содержит три очерка, посвященных будущему собору: «Вселенский или всеправославный?», «Без русской церкви» и «Вселенские соборы и соборность», и одну большую статью о первом Ефесском соборе 431 г. по поводу недавно исполнившегося его 1500-летия. То, что происходит сейчас, и то, что было 1500 лет тому назад, необычайно удачно сближается и сопоставляется автором, а потому такое соединение только с первого взгляда может показаться механическим; в действительности весь сборник внутренне объединен. «Время анти-охийствует», - утверждает А. В. Карташёв. Нужно прибавить, что в то же самое время оно и «александрийствует». Это означает, что мы вновь в области тех богословских проблем, которые волновали церковных деятелей V века. Если это так, то не должен ли I Ефесский собор быть для нас грозным предостережением, чтобы новый собор не повторил печальную картину прошлого? Можно действительно опасаться, что «новый Кирилл снова собирается поторопиться открыть собор, не выждав четырех дней до подъезда Иоанна Антиохийского».

Нельзя не согласиться с автором в его основном отношении к будущему вселенскому собору: намерение собрать вселенский собор является положительным фактом и само по себе свидетельствует о возрождении соборности в церкви, но поспешный его созыв в настоящее время вселяет тревогу и ставит вопрос о том, будет ли собор «во благовремение». Вселенский собор нельзя рассматривать как учреждение, которое в силу разных причин прекратило свою деятельность и может быть вновь вызвано к жизни. Вселенский собор есть высшее выражение соборности в церкви, следовательно, он предполагает наличие соборной деятельности поместных церквей.

Между тем эта последняя весьма слабо развита в православной церкви. При таких обстоятельствах, по правильному замечанию А. В. Карташёва, «вселенский собор без опоры на поместную соборность повис бы в воздухе, как вершина пирамиды без основания». Автору кажется, что, прежде чем приступить к вселенскому собору, необходим созыв «всеправославного собора». «Нам нужен прежде всего и раньше всего Всеправославный собор». Без него нам стыдно и прямо невозможно сунуться во вселенское плавание». Вот это различение «вселенского собора» и «всеправославного собора» в настоящих условиях кажется несколько искусственным.