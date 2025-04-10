Астрономы из Колледжа литературы, наук и искусств Мичиганского университета, США, впервые обнаружили, что горячий газ, находящийся внутри галактического гало Млечного пути, вращается в том же направлении, что и галактический диск, причем скорость этого вращения сравнима со скоростью вращения галактического диска. Эти находки помогут пролить свет на процессы «сборки» индивидуальных атомов в звезды, планеты и галактики, подобные нашей галактике, а также на будущее этих галактик.

В этом новом исследовании группа ученых во главе с Эдмундом Ходжесом-Клаком, младшим научным сотрудником Мичиганского университета, используя архивные наблюдательные данные, собранные при помощи космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства, выяснила, что для атомов кислорода гало Млечного пути наблюдается допплеровское смещение спектральных линий очень горячего кислорода, указывающее на движение масс газа в том же направлении, в котором происходит вращение диска Млечного пути. Расчеты, проведенные командой, показали, что скорость этого движения сравнима со скоростью вращения диска Млечного пути, составляющей 860000 километров в час, и равна примерно 640000 километров в час. «Обнаружение вращения этого горячего гало является ценным наблюдением, которое поможет раскрыть механизмы формирования Млечного пути, – сказал Ходжес-Клак. – Этот факт говорит о том, что гало – горячая „атмосфера“ галактики – является первоначальным источником значительной части материи диска» Конец цитаты.

Механизм формирования галактики довольно прост. Звёзды и планеты формируются в джетах квазара и выбрасываются в рукава. То, что наблюдают астрономы, остатки квазара, который продолжает свою работу по формированию элементов седьмого периода таблицы Менделеева.12 Этап. Завершение всех процессов во Вселенной. Судный день. Подведение итогов. Составление новой программы, для новой Вселенной.Господь устами Ездры сказал: «Ибо век потерял свою юность, и времена приближаются к старости, так как век разделён на двенадцать частей, и девять частей его и половина десятой части уже прошли, и остаётся то, что после половины десятой части.» 3 Ездры. 14—10, 11, 12. Согласно таблицы химических элементов Менделеева, почти все элементы шестого периода стабильны, кроме полония, астата и радона. Это говорит о том, что прошло уже много больше половины десятой части, т.е. 10 Этап существования Вселенной, практически, заканчивается. По окончании все элементы шестого периода будут стабильны. На современном этапе все элементы седьмого периода не стабильны и не существуют в природе. По окончании 11 Этапа все элементы седьмого периода будут созданы и стабильны.

Пётр Акованцев – Как бог сотворил вселенную.Теория Всего

Издательство – «Издательские решения» – 2019 г. / 186 с.

ISBN 978-5-44-933729-0

Пётр Акованцев – Как бог сотворил вселенную.Теория Всего – Содержание