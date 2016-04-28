Деятельность и направленность широчайших интересов философов всеединства составили едва ли не основу так называемого „русского духовного ренессанса”. При известном усилии их влияние можно проследить в творчестве таких разных представителей отечественной культуры, как А. Белый, Б.К. Зайцев, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, И.И. Лапшин, Н.А. Клюев, Н.О. Лосский, Г.И. Чулков, Вяч. И. Иванов.

Философы всеединства пытались воплотить социально-преобразовательные интенции своего религиозно-философского миросозерцания, предвосхищая тем самым поворот от „божественных” тем к „земным” темам, столь характерный для исканий религиозной мысли наших дней. Более того, их тяготение к мировоззренческим синтезам можно представить, как наиболее типичную черту поисков религиозных мыслителей XX в.; она обнаруживает себя и в западной традиции (К. Барт, Э. Бруннер, Р. Бультман, П. Тиллих и другие представители „диалектической теологии”, П. Тейяр де Шарден, Ч. Хартсхорн), и в восточной (Кан Ювей, Р. Тагор).

Сказанного было бы уже достаточно, чтобы обратить пристальное внимание на философию всеединства, однако есть и другие причины.

Владимир Николаевич Акулинин - Философия всеединства: От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому

Новосибирск: издательство Наука Сибирское отделение, 1990 г. - 158 с.

ISBN 5-02-029602-3

Владимир Николаевич Акулинин - Философия всеединства: От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому - Содержание

От автора

Введение

Глава I. ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА И ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ

Истоки и предпосылки

Формирование исходной концепции

Становление философской школы

Глава II. СТРУКТУРА ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА

Специфика религиозной философии

Мифология против гносеологии

Метафизика всеединства

Глава III. МЕСТО И РОЛЬ ВЕРЫ В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА

Вера как мистическое знание

Вера как уверенность

Вера как способ разрешения противоречий

Примечания

Приложение

Владимир Николаевич Акулинин - Философия всеединства: От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому - От автора

Настоящая книга не претендует быть принятой за исчерпывающее исследование того философского течения общественной мысли России конца XIX - начала XX в., которое мы называем „философией всеединства”. Чтобы правильно понять задачи данного труда, его назначение следует считать пропедевтическим; он должен, по мысли автора, служить предварительному ознакомлению, подготовлять к систематическому освоению наследия философской школы всеединства. Естественно, что за рамками изыскания остался широкий простор для более глубокого и взвешенного историко-философского анализа; здесь у автора не было ни возможности, ни нужды „закрыть” тему.

Предпринятое исследование есть первая попытка направить изучение философии всеединства по пути от общего к частному; некоторые из этих путей, как нам кажется, доводят до самой сути, другие оканчиваются в преддверии ее. Основной целью работы было уяснение только двух положений. Каков предмет философии всеединства, в чем ее специфика - это первое. И второе – каким образом осуществляется возможность заданного предмета религиозной философии? Сведущий читатель легко заметит, что практически в стороне осталось раскрытие динамики воззрений внутри школы, но пусть его не смущает подзаголовок: „От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому”; таким уточнением лишь подчеркивается следующая мысль: школа всеединства будет представлена не отдельными личностями, а персонифицирована в ее цельности.

Автор вполне допускал, что излагаемые и отстаиваемые им утверждения могут показаться взыскательному и компетентному читателю недостаточно убедительными; этим, не в последнюю очередь, объясняется обилие приводимых в книге цитат и наличие приложения. За компетентные советы, помощь и дружеское участие автор признателен своим коллегам: О.Ф. Мартыновой и В.А. Мартынову, Эве Матушчик, Марку Раймакерсу, А.В. Ремневу. Т.П. Рогожниковой, О.В. Самылову, И.В. Сысоевой; сердечно благодарен А.А. Ермичеву, на протяжении ряда лет оказывавшему доброжелательное содействие в работе над темой; многим обязан Ю.П. Бубенкову, чьи замечания оказались полезными при подготовке рукописи к печати.