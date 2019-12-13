Природа земного времени таинственна. Охватывая пространство, оно вынашивает перемены, созидает и одновременно разрушает. Время несет в себе неизбежную смерть и вместе с тем подводит человека к черте, за которой плещется океан вечности. Сердце человека порой становится тем окном, сквозь которое в историю, состоящую из непрерывной череды забот и тревог, вливается неотмирный покой и небесная тишина. Время может растравить душевные раны, и оно же способно их исцелить. Есть эпохи, в которые строят, и эпохи, в которые разрушают.

Определенный исторический период наполнен одним господствующим настроением, охватывающим целые народы, но вдруг этот период оканчивается и сменяется другим, проникнутым прямо противоположными стремлениями. «Всему свое время, — говорит библейский автор, — время рождаться, и время умирать...» (Екклесиаст 3, 1-9).

Христианин призван различать времена, разбираться в признаках, характерных для отмеренного ему судьбой отрезка времени. Он должен суметь понять, «исполнилось» ли время для того или иного свершения, насколько «созрела» история для вхождения в Царство и как его поступки могут приблизить приход того «мгновения», когда время «окончится». Для Церкви «полнота времен» уже свершилась на голгофском кресте; она знает, что «время коротко» (1 Коринфянам 7, 29) и надобно трезвиться, хранить и растить тот дар, который ей был вручен Учителем, чтобы встретить конец истории с зажженным светильником веры, а не в холодном мраке безнадежности. Вечное и временное сосуществуют в человеке.

Епископ Варнава (Беляев) - Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики

Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2017 г. — 592 с.

ISBN 978-5-905472-57-2

Епископ Варнава (Беляев) - Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики - Содержание

От составителя

К читателю. О цели христианской жизни

Отдел I. О трех степенях Богопознания

Глава 1. Естественное Богопознание

§ 1. Понятие о естественном Богопознании. Врожденность, неуничтожимосгь и сущность религиозной идеи

Глава 2. Источники естественного Богопознания

§ 1. Отрицательный источник Богопознания. Мир и человек как свидетели творческого величия

§ 2. Положительный источник Богопознания

Отдел II. О предметах религиозного познания

§ 1. О Боге едином в самом себе и троичном в лицах

§ 2. Ангелы

§ 3. Служебное значение ангелов. - ангелы-хранители

§ 4. Откуда диавол? — Зло онтологическое

§ 5. Зло нравственное. О грехопадении прародителей. — понятие о грехе и важность его. — оброки греха. — грех первородный

§ 6. Следствия грехопадения в нас самих. — “Ветхий”, «душевный”, “перстный”, “плотский” человек

§ 7. Зло физическоее. — Распространение следствий грехопадения на бессловесную и неодушевленную природу

Отдел III. «Душевный человек» в борьбе со страстями

Глава 1. Душевный и телесный состав падшего человека в страстном устроении и деятельноподвижническом

§ 1. Состояние разумной силы души (ума)

§ 2. О вожделевательной силе души (чувствах). — управление ею

§ 3. Грех по его развитии в человеке — Зарождение греха. — Виды и размеры грехов. — Страсть.— Порочность

§ 4. Общее состояние тела у падшего человека. Наше отношение к телу по учению священного писания, святых отцов и данным современной медицинской науки

Глава 2. Плотские страсти и их противоядия

§ 1. Чревоугодие

§ 2. Наркотики: духи, чай, кофе, какао, шоколад, табак, алкоголь, опиум, гашиш и прочее

§ 3. Сквернословие: «площадная, матерная брань», «словесный эксгибиционизм»

§ 4. Любовь «первая» и любовь «мистическая»

§ 5. Страстная (плотская) любовь. Блуд в собственном и широком смысле

§ 6. Сребролюбие

Глава 3. Душевные страсти (с противоядиями)

§ 1. Гнев

§ 2. Осуждение (злословие). — Злорадство. — Жестокость

§ 3. Уныние и леность

§ 4. Печаль

§ 5. Тщеславие

§ 6. Дерзость

§ 7. Ложь

§ 8. Гордость

Глава 4. Царство мира с присными его и аскетизм и монашество как явление общеисторическое

Часть 1. Внешние предпосылки христианского аскетизма (о суете и «сквернах мира» (2 пет. 2, 20) как внешних поводах происхождения и существования монашества)

§ 1. Что такое «мир»?

§ 2. Прогресс или регресс?

§ 3. Срамное направление (эротизм) в науке и искусстве

§ 4. Наука, литература и искусство как руководители жизни

Часть 2. Внутренние побуждения принятия на себя иноческого подвига

§ 5. О подвижничестве вообще и о монашестве в частности

§ 6. «деяние или видение?» — практическое и созерцательное направления в истории монашества

Глава 5. Телесный подвиг ради Господа

§ 1. Значение внешнего поведения христианина для созидания доброго устроения души. — Как должно вести себя спасающемуся на людях и наедине с собой

§ 2. Рукоделие как поделие

§ 3. Принятие на себя подвигов

§ 4. Размеры подвигов. — Царский путь. — Дозволительны ли с христианской точки зрения удовольствия?

§ 5. Виды телесного подвижничества

§6. Очистительное действие страданий

Глава 6. Внутреннее делание спасающегося человека (при помощи благодати Божией)

Часть 1. В чем состоит внутренний труд духовного человека

§ 1. Понятие о добродетели. — Добродетели естественные и сверхъестественные. — Об истинном доброделании

§ 2. Возрасты духовной жизни

Часть 2. Условия, необходимые для того, чтобы сокровенное созидание духовной жизни в боге было успешно и возможно

§ 3. Благодать Св. Духа

§ 4. О Боголюбезном и духовном покаянии

§ 5. Таинство Св. Причащения

Глава 7. Нестяжание

§ 1. О нестяжании

§ 2. О совести к вещам

Глава 8. Целомудрие

§ 1. О целомудрии вообще

Глава 9. Послушание

§ 1. Послушание и старчество

Глава 10. Смирение

§ 1. Страх Божий. Приложение: страх бесовский

§ 2. Память смерти

§ 3. Молчание и безмолвие

§ 4. Самоукорение. — Плач

§ 5. Смирение

Глава 11. Молитва

§ 1. Необходимость молитвы

§ 2. Претрудность молитвенного подвига

§ 3. Виды молитв: домашние и общественные молитвы. - Иисусова молитва

§ 4. Обрядовая сторона молитвы

§ 5. Место молитвы (храм) и его внешняя обстановка - О хождении в храм и поведении в нем

§ 6. Продолжительность молитвы. - О молитве непрестанной

§ 7. Предмет молитвы

§ 8. Условия действенности молитвы и бесовские козни и страсти, расстраивающие ее

Глава 12. О пришествии святого духа и его действиях

§ 1. Общие понятия. - Какого человека называют святым сами святые?

§ 2. Внутреннее, духовное, состояние человека, достигшего святости

Заключение. Православная эсхатология

§ 1. Смерть (первая, телесная)

§ 2. Страшный суд и открытие царства славы

Павел Проценко. Улавливающий время. Биографический очерк

Епископ Варнава (Беляев) - Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики - К читателю. О цели христианской жизни

С чего начать?

Передо мной «неисчерпаемое чудес море», как поется в Акафисте святителю Николаю Чудотворцу... Это не то море, которое я видел плещущимся лазурными волнами у берегов его митрополии — Мир Ликийских, и не то, холодное и угрюмое, которое расстилалось подо мною свинцовой скатертью чуть не на сотни верст, когда я смотрел на него с вершины Секирной горы на Соловках...

Это даже не то житейское море, которое грешник, зря (видя) воздвизаемое бурею напастей, стремится переплыть безбедно, о чем молится Спасу умиленными словами:

Возведи от тли живот мой, Многомилостиве!

А может быть, и оно, когда по обильной слезной молитве сего грешника вдруг услышит страшный, всемогущий глас: Молчи, престани... и претворяется тишина велия (Мк. 4, 39). Тучи страстей тогда отходят с умного неба, плачущего о грехах, и на горизонте сердца впервые появляются ослепительные лучи восходящего Солнца Правды, Христа. Свирепое море грешной жизни обращается в благодатное море святого жития...

Но кто в силах исчерпать его бездонную глубину? И стоит перед ним человек зачарованный, смотрится в чистое зеркало его хрустальных вод (Откр. 4, 6), и вот — оно все делается пламенным, как бы из растопленного золота, и одной из брызг его достаточно было бы, чтобы человеку любоваться ею всю свою жизнь.

***

Я невольно отдаюсь во власть воспоминаний.

С давних пор, со дней отрочества, занимали меня чудеса и дивности Божии. Благоговение и изумление пред тайнами природы и жизни смутно и радостно волновали мое сердце, заставляя его изнывать в сладостной любви к Создателю. Хотелось всегда у Него, а не у кого другого, почерпнуть ответ на вопросы, в чем заключается смысл моей и чужой жизни и на чем мир стоит. Но я, впрочем, везде искал разгадки.

Помню, как юным гимназистом я один бродил по полям, по лугам, по лесам, по берегам озер. У каждой травки и былинки, у певчей пташки и стрекочущего кузнечика, у журчащего родника и тихого ветерка, а также и у людей в пыльных городах и скучных гостиных спрашивал я, как невеста в «Песни песней» Соломона:

Не видали ль вы Того,

Которого любит душа моя?..

(Песн. 3,3)

Но никто из них не дал мне желанного ответа.

Но когда — что случилось довольно рано — благодатию Божиею я узнал ответ, уже студентом я продолжал перелистывать бесчисленное множество пыльных книг лучших библиотек родины, отчасти и заграницы. Перелистывая полуистлевшие, пожелтевшие листы древних изданий с изъеденными личинками корешками, я все старался разгадать духовную природу человека, понять их авторов и тех лиц, которые на протяжении нескольких столетий существования этих волюмов старались вычитать с их страниц тайну противоречивого, лживого, страстного человеческого существа.

С течением времени предмет не пропал из моих глаз, но пределы горизонта раздвигались все шире. Из тесных рамок окружающей действительности и настоящего времени мысль часто стала уноситься вглубь давно прошедших времен и на первых страницах всемирной истории старалась отыскать Божественные следы Промысла. Подняв высоко над головой свой крохотный, но зажженный от веры и знания, основанного на Священном Писании и Священном Предании, скудельный светильник, я пробирался, иногда рискуя сломать себе голову и раня себя чуть не до смерти, через груды научных построек и гипотез в истории культуры, через болота стоячей философской мысли отошедших от святого Евангелия народов, через леса непроходимого мрака общественных мнений к первоначальным истокам общечеловеческой семьи, потом снова возвращался по стремнинам и кручам общечеловеческих страстей к новым временам, временам христианства, старался разглядеть все достопримечательное — и в конце концов приходил в величайшее изумление, блаженство, восхищение от дивных путей и деяний Творческой Десницы!..