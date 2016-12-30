аль-Хасани - 1001 Изобретение - Наследие мусульманской цивилизации
Я приветствую третье издание этой захватывающей книги, осуществлённое Национальным географическим обществом. Появление книги «Тысяча и одно изобретение» стало результатом усилий Фонда науки, технологии и цивилизации, направленных на популяризацию культурных основ науки, формирование взаимного уважения и взаимопонимания между представителями разных культур, постижение прошлого для совместного строительства лучшего будущего.
Книга «Тысяча и одно изобретение: бессмертное наследие мусульманской цивилизации» представляет собой значительный вклад в историческое осмысление научного и технологического аспектов мусульманской цивилизации и напоминание о том, в каком долгу мы, современное человечество, перед созданной ею традицией. Информативный текст и красочные иллюстрации ясно показывают, как мужчины и женщины разных вероисповеданий и культур, работая в условиях мусульманской цивилизации, совершили много важных, имевших далекоидущие последствия прорывов в развитии нашего общего научного знания и технологий, и демонстрируют влияние их труда на сегодняшнюю жизнь каждого из нас.
Британская научная ассоциация с самого начала оказывала этому проекту мощную поддержку, помогая, в частности, привлечь к нему общественное внимание на ежегодном Британском научном фестивале. Партнёрство между инициаторами этого издания и Национальным географическим обществом — шаг вперёд, который следует приветствовать. Багдадский Дом мудрости IX века успешно объединял мужчин и женщин из разных краёв земли, разного происхождения и вероисповедания для совместной работы по изучению нашего мира. Национальное географическое общество и проект «Тысяча и одно изобретение» решают своим сотрудничеством отчасти сходную задачу: собирают материал из оригинальных источников и многочисленных академических работ, получивших экспертную оценку, чтобы сделать его доступным для широкой аудитории. Тем самым две организации обогащают представления людей, давая им возможность оценить своих предшественников и их свершения, стать более открытыми для понимания другого образа жизни и мысли.
Первое и второе издания были трамплином для того успеха, которым «Тысяча и одно изобретение» сегодня пользуется во всём мире. Я уверен, что третье издание продолжит вдохновлять как мусульман, так и немусульман, показывая пути, на которых наука помогает открывать чудеса природного мира, а технология усиливает нашу способность работать друг с другом.
Сэр Роланд Джексон,
исполнительный директор Британской научной ассоциации
Салим Т. С. аль-Хасани - 1001 Изобретение - Бессмертное наследие мусульманской цивилизации
Салим Т. С. аль-Хасани; [пер. с англ. А. Безлепкина].
Москва: Эксмо, 2016. — 352 с.
ISBN 978-5-699-68508-0
1001 Inventions: T e Enduring Legacy of Muslim Civilization
Professor Salim T. S. al-Hassani
Салим Т. С. аль-Хасани - 1001 Изобретение - Бессмертное наследие мусульманской цивилизации - Содержание
Предисловие
Введение
Карта крупнейших достижений мусульманской цивилизации
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Золотой век • Хронология РАЗВИТИЯ мусульманской цивилизации
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глава первая история начинается
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По следам кофе • Изысканная трапеза • Меню из трёх Блюд Часы • Шахматы • Музыка • Чистота • Хитроумные устройства • Зрение и камеры • Мода и стиль • Ковры
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глава вторая
дом
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Школы • Университеты • Дом мудрости • Библиотеки и книжные магазины • Передача знания • Математика Тригонометрия • Химия • Промышленная химия Геометрия • Искусство и арабеска • Каллиграфия • Сила слова
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глава третья
ШКОЛА
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Сельскохозяйственная революция • Руководства по земледелию Водопользование • Водоснабжение • Плотины • Ветряные мельницы • Торговля • Текстиль • Бумага • Керамика Стекольная промышленность • Драгоценные камни • Деньги
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глава четвёртая
РЫНОК
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Создание больницы • Инструменты совершенства Хирургия • Кровообращение • Ибн Сина о переломах Записная книжка окулиста • Прививание Траволечение • Фармацевтика • Медицинское знание
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глава пятая
БОЛЬНИЦА
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Градостроительство • Архитектура • Арки Своды • Купол • Башня • Влиятельные идеи Замки и цитадели • Общественные бани • Шатёр От «киоска» к зимнему саду • Сады • Фонтаны
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глава шестая
ГОРОД
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Планета земля • Науки о земле • Природные явления География • Карты • Путешественники • Навигация Морские экспедиции • Мировые коммуникации Война и вооружения • Общественные науки и экономика
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глава седьмая
мир
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Астрономия • Обсерватории • Астрономические приборы Астролябия • Армиллярная сфера • Знамения для людей разумеющих • Луна • Лунные образования • Созвездия • Полёт
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глава восьмая
вселенная
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Люди прошлого • Ведущие умы Европы • Тысяча лет науки • Авторы и трактаты • Дальнейшее чтение • Словарь Сведения об иллюстрациях • Указатель • Благодарности
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справочная информация
сокровища знаний
Салим Т. С. аль-Хасани - 1001 Изобретение - Бессмертное наследие мусульманской цивилизации - Введение
У этой книги интересная история. В 1975 году лорд Б. В. Боуден, ректор Научно-технологического института Манчестерского университета (UMIST), был восхищён тем, как мусульмане на протяжении многих столетий управляли территорией, простиравшейся от Китая до Испании. Особый интерес у него вызвало введение ими принципа индексирования для борьбы с инфляцией, которая свирепствовала на этих землях во времена Римской империи. Он объявил в Палате лордов, что для вывода из кризиса экономики Соединённого Королевства, тогда поражённой инфляцией, нужно изучить опыт мусульман и принять во внимание экономические принципы, изложенные около 1 400 лет назад в Коране как откровение, ниспосланное пророку Мухаммаду (мир ему*).
Лорд Боуден основал Институт истории мусульманской науки, технологии и торговли и привлёк к работе в нём меня, нескольких преподавателей UMIST и Манчестерского универ -ситета Виктории, а также несколько высокопоставленных лиц. Хотя судьба этого начинания оказалась недолгой, оно дало мне возможность познакомиться с историками и филологами и, что более важно, показало мне ужасающий уровень их невежества в том, что касается традиций и верований представителей других культур. Лорд Боуден скончался в 1989-м, с его смертью прекратил существование и этот институт.
Затем, в 1993 году, профессор Дональд Кардуэлл, глава Департамента истории науки и технологии и основатель Музея науки и промышленности Манчестера, предложил мне задачу. Совершенно в духе лорда Боудена он сказал мне: «Салим, вы, конечно, знаете о тысячелетии, которое было потеряно для истории инженерной мысли — мы называем этот период Тёмными веками. Большая часть потерянного знания содержится в арабских рукописях, заполняющих подвалы известных библиотек. Вы заслуженный преподаватель инженерных дисциплин в престижном университете, и вы знаете арабский язык. Поэтому вы лучше всех подходите для восполнения этого пробела».
Этот призыв побудил меня двинуться по пути исследования, которое в конце концов изменило мою жизнь. Именно тогда и началась история этой книги. Я просмотрел некоторое количество книг и статей. Книга за книгой, журнал за журналом — всё указывало на то, что этот невероятный пробел существует. Возьмём, например, типичную популярную книгу того времени — «Учёные и изобретатели: люди, создававшие технологии, с древнейших времён до наших дней», написанную Энтони Фельдманом и Питером Фордом и опубликованную в 1979 году. По словам авторов, в книге изложена в хронологическом порядке история научного и технологического прогресса от изобретения подвижных литер до открытия пенициллина. Имена великих изобретателей, которым они посвятили короткие главы, следуют в хронологическом порядке: Эмпедокл (ок. 490-430 до н. э.), Демокрит (460-370 до н. э.), Гиппократ (460-377 до н. э.), Аристотель (383-322 до н. э.), Архимед (287-202 до н. э.), Иоганн Гутенберг (1400-1468 н. э.), за которым идут другие — например, Да Винчи.
Спасибо за столь ценное пополнение раздела Ислам.
Замечательно, и очнь хорошо, что в клубе есть такое ценное издание!