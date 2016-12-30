Я приветствую третье издание этой захватывающей книги, осуществлённое Национальным географическим обществом. Появление книги «Тысяча и одно изобретение» стало результатом усилий Фонда науки, технологии и цивилизации, направленных на популяризацию культурных основ науки, формирование взаимного уважения и взаимопонимания между представителями разных культур, постижение прошлого для совместного строительства лучшего будущего.

Книга «Тысяча и одно изобретение: бессмертное наследие мусульманской цивилизации» представляет собой значительный вклад в историческое осмысление научного и технологического аспектов мусульманской цивилизации и напоминание о том, в каком долгу мы, современное человечество, перед созданной ею традицией. Информативный текст и красочные иллюстрации ясно показывают, как мужчины и женщины разных вероисповеданий и культур, работая в условиях мусульманской цивилизации, совершили много важных, имевших далекоидущие последствия прорывов в развитии нашего общего научного знания и технологий, и демонстрируют влияние их труда на сегодняшнюю жизнь каждого из нас.

Британская научная ассоциация с самого начала оказывала этому проекту мощную поддержку, помогая, в частности, привлечь к нему общественное внимание на ежегодном Британском научном фестивале. Партнёрство между инициаторами этого издания и Национальным географическим обществом — шаг вперёд, который следует приветствовать. Багдадский Дом мудрости IX века успешно объединял мужчин и женщин из разных краёв земли, разного происхождения и вероисповедания для совместной работы по изучению нашего мира. Национальное географическое общество и проект «Тысяча и одно изобретение» решают своим сотрудничеством отчасти сходную задачу: собирают материал из оригинальных источников и многочисленных академических работ, получивших экспертную оценку, чтобы сделать его доступным для широкой аудитории. Тем самым две организации обогащают представления людей, давая им возможность оценить своих предшественников и их свершения, стать более открытыми для понимания другого образа жизни и мысли.

Первое и второе издания были трамплином для того успеха, которым «Тысяча и одно изобретение» сегодня пользуется во всём мире. Я уверен, что третье издание продолжит вдохновлять как мусульман, так и немусульман, показывая пути, на которых наука помогает открывать чудеса природного мира, а технология усиливает нашу способность работать друг с другом.

Сэр Роланд Джексон,

исполнительный директор Британской научной ассоциации