В современной идеологической борьбе империалистические круги активно используют религию. Они стремятся опереться на нее для подкрепления и оправдания своей агрессивной политики, извращенного толкования причин социального зла и такой трактовки исторических перспектив, которая была бы для широких масс убедительной и привлекательной.

Особенно активно в такой идеологической роли используется протестантизм, широко распространенный в англо-саксонском мире, прежде всего в Англии и США.

Протестантизм не имеет какой-то формальной и единой концепции истории. Причина тому — не только его неоднородность, но и принципиальные теоретические трудности, с которыми столкнулась традиционная протестантская склонность к крайней иррационализации социальной действительности.

Современная эпоха заставляет религиозных мыслителей активно заниматься вопросами исторических перспектив и возможностей человека, его способности вникнуть в природу социальных явлений и оказывать на них влияние. Протестантская трактовка истории затрагивает широкий круг проблем религиозной антропологии и социальной философии. Среди них особо выделяются некоторые первостепенные, имеющие важное идейно-теоретическое значение.

Прежде всего это обоснование сверхъестественного характера движущих сил истории, что тесно связано с актуальной для церкви и господствующего класса идеологической задачей дискредитации человека как субъекта истории.

Отсюда особый интерес теоретиков англо-американского протестантизма ко всем проявлениям отчуждения как выражению человеческого бессилия и ориентации на бога как на решающий фактор сохранения личностных ценностей человека перед лицом чуждых ему сил.

Анюр Мусеевич Каримский - Теология истории и реальность - К критике протестантской эсхатологии

М.: Знание, 1985. —64 с.

Новое в жизни, науке, технике

Сер. «Научный атеизм»

Анюр Мусеевич Каримский - Теология истории и реальность - К критике протестантской эсхатологии - Содержание

Введение

Традиционализм и модернизм в понимании «священной» и мирской истории

«Бог истории» и человеческий фактор

«Смерть» теологии истории?

Новые религиозные правые и идея «конца света»

Заключение

Словарь терминов

Литература