Каримский - Теология истории и реальность: К критике протестантской эсхатологии
В современной идеологической борьбе империалистические круги активно используют религию. Они стремятся опереться на нее для подкрепления и оправдания своей агрессивной политики, извращенного толкования причин социального зла и такой трактовки исторических перспектив, которая была бы для широких масс убедительной и привлекательной.
Особенно активно в такой идеологической роли используется протестантизм, широко распространенный в англо-саксонском мире, прежде всего в Англии и США.
Протестантизм не имеет какой-то формальной и единой концепции истории. Причина тому — не только его неоднородность, но и принципиальные теоретические трудности, с которыми столкнулась традиционная протестантская склонность к крайней иррационализации социальной действительности.
Современная эпоха заставляет религиозных мыслителей активно заниматься вопросами исторических перспектив и возможностей человека, его способности вникнуть в природу социальных явлений и оказывать на них влияние. Протестантская трактовка истории затрагивает широкий круг проблем религиозной антропологии и социальной философии. Среди них особо выделяются некоторые первостепенные, имеющие важное идейно-теоретическое значение.
Прежде всего это обоснование сверхъестественного характера движущих сил истории, что тесно связано с актуальной для церкви и господствующего класса идеологической задачей дискредитации человека как субъекта истории.
Отсюда особый интерес теоретиков англо-американского протестантизма ко всем проявлениям отчуждения как выражению человеческого бессилия и ориентации на бога как на решающий фактор сохранения личностных ценностей человека перед лицом чуждых ему сил.
Анюр Мусеевич Каримский - Теология истории и реальность - К критике протестантской эсхатологии
М.: Знание, 1985. —64 с.
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Сер. «Научный атеизм»
Анюр Мусеевич Каримский - Теология истории и реальность - К критике протестантской эсхатологии - Содержание
Введение
Традиционализм и модернизм в понимании «священной» и мирской истории
«Бог истории» и человеческий фактор
«Смерть» теологии истории?
Новые религиозные правые и идея «конца света»
Заключение
Словарь терминов
Литература
Традиционализм и модернизм в понимании «священной» и мирской истории
«Бог истории» и человеческий фактор
«Смерть» теологии истории?
Новые религиозные правые и идея «конца света»
Заключение
Словарь терминов
Литература
Анюр Мусеевич Каримский - Теология истории и реальность: К критике протестантской эсхатологии
Вопрос о соотношении исторической закономерности, человеческой деятельности и роли бога в истории для современного протестантизма важен и щекотлив. Упрошенные концепции бога-суверена, игнорирующие достижения и познавательную ценность исторических наук, принижающие значение человеческого фактора и рассматривающие историю как сферу «откровения бога», ныне не могут рассчитывать на широкую популярность и влияние. Этим объясняется появление крайне либеральной по форме точки зрения, согласно которой конкретно-научный подход к истории вполне сочетаем с религиозным.
По мнению американского теолога У. Дж. Эбрехэма, «можно верить в божественное откровение, никоим образом не принося в жертву критические суждения истории или конкретных наук». Однако тезисы такого рода, как уже отмечалось, расшифровываются как необходимость союза истории и теологии на том основании, что возможности познания любыми общественными науками природы и смысла исторических явлений ограничены.
Тем самым подтверждается жизненность и стабильность доминировавшей в 60—70-е гг. протестантской теологии истории, которая несколько обновленными средствами отстаивала свои традиционные социологические принципы. Критика слева со стороны радикальных религиозных мыслителей в 70-е гг. и справа со стороны неоконсерваторов в 80-е гг. (эти две тенденции мы рассмотрим ниже), по существу, не поколебала ее теоретических основ.
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