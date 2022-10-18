Конец света в одной отдельно взятой стране - Мария Ахметова

В этой книге рассматривается область культуры, которая может быть отнесена к сфере современной мифологии. Однако прежде чем говорить о современной мифологии, хотелось обозначить проблемы, с которыми сталкивается, наверное, любой исследователь, рассматривающий этот феномен.

Прежде всего, имеем ли мы право говорить о каких-либо современных нам культурных явлениях как о мифологии? Для этого я должна пояснить, в каком значении я использую термин мифология.

С одной стороны, я не ограничиваюсь узким значением, согласно которому мифология подразумевает под собой систему верований, предшествующую рационально-логическому мировосприятию, свойственную архаическому обществу, а если и сохранившуюся до наших дней, то лишь в бесписьменных культурах или фрагментарно, в виде «пережитков» — в традиционной культуре.

С другой стороны, понимание мифологии как метаязыка (по словам Р. Барта, миф — это «все, что покрывается дискурсом» [Барт 1996:233]) любого текста (в широком семиотическом смысле), за которым стоит некое скрытое значение, для моих задач представляется слишком широким. В этом значении понятие мифология часто используется в обыденном языке, в публицистике (например, когда говорят о мифах средств массовой информации или о политических мифах), при этом на первый план выходит понимание мифа как искажения реальности, обычно умышленного. В этом случае отсылка к архаическим верованиям, т. е. мифу в исконном значении, может вообще отсутствовать.

Под мифологией в данном исследовании я буду понимать способ описания и интерпретации мира, социально значимое верование, заключающее в себе представление о нормах и ценностях и предписывающее определенные правила поведения (см. [Лезов 1996:15; Неклюдов 2005]). Нередко фундаментальные категории мировосприятия (пространство и время, хаос и космос) осмысливаются мифологией через некие концепты, в общих чертах единые как для архаических эпох, так и для современности. Таким образом, в современной культуре мифологические представления не исчезают, а трансформируются, адаптируясь к новой культурно-исторической ситуации.

В этом смысле современная мифология — это действительно мифология.

Со словом современная дело обстоит сложнее. Мне кажется, что употребляя термин «современная мифология», мы обязаны отдавать себе отчет в том, что он в значительной мере условен и содержит в себе определенную методологическую западню. Ведь сразу возникает вопрос: на каком, собственно, этапе обычная мифология превращается в современную? В последнее десятилетие? В XX веке? Или, может быть, в веке XIX, в эпоху индустриализации, к которой многие исследователи возводят зачатки некоторых культурных моделей, развивающихся до сего дня? Но чего уж современного в XIX веке? Наконец, даже если говорить о самой что ни на есть современности, и сегодня в России, к примеру, в деревенском сообществе, не исчезли верования в локальных духов-хозяев или в наведение порчи, формально не слишком изменившиеся по сравнению с тем, что фиксировалось несколькими столетиями раньше. Какая это мифология?

Отчасти противоречия снимаются, если учитывать, что, говоря о современной мифологии, мы должны иметь в эиду прежде всего современное состояние мифологии или мифологию в современной культуре.

Естественно, современная мифология не занимает какую-то отдельную сферу культуры, мифологические представления проявляются и в наших обычных высказываниях, и в художественной литературе; мифология может составлять существенную часть идеологической концепции — неважно, религиозной или светской. Часто новые мифы возникают типологически, без влияния архаической традиции, или, по крайней мере, сводимы к ней опосредованно.

Разумеется, существуют различия между тем, как, по нашим реконструкциям, функционировала мифология в древности, и тем, как она функционирует сейчас. Прежде всего, в наши дни миф обычно не регулирует жизнь человека целиком и полностью. Мы можем верить в НЛО, но на наше поведение это будет иметь несравнимо меньшее значение, чем для человека традиционной культуры вера в демонологических персонажей, действиями которых он объясняет многие свои неудачи, для защиты от которых он пользуется специальными оберегами и т. д. Однако существуют сферы, в которые мифологические компоненты вписываются наиболее органично и играют значительную роль, например в религии, поскольку многие мифологические представления уже приобрели канонический статус (например, в любой религиозной системе мы найдем компоненты и мифов творения, и эсхатологических мифов, и т. д.).

Мифологические представления в условиях индустриальной и постиндустриальной цивилизации неравнозначны традиционным. Относительная независимость человека современной цивилизации, особенно горожанина, от календарных циклов обусловливает иное восприятие времени. Граница между городом и областью маркируется иначе, чем между деревней и лесом, соответственно, можно говорить о разных типах восприятия пространства. Ритм и образ жизни, сфера хозяйственной деятельности — все это накладывает отпечаток на комплекс мифологических представлений. Применительно к современной ситуации следует упомянуть о таком важном факторе, как секуляризация сознания, а в отношении России — еще и нескольких десятилетиях государственного атеизма. Огромное влияние на современные представления в целом оказывает высокий статус рационального, научного знания в культуре XX в.