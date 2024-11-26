Аналитика мистицизма

Устремленность к духовному возрождению России, набирающая силу в постсоветский период, с самого начала столкнулась с тенденцией иного рода, вносящей дисгармонию в этот сложный и трудно идущий процесс. Получили широкое распространение нетрадиционные религии, возникшие на гребне мистической волны 60-х гг. прошлого века в западном мире и в период горбачевской перестройки распространившиеся и на российской почве. Было замечено что, «благодаря обновлению вероучения и обрядности современные нетрадиционные религиозно-мистические культы и организации проявляют активный, деятельный характер». Мистические настроения начали играть доминирующую роль в молодежной контркультуре.

Всё это привело к тому, что мистицизм стал предметом.вдумчивого исследования большой группы отечественных ученых, обратившихся к изучению его природы и многообразных проявлений в современных условиях и на различных ступенях культурноисторического развития человечества. Был издан сборник под общим названием «Мистицизм: проблемы анализа и критика», содержащий полтора десятка статей, среди которых наиболее актуально прозвучали исследования особенностей мистицизма как культурно-исторического феномена (Л.Н. Митрохин), его соотношение с наукой (П.С. Гуревич) и связь с проблемами идеологической борьбы (А.А. Ротовский). Привлекли к себе внимание книги о мистицизме, написанные И.Р. Григулевичем, Е.И. Парновым, В.Е. Рожновым.

Вообще-то, активизация религиозно-мистических настроений, распространение ересей и новых религиозных объединений - давно замеченная закономерность всплеска мистицизма в переломные периоды культурно-исторического развития человечества и даже концептуально осмысленная в особой культурологической теории «кризисных культов». Тем не менее ещё два десятилетия назад мы допускали, что мистицизм - временное явление в нашей стране, поскольку тогда верили, что «есть все основания полагать, что начавшееся обновление страны в ходе перестройки приведет к рассеиванию тумана мистических настроений, появившихся в минувшие годы застоя» .

Ныне этот вопрос снят, мистицизм не только возродился, но стал модным, влиятельным и широко распространенным увлечением, наблюдается его экспансия на новые, давно секуляризированные сферы человеческой деятельности, сознания и чувства. Это уже давно не секрет, а неоспоримый факт, признаваемый исследователями, стоящими на разных мировоззренческих позициях. Православный священник Владимир Елисеев пишет: «Ныне все мы - свидетели бурного распространения оккультных и восточных мистических идей среди людей, полностью невежественных в духовном отношении». Ему вторит Пауль Моммерс, опубликовавший свое обстоятельное исследование в Германии: «Мистика очевидно стала модой. По этому поводу можно радоваться или печалиться, но едва ли можно отрицать тот факт, что в настоящий момент существует большой интерес к загадочному миру мистика».

Аналитика мистицизма

Под ред.: Е. Г. Балагушкина. — М.: «Канон"*"» РООИ «Реабилитация», 2011. — 432 с.

ISBN 978-5-88373-085-5

Аналитика мистицизма – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МИСТИКИ И МИСТИЦИЗМА

1. Ложные и неадекватные интерпретации специфики мистики

2. Типологические разновидности сакральной веры

3. Разнонаправленность мистических процессов

4. Мистика как деятельность, её структуры и системы

4.1. Деятельная природа мистики

4.2. Многообразная морфология мистики

1) Беспредметные мистические переживания

2) Опредмечивание мистических переживаний

3) Персонализация мистических представлений

4) Рапредмечивание мистического опыта

5) Овеществление мистических образов

6) Рационализация мистицизма и мистики

7) Институализация мистики

8) Социализация мистики

9) Неоднозначность сакрального и мистического статусов

10) Различие значений мистики и мистицизма

5. Формы мистики

6. Три уровня функционирования мистицизма

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТИБЕТСКОГО МИСТИЦИЗМА

1. Особенности мистицизма тибетской Ваджраяны

1) Введение

2) Тантра: определение, основные значения данного термина

3) Ваджраяна: важнейшие характеристики и особенности

4) Эзотеризм Ваджраяны. Тантра как сакральный и психотехнический текст

5) Преобразование «страстей» в различные виды «мудрости» - уникальный метод Тантраяны

2. Особенности мистической практики тибетской Ваджраяны

1) Гуру, йидам и дакини - «Три Корня» тантрической практики

2) Особенности тантрического ритуала посвящения

3) Четыре главных посвящения в Ваджраяне

4) Йога божества - главная трансформационная практика в Ваджраяне

5) Два этапа тантрической трансформации

6) Духовная реализация в Ваджраяне: преображение в просветленное божество и обретение Трех Тел Будды

3. Мистическая традиция школы Ньингма

1) Истоки и основатели тантрической традиции Ньингма. «Неканоничность» и неортодоксальность «старой» традиции (школы) тибетского буддизма

2) Две формы тантризма - «народный, или магический, тантризм» и «тантризм посвященных» (тантризм йогов-созерцателей)

3) Формы организации религиозной жизни и духовной практики в «тантрической» традиции Ньингма

4) «Школьная» (монастырская) традиция Ньингма

5) Шестеричная система тантрических учений, существующая в традиции Ньингма

а) Крия-тантра

б) Убхая-тантра

в) Иога-тантра

г) Маха-йога-тантра

д) Ану-йога-тантра

е) Ати-йога-тантра - «Тантра Абсолютного Единения»

4. Дзогчен - тибето-буддийское учение о Великом Совершенстве

1) Определение, особенности мировоззренческой системы и духовной практики

2) «Сакральная история» Дзогчена

3) Виды и способы передачи учения

4) Значение и роль духовного наставника

5) Важнейшие характеристики и особенности Дзогчена

МИСТИФИЦИРОВАННЫЙ «СОВРЕМЕННЫЙ БУДДИЗМ» ОЛЕНИДАЛА

1. Экспорт буддизма в западные страны

2. Как хиппи, контрабандист и наркоман стал ламой

3. «Алмазный Путь» в системе буддизма

4. Школа карма-кагью, ее наставники и ритуалы

Мистическая обрядность почитания Кармапы

5. Путь сакрального совершенствования

6. Гуру - медиатор, учитель и наставник

7. Основные концептуальные установки Оле Нидала

1) мистическое мировоззрение

2) Отказ от «двойственности»

3) Противопоставление буддийской этики христианской

4) Опредмеченные сакральные энергии

5) Созерцательно-медитативное отношение к повседневности

Средства достижения мистического восприятия жизни

6) Мистическое осмысление проблем страдания и счастья

8. Модернизм и узкий практицизм «светского буддизма» Нидала

ФАЛУНЬГУН - ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ И МИСТИЧЕСКИЙ КУЛЬТ САКРАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1. История появления культа и его общая характеристика

2. Преследование в Китае, распространение по всему миру и в России

3. Нетрадиционное вероучение на основе переосмысления древней духовной практики

1) Критика традиционных религиозных учений и практик

2) Космогонический миф о нравственной деградации человечества

3) Сакральное знание как альтернатива науки

4) Альтернатива техническому прогрессу - всемогущество сакрального начала

5) Практика сакрального самосовершенствования

4. Типологические особенности учения и практики

1) Фалуньгун: между язычеством и верой в потусторонний мир

2) Бесчисленное разнообразие феноменов сакральной активности

Основные сакральные активы человека

3) Фалунь Дафа - комплекс различных видов элементарной сакральной деятельности

а) Мистическая составляющая

б) Эзотерическая составляющая

в) Религиозная составляющая

5. Институциональная система гуризма

6. Повседневная жизнь мистически настроенных адептов культа

1) Приоритетное значение практики сакрального совершенствования

2) Пассивно-созерцательное отношение к окружающему миру

3) Отстраненность от «обычных людей»

4) Мистификация расовых различий

ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ - ТЕОРЕТИК ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОЙ МИСТИКО-АСКЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

СРЕДНЕВЕКОВАЯ НЕМЕЦКАЯ МИСТИКА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕКТ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: К КРИТИКЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ

КОНЦЕПЦИЯ СУФИЙСКОГО ПОЗНАНИЯ; «ПУТЬ К БОГУ» (ТАРИК)

1, Основание суфийской теории и духовной практики

2, «Стоянки» (макамат) и «состояния» (ахвал)

3, Богопоминание (зикр), «постоянное сознание» (муракаба) и «радение» (сама *)

4. Конечная цель Пути к Богу (тарик) - «Самоуничтожение, исчезновение в Боге» (фана’), «пребывание в Боге» (бака’) и «нахождение Бога» (ваджд)

5. «Созерцание» (мушахада)

6. От понимания истины как предмета поиска к ее «утвержденности»

МИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРНЕТА

СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ