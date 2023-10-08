Книга Сэма ван Шайка «Тибетский дзэн» посвящена малоизвестной странице истории буддизма — существованию традиции дзэн (чань) в Тибете. Основываясь на древних рукописях, найденных в пещерах Дуньхуана, автор исследует духовные учения, тексты и исторические свидетельства, которые позволяют по-новому взглянуть на развитие буддийской мысли в регионе.

В книге рассматриваются контакты между китайской традицией чань и тибетским буддизмом, а также влияние этих учений на формирование различных духовных школ. Ван Шайк анализирует тексты рукописей, раскрывая их исторический контекст и значение для понимания ранних форм буддийской практики в Тибете.

Автор показывает, что традиция, которую иногда считали утраченной, на самом деле оставила богатое текстовое наследие, позволяющее проследить сложные культурные и духовные взаимодействия в истории буддизма.

Книга будет интересна исследователям религии, историкам, буддологам и всем читателям, интересующимся историей тибетского буддизма и развитием духовных традиций Востока.

Сэм ван Шайк - Тибетский дзэн - Открывая утерянную традицию - Истории, рассказанные манускриптами Дуньхуана

Пер. с англ. А. Г. Ливанского, под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2021. — 248 с. ил.

(Серия «Измерения опыта»)

ISBN 978-5-94396-226-4

Сэм ван Шайк - Тибетский дзэн - Открывая утерянную традицию - Истории, рассказанные манускриптами Дуньхуана - Содержание

Введение

Утерянная традиция?

Манускрипты и практики

Дзэн в Китае

Дзэн в Тибете

Дзэн в Дуньхуане

1. Направления

Обеты, не имеющие формы

Альманахи и перемещаемые тексты

Вопросы и ответы

Манускрипт и текст

Перевод

Трактат о единственном методе не-цепляния

Заключение

2. Мастера медитации

Действия речи

Поэзия

Наставники

Перевод Краткое учение наставника Мохэяна о том, каким образом шесть или десять совершенств включены в неконцептуальную медитацию Собрание изречений различных наставников о медитации



3. Учителя и ученики

Мгновенное и постепенное

Учителя и ученики

Как следует обучать медитации

Великая йога

Перевод

4. Практика генеалогии

Передача светильника

Линия преемственности как практика

Тибетская версия

Перевод Записи о наставниках и учениках Ланки 1. Гунабхадра 2. Бодхидхарма 3. Хуэйкэ 4. Сэнчань 5. Даосинь 5. Встреча и пустота Диалоги при встрече Пустота и дзэн

Перевод Краткое содержание практики мгновенного подхода Смысл мадхьямаки в Махаяне



6. Диспут

Мохэян и диспут

Роль Утверждения

Тибетские рукописи

Перевод

7. Наблюдение ума

Наставник дзэн Мохэян

Практика медитации Мохэяна

Рукописи Мохэяна и внутренние взаимосвязи между ними

Утверждение истинного принципа

Введение в мгновенную медитацию наставника Мохэяна

Краткое содержание введения в мгновенную медитацию наставника Мохэяна

Краткое учение о том, каким образом шесть или десять совершенств включены в неконцептуальную медитацию

Из учений наставника Мохэяна

Перевод Введение в мгновенную медитацию наставника Мохэяна Краткое содержание введения в мгновенную медитацию наставника Мохэяна



8. Власть и покровительство

Император Тибета и корейский монах

Покровительство в Дуньхуане

Книга дзэн

Имперский шик

Перевод

Книга дзэн

9. Похороны и чудеса

Жизни, смерти и чудеса

Священная география

Дзэн и тантра

Покровители и тексты

Перевод

Краткое учение о линии преемственности духовных проводников мастера Намкая Ньингпо

Краткое описание качеств мастера Намкая Ньингпо

«Хвала пути йоги» мастера Намкая Ньингпо

ПагЕшеЯнг

10. Дзэн и тантра

Дзэн в практике тантры

Краткие наставления и комментарий

Учителя дзэн и тантры

Перевод Краткие наставления



Комментарий

Примечания

Список использованной литературы

Указатель имен и терминов

Десять текстов Великого Совершенства, приведённых в этой книге, принадлежат к числу трудов ригдзина Джигме Лингпы. Хотя он покинул этот мир более двухсот лет назад, в перспективе древней тибетской традиции его можно назвать нашим современником. Во всех четырёх главных школах тибетского буддизма его сочинения остаются чрезвычайно важными для тех, кто практикует Великое Совершенство. Его цикл Лонгчен Ньингтиг передавался от одного поколения практиков к другому как полный путь к просветлению, и множество линий правомочной передачи (lung) этих текстов существует и по сей день. Хотя Лонгчен Ньингтиг изобилует текстами-кладами, доносящими безличный и непререкаемый голос первоисточника, в нём также содержатся обычные трактаты о Великом Совершенстве, написанные всё с тем же вдохновением. В этих сочинениях громко звучит неповторимый голос Джигме Лингпы. Читатель не может не поразиться остроте его произведений и горячему стремлению передать своей аудитории истинный дух Великого Совершенства. Хотя Джигме Лингпа является автором и других, более академических трактатов, он больше известен как представитель йогического крыла школы ньингма, писавший скорее исходя из собственного опыта медитации, нежели интеллектуального знания. Его сочинения написаны разговорным языком и носят характер личного наставления, передаваемого учителем ученику, и я надеюсь, что мои переводы сохранят это ощущение непосредственности.

Когда тексты, подобные этому, подвергаются тщательному научному исследованию, что-то — для кого-то самое главное — утрачивается, а потому, возможно, большинство читателей предпочтёт начать чтение с переводов, содержащихся в третьей части, а уже потом вернуться к их обсуждению во второй. Анализируя тексты, я попытался показать, как Джигме Лингпа, используя отрывки, кажущиеся, если рассматривать их по отдельности, противоречащими друг другу, выстраивает согласованные утверждения. В сочинениях Джигме Лингпы встречаются такие противоречия между двумя кажущимися противоположными тенденциями. Первая тенденция делает упор на неотъемлемое присутствие просветлённого ума во всех живых существах и предполагает, что осуществление этой неотъемлемости само по себе является методом, благодаря которому все аспекты просветления достигаются одновременно. Вторая тенденция делает упор на отличии обычного состояния живых существ, самсары, от его просветлённого аспекта, нирваны, и предполагает, что просветление достигается с помощью различных практик постепенно. Современная наука обычно рассматривает эти две тенденции как позиции, закрепившиеся за участниками полемики, происходившей между разными школами. Однако в каждой школе тибетской буддийской традиции до некоторой степени присутствуют обе тенденции. Великие представители каждой школы считали необходимым служить посредниками между этими двумя подходами, и именно это, как мы видим, делает Джигме Лингпа в своих текстах Лонгчен Ньингтиг. Я попытался показать, каким образом трудноразрешимые противоречия, связанные с замыслом Джигме Лингпы по объединению Великого Совершенства с буддийским путём махаяны, заставили его выдвинуть ряд собственных толкований.

Сэм ван Шайк - Приближаясь к Великому Совершенству - Мгновенный и постепенный путь в работах Джигме Лингпы

(Серия «Измерения опыта»)

СПб.: Издательство «Шанг Шунг», Издательство «АИК», 2023. — 566 с.

ISBN 978-5-905281-20-4 / 978-5-94396-261-5

Сэм ван Шайк - Приближаясь к Великому Совершенству - Мгновенный и постепенный путь в работах Джигме Лингпы - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Часть I: Введение

Глава первая: Подходы к просветлению - Глава вторая: Джигме Лингла - Глава третья: Лонгчен Ньингтиг

Часть II: Мгновенный и постепенный подходы

Глава четвёртая: Неотъемлемость и различие - Глава пятая : Мгновенный подход - Глава шестая: Постепенный подход - Глава седьмая: Интерпретация и примирение - Глава восьмая: Заключение

Часть III: Переводы

Технические замечания к переводам - Тексты-клады - Чистые видения - Наставления

Часть IV: Критические издания

Приложение I: Структура «Гуру мудрости»

Приложение II: Соответствие общих терминов, относящихся к уму и ментальным событиям

Приложение III: Список тибетских имён собственных

Библиография

Алфавитный указатель

Примечания