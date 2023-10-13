Кровожадная природа христианства и демократии – что очевидно психологически, если хотя бы несколько минут послушать типичную речь преподобного Джерри Фалвелла или его хорошего друга Рональда Рейгана – конечно, основана на высокомерии, мании величия и глубоко укоренившемся чувстве полного морального превосходства над всеми нехристианскими и недемократическими людьми. Но помимо этого, насильственная природа христианских/демократических стран коренится в исключительном заблуждении, разделяемом как Религией Любви, так и Политикой Свободы. Это заблуждение – вера в то, что люди рождаются с какой-то метафизической «свободной волей», делающей их уникальными в животном царстве и лишь немного менее возвышенными, чем сами боги.



Фантазия о «свободной воле» – это не такая незначительная ошибка, как если подумать, что сейчас вторник, когда на самом деле среда. Ее даже нельзя сравнивать с крупной интеллектуальной ошибкой обычного рода, такой как представление Маркса о том, что, как только будет создано тоталитарное «рабочее государство», она быстро и волшебным образом «исчезнет». Она еще более гнусна и пагубна, чем средневековое безумие, в котором повсюду воображали ведьм и сожгли более 10 000 000 женщин на костре на основе истерии, суеверий, молвы и слухов, которые ни один современный суд не разрешил бы использовать в качестве доказательств. Заблуждение о «свободной воле» гораздо серьезнее, чем все это.

Кристофер Хайятт - Исправление себя в энергичной медитации и другими способами - Восточные традиции в аналитической психологии

2022г. 264 стр. Касталия

ISBN – 978-5-521-16358-8

Кристофер Хайятт - Исправление себя в энергичной медитации и другими способами - Содержание

Новое предисловие Роберта Антона Уилсона

Оригинальное предисловие доктора Израэля Регарди

Ново ли что-либо под Солнцем? Д-р Кристофер Хайятт и барон Питер фон Гундлах

Глава первая. вон с постели

Глава вторая. утверждение дзэн

Глава третья. Экспериментатор

Глава третья с половиной. Невменяемость – это медитация?

Глава третья и три четверти. Сколько раз в день вы нарушаете закон?

Глава четвертая. Торчки догм

Глава четвертая с половиной. Метод II

Глава пятая. Новые органы для всех

Глава шестая. Метод III

Глава шестая с половиной. Результаты

Третий раздел Политеизм братьев/сестер

Послесловие Антеро Алли

Четвертый раздел Глава седьмая. Кто такой доктор Хайятт? Ныне!

Глава восьмая. Магическая жизнь

Глава девятая. Орден Белого Льва

Глава десятая. Западная сексуальная магия

Пятый раздел Глава одиннадцатая. Бого-тест и медитации

Глава двенадцатая. О призыве Эрис, Д. Роуз Харт (му/женщина)

Глава тринадцатая. Кому принадлежит планета Земля?

Глава четырнадцатая. Царство Зверя

Шестой раздел Глава пятнадцатая. О, Как Я Тебя Ненавижу! Mein Krieg