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Хайятт - Исправление себя

Исправление себя
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Кровожадная природа христианства и демократии – что очевидно психологически, если хотя бы несколько минут послушать типичную речь преподобного Джерри Фалвелла или его хорошего друга Рональда Рейгана – конечно, основана на высокомерии, мании величия и глубоко укоренившемся чувстве полного морального превосходства над всеми нехристианскими и недемократическими людьми. Но помимо этого, насильственная природа христианских/демократических стран коренится в исключительном заблуждении, разделяемом как Религией Любви, так и Политикой Свободы. Это заблуждение – вера в то, что люди рождаются с какой-то метафизической «свободной волей», делающей их уникальными в животном царстве и лишь немного менее возвышенными, чем сами боги.


Фантазия о «свободной воле» – это не такая незначительная ошибка, как если подумать, что сейчас вторник, когда на самом деле среда. Ее даже нельзя сравнивать с крупной интеллектуальной ошибкой обычного рода, такой как представление Маркса о том, что, как только будет создано тоталитарное «рабочее государство», она быстро и волшебным образом «исчезнет». Она еще более гнусна и пагубна, чем средневековое безумие, в котором повсюду воображали ведьм и сожгли более 10 000 000 женщин на костре на основе истерии, суеверий, молвы и слухов, которые ни один современный суд не разрешил бы использовать в качестве доказательств. Заблуждение о «свободной воле» гораздо серьезнее, чем все это.

Кристофер Хайятт - Исправление себя в энергичной медитации и другими способами - Восточные традиции в аналитической психологии

2022г. 264 стр. Касталия
ISBN – 978-5-521-16358-8

Кристофер Хайятт - Исправление себя в энергичной медитации и другими способами - Содержание

  • Новое предисловие Роберта Антона Уилсона

  • Оригинальное предисловие доктора Израэля Регарди

Ново ли что-либо под Солнцем? Д-р Кристофер Хайятт и барон Питер фон Гундлах

  • Глава первая. вон с постели

  • Глава вторая. утверждение дзэн

  • Глава третья. Экспериментатор

  • Глава третья с половиной. Невменяемость – это медитация?

  • Глава третья и три четверти. Сколько раз в день вы нарушаете закон?

  • Глава четвертая. Торчки догм

  • Глава четвертая с половиной. Метод II

  • Глава пятая. Новые органы для всех

  • Глава шестая. Метод III

  • Глава шестая с половиной. Результаты

Третий раздел Политеизм братьев/сестер

  • Послесловие Антеро Алли

Четвертый раздел Глава седьмая. Кто такой доктор Хайятт? Ныне!

  • Глава восьмая. Магическая жизнь

  • Глава девятая. Орден Белого Льва

  • Глава десятая. Западная сексуальная магия

Пятый раздел Глава одиннадцатая. Бого-тест и медитации

  • Глава двенадцатая. О призыве Эрис, Д. Роуз Харт (му/женщина)

  • Глава тринадцатая. Кому принадлежит планета Земля?

  • Глава четырнадцатая. Царство Зверя

Шестой раздел Глава пятнадцатая. О, Как Я Тебя Ненавижу! Mein Krieg

  • Глава шестнадцатая. И другие устройства. Джек Уиллис, округ Колумбия

  • Глава семнадцатая. Алхимические учения от Frater Albertus, д-р ф-и Джозеф С. Лисевский

  • Глава восемнадцатая. Эрос и Танатос. Вирджил Мэй Батин

  • Глава девятнадцатая. Несколько слов премьер-министра. Зем Алоим

Views 527
Rating 5.0 / 5
Added 13.10.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

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