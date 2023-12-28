Изучение общества и культуры в ХХ в. постепенно трансформировалось из академического познания в необходимую компоненту практической деятельности. В настоящее время во всех развитых странах социальные и культурные переменные включаются в структуру выработки и реализации решений, касающихся почти любого из значимых секторов общественной жизни. Современная экономическая политика строится с учетом социокультурного расслоения и групп интересов. В системах производства принимаются во внимание особенности поведения людей, а также влияние межличностных связей на формально-ролевые. В структурах локального управления применяются социальные технологии, связанные с активизацией участия граждан в выработке и реализации решений, имеющих отношение к территории их проживания.

Но не только это. Сегодня в развитых странах любой профессиональный политик или крупный менеджер обязательно изучает в достаточном объеме курс социально-научных дисциплин. Социология, социально-культурная антропология и их производные — урбанистическая социология и антропология, психологическая, политическая антропология и т. п. — все эти науки помогают будущим руководителям понять, в каком обществе, в каком мире они живут, каковы их возможности в отношениях с окружением. Разработка международной политики также базируется сегодня на знаниях об обществах и культурах других стран, о культурных различиях этнических групп в своей стране. Практика показала, что знание культурных различий и умелое использование этих знаний при построении внешней политики повышают эффективность действий более осведомленной стороны.

Такое положение дел вполне естественно. Люди всегда стремятся иметь представление о том, что их окружает, и строить свое поведение в соответствии с этим знанием. Вопрос заключается в том, каково его качество. Большинство людей в этом отношении привыкли руководствоваться личным опытом, включая устный обмен информацией с ближайшим окружением и отрывочные сведения, передаваемые средствами массовых коммуникаций. В развитых и ряде развивающихся стран на уровне государственной образовательной политики считается, что этого не достаточно, и социальные науки включены в программы обязательного массового обучения. В менее развитых странах и в России социальные науки только начинают всерьез осваиваться на уровне профессионалов. Пока даже у них представления об обществе и культуре нечеткие, собственная теоретическая база слабая; терминология только зарождается; данные эмпирических исследований недостоверны. В России доминирует ценность так называемого гуманитарного знания. По сути дела речь идет об описании событий и явлений без их объяснения; об отсутствии ясно сформулированных критериев социальной значимости отбираемых событий; о движении тематики описаний вслед за идеологической конъюнктурой и т. п. Работы такого рода, будучи обращенными в историю, носят характер преданий и мифов, а по отношению к настоящему предстают в форме журнализма. В любом случае они ориентированы на развлечение аудитории и никак не предназначены для обеспечения ее прагматическими, адаптационно целесообразными знаниями.

Орлова Э.А. - Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие для вузов

М.: Академический Проект, 2020.— 480 с.— («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3262-0

Орлова Э.А. - Культурная (социальная) антропология – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ: АНТРОПОЛ1ГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ

ГЛАВА 2. СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ

ЧАСТЬ II. ОСННВАННЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ФЕНОМЕНОВ

ГЛАВА 3. ПОРОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ. СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ ПОДХОД

ЧАСТЬ III. ДИНАМИЧЕСК0Е КОММУНИКАТИВНОЕ ПОЛЕ КУЛЬТУРЫ

ГЛАВА 5. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ЧАСТЬ IV. ИДЕИ ВЕОБРАТПМВСТИ В ОБРАТИМОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

ГЛАВА 7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ. ИДЕИ ЭВОЛЮЦИОНИЗМА

ГЛАВА 8. ВОЛНООБРАЗНЫЕ (ЦИКЛИЧЕСКИЕ) КОНЦЕПЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ

ЧАСТЬ V. СОВРЕМЕННЫЕ ПР0БЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ

Глава 9. ПОГРАНИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПОЗНАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ. ПОСТМОДЕРН

Глава 10. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРНЫХ ЕДИНИЦ

Заключение

Глоссарий

Литература