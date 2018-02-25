Моя основная задача в этой работе заключалась в том, чтобы показать, к каким уловкам прибегают постмодернисты для дискредитации научного знания и продвижения своих антинаучных концепций. При этом я не утверждаю, что все постмодернисты занимаются этим злонамеренно. Насколько я могу судить, в большинстве случаев имеет место отсутствие должной научной подготовки и необходимых знаний, компенсируемое, однако, излишней самоуверенностью, которая особенно процветает в общей ситуации постмодерна, когда стандартные научные процедуры и нормы считаются в лучшем случае «устаревшими» (а в худшем — препятствием для демократии).

Однако не столь важно, распространяются ли постмодернистские представления людьми, которые сами не верят в их истинность, но следуют интеллектуальной моде и общему Zeitgeist, или теми, у кого не хватает квалификации разобраться в исторических и иных научных материях. Результат в любом случае один и тот же. Его описали известные критики постмодернизма Ален Сокал и Жак Брикмон: От разлагающего влияния модной сегодня бессмыслицы страдают прежде всего гуманитарные науки, когда языковые игры изгоняют критический и строгий анализ социальной реальности... В конечном счете обдуманно невразумительные рассуждения и сопутствующая им интеллектуальная бесчестность отравляют часть интеллектуальной жизни и усиливают и без того распространенный среди населения примитивный антиинтеллектуализм.

Апполонов Алексей - Наука о религии и ее постмодернистские критики

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018 - 240 с.

(Исследования культуры)

ISBN 978-5-7598-1736-9

Апполонов Алексей - Наука о религии и ее постмодернистские критики - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. КАРЛ БАРТ

1. ПАУЛЬ ДЕ ЛАГАРД: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЛИГИИ И ВЕРЫ

ПАУЛЬ ДЕ ЛАГАРД: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЛИГИИ И ВЕРЫ 2. КАРЛ БАРТ: «СНЯТИЕ» РЕЛИГИИ

КАРЛ БАРТ: «СНЯТИЕ» РЕЛИГИИ 3. КАРЛ БАРТ: «ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ» И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ «КАТАСТРОФЫ» ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА 3.1. Концепция 3.2. Подоплека 3.3. «Через рассматривание творений видимы» 3.4. «Praeparatio evangelica»

КАРЛ БАРТ: «ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ» И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ «КАТАСТРОФЫ» ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА 4. КАРЛ БАРТ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ И ДРУГИЕ

1. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ И СУБЪЕКТИВИЗМ

УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ И СУБЪЕКТИВИЗМ 2. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: КАК НЕ НАДО КОММЕНТИРОВАТЬ ФОМУ АКВИНСКОГО

УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: КАК НЕ НАДО КОММЕНТИРОВАТЬ ФОМУ АКВИНСКОГО 3. УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: «РЕЛИГИЯ» И ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

УИЛФРЕД КАНТВЕЛЛ СМИТ: «РЕЛИГИЯ» И ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 4. «РЕЛИГИЯ» И «РЕЛИГИИ»

III. «РЕЛИГИЯ» И «СВЕТСКОЕ» В СРЕДНИЕ ВЕКА

1. RELIGIO КАК МОРАЛЬНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

RELIGIO КАК МОРАЛЬНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ 2. О «СВЕТСКОМ» В СРЕДНИЕ ВЕКА

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Апполонов Алексей - Наука о религии и ее постмодернистские критики - Уилфред Кантвелл Смит и другие

Как уже отмечалось в Предисловии, канадский теолог Уилфред Кантвелл Смит (1916-2000) получил мировую известность и титул «одной из наиболее влиятельных фигур в религиоведении XX в.» благодаря своей идее о том, что из науки о религии (religious studies) должно быть исключено само общее понятие «религия», а также индивидуальные названия отдельных религий (такие как «христианство», «ислам», «буддизм» и т.д.). Поскольку эта идея была для своего времени слишком, скажем так, оригинальна, Смит испытывал потребность в опоре хоть на какую-то традицию, а потому объявил своим непосредственным предшественником Карла Барта:

Перед тем, как представить аргументы в пользу того, что указанные понятия надо исключить [из научного обихода], хочу отметить, что я далеко не первый из современных авторов, кто не удовлетворен ими... Среди христиан наиболее известным отрицателем является Карл Барт (наверное, самый мощный пророческий голос современности). В своей важнейшей работе он посвятил теме «ликвидации религии» особый, весьма убедительный по содержанию раздел. «Религия, — заявляет он прямо, — есть неверие... а неверие... есть грех.

Благодаря в том числе этому утверждению Смита, в настоящее время идея о том, что Барт противопоставлял религию христианству и хотел ее «ликвидировать», стала весьма распространенной в англоязычных странах. Так, например, (относительно) известный христианский публицист Д. Фаулер пишет, что «самое четкое различие между “религией” и христианством провел швейцарский теолог Карл Барт, который, несомненно, был величайшим теологом XX в.»

Между тем, как должно быть ясно из предшествующей главы, Барт вовсе не ставил пред собой задачу «ликвидации» религии. Данная ложная трактовка его идей обусловлена тем, что в английском переводе «Церковной догматики» крайне важный для Барта термин Aufhebung der Religion передан как abolition of religion. При этом Aufhebung у Барта — это, как уже говорилось, нечто подобное гегелевскому «снятию» или, если абстрагироваться от философской терминологии и обратиться к обычной лексике, что-то вроде «поднятия вверх» или «вознесения», но никак не то, что подразумевается под английским abolitiony то есть «упразднение», «отмена», «уничтожение», «ликвидация» и т.д. (характерно, что немецко-английские словари первым значением для глагола aufheben дают pick up).

Как отмечает Г. Грин, «этот неправильный перевод сыграл значительную роль в создании карикатурного образа теологии Барта, который длительное время сохранял влияние в англосаксонском мире». У К. Смит тоже «приложил руку» к созданию этого «карикатурного образа», поскольку, не желая разбираться с тем, что там действительно подразумевал Барт под Aufhebung der Religion, просто подогнал (и довольно грубо, надо заметить) его идеи под свою собственную концепцию. Об этой концепции и пойдет речь дальше.