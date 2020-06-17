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Маковецкий - Белая Церковь

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services
История христианской Церкви изобилует примерами разделений, которые отчасти предсказаны апостолом Павлом: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (I Кор . 11, 19) . В церковно-исторической литературе эти явления обозначаются более жесткими терминами: раскол, схизма, а иногда и ересь . У каждого из этих явлений были свои объективные и субъективные предпосылки и причины.
Одним из таких разделений русского православия в ХХ столетии явилось обособленное служение Зарубежной Церкви, возникшей вскоре после революции в России в 1917 г . Поражение Белой армии в Гражданской войне вызвало эми- грацию огромной массы русских людей — остатков разбитых войск и мирных граждан — за пределы России: в Китай, Константинополь, на Балканы и в Западную Европу.

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Вдали от атеистического террора

СПб.: Питер, 2009. — 320 с.
ISBN 978-5-49807-400-9

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Содержание

Глава I. Образование и жизнь эмигрантской Церкви в 20-е г. ХХ в.
  • Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ) на юго-востоке России и его преобразование в ВЦУ Заграницей
  • Митрополит Антоний (Храповицкий) — основатель РПЦЗ
  • Патриарх Тихон и его отношение к эмигрантской Церкви
  • Первый Всезаграничный Русский Церковный Собор в Сремских Карловцах
  • Рождение РПЦЗ — учреждение Архиерейского Синода
  • Печально известная декларация митрополита Сергия и ее восприятие Белой Церковью
Глава II. РПЦЗ и церковные расколы во второй половине 20-х — начале 30-х гг. ХХ в
  • Раскол митрополита Евлогия Георгиевского (эпидемия «софианской ереси»)
  • Раскол митрополита Платона (Рождественского) самочинная американская автокефалия
  • Белая Церковь: Вдали от атеистического террора
  • «Совещание четырех» — последняя и неудачная попытка примирения центров Русского Зарубежья
Глава III. Епархиальная и приходская жизнь православного Русского Зарубежья
  • Митрополит Анастасий (Грибановский) на посту Первоиерарха РПЦЗ
  • Второй Всезарубежный Церковный Собор
  • РПЦЗ в Европе в 1930-е гг
  • Германская епархия
  • Западно-Европейская епархия
  • РПЦЗ в Италии и Болгарии
  • РПЦЗ на американском континенте в довоенный период
  • Северо-Американская епархия
  • Западно-Американская епархия
  • Канадская епархия
  • РПЦЗ в Южной Америке
  • Православие в Персии — Иране
Глава IV. Зарубежная Церковь и нацистская Германия
  • Православные приходы в Германии, попытки их унификации
  • РПЦЗ на территории III Рейха в годы
  • Великой Отечественной войны
  • Сколько верующих было среди советских военнопленных?
  • Религиозная политика немецкого командования на оккупированных территориях
Глава V. Послевоенное состояние епархий РПЦЗ
  • Русские церкви в Австралии
  • Митрополит Филарет (Вознесенский) — третий Первоиерарх РПЦЗ
  • «Скорбные послания» против экуменизма
  • Третий Всезарубежный Собор
  • Анафема 1983 г
  • Анафема экуменизму
Глава VI. Заключительный этап самостоятельного бытия РПЦЗ
  • Митрополит Виталий (Устинов) — последний Первоиерарх РПЦЗ с дореволюционными корнями
  • Духовное просвещение в среде русской эмиграции
  • Четвертый Всезарубежный Собор — курс на объединение с Церковью в Отечестве («за» и «против») .
Заключение. Долгожданное единство: преодолен ли раскол?
Приложения
  • «Духовное состояние русской эмиграции» Доклад архиепископа Иоанна (Максимовича) II Всезарубежному Собору РПЦЗ в 1938 г
  • Краткий очерк истории возникновения приходов РПЦЗ на постсоветском пространстве (1991—2007)
  • Харизматическое служение и творения епископа Григория (Граббе)
    • I . Сергей Суворов . Переписка епископа Григория (Граббе) с Кирилловичами и особенности его монархических воззрений
    • II . Доклады еспископа Григория (Граббе) Архиерейскому Собору, Синоду и Первоиерархам Русской Православной Церкви Заграницей
  • Церковная письменность русского зарубежья
  • Блаженный Митрополит Антоний (Храповицкий)
  • Архиепископ Феофан (Быстров)
  • Белая Церковь: Вдали от атеистического террора Святитель Серафим (Соболев)
  • Иван Александрович Ильин
  • Архиепископ Виталий (Максименко)
  • Протопресвитер Михаил Польский
  • Святитель Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский
  • Блаженнейший Митрополит Анастасий (Грибановский)
  • Иван Михайлович Концевич
  • Николай Дмитриевич Тальберг
  • Архимандрит Константин (Зайцев)
  • Архиепископ Аверкий (Таушев)
  • Иван Михайлович Андреевский
  • Протопресвитер Михаил Помазанский
  • Иеромонах Серафим (Роуз)

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Предисловие

В то же время отношения руководителей церковного Зарубежья и Церкви в СССР долгие годы были напряженными и носили конфронтационный характер . Это противостояние содержало политическую подоплеку и не касалось «спора о вере», то есть разногласий в вероучении . В течение восьми десятилетий Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) усердно хранила традиции православного благочестия, восходящие к дореволюционной Руси, активно занималась издательской и просветительской деятельностью . Продолжалась и монашеская жизнь . Что дает изучение истории РПЦЗ как части истории русской эмиграции современному российскому читателю?
Оно показывает, что многомиллионная русская эмиграция, сохранявшая лучшие достижения дореволюционной культуры, растворилась в иноязычной среде . Второе и третье поколения русских эмигрантов практически полностью утратили национальную и культурную идентичность и ассимилировались . Единственно устойчивой структурой, которую смогла создать русская эмиграция, оказалась РПЦЗ . Только она смогла отчасти сохранить «русскость» на чужбине . Аналогичным примером может служить существование русских старообрядческих общин за рубежом . Русские диаспоры могли сохранить свою национальную идентичность только в качестве религиозных общин .
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Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2020
Author brat Vital
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5.0/5 (4)

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