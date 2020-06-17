Маковецкий - Белая Церковь
История христианской Церкви изобилует примерами разделений, которые отчасти предсказаны апостолом Павлом: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (I Кор . 11, 19) . В церковно-исторической литературе эти явления обозначаются более жесткими терминами: раскол, схизма, а иногда и ересь . У каждого из этих явлений были свои объективные и субъективные предпосылки и причины.
Одним из таких разделений русского православия в ХХ столетии явилось обособленное служение Зарубежной Церкви, возникшей вскоре после революции в России в 1917 г . Поражение Белой армии в Гражданской войне вызвало эми- грацию огромной массы русских людей — остатков разбитых войск и мирных граждан — за пределы России: в Китай, Константинополь, на Балканы и в Западную Европу.
Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Вдали от атеистического террора
СПб.: Питер, 2009. — 320 с.
ISBN 978-5-49807-400-9
Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Содержание
Глава I. Образование и жизнь эмигрантской Церкви в 20-е г. ХХ в.
- Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ) на юго-востоке России и его преобразование в ВЦУ Заграницей
- Митрополит Антоний (Храповицкий) — основатель РПЦЗ
- Патриарх Тихон и его отношение к эмигрантской Церкви
- Первый Всезаграничный Русский Церковный Собор в Сремских Карловцах
- Рождение РПЦЗ — учреждение Архиерейского Синода
- Печально известная декларация митрополита Сергия и ее восприятие Белой Церковью
Глава II. РПЦЗ и церковные расколы во второй половине 20-х — начале 30-х гг. ХХ в
- Раскол митрополита Евлогия Георгиевского (эпидемия «софианской ереси»)
- Раскол митрополита Платона (Рождественского) самочинная американская автокефалия
- Белая Церковь: Вдали от атеистического террора
- «Совещание четырех» — последняя и неудачная попытка примирения центров Русского Зарубежья
Глава III. Епархиальная и приходская жизнь православного Русского Зарубежья
- Митрополит Анастасий (Грибановский) на посту Первоиерарха РПЦЗ
- Второй Всезарубежный Церковный Собор
- РПЦЗ в Европе в 1930-е гг
- Германская епархия
- Западно-Европейская епархия
- РПЦЗ в Италии и Болгарии
- РПЦЗ на американском континенте в довоенный период
- Северо-Американская епархия
- Западно-Американская епархия
- Канадская епархия
- РПЦЗ в Южной Америке
- Православие в Персии — Иране
Глава IV. Зарубежная Церковь и нацистская Германия
- Православные приходы в Германии, попытки их унификации
- РПЦЗ на территории III Рейха в годы
- Великой Отечественной войны
- Сколько верующих было среди советских военнопленных?
- Религиозная политика немецкого командования на оккупированных территориях
Глава V. Послевоенное состояние епархий РПЦЗ
- Русские церкви в Австралии
- Митрополит Филарет (Вознесенский) — третий Первоиерарх РПЦЗ
- «Скорбные послания» против экуменизма
- Третий Всезарубежный Собор
- Анафема 1983 г
- Анафема экуменизму
Глава VI. Заключительный этап самостоятельного бытия РПЦЗ
- Митрополит Виталий (Устинов) — последний Первоиерарх РПЦЗ с дореволюционными корнями
- Духовное просвещение в среде русской эмиграции
- Четвертый Всезарубежный Собор — курс на объединение с Церковью в Отечестве («за» и «против») .
Заключение. Долгожданное единство: преодолен ли раскол?
Приложения
- «Духовное состояние русской эмиграции» Доклад архиепископа Иоанна (Максимовича) II Всезарубежному Собору РПЦЗ в 1938 г
- Краткий очерк истории возникновения приходов РПЦЗ на постсоветском пространстве (1991—2007)
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Харизматическое служение и творения епископа Григория (Граббе)
- I . Сергей Суворов . Переписка епископа Григория (Граббе) с Кирилловичами и особенности его монархических воззрений
- II . Доклады еспископа Григория (Граббе) Архиерейскому Собору, Синоду и Первоиерархам Русской Православной Церкви Заграницей
- Церковная письменность русского зарубежья
- Блаженный Митрополит Антоний (Храповицкий)
- Архиепископ Феофан (Быстров)
- Белая Церковь: Вдали от атеистического террора Святитель Серафим (Соболев)
- Иван Александрович Ильин
- Архиепископ Виталий (Максименко)
- Протопресвитер Михаил Польский
- Святитель Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский
- Блаженнейший Митрополит Анастасий (Грибановский)
- Иван Михайлович Концевич
- Николай Дмитриевич Тальберг
- Архимандрит Константин (Зайцев)
- Архиепископ Аверкий (Таушев)
- Иван Михайлович Андреевский
- Протопресвитер Михаил Помазанский
- Иеромонах Серафим (Роуз)
Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Предисловие
В то же время отношения руководителей церковного Зарубежья и Церкви в СССР долгие годы были напряженными и носили конфронтационный характер . Это противостояние содержало политическую подоплеку и не касалось «спора о вере», то есть разногласий в вероучении . В течение восьми десятилетий Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) усердно хранила традиции православного благочестия, восходящие к дореволюционной Руси, активно занималась издательской и просветительской деятельностью . Продолжалась и монашеская жизнь . Что дает изучение истории РПЦЗ как части истории русской эмиграции современному российскому читателю?
Оно показывает, что многомиллионная русская эмиграция, сохранявшая лучшие достижения дореволюционной культуры, растворилась в иноязычной среде . Второе и третье поколения русских эмигрантов практически полностью утратили национальную и культурную идентичность и ассимилировались . Единственно устойчивой структурой, которую смогла создать русская эмиграция, оказалась РПЦЗ . Только она смогла отчасти сохранить «русскость» на чужбине . Аналогичным примером может служить существование русских старообрядческих общин за рубежом . Русские диаспоры могли сохранить свою национальную идентичность только в качестве религиозных общин .
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