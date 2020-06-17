История христианской Церкви изобилует примерами разделений, которые отчасти предсказаны апостолом Павлом: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (I Кор . 11, 19) . В церковно-исторической литературе эти явления обозначаются более жесткими терминами: раскол, схизма, а иногда и ересь . У каждого из этих явлений были свои объективные и субъективные предпосылки и причины.

Одним из таких разделений русского православия в ХХ столетии явилось обособленное служение Зарубежной Церкви, возникшей вскоре после революции в России в 1917 г . Поражение Белой армии в Гражданской войне вызвало эми- грацию огромной массы русских людей — остатков разбитых войск и мирных граждан — за пределы России: в Китай, Константинополь, на Балканы и в Западную Европу.

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Вдали от атеистического террора

СПб.: Питер, 2009. — 320 с.

ISBN 978-5-49807-400-9

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Содержание

Глава I. Образование и жизнь эмигрантской Церкви в 20-е г. ХХ в.

Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ) на юго-востоке России и его преобразование в ВЦУ Заграницей

Митрополит Антоний (Храповицкий) — основатель РПЦЗ

Патриарх Тихон и его отношение к эмигрантской Церкви

Первый Всезаграничный Русский Церковный Собор в Сремских Карловцах

Рождение РПЦЗ — учреждение Архиерейского Синода

Печально известная декларация митрополита Сергия и ее восприятие Белой Церковью

Глава II. РПЦЗ и церковные расколы во второй половине 20-х — начале 30-х гг. ХХ в

Раскол митрополита Евлогия Георгиевского (эпидемия «софианской ереси»)

Раскол митрополита Платона (Рождественского) самочинная американская автокефалия

Белая Церковь: Вдали от атеистического террора

«Совещание четырех» — последняя и неудачная попытка примирения центров Русского Зарубежья

Глава III. Епархиальная и приходская жизнь православного Русского Зарубежья

Митрополит Анастасий (Грибановский) на посту Первоиерарха РПЦЗ

Второй Всезарубежный Церковный Собор

РПЦЗ в Европе в 1930-е гг

Германская епархия

Западно-Европейская епархия

РПЦЗ в Италии и Болгарии

РПЦЗ на американском континенте в довоенный период

Северо-Американская епархия

Западно-Американская епархия

Канадская епархия

РПЦЗ в Южной Америке

Православие в Персии — Иране

Глава IV. Зарубежная Церковь и нацистская Германия

Православные приходы в Германии, попытки их унификации

РПЦЗ на территории III Рейха в годы

Великой Отечественной войны

Сколько верующих было среди советских военнопленных?

Религиозная политика немецкого командования на оккупированных территориях

Глава V. Послевоенное состояние епархий РПЦЗ

Русские церкви в Австралии

Митрополит Филарет (Вознесенский) — третий Первоиерарх РПЦЗ

«Скорбные послания» против экуменизма

Третий Всезарубежный Собор

Анафема 1983 г

Анафема экуменизму

Глава VI. Заключительный этап самостоятельного бытия РПЦЗ

Митрополит Виталий (Устинов) — последний Первоиерарх РПЦЗ с дореволюционными корнями

Духовное просвещение в среде русской эмиграции

Четвертый Всезарубежный Собор — курс на объединение с Церковью в Отечестве («за» и «против») .

Заключение. Долгожданное единство: преодолен ли раскол?

Приложения

«Духовное состояние русской эмиграции» Доклад архиепископа Иоанна (Максимовича) II Всезарубежному Собору РПЦЗ в 1938 г

Краткий очерк истории возникновения приходов РПЦЗ на постсоветском пространстве (1991—2007)

Харизматическое служение и творения епископа Григория (Граббе) I . Сергей Суворов . Переписка епископа Григория (Граббе) с Кирилловичами и особенности его монархических воззрений II . Доклады еспископа Григория (Граббе) Архиерейскому Собору, Синоду и Первоиерархам Русской Православной Церкви Заграницей

Церковная письменность русского зарубежья

Блаженный Митрополит Антоний (Храповицкий)

Архиепископ Феофан (Быстров)

Белая Церковь: Вдали от атеистического террора Святитель Серафим (Соболев)

Иван Александрович Ильин

Архиепископ Виталий (Максименко)

Протопресвитер Михаил Польский

Святитель Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский

Блаженнейший Митрополит Анастасий (Грибановский)

Иван Михайлович Концевич

Николай Дмитриевич Тальберг

Архимандрит Константин (Зайцев)

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Иван Михайлович Андреевский

Протопресвитер Михаил Помазанский

Иеромонах Серафим (Роуз)

Аркадий Маковецкий - Белая Церковь - Предисловие

В то же время отношения руководителей церковного Зарубежья и Церкви в СССР долгие годы были напряженными и носили конфронтационный характер . Это противостояние содержало политическую подоплеку и не касалось «спора о вере», то есть разногласий в вероучении . В течение восьми десятилетий Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) усердно хранила традиции православного благочестия, восходящие к дореволюционной Руси, активно занималась издательской и просветительской деятельностью . Продолжалась и монашеская жизнь . Что дает изучение истории РПЦЗ как части истории русской эмиграции современному российскому читателю?

Оно показывает, что многомиллионная русская эмиграция, сохранявшая лучшие достижения дореволюционной культуры, растворилась в иноязычной среде . Второе и третье поколения русских эмигрантов практически полностью утратили национальную и культурную идентичность и ассимилировались . Единственно устойчивой структурой, которую смогла создать русская эмиграция, оказалась РПЦЗ . Только она смогла отчасти сохранить «русскость» на чужбине . Аналогичным примером может служить существование русских старообрядческих общин за рубежом . Русские диаспоры могли сохранить свою национальную идентичность только в качестве религиозных общин .