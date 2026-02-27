Сегодня к читателям приходит новая книга историка Русской Церкви, доктора исторических наук Сергея Бычкова. Это своеобразное подведение итогов многолетних трудов. В нее вошли статьи, которые публиковались на французском языке в энциклопедии «Урочища русской памяти», подготовленной профессором Женевского университета Жоржем Нива. Но на русском языке статьи публикуются впервые. Часть статей, вошедших в этот том, публиковалась в различных журналах и периодических изданиях. Собранные вместе они дают представление о широком спектре проблем, волновавших автора.

Настоящего ученого характеризуют не только новые концепции, но и архивные находки. В середине 90-х годов С. С. Бычкову удалось обнаружить архив майора НКВД Е. А. Тучкова. О нем много раз упоминали историки, но вплоть до обнаружения архива его биография оставалась тайной. Достаточно напомнить, что именно Е. А. Тучков вел допросы и переговоры с патриархом Тихоном вплоть до его смерти. Он оставался бессменным секретарем Антирелигиозной комиссии при Политбюро. Создав развернутую биографию Е. А. Тучкова, который на протяжении многих лет оставался ключевой фигурой в жизни Русской Церкви, С. С. Бычков передал обнаруженные документы в Государственный архив РФ. Историком обработан и передан архив священника и правозащитника Сергия Желудкова. А также архив священника Павла Адельгейма.

Получив филологическое образование, С. С. Бычков продолжал трудиться и в этой научной области. Ему удалось раскрыть одно их «темных» мест гениального произведения XII века «Слово о полку Игореве». Более того — проследить путь русских дружин, которые шли через «степь» в Крым, руководствуясь ориентирами, отраженными в «Слове».

М. : Политическая энциклопедия, 2016. - 575 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-2072-5

Сергей Сергеевич Бычков - Преодоление удушья: размышления, разговоры, воспоминания - Содержание

С. В. Мироненко - Предисловие

СТАТЬИ

Русская религиозность XIX-XX веков

Художественная память России

Русская духовная школа

Два старца Арсения

Об одном непроясненном образе в «Слове о полку Игореве»

Россия в Святой Земле

Два недавних документа

Немецкие деньги большевиков

Как хоронили останки последних Романовых

БЕСЕДЫ

Презрение к святости

Дело Церкви — дело Божие (беседы с отцом Александром Менем)

В надежде славы и добра

Больное православие

Духовные сокровища православия

Молчание Москвы

Памяти богослова

Тот самый Биллингтон

«К свободе вы призваны, братья!»

Радость и мир

Романовские триллионы

Страшные сны Беловежья

Три юбилея

«Зеркало» из Тель-Авива

Да будут все едины

ВОСПОМИНАНИЯ

Единственная встреча. Памяти священника Николая Трубецкого (18 марта 1978)

Русский католик — священник Всеволод Рошко

Преодоление удушья

РЕЦЕНЗИИ

«Я утерял внутреннюю ясность... »

Вестник церковной истории

О святости и исповедничестве

Забытый и оклеветанный

Пленение Русской Церкви

Тайна великого молчальника

Машина времени Игоря Семенникова

Рассказы о святых и не только о них

Несвоевременная книга

Еще один взгляд в прошлое

Апология Распутина

Развенчание мифа

«Архимандрит Таврион (Батозский). Опыт подготовки материалов к канонизации»

Г. П. Федотов

Памятник Нижегородскому святителю

Прерванный полет

ПРИМЕЧАНИЯ