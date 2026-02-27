Бычков - Преодоление удушья
Сегодня к читателям приходит новая книга историка Русской Церкви, доктора исторических наук Сергея Бычкова. Это своеобразное подведение итогов многолетних трудов. В нее вошли статьи, которые публиковались на французском языке в энциклопедии «Урочища русской памяти», подготовленной профессором Женевского университета Жоржем Нива. Но на русском языке статьи публикуются впервые. Часть статей, вошедших в этот том, публиковалась в различных журналах и периодических изданиях. Собранные вместе они дают представление о широком спектре проблем, волновавших автора.
Настоящего ученого характеризуют не только новые концепции, но и архивные находки. В середине 90-х годов С. С. Бычкову удалось обнаружить архив майора НКВД Е. А. Тучкова. О нем много раз упоминали историки, но вплоть до обнаружения архива его биография оставалась тайной. Достаточно напомнить, что именно Е. А. Тучков вел допросы и переговоры с патриархом Тихоном вплоть до его смерти. Он оставался бессменным секретарем Антирелигиозной комиссии при Политбюро. Создав развернутую биографию Е. А. Тучкова, который на протяжении многих лет оставался ключевой фигурой в жизни Русской Церкви, С. С. Бычков передал обнаруженные документы в Государственный архив РФ. Историком обработан и передан архив священника и правозащитника Сергия Желудкова. А также архив священника Павла Адельгейма.
Получив филологическое образование, С. С. Бычков продолжал трудиться и в этой научной области. Ему удалось раскрыть одно их «темных» мест гениального произведения XII века «Слово о полку Игореве». Более того — проследить путь русских дружин, которые шли через «степь» в Крым, руководствуясь ориентирами, отраженными в «Слове».
Сергей Сергеевич Бычков - Преодоление удушья: размышления, разговоры, воспоминания
М. : Политическая энциклопедия, 2016. - 575 с. : ил.
ISBN 978-5-8243-2072-5
Сергей Сергеевич Бычков - Преодоление удушья: размышления, разговоры, воспоминания - Содержание
С. В. Мироненко - Предисловие
СТАТЬИ
Русская религиозность XIX-XX веков
Художественная память России
Русская духовная школа
Два старца Арсения
Об одном непроясненном образе в «Слове о полку Игореве»
Россия в Святой Земле
Два недавних документа
Немецкие деньги большевиков
Как хоронили останки последних Романовых
БЕСЕДЫ
Презрение к святости
Дело Церкви — дело Божие (беседы с отцом Александром Менем)
В надежде славы и добра
Больное православие
Духовные сокровища православия
Молчание Москвы
Памяти богослова
Тот самый Биллингтон
«К свободе вы призваны, братья!»
Радость и мир
Романовские триллионы
Страшные сны Беловежья
Три юбилея
«Зеркало» из Тель-Авива
Да будут все едины
ВОСПОМИНАНИЯ
Единственная встреча. Памяти священника Николая Трубецкого (18 марта 1978)
Русский католик — священник Всеволод Рошко
Преодоление удушья
РЕЦЕНЗИИ
«Я утерял внутреннюю ясность... »
Вестник церковной истории
О святости и исповедничестве
Забытый и оклеветанный
Пленение Русской Церкви
Тайна великого молчальника
Машина времени Игоря Семенникова
Рассказы о святых и не только о них
Несвоевременная книга
Еще один взгляд в прошлое
Апология Распутина
Развенчание мифа
«Архимандрит Таврион (Батозский). Опыт подготовки материалов к канонизации»
Г. П. Федотов
Памятник Нижегородскому святителю
Прерванный полет
ПРИМЕЧАНИЯ
