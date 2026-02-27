Сергей Сергеевич Бычков - Преодоление удушья: размышления, разговоры, воспоминания
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics

Сегодня к читателям приходит новая книга историка Русской Церкви, доктора исторических наук Сергея Бычкова. Это своеобразное подведение итогов многолетних трудов. В нее вошли статьи, которые публиковались на французском языке в энциклопедии «Урочища русской памяти», подготовленной профессором Женевского университета Жоржем Нива. Но на русском языке статьи публикуются впервые. Часть статей, вошедших в этот том, публиковалась в различных журналах и периодических изданиях. Собранные вместе они дают представление о широком спектре проблем, волновавших автора.

Настоящего ученого характеризуют не только новые концепции, но и архивные находки. В середине 90-х годов С. С. Бычкову удалось обнаружить архив майора НКВД Е. А. Тучкова. О нем много раз упоминали историки, но вплоть до обнаружения архива его биография оставалась тайной. Достаточно напомнить, что именно Е. А. Тучков вел допросы и переговоры с патриархом Тихоном вплоть до его смерти. Он оставался бессменным секретарем Антирелигиозной комиссии при Политбюро. Создав развернутую биографию Е. А. Тучкова, который на протяжении многих лет оставался ключевой фигурой в жизни Русской Церкви, С. С. Бычков передал обнаруженные документы в Государственный архив РФ. Историком обработан и передан архив священника и правозащитника Сергия Желудкова. А также архив священника Павла Адельгейма.

Получив филологическое образование, С. С. Бычков продолжал трудиться и в этой научной области. Ему удалось раскрыть одно их «темных» мест гениального произведения XII века «Слово о полку Игореве». Более того — проследить путь русских дружин, которые шли через «степь» в Крым, руководствуясь ориентирами, отраженными в «Слове».

М. : Политическая энциклопедия, 2016. - 575 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-2072-5

Сергей Сергеевич Бычков - Преодоление удушья: размышления, разговоры, воспоминания - Содержание

  • С. В. Мироненко - Предисловие

СТАТЬИ

  • Русская религиозность XIX-XX веков

  • Художественная память России

  • Русская духовная школа

  • Два старца Арсения

  • Об одном непроясненном образе в «Слове о полку Игореве»

  • Россия в Святой Земле

  • Два недавних документа

  • Немецкие деньги большевиков

  • Как хоронили останки последних Романовых

БЕСЕДЫ

  • Презрение к святости

  • Дело Церкви — дело Божие (беседы с отцом Александром Менем)

  • В надежде славы и добра

  • Больное православие

  • Духовные сокровища православия

  • Молчание Москвы

  • Памяти богослова

  • Тот самый Биллингтон

  • «К свободе вы призваны, братья!»

  • Радость и мир

  • Романовские триллионы

  • Страшные сны Беловежья

  • Три юбилея

  • «Зеркало» из Тель-Авива

  • Да будут все едины

ВОСПОМИНАНИЯ

  • Единственная встреча. Памяти священника Николая Трубецкого (18 марта 1978)

  • Русский католик — священник Всеволод Рошко

  • Преодоление удушья

РЕЦЕНЗИИ

  • «Я утерял внутреннюю ясность... »

  • Вестник церковной истории

  • О святости и исповедничестве

  • Забытый и оклеветанный

  • Пленение Русской Церкви

  • Тайна великого молчальника

  • Машина времени Игоря Семенникова

  • Рассказы о святых и не только о них

  • Несвоевременная книга

  • Еще один взгляд в прошлое

  • Апология Распутина

  • Развенчание мифа

  • «Архимандрит Таврион (Батозский). Опыт подготовки материалов к канонизации»

  • Г. П. Федотов

  • Памятник Нижегородскому святителю

  • Прерванный полет

ПРИМЕЧАНИЯ

Added 27.02.2026
Comments (1 comment)

A
Avel 6 months ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books