Аванесов - Человек у зеркала - Антропология автобиографии
Многие современные философы считают, что время философских автобиографий ушло. Ушло вместе с великим временем и великой культурой, временем великих образцов и смыслов. И поэтому после постмодерна их актуальность утратила смысл, потому что как таковое научное сообщество (особенно в философской среде), в котором и для которого и писалась та или иная философская автобиография, всегда имеющая своего адресата, перестало существовать. Оно растворилось в суете всеобщей и тотальной погони за цитированием, псевдонаучной имитации и квазисодержательных коммуникаций в жанре тусовок и соцсетей.
Философская автобиография, будучи публичным самоотчётом перед теми, чьим мнением ты дорожишь и чьи голоса тебе важны в качестве созвучия и участного отклика, оказалась ныне гласом вопиющего.
Казалось бы, это так. Но мы полагаем, что ситуация самоопределения философа в культуре, шире - в онтологическом горизонте, никуда не ушла. Она всякий раз возрождается и восстанавливается, только не сама по себе, а сугубо за счёт личного усилия того или иного автора. Если человек претендует на то, чтобы его голос состоялся и был услышан, то так или иначе он выстраивает собственно свою философию через автобиографию. А последнюю - через авторскую философию себя от первого лица, за которую он несёт персональную ответственность перед Богом и людьми. Именно потому, что нет у него «алиби в бытии».
Сергей Аванесов - Человек у зеркала - Антропология автобиографии
СПб.: Алетейя, 2021. - 638 с.
ISBN: 978-5-00165-401-8
Сергей Аванесов - Человек у зеркала - Антропология автобиографии - Содержание
От авторов
ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПТ
- ГЛАВА 1. АВТОБИОГРАФИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА И ПРАКТИКА
- ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА АВТОРА
- ГЛАВА 3. АВТОБИОГРАФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ СЕБЯ
ЧАСТЬ 2. ОПЫТ
- ГЛАВА 1. ТРИУМФ СИНГУЛЯРНОСТИ: ЧЕЛОВЕК, МИР И КУЛЬТУРА В АВТОБИОГРАФИИ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА
- ГЛАВА 2. МЕЖДУ КОЛЫБЕЛЬЮ И ГРОБОМ: АВТОБИОГРАФИЯ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
- ГЛАВА 3. СИМВОЛ ВЕРЫ КАРЛА ЯСПЕРСА
- ГЛАВА 4. МИХАИЛ БАХТИН: ВОЗРОЖДЕНИЕ АВТОРА
- ГЛАВА 5. ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ СРАЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
- ГЛАВА 6. ДНЕВНИКИ ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА: ЖИЗНЬ SUB SPECIE AETERNITATIS
- ГЛАВА 7. АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ: ЕВАНГЕЛИЕ ОТ АЛЕКСАНДРА
- ГЛАВА 8. ПЕНТЕКОНТЕРА ГЕОРГИЯ ЩЕДРОВИЦКОГО
- ГЛАВА 9. ПОЛ ФЕЙЕРАБЕНД: НЕПРИКАЯННЫЙ АНАРХИСТ
БИБЛИОГРАФИЯ
Большое спасибо!