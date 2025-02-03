Многие современные философы считают, что время философских автобиографий ушло. Ушло вместе с великим временем и великой культурой, временем великих образцов и смыслов. И поэтому после постмодерна их актуальность утратила смысл, потому что как таковое научное сообщество (особенно в философской среде), в котором и для которого и писалась та или иная философская автобиография, всегда имеющая своего адресата, перестало существовать. Оно растворилось в суете всеобщей и тотальной погони за цитированием, псевдонаучной имитации и квазисодержательных коммуникаций в жанре тусовок и соцсетей.

Философская автобиография, будучи публичным самоотчётом перед теми, чьим мнением ты дорожишь и чьи голоса тебе важны в качестве созвучия и участного отклика, оказалась ныне гласом вопиющего.

Казалось бы, это так. Но мы полагаем, что ситуация самоопределения философа в культуре, шире - в онтологическом горизонте, никуда не ушла. Она всякий раз возрождается и восстанавливается, только не сама по себе, а сугубо за счёт личного усилия того или иного автора. Если человек претендует на то, чтобы его голос состоялся и был услышан, то так или иначе он выстраивает собственно свою философию через автобиографию. А последнюю - через авторскую философию себя от первого лица, за которую он несёт персональную ответственность перед Богом и людьми. Именно потому, что нет у него «алиби в бытии».

Сергей Аванесов - Человек у зеркала - Антропология автобиографии

СПб.: Алетейя, 2021. - 638 с.

ISBN: 978-5-00165-401-8

Сергей Аванесов - Человек у зеркала - Антропология автобиографии - Содержание

От авторов

ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПТ

ГЛАВА 1. АВТОБИОГРАФИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА И ПРАКТИКА

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА АВТОРА

ГЛАВА 3. АВТОБИОГРАФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ СЕБЯ

ЧАСТЬ 2. ОПЫТ

ГЛАВА 1. ТРИУМФ СИНГУЛЯРНОСТИ: ЧЕЛОВЕК, МИР И КУЛЬТУРА В АВТОБИОГРАФИИ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

ГЛАВА 2. МЕЖДУ КОЛЫБЕЛЬЮ И ГРОБОМ: АВТОБИОГРАФИЯ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

ГЛАВА 3. СИМВОЛ ВЕРЫ КАРЛА ЯСПЕРСА

ГЛАВА 4. МИХАИЛ БАХТИН: ВОЗРОЖДЕНИЕ АВТОРА

ГЛАВА 5. ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ СРАЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

ГЛАВА 6. ДНЕВНИКИ ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА: ЖИЗНЬ SUB SPECIE AETERNITATIS

ГЛАВА 7. АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ: ЕВАНГЕЛИЕ ОТ АЛЕКСАНДРА

ГЛАВА 8. ПЕНТЕКОНТЕРА ГЕОРГИЯ ЩЕДРОВИЦКОГО

ГЛАВА 9. ПОЛ ФЕЙЕРАБЕНД: НЕПРИКАЯННЫЙ АНАРХИСТ

БИБЛИОГРАФИЯ