Авдеев - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.)
В разные эпохи истории России надгробные памятники были неотъемлемой частью православного погребального обряда и поминальной культуры. В этом качестве они привлекают внимание исследователей, специализирующихся в различных отраслях гума-нитарного знания, — эпиграфистов, археологов, краеведов, литера-туроведов, культурологов, некрополистов и др.
При постоянном роете интереса к эпиграфическим памятникам Московской Руси сейчас наблюдается острый дефицит в монографиях и учебных пособиях, которые обобщали бы опыт работы с надписями конца XV — начала XVIII в. и излагали приёмы и методы их исследования, притом что для надписей более раннего периода (XI— XV вв.) имеются ценный, хотя и устаревший, библиографический указатель и учебные пособия. Для белокаменных надгробных плит эпохи Московской Руси таким пособием может служить монография Л. А. Беляева, где наряду с исследованием данной категории эпигра-фических памятников изложены приёмы для работы с ними.
При постоянном роете интереса к эпиграфическим памятникам Московской Руси сейчас наблюдается острый дефицит в монографиях и учебных пособиях, которые обобщали бы опыт работы с надписями конца XV — начала XVIII в. и излагали приёмы и методы их исследования, притом что для надписей более раннего периода (XI— XV вв.) имеются ценный, хотя и устаревший, библиографический указатель и учебные пособия. Для белокаменных надгробных плит эпохи Московской Руси таким пособием может служить монография Л. А. Беляева, где наряду с исследованием данной категории эпигра-фических памятников изложены приёмы для работы с ними.
Авдеев Александр Григорьевич - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения
М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 400 с.
ISBN 978-5-7429-0966-8
Авдеев Александр Григорьевич - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
КРАЕУГОЛЬНОСТЬ КАМНЯ. Вместо введения
1. Историко-агиографический миф
2. Рождение науки
3. Недостающее звено
4. Точка на исторической карте
5. Страница монастырской истории
ГЛАВА 1. Эпиграфика как наука. Приёмы и методы работы с эпиграфическими источниками
1. Эпиграфика как наука
2. Старорусская эпиграфика
3. Функциональное назначение старорусских лапидарных надписей
4. Язык и палеография старорусских надписей
5. Текстологический и формальный анализ старорусских эпиграфических памятников
КРАЕУГОЛЬНОСТЬ КАМНЯ. Вместо введения
1. Историко-агиографический миф
2. Рождение науки
3. Недостающее звено
4. Точка на исторической карте
5. Страница монастырской истории
ГЛАВА 1. Эпиграфика как наука. Приёмы и методы работы с эпиграфическими источниками
1. Эпиграфика как наука
2. Старорусская эпиграфика
3. Функциональное назначение старорусских лапидарных надписей
4. Язык и палеография старорусских надписей
5. Текстологический и формальный анализ старорусских эпиграфических памятников
6. Методы работы со старорусскими лапидарными надписями
7. Принципы воспроизведения надписей
ГЛАВА 2. Валунные надгробия в историко-культурном контексте.
7. Принципы воспроизведения надписей
ГЛАВА 2. Валунные надгробия в историко-культурном контексте.
1. Из истории изучения подписных валунных надгробий Московской Руси
2. Валунные надгробия в историко-культурном контексте
3. Заключение
3. Заключение
ГЛАВА 3. Методика исследования анэпиграфных валунных надгробий Верхневолжья
1. Предварительные замечания
2. Валуны Брылеевской пустыни
3. Критерии выделения анэпиграфных валунных надгробий....
4. Надгробия с рельефными Т-образными знаками
5. Условные надгробия
6. Заключение
ГЛАВА 4. Подписные валунные надгробия Верхневолжья
1. Распространение в пространстве и времени
2. Геологическая характеристика валунных надгробий
3. Подписные валунные надгробия: мастера и непрофессионалы
4. Социальный «портрет» владельцев валунных надгробий
5. Заключение
1. Предварительные замечания
2. Валуны Брылеевской пустыни
3. Критерии выделения анэпиграфных валунных надгробий....
4. Надгробия с рельефными Т-образными знаками
5. Условные надгробия
6. Заключение
ГЛАВА 4. Подписные валунные надгробия Верхневолжья
1. Распространение в пространстве и времени
2. Геологическая характеристика валунных надгробий
3. Подписные валунные надгробия: мастера и непрофессионалы
4. Социальный «портрет» владельцев валунных надгробий
5. Заключение
ГЛАВА 5. Валунные надгробия Верхневолжья как исторический источник
1. Ономастический фактор в подписных валунных надгробиях
2. Старорусская эпиграфика и градостроительство: подписные надгробия из Кашина
3. Новые эпиграфические источники о моровом поветрии 1654 г. в Московской Руси
4. Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Некоторые общие закономерности бытования валунных надгробий
2. Дальнейшие перспективы исследования валунных надгробий
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сведения о валунных надгробиях в памятниках древнерусской агиографии
Приложение 2. Сведения о валунных надгробиях в русских былинах
Приложение 3. Чудеса преподобного Макария Калязинского
1. Ономастический фактор в подписных валунных надгробиях
2. Старорусская эпиграфика и градостроительство: подписные надгробия из Кашина
3. Новые эпиграфические источники о моровом поветрии 1654 г. в Московской Руси
4. Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Некоторые общие закономерности бытования валунных надгробий
2. Дальнейшие перспективы исследования валунных надгробий
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сведения о валунных надгробиях в памятниках древнерусской агиографии
Приложение 2. Сведения о валунных надгробиях в русских былинах
Приложение 3. Чудеса преподобного Макария Калязинского
Приложение 4. Взвешивание дел человеческих в западноевропейских средневековых источниках
Приложение 5. Неизданные валунные надгробия Кирилло-Белозерского монастыря
Терминологический словарь
Рекомендуемая литература
Список сокращений
Приложение 5. Неизданные валунные надгробия Кирилло-Белозерского монастыря
Терминологический словарь
Рекомендуемая литература
Список сокращений
Авдеев Александр Григорьевич - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения - Отрывок из главы
Во введении к монографии, посвящённой одному из видов исторических источников, необходимо дать представление о том, какие возможности тот предоставляет для изучения прошлого. А поскольку речь идёт о надписях конца XV — второй трети XVIII в., — нужно показать — в прямом и переносном смысле — тот краеугольный камень, который ввёл бы в проблематику эпиграфических штудий и Источниковых возможностей, потаённых в надписях этого времени.
Наш пример связан с подписным валунным надгробием из села Млёва (совр. Удомельский р-н Тверской обл.). Несмотря на немногословность эпитафии, информация, которую можно извлечь из этого памятника, многомерна и касается разных сторон исторической действительности.
Наш пример связан с подписным валунным надгробием из села Млёва (совр. Удомельский р-н Тверской обл.). Несмотря на немногословность эпитафии, информация, которую можно извлечь из этого памятника, многомерна и касается разных сторон исторической действительности.
Надгробие было обнаружено случайно. В 1781 г. на него натолкнулись местные крестьяне во время рытья могилы. Ниже находился свод с полукруглым перекрытием, сложенный из большемерных кирпичей красного цвета, очевидно служивший перекрытием склепа. На камне читалась небрежно выполненная эпитафия (ТМл— I): Крестьяне, испугавшись ответственности за разграбление могилы, попытались закопать надгробие. Однако слух об удивительной находке уже разнёсся.
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