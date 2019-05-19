В разные эпохи истории России надгробные памятники были неотъемлемой частью православного погребального обряда и поминальной культуры. В этом качестве они привлекают внимание исследователей, специализирующихся в различных отраслях гума-нитарного знания, — эпиграфистов, археологов, краеведов, литера-туроведов, культурологов, некрополистов и др.



При постоянном роете интереса к эпиграфическим памятникам Московской Руси сейчас наблюдается острый дефицит в монографиях и учебных пособиях, которые обобщали бы опыт работы с надписями конца XV — начала XVIII в. и излагали приёмы и методы их исследования, притом что для надписей более раннего периода (XI— XV вв.) имеются ценный, хотя и устаревший, библиографический указатель и учебные пособия. Для белокаменных надгробных плит эпохи Московской Руси таким пособием может служить монография Л. А. Беляева, где наряду с исследованием данной категории эпигра-фических памятников изложены приёмы для работы с ними.



Авдеев Александр Григорьевич - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 400 с. ISBN 978-5-7429-0966-8 Авдеев Александр Григорьевич - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ

КРАЕУГОЛЬНОСТЬ КАМНЯ. Вместо введения

1. Историко-агиографический миф

2. Рождение науки

3. Недостающее звено

4. Точка на исторической карте

5. Страница монастырской истории

ГЛАВА 1. Эпиграфика как наука. Приёмы и методы работы с эпиграфическими источниками

1. Эпиграфика как наука

2. Старорусская эпиграфика

3. Функциональное назначение старорусских лапидарных надписей

4. Язык и палеография старорусских надписей

5. Текстологический и формальный анализ старорусских эпиграфических памятников 6. Методы работы со старорусскими лапидарными надписями

7. Принципы воспроизведения надписей

ГЛАВА 2. Валунные надгробия в историко-культурном контексте. 1. Из истории изучения подписных валунных надгробий Московской Руси 2. Валунные надгробия в историко-культурном контексте

3. Заключение ГЛАВА 3. Методика исследования анэпиграфных валунных надгробий Верхневолжья

1. Предварительные замечания

2. Валуны Брылеевской пустыни

3. Критерии выделения анэпиграфных валунных надгробий....

4. Надгробия с рельефными Т-образными знаками

5. Условные надгробия

6. Заключение

ГЛАВА 4. Подписные валунные надгробия Верхневолжья

1. Распространение в пространстве и времени

2. Геологическая характеристика валунных надгробий

3. Подписные валунные надгробия: мастера и непрофессионалы

4. Социальный «портрет» владельцев валунных надгробий

5. Заключение ГЛАВА 5. Валунные надгробия Верхневолжья как исторический источник

1. Ономастический фактор в подписных валунных надгробиях

2. Старорусская эпиграфика и градостроительство: подписные надгробия из Кашина

3. Новые эпиграфические источники о моровом поветрии 1654 г. в Московской Руси

4. Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Некоторые общие закономерности бытования валунных надгробий

2. Дальнейшие перспективы исследования валунных надгробий

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сведения о валунных надгробиях в памятниках древнерусской агиографии

Приложение 2. Сведения о валунных надгробиях в русских былинах

Приложение 3. Чудеса преподобного Макария Калязинского

Приложение 4. Взвешивание дел человеческих в западноевропейских средневековых источниках

Приложение 5. Неизданные валунные надгробия Кирилло-Белозерского монастыря

Терминологический словарь

Рекомендуемая литература

Список сокращений



Авдеев Александр Григорьевич - Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения - Отрывок из главы

Во введении к монографии, посвящённой одному из видов исторических источников, необходимо дать представление о том, какие возможности тот предоставляет для изучения прошлого. А поскольку речь идёт о надписях конца XV — второй трети XVIII в., — нужно показать — в прямом и переносном смысле — тот краеугольный камень, который ввёл бы в проблематику эпиграфических штудий и Источниковых возможностей, потаённых в надписях этого времени.

Наш пример связан с подписным валунным надгробием из села Млёва (совр. Удомельский р-н Тверской обл.). Несмотря на немногословность эпитафии, информация, которую можно извлечь из этого памятника, многомерна и касается разных сторон исторической действительности.



Надгробие было обнаружено случайно. В 1781 г. на него натолкнулись местные крестьяне во время рытья могилы. Ниже находился свод с полукруглым перекрытием, сложенный из большемерных кирпичей красного цвета, очевидно служивший перекрытием склепа. На камне читалась небрежно выполненная эпитафия (ТМл— I): Крестьяне, испугавшись ответственности за разграбление могилы, попытались закопать надгробие. Однако слух об удивительной находке уже разнёсся.



