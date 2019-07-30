Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии
Одним из ярких признаков современной эпохи является смешение культурных, конфессиональных, этнических традиций, вызванное миграцией, глобализацией, интеграцией человечества.
Эпоха открытости для многих народов оказалась фактором интенсивных преобразований, имеющих как положительные, так и негативные следствия. Синтез культур как результат их диалога и взаимовлияния – цель, прогнозируемая и желаемая многими просветителями, философами, учеными прошлого.
Сегодня она оказывается чрезвычайно близкой, но в тоже время трудно доступной. Мир в результате развития демографических, экологических, научно-технологических, информационных, политических процессов оказался подлинно Единым для всего многообразия народов, живущих на планете. Его объединяют общие ресурсы, возникшие глобальные проблемы, информационное пространство, единая наука и технология.
Казалось бы, это должно было остановить все войны, конфликты государств, противостояние политических режимов, но этого не происходит. Что же мешает «всеединству», мирному взаимодействию и сближению народов? Прежде всего - отсутствие желания для диалога и сотрудничества, взаимоуважения и понимания сторон, а также различие в традиционных ценностях, точнее в их этнокультурной интерпретации.
Людмила Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. - 217 с.
ISBN 987-5-9926-0319-4
Людмила Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии - Содержание
Введение
Глава 1. О понятии «толерантность»
Глава 2. Культура толерантности в истории человечества
Глава 1. О понятии «толерантность»
Глава 2. Культура толерантности в истории человечества
- 2.1. Традиции Индии и Китая
- 2.2. Европейская традиция толерантности
- 2.3. К вопросу о толерантности в исламе
Глава 3. Цивилизационный подход к истории и проблема толерантности
Глава 4. Толерантность в условиях глобализации
Глава 4. Толерантность в условиях глобализации
- 4.1. Возможности и риски экспорта культуры
- 4.2. Динамика современных ценностей и проблема толерантности
Глава 5. Толерантность и законодательство
- 5.1. Толерантность и ненасилие
- 5.2. Психология толерантности и интолерантности
Глава 6. Символы и образы толерантности
- 6.1. Древние символы толерантности
- 6.2. Толерантность в образах современной эпохи
Глава 7. Толерантность в лицах
Заключение
Заключение
Людмила Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии - Введение
Современный мир движется в направлении усиления единичного, уникального, личностного. Человек, который в прошлые эпохи жил для рода, полиса, государства, нации, партии и т.д., сегодня во многом становится самоценностью. Он существует, прежде всего, в себе и для себя; ориентир на макросоциум сменился ориентиром на микромир – собственную вселенную Личности. Утверждение прав и свобод человека, либерализация государственного правления, свобода от традиции, религиозной, философской, научной, культурной парадигм – все это оказалось созвучным эпохе постмодерна, с ее отказом от метатеорий, нормативных предписаний, стереотипов поведения и мышления.
Культ единичного, частного неизбежно порождает необходимость демократичного, либерального отношения к Другому, Иному. С переходом от классической эпохи к неклассической, а затем к постнеклассике и постмодерну сформировалась новая система ценностей, где важнейшую роль стали играть индивидуальные смысло-жизненные ориентиры. Традиционные верования и общечеловеческие ценности оказались принимаемыми или не принимаемыми субъектом в соответствии с его
собственными устремлениями, а не под давлением общества. В обществе, которое представляет собой множество автономных личностей, оказался необходим новый принцип для общения и коммуникации – толерантность. Толерантность в широком смысле - уважительное отношение к Другому, как к другому человеку, так и к другой культурной традиции. Кроме этого толерантность предполагает признание за Другим ценности, равной себе, благожелательное отношение к присутствию Другого, его мнению, готовность к диалогу, понимание того, что существуют различные пути, ведущие к истине. Толерантность выступает как открытость человека для общения и взаимодействия с другими индивидами и системами.
собственными устремлениями, а не под давлением общества. В обществе, которое представляет собой множество автономных личностей, оказался необходим новый принцип для общения и коммуникации – толерантность. Толерантность в широком смысле - уважительное отношение к Другому, как к другому человеку, так и к другой культурной традиции. Кроме этого толерантность предполагает признание за Другим ценности, равной себе, благожелательное отношение к присутствию Другого, его мнению, готовность к диалогу, понимание того, что существуют различные пути, ведущие к истине. Толерантность выступает как открытость человека для общения и взаимодействия с другими индивидами и системами.
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