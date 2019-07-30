Одним из ярких признаков современной эпохи является смешение культурных, конфессиональных, этнических традиций, вызванное миграцией, глобализацией, интеграцией человечества.

Эпоха открытости для многих народов оказалась фактором интенсивных преобразований, имеющих как положительные, так и негативные следствия. Синтез культур как результат их диалога и взаимовлияния – цель, прогнозируемая и желаемая многими просветителями, философами, учеными прошлого.



Сегодня она оказывается чрезвычайно близкой, но в тоже время трудно доступной. Мир в результате развития демографических, экологических, научно-технологических, информационных, политических процессов оказался подлинно Единым для всего многообразия народов, живущих на планете. Его объединяют общие ресурсы, возникшие глобальные проблемы, информационное пространство, единая наука и технология.



Казалось бы, это должно было остановить все войны, конфликты государств, противостояние политических режимов, но этого не происходит. Что же мешает «всеединству», мирному взаимодействию и сближению народов? Прежде всего - отсутствие желания для диалога и сотрудничества, взаимоуважения и понимания сторон, а также различие в традиционных ценностях, точнее в их этнокультурной интерпретации.

Людмила Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. - 217 с.

ISBN 987-5-9926-0319-4



Людмила Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии - Содержание

Введение

Глава 1. О понятии «толерантность»

Глава 2. Культура толерантности в истории человечества

2.1. Традиции Индии и Китая

2.2. Европейская традиция толерантности

2.3. К вопросу о толерантности в исламе

Глава 3. Цивилизационный подход к истории и проблема толерантности

Глава 4. Толерантность в условиях глобализации

4.1. Возможности и риски экспорта культуры

4.2. Динамика современных ценностей и проблема толерантности

Глава 5. Толерантность и законодательство

5.1. Толерантность и ненасилие

5.2. Психология толерантности и интолерантности

Глава 6. Символы и образы толерантности

6.1. Древние символы толерантности

6.2. Толерантность в образах современной эпохи

Глава 7. Толерантность в лицах

Заключение

Людмила Баева - Толерантность: идея, образы, персоналии - Введение

Современный мир движется в направлении усиления единичного, уникального, личностного. Человек, который в прошлые эпохи жил для рода, полиса, государства, нации, партии и т.д., сегодня во многом становится самоценностью. Он существует, прежде всего, в себе и для себя; ориентир на макросоциум сменился ориентиром на микромир – собственную вселенную Личности. Утверждение прав и свобод человека, либерализация государственного правления, свобода от традиции, религиозной, философской, научной, культурной парадигм – все это оказалось созвучным эпохе постмодерна, с ее отказом от метатеорий, нормативных предписаний, стереотипов поведения и мышления.

Культ единичного, частного неизбежно порождает необходимость демократичного, либерального отношения к Другому, Иному. С переходом от классической эпохи к неклассической, а затем к постнеклассике и постмодерну сформировалась новая система ценностей, где важнейшую роль стали играть индивидуальные смысло-жизненные ориентиры. Традиционные верования и общечеловеческие ценности оказались принимаемыми или не принимаемыми субъектом в соответствии с его

собственными устремлениями, а не под давлением общества. В обществе, которое представляет собой множество автономных личностей, оказался необходим новый принцип для общения и коммуникации – толерантность. Толерантность в широком смысле - уважительное отношение к Другому, как к другому человеку, так и к другой культурной традиции. Кроме этого толерантность предполагает признание за Другим ценности, равной себе, благожелательное отношение к присутствию Другого, его мнению, готовность к диалогу, понимание того, что существуют различные пути, ведущие к истине. Толерантность выступает как открытость человека для общения и взаимодействия с другими индивидами и системами.