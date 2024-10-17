Баркова, Александра - Мифология Толкина - От эльфов и хоббитов до Нуменора и Ока Саурона

Английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина можно по праву назвать властителем дум целого поколения. И даже не одного — популярность его книг, породивших настоящую субкультуру, растет с каждым десятилетием. «Властелин колец» был признан одним из самых читаемых произведений в истории мировой литературы. Впервые опубликованный в 1954–1955 годах, роман вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. В наступившем веке «Властелин колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного внимания к себе. Принадлежность «Властелина колец» к мировой литературе (в самом глобальном смысле: как во временно́м, так и в пространственном аспекте) оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе XX века.

Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине колец» только как о достоянии ушедшего века, — это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в «толкиновских обществах», образованных в середине 1960-х годов (сразу после издания романа в Америке) американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось и по Европе. Путь книги в Россию был гораздо длиннее: с начала 1960-х годов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам, первая часть трехтомной эпопеи была опубликована в 1982 году (и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых восемь лет оплакивали Гэндальфа — до выхода второго тома). Только в начале 1990-х вышел первый полный перевод романа, а чуть позже — и «Сильмариллиона». С конца 1980-х годов развивается русское движение толкинистов, то очень заметное среди молодежных сообществ, то уходящее в тень.

В рамках субкультуры «Властелин колец» перестает быть исключительно художественным текстом; он становится первоэлементом особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира — Словом, созидающим Материю, инструментом Демиурга, строящего свой универсум, отличный от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина (в частности, «Сильмариллион»), именно «Властелин колец» представляется тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов.

Баркова, Александра - Мифология Толкина - От эльфов и хоббитов до Нуменора и Ока Саурона

Москва : МИФ, 2024. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-679-6

Баркова, Александра - Мифология Толкина – Содержание

Введение

Толкиен или Толкин?

ЧАСТЬ I. ТВОРЕЦ МИФА — УЧЕНЫЙ

Глава 1 Любовь к слову

Глава 2 Средиземье: построение системы

Глава 3 Источники культуры

ЧАСТЬ II. ТВОРЕЦ МИФА — ХУДОЖНИК

Глава 4 Мифологическое клише в романе: пространство и время

Глава 5 Ось и антиось

Глава 6 От сказки к эпосу

Глава 7 Следы древнейших мифов

Глава 8 Типы мифологического мышления и формы их воплощения

ЧАСТЬ III. ПРЕОБРАЖЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Глава 9 Волшебные истории реальных колец

Глава 10 Чудовища и биологи

Глава 11 Отзвуки разных войн

Глава 12 Священное молчание

Глава 13 Несокрушимый мир детства

Глава 14 Философия имени

Глава 15 Дунаданы, Шекспир, Руссо и Робин Гуд

ЧАСТЬ IV. РУССКИЕ ТОЛКИНИСТЫ: МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СУБКУЛЬТУРА

Глава 16 Толкинисты и мифы о них

Глава 17 Эпическая среда толкинистов

Примечания