Баркова, Александра - Мифология Толкина - От эльфов и хоббитов до Нуменора и Ока Саурона

Баркова - Мифология Толкина
Английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина можно по праву назвать властителем дум целого поколения. И даже не одного — популярность его книг, породивших настоящую субкультуру, растет с каждым десятилетием. «Властелин колец» был признан одним из самых читаемых произведений в истории мировой литературы. Впервые опубликованный в 1954–1955 годах, роман вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. В наступившем веке «Властелин колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного внимания к себе. Принадлежность «Властелина колец» к мировой литературе (в самом глобальном смысле: как во временно́м, так и в пространственном аспекте) оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе XX века.
Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине колец» только как о достоянии ушедшего века, — это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в «толкиновских обществах», образованных в середине 1960-х годов (сразу после издания романа в Америке) американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось и по Европе. Путь книги в Россию был гораздо длиннее: с начала 1960-х годов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам, первая часть трехтомной эпопеи была опубликована в 1982 году (и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых восемь лет оплакивали Гэндальфа — до выхода второго тома). Только в начале 1990-х вышел первый полный перевод романа, а чуть позже — и «Сильмариллиона». С конца 1980-х годов развивается русское движение толкинистов, то очень заметное среди молодежных сообществ, то уходящее в тень.
В рамках субкультуры «Властелин колец» перестает быть исключительно художественным текстом; он становится первоэлементом особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира — Словом, созидающим Материю, инструментом Демиурга, строящего свой универсум, отличный от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина (в частности, «Сильмариллион»), именно «Властелин колец» представляется тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов.
Баркова, Александра - Мифология Толкина - От эльфов и хоббитов до Нуменора и Ока Саурона
Москва : МИФ, 2024. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00214-679-6
Баркова, Александра - Мифология Толкина – Содержание
Введение
Толкиен или Толкин?
ЧАСТЬ I. ТВОРЕЦ МИФА — УЧЕНЫЙ
- Глава 1 Любовь к слову
- Глава 2 Средиземье: построение системы
- Глава 3 Источники культуры
ЧАСТЬ II. ТВОРЕЦ МИФА — ХУДОЖНИК
- Глава 4 Мифологическое клише в романе: пространство и время
- Глава 5 Ось и антиось
- Глава 6 От сказки к эпосу
- Глава 7 Следы древнейших мифов
- Глава 8 Типы мифологического мышления и формы их воплощения
ЧАСТЬ III. ПРЕОБРАЖЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
- Глава 9 Волшебные истории реальных колец
- Глава 10 Чудовища и биологи
- Глава 11 Отзвуки разных войн
- Глава 12 Священное молчание
- Глава 13 Несокрушимый мир детства
- Глава 14 Философия имени
- Глава 15 Дунаданы, Шекспир, Руссо и Робин Гуд
ЧАСТЬ IV. РУССКИЕ ТОЛКИНИСТЫ: МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СУБКУЛЬТУРА
- Глава 16 Толкинисты и мифы о них
- Глава 17 Эпическая среда толкинистов
Примечания
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