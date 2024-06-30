“НАЙДЕНО НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО!” “НАКОНЕЦ-ТО ДОКАЗАНО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРОИЗОШЕЛ ОТ ОБЕЗЬЯНЫ!”

Заголовки, подобные этим, в газетах всех стран кричали о найденных многочисленных окаменелостях. А начался этот бум сразу после того, как в 1859 году была опубликована работа Дарвина “Происхождение видов”.

Такая шумиха была поднята вокруг этих находок, что и специалисты, изучающие этот вопрос, и широкая общественность сделали вывод, что факты, предоставленные для доказательства родственных связей между человеком и обезьяной, настолько существенны, что находятся выше всяких сомнений.

Так ли это на самом деле?

В этой книге я рассматриваю те окаменелости, которые представляли как недостающее звено между человеком и его общим с обезьянами предком. Кроме одного письма К. С. Льюиса, в книге использованы только публиковавшиеся ранее работы. На примерах специально созданных для книги иллюстраций противоречивые факты более очевидны. Есть ли повод для сомнений относительно смелых выводов, которые были сделаны по некоторым из окаменелостей, будет решать сам читатель, так как ему предоставлены все имеющиеся сведения.

Мне могут возразить, что окаменелостями занимается чрезвычайно сложная, технически развитая наука, и мнение дилетанта в этой области никого не интересует. На это я могу ответить, что как ни сложны будут используемые в процессе исследований технологии, для того, чтобы комплекс исследований назвали “наукой”, он должен соответствовать основным принципам научного исследования. То есть таким требованиям, как:

1) предоставление всех относящихся к делу сведений,

2) истолкование должно охватывать все доступные сведения, быть максимально свободным от предубеждений,

3) отказ от любых гипотез, которые противоречат хоть одному из имеющихся фактов.

Я попытался показать, что относительно многих ископаемых останков человека были сделаны выводы, не соответствующие, по меньшей мере, одному из вышеперечисленных критериев. Для того, чтобы понять, соответствуют ли свидетельства и теории этим основным требованиям, не обязательно проводить особое исследование. Неспециалист может сделать это не хуже профессионала. Я уделил достаточно внимания тому, как эти вопросы были освещены в известных работах и подвел некоторые итоги. Проблема в том, что, когда мы затрагиваем тот или иной вопрос, необходимо подробно рассматривать печатные труды, касающиеся этого. Я попытался продемонстрировать все сложные вопросы как можно яснее, чтобы читателю было проще понять суть разных точек зрения.

Я очень высокого мнения о тех ученых, чья честность не требует подтверждения, о тех, кто изучает окаменелости, пишет потом об этом труды и проводит бездну сложнейших экспериментов на протяжении всей своей работы. Но в случае с ископаемыми людьми у меня вызывают изрядные сомнения те смелые выводы и далеко ведущие заключения, которые подкреплены очень слабыми доказательствами. Нельзя забывать, что “охотник за окаменелостями” всегда подсознательно стремится к тому, чтобы его находки подтверждали его предположения, и не имеет значения, соответствует ли его точка зрения распространенному среди специалистов мнению. Лучше всего об этом сказал Вейсон де Праденн, директор Эколе де Хот Этуде, профессор Эколе д’Антроположи. В книге “Fraudes Archeologiques”, опубликованной в 1925 году, он приводит пример о некоем абстрактном археологе. Этот археолог находит в раскопе предметы материальной культуры двух видов: грубо обработанные и сделанные более искусно. Предположив, что более примитивные орудия труда были изготовлены раньше, а значит, находились глубже, он будет классифицировать их согласно типу орудия, а не по страте, в которой их нашли. Обнаружив более искусно сделанные инструменты ниже находок первого типа, он решит, что они попали туда случайно, и определит как относящиеся к более позднему периоду. Де Праденн делает такой вывод:

“И закончит он самым настоящим обманом, который коснется стратиграфических выводов о его находках. Обман происходит из-за того, что предварительно были сделаны определенные предположения, и в результате достойный человек, которого никто не может назвать обманщиком, становится им, даже не сознавая это. Это случается очень часто, и если я не называю имен, то не потому, что ни одного не знаю.”

Майкл Бауден – Обезьяноподобный человек: факт или заблуждение?

Перевод с английского Елены Буклерской. – Симферополь: Крымское общество креационной науки, 1996. – 226 с.

Майкл Бауден – Обезьяноподобный человек – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ПИЛТДАУНСКАЯ ПОДДЕЛКА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗАГОВОР В ПИЛТДАУНЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАННИЕ ОТКРЫТИЯ ДОУСОНА И ПРОБЛЕМЫ, С НИМИ СВЯЗАННЫЕ

ГЛАВА II “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЕЗЬЯНООБРАЗНОГО ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА III ДРЕВНИЙ HOMO SAPIENS

ГЛАВА IV ПЕКИНСКИЙ ЧЕЛОВЕК ПРИЛОЖЕНИЕ III ОТЧЕТ БЛЭКА О ЧЕРЕПЕ ИЗ КВАДРАТА Е ПРИЛОЖЕНИЕ IV “ОТКРЫТИЕ” ОГНЯ

ГЛАВА V ЯВАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК

ГЛАВА VI НЕАНДЕРТАЛЕЦ

ГЛАВА VII АФРИКАНСКИЙ ОБЕЗЬЯНОЧЕЛОВЕК

ГЛАВА VII А ЮЖНАЯ АФРИКА ПРИЛОЖЕНИЕ V ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЯ В МАКАПАНСГАТЕ

ГЛАВА VII Б УЩЕЛЬЕ ОЛДУВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ VI СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА, НАЙДЕННЫЙ РЕКОМ ПРИЛОЖЕНИЕ VII. ЧЕЛЮСТЬ ИЗ ΚΑΠΑΜΑ

ГЛАВА VII В ВОСТОЧНЫЙ РУДОЛЬФ

ГЛАВА VII Г ХАДАР (ЭФИОПИЯ)

ГЛАВА VII Д СЛЕДЫ В ЛАЭТОЛИЛЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VIII “МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В ЭВОЛЮЦИИ” ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ