Прохоров - Спрашивайте – отвечаем
Ещё недавно мир казался нам таким понятным, изученным, где всё уже открыто, объяснено и всемогущество науки не вызывало сомнений у многих. Ведь не случайно кто-то сказал:
«Древо науки стало обильно плодоносить последние 50 лет».
Рывком раздвинуты рамки познания микро- и макрокосмоса, созданы компьютеры, на электронные плечи которых можно, казалось, возложить решение любых задач. И вдруг! На арену выходит мальчик из города Енакиево. Наука, смерив его любопытным взглядом, сделала несколько осторожных попыток объяснить суть его феномена, но он оказался слишком крепким орешком, который не удалось сокрушить газетными выступлениями известных жрецов из храма науки. Не справилась наука и с «барабашкой». А тут Чумак, Кашпировский, инопланетяне и новое имя ленинградца, затмившего прежних феноменов.
Оккультизм «бросил перчатку», наука отказалась от дуэли и гостеприимно распахнула дверь в свой храм. И сегодня говоря словами Гуревича, происходит «наукизация мистики и мистизация науки». И чадом от этого неравного брака может вполне стать, если не библейский антихрист, то его предшественник — лжепророк, с величайшими феноменальными способностями. И сколько вопросов хлынуло сразу в ум тех моих современников, кто не разучились мыслить, и отказались от тихой завалинки бездумья. Многие, разочаровавшись во всемогуществе науки, ищут ответы в религии.
Юго-Восточная Азия — в буддизме и индуизме, остальной мир — в христианстве. Между ними — магометанство. Но кто может сказать, что оно внесло в мировую копилку знаний о нашей онтологии? (Наука о бытии).
Вы раскрыли книгу, в которой будет доминировать библейская позиция относительно наших «почему» и «зачем». Авторы других религий могут внести свой посильный вклад в дело более полного понимания картины нашего материально-духовного мира и происходящего в нём. Вносите, только не усложняйте, пожалуйста, и без того сложную загадку нашего бытия. Итак, вы готовы задавать вопросы и выслушивать ответы? Бог вам в помощь, любознательные и ищущие.
Алексей Павлович Прохоров – Спрашивайте – отвечаем – Ответы на 180 трудные вопросов по Библии
2 изд. - Москва: «Благовестник», 2014. – 697 с.
ISBN 5-98388-020-9
Алексей Павлович Прохоров – Спрашивайте – отвечаем - Содержание
Вступление
1. Великое белое братство. Христос и Будда на одной скамейке? - 2. «Боюсь дня, когда выйду на волю...» - 3. Сатанизм бросает перчатку - 4. Вечная жизнь, не скучно ли это? - 5. Реанимация и окно в будущее - 6. Доколе небо будет терпеть его? - 7. Сыны Божии и дочери человеческие - 8. Как совместить любовь и жестокость Бога? - 9. Римлянам 14:5 — Право на анархию? - 10. Сын Человеческий... найдет ли веру на Земле (Лук. 18:8) - 11. Сначала свет, а потом лампочки? Где же логика? - 12. Где взять водички для потопа? - 13. Нас не возьмёшь ни свирелью, ни песнями - 14. Искушение. Испытание. Противоречие? - 15. Марк 7:11 Корван. Нужен ли он Богу? - 16. Исаия 49: 24—25 Плен, добыча - 17. «Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу» (Ис. 53:12) - 18. Ох, уж эти Библейские «Противоречия!» - 19. «Листья для исцеленья народов». Откр. 22:2 - 20. Сын Божий или Сын Человеческий? Кто же Он? - 21. Что может делать дух? - 22. «Псы и свиньи». О ком это? - 23. Произвольный или сознательный грех. Как помочь Рите? - 24. Не я делаю то, но грех, живущий во мне (Рим. 7:17) - 25. Тварь... стенает и мучится (Рим. 8:22) - 26. Волшебница из Аэндора и пророк Самуил - 27. Так, где же Каин вял себе жену? (Быт 4) - 28. Каинова печать (Быт. 4:1—7) - 29. Дерево познания добра и зла. (Быт. 2:9, 17. 3:6) - 30. Церковь и Великая скорбь - 31. «Где труп, там соберутся орлы» (Лук. 17:37) - 32. Будет ли спасение после Восхищения? - 33. Письменный поединок с бывшим христианином - 34. «Да минует Меня чаша сия» (Матф. 26:39, 42,44) - 35. Кому отдана плата за нас? - 36. «Что есть истина»? (Иоанн. 18) - 37. В чём же неправы друзья Иова? - 38. Так, любить мир или нет? - 39. Крест свой, сбережение или потеря души - 40. Закваска фарисейская, саддукейская, иродова. Матф 16:6, 11—12. Марк. 8:15 - 41. Можно ли христианину заниматься спортом? - 42. «И вспомнил Бог о Ное» Быт 8:1 - 43. Живая вода - 44. Хвалить, не хвалить? - 45. Я воспламенялся... будучи хитр, лукавством брал с вас (Апостол Павел 2 Кор. 11:29, 12:16) - 46. «Отдавай Мне первенцев из сынов твоих» (Исх. 22:29) - 47. «Духи пророческие послушны пророкам» (1 Кор. 14:32) - 48. Может ли Бог изменить характер человека? - 49. Се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу - 50. Исполняйтесь Духом (Еф. 5, 15:22) - 51. Сны - 52. Перепись - 53. Покроет множество грехов (Иак. 5:20) - 54. Закопать талант в землю (Матф. 25:13—30) - 55. Приобретай друзей богатством неправедным (Лук. 16:1—12) - 56. Царство небесное подобно (Матф. 13) - 57. Причастие. Вечеря Господня - 58. Что значит «Спасется чрез чадородие?» (1 Тим. 2:15) - 59. Соль, потерявшая силу (Лук. 14:34—35) - 60. Так весь Израиль спасется или только остаток? - 61. Что значит «Проповедовать нечисто»? (Филип. 1:14—18) - 62. Мерзость запустения - 63. Грех к смерти, грех не к смерти (1 Иоанн. 5:16) - 64. Что вы думаете о христианской музыке, где ее границы в мире звуков? - 65. Так суббота или воскресенье? - 66. «Есть плоть Сына Человеческого, и пить кровь Его» (Иоанн 6:53) - 67. Какая же вера правильная? - 68. Почему мелеют реки воды живой? - 69. Что такое судьба? - 70. Взятки, подарки, деньги в рост - 71. Мудры, как змии и просты, как голуби (Матф. 10:16) - 72. Экумения. Что я думаю о ней? - 73. Вавилонские экзамены - 74. Дом Божий, истукан, кумир - 75. Слезы и печаль в Новом Иерусалиме? - 76. Почему проклят Ханаан, а не Хам? (Быт. 9:25) - 77. У одних есть всё, у других — ничего - 78. Мелхиседек. Кто же он? Что значит по чину Мелхиседека? - 79. Ничтожество и величие человека - 80. Поговорим о Марии - 81. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума (Прит. 23:23) - 82. Хищники, человекохищники, людоеды - 83. Самоубийство — аварийный выход? - 84. Чем объяснить Максимализм 1-й заповеди? - 85. Ценности и герои веры - 86. Предания. Жития святых. Поминки - 87. Последний экзамен. Как его сдать и не провалиться? - 88. Целесообразность Библейских требований - 89. Покой - 90. Отче наш (Матф. 6:9—13) - 91. Юмор и шутки с позиции христиан? - 92. Жизнь и смерть во власти языка (Прит. 18:21) - 93. Не перепутайте вдохновение - 94. Иоанн Креститель — перевоплощённый Илия? Кто же он? - 95. Десять дев. Светильники. Масло - 96. Одиночество. Минусы и плюсы - 97. Завеса и плоть Христа (Евр. 10:19—20) - 98. Ответ марксисту - 99. Умение учиться на чужих ошибках (Рим. 2:1—3, 17—21) - 100. И не думали - 101. Атлантида. Убежище падших ангелов или место бывшего райского сада? - 102. «Ваше мнение о проблеме клонирования?» - 103. Вавилонская башня и космонавтика - 104. 70—80—90 лет. Чему отдать предпочтение? - 105. Кинозвезды и реальность - 106. Политика и Церковь - 107. Не пустил на похороны? (Матф. 8:21) - 108. Разве бьют тех, кого любят? - 109. «Мы — позорище для Ангелов» (1 Кор. 4:9) - 110. Проклятие или загар? - 111. «Стереги двери уст» (Михей 7:5) - 112. Птицы — агенты царя? - 113. «Блаженны нищие духом» (Матф. 5:3) Почему? - 114. Творение мира — в 6 дней или в 6 миллиардов лет? - 115. На что надеется сатана, борясь с Богом? - 116. Если уверовал мусульманин, имеющий 3-х жен, что ему делать? Ведь бросать их нельзя, а жить с тремя тоже нельзя? - 117. Овцы и козлы. Кто есть кто? (Мтф. 25:32—33) - 118. Юродство проповеди (1 Кор. 1:21—25) - 119. А что, Бог может солгать? - 120. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Луки 4:4)
2-я часть книги СПРАШИВАЛИ? — ОТВЕЧАЕМ на трудные и спорные вопросы (121—200)
121. Друзья или рабы Бога? (Взаимоотношения сильного и слабого) - 122. Волхвы и Рождественская звезда - 123. Не преувеличил ли Апостол? - 124. Барьеры между проповедниками и слушателями. Кто их мастерит? - 125. Почему исполняются предсказания колдунов? - 126. Откровения свыше и христианский скептицизм, почему христиане первыми встречают в штыки Божественные откровения? - 127. Уточнённый маршрут Исхода (Открытие Рона Уайетта) - 128. Новое о ковчеге Завета - 129. Ноев ковчег найден - 130. Содом и Гоморра - 131. Как увязать «4-е измерение», «Секрет» и Библию? - 132. Что означает шестиконечная звезда Израиля - 133. Беззащитность и защищённость человека - 134. Что с нашей верой? Почему так трудно пробиться к Небу? - 135. Неверье, вера, фанатизм - 136. Один человек. Много это или мало? - 137. Об исполинах, долгожителях и силачах - 138. Новое о воде
Подборка материала в помощь душепопечителю (139—153 главы)
139. Практическое душепопечительство - 140. Ревность - 141. Человек заболел. «Был болен, и вы посетили Меня» (Матф. 25:36) - 142. Мне очень одиноко. «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18) - 143. С пожилыми людьми об их одиночестве - 144. Человека преследует короткое, как выстрел слово «страх» - 145. Неумение прощать - 146. Кальвинизм пришёл в Россию - 147. Кто мы были до созданья мира? - 148. Механизм зависимости - 149. «Всегда радуйтесь», «За всё благодарите» (1 Фес. 5:16—18) - 150. Почему я баптист? - 151. Критика и обличение - 152. Плохие мысли, даже о самоубийстве. Как избавиться от них? - 153. Умственная лень. Отсутствие духовного аппетита
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155. Почему так строго? - 156. Ещё о Духе Святом - 157. Душа, чистота крови. Целомудрие - 158. Можно ли мечтать? - 159. «Вышел из Себя». И это о Христе? (Марк. 3:21) - 160. От Эдемского сада до нанотехнологий. Планета Нибиру - 161. «Царство Небесное силой берётся» (Матф. 11:12) - 162. Власть Бога и диавола. Где граница их владений? - 163. «Горше смерти женщина» (Еккл. 7:26) - 164. Почему женихи после брака нередко становятся хуже? - 165. Духовные «светила» и их дети - 166. До и после праздников - 167. В каком возрасте будут люди в вечности? - 168. Неправда, ложь, обман - 169. «Красота спасёт мир» - 170. «Сотворите достойный плод покаяния» (Матф. 3:8) - 171. Уступать, не уступать? - 172. Мытари, блудницы и духовные вожди - 173. Принцип матрёшки или мишень? - 174. Возвышение через унижение? (Из серии библейских парадоксов) - 175. Миссионерство и благовестие - 176. Пастыри, чабаны, Диотрефы - 177. Что особенно угрожает Церкви наших дней? - 178. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его Оцец» (Иоан. 6:44) - 179. В чём секрет магнетизма Церкви? - 180. Философия и религия. Какие взаимоотношения у них сегодня?
Спасибо за детские книжки! Они очень хоршие.
Замечательная подборка книг по апологетике. Благодарю!
Гарна підбірка. Дякую