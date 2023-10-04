Прохоров - Спрашивайте – отвечаем

1. Великое белое братство. Христос и Будда на одной скамейке? - 2. «Боюсь дня, когда выйду на волю...» - 3. Сатанизм бросает перчатку - 4. Вечная жизнь, не скучно ли это? - 5. Реанимация и окно в будущее - 6. Доколе небо будет терпеть его? - 7. Сыны Божии и дочери человеческие - 8. Как совместить любовь и жестокость Бога? - 9. Римлянам 14:5 — Право на анархию? - 10. Сын Человеческий... найдет ли веру на Земле (Лук. 18:8) - 11. Сначала свет, а потом лампочки? Где же логика? - 12. Где взять водички для потопа? - 13. Нас не возьмёшь ни свирелью, ни песнями - 14. Искушение. Испытание. Противоречие? - 15. Марк 7:11 Корван. Нужен ли он Богу? - 16. Исаия 49: 24—25 Плен, добыча - 17. «Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу» (Ис. 53:12) - 18. Ох, уж эти Библейские «Противоречия!» - 19. «Листья для исцеленья народов». Откр. 22:2 - 20. Сын Божий или Сын Человеческий? Кто же Он? - 21. Что может делать дух? - 22. «Псы и свиньи». О ком это? - 23. Произвольный или сознательный грех. Как помочь Рите? - 24. Не я делаю то, но грех, живущий во мне (Рим. 7:17) - 25. Тварь... стенает и мучится (Рим. 8:22) - 26. Волшебница из Аэндора и пророк Самуил - 27. Так, где же Каин вял себе жену? (Быт 4) - 28. Каинова печать (Быт. 4:1—7) - 29. Дерево познания добра и зла. (Быт. 2:9, 17. 3:6) - 30. Церковь и Великая скорбь - 31. «Где труп, там соберутся орлы» (Лук. 17:37) - 32. Будет ли спасение после Восхищения? - 33. Письменный поединок с бывшим христианином - 34. «Да минует Меня чаша сия» (Матф. 26:39, 42,44) - 35. Кому отдана плата за нас? - 36. «Что есть истина»? (Иоанн. 18) - 37. В чём же неправы друзья Иова? - 38. Так, любить мир или нет? - 39. Крест свой, сбережение или потеря души - 40. Закваска фарисейская, саддукейская, иродова. Матф 16:6, 11—12. Марк. 8:15 - 41. Можно ли христианину заниматься спортом? - 42. «И вспомнил Бог о Ное» Быт 8:1 - 43. Живая вода - 44. Хвалить, не хвалить? - 45. Я воспламенялся... будучи хитр, лукавством брал с вас (Апостол Павел 2 Кор. 11:29, 12:16) - 46. «Отдавай Мне первенцев из сынов твоих» (Исх. 22:29) - 47. «Духи пророческие послушны пророкам» (1 Кор. 14:32) - 48. Может ли Бог изменить характер человека? - 49. Се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу - 50. Исполняйтесь Духом (Еф. 5, 15:22) - 51. Сны - 52. Перепись - 53. Покроет множество грехов (Иак. 5:20) - 54. Закопать талант в землю (Матф. 25:13—30) - 55. Приобретай друзей богатством неправедным (Лук. 16:1—12) - 56. Царство небесное подобно (Матф. 13) - 57. Причастие. Вечеря Господня - 58. Что значит «Спасется чрез чадородие?» (1 Тим. 2:15) - 59. Соль, потерявшая силу (Лук. 14:34—35) - 60. Так весь Израиль спасется или только остаток? - 61. Что значит «Проповедовать нечисто»? (Филип. 1:14—18) - 62. Мерзость запустения - 63. Грех к смерти, грех не к смерти (1 Иоанн. 5:16) - 64. Что вы думаете о христианской музыке, где ее границы в мире звуков? - 65. Так суббота или воскресенье? - 66. «Есть плоть Сына Человеческого, и пить кровь Его» (Иоанн 6:53) - 67. Какая же вера правильная? - 68. Почему мелеют реки воды живой? - 69. Что такое судьба? - 70. Взятки, подарки, деньги в рост - 71. Мудры, как змии и просты, как голуби (Матф. 10:16) - 72. Экумения. Что я думаю о ней? - 73. Вавилонские экзамены - 74. Дом Божий, истукан, кумир - 75. Слезы и печаль в Новом Иерусалиме? - 76. Почему проклят Ханаан, а не Хам? (Быт. 9:25) - 77. У одних есть всё, у других — ничего - 78. Мелхиседек. Кто же он? Что значит по чину Мелхиседека? - 79. Ничтожество и величие человека - 80. Поговорим о Марии - 81. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума (Прит. 23:23) - 82. Хищники, человекохищники, людоеды - 83. Самоубийство — аварийный выход? - 84. Чем объяснить Максимализм 1-й заповеди? - 85. Ценности и герои веры - 86. Предания. Жития святых. Поминки - 87. Последний экзамен. Как его сдать и не провалиться? - 88. Целесообразность Библейских требований - 89. Покой - 90. Отче наш (Матф. 6:9—13) - 91. Юмор и шутки с позиции христиан? - 92. Жизнь и смерть во власти языка (Прит. 18:21) - 93. Не перепутайте вдохновение - 94. Иоанн Креститель — перевоплощённый Илия? Кто же он? - 95. Десять дев. Светильники. Масло - 96. Одиночество. Минусы и плюсы - 97. Завеса и плоть Христа (Евр. 10:19—20) - 98. Ответ марксисту - 99. Умение учиться на чужих ошибках (Рим. 2:1—3, 17—21) - 100. И не думали - 101. Атлантида. Убежище падших ангелов или место бывшего райского сада? - 102. «Ваше мнение о проблеме клонирования?» - 103. Вавилонская башня и космонавтика - 104. 70—80—90 лет. Чему отдать предпочтение? - 105. Кинозвезды и реальность - 106. Политика и Церковь - 107. Не пустил на похороны? (Матф. 8:21) - 108. Разве бьют тех, кого любят? - 109. «Мы — позорище для Ангелов» (1 Кор. 4:9) - 110. Проклятие или загар? - 111. «Стереги двери уст» (Михей 7:5) - 112. Птицы — агенты царя? - 113. «Блаженны нищие духом» (Матф. 5:3) Почему? - 114. Творение мира — в 6 дней или в 6 миллиардов лет? - 115. На что надеется сатана, борясь с Богом? - 116. Если уверовал мусульманин, имеющий 3-х жен, что ему делать? Ведь бросать их нельзя, а жить с тремя тоже нельзя? - 117. Овцы и козлы. Кто есть кто? (Мтф. 25:32—33) - 118. Юродство проповеди (1 Кор. 1:21—25) - 119. А что, Бог может солгать? - 120. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Луки 4:4)