Данное исследование замысливалось как небольшой и скромный вклад в то, что в сложившихся условиях представляется давно назревшей задачей громадной культурной и политической важности; задачей по переводу социологических, психологических и политических уроков холокоста в самосознание и институциональную практику современного общества.

Эта работа не предлагает нового описания истории холокоста; в этом отношении она полностью основывается на поразительных достижениях недавних специальных исследований, которые я всеми силами старался привлекать и которым я безгранично обязан.

В большей степени данное исследование имеет отношение к пересмотру различных и достаточно важных областей социальных наук (и, возможно, социальных практик), который оказался необходимым с точки зрения процессов, тенденций и скрытого потенциала, обнаруживших себя в ходе холокоста.

Цель данного исследования состоит не в том, чтобы преумножить специальное знание и удобрить почву для некоторых маргинальных занятий, которыми увлечены специалисты в области социальных наук, но в том, чтобы сделать работы специалистов полезными для социальной науки, чтобы продемонстрировать их релевантность главным темам социологического исследования, чтобы установить обратную связь между ними и основным направлением нашей науки и таким образом лишить их сегодняшнего маргинального статуса и открыть для них центральную область социальной теории и социологической практики.

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста

М.: Издательство «Европа», 2010. - 316 с.

ISBN 978-5-9739-0193-6

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста - Содержание

От автора

Глава 1

Социология после холокоста

Холокост как испытание современности

Смысл процесса цивилизации

Социальное производство морального равнодушия

Социальное производство моральной неразличимости

Моральные следствия цивилизационного процесса

Глава 2

Современность, расизм, истребление

Некоторые особенности отчуждения евреев

Несовместимость с евреями: от христианства до современности

По обе стороны баррикад

Призматическая группа

Современные измерения несовместимости

Ненациональная нация

Современность расизма

Глава 3

Современность, расизм, истребление

От гетерофобии к расизму

Расизм как форма социальной инженерии

От неприязни к истреблению

Глядя вперед

Глава 4

Уникальность и нормальность холокоста

Проблема

Исключительный геноцид

Своеобразие современного геноцида

Последствия иерархического и функционального разделения труда

Дегуманизация объектов бюрократических операций

Роль бюрократии в холокосте

Банкротство современных гарантов безопасности

Заключение

Глава 5

Склоняя жертвы к сотрудничеству

Игра «Спаси то, что еще возможно»

Индивидуальный рационализм на службе коллективного уничтожения

Рациональность самосохранения

Заключение

Глава 6

Этика послушания (читая Милгрэма)

Бесчеловечность как функция социальной дистанции

Соучастие по факту действия

Морально оправданная технология

Блуждающая ответственность

Плюрализм власти и власть совести

Социальная природа зла

Глава 7

По направлению к социологической теории морали

Общество как кузница морали

Вызов холокоста

Досоциетальные источники морали

Социальная близость и моральная ответственность

Социальное подавление моральной ответственности

Социальное производство дистанции

Итоговые замечания

Вместо заключения

Запоздалые мысли: рациональность и стыд

Приложение

Социальное манипулирование нравственностью: морализирующие акторы, адиофоризирующие действия

Текст речи автора на церемонии вручения премии Амальфи по социологии и социальной теории за книгу «Актуальность холокоста» в 1989 году

Послесловие

Мы должны помнить - но что?

Социальное продуцирование вины и невиновности

Категориальное убийство

Геноцид и наведение порядка

Жить с памятью о холокосте

Самовоспроизводство жертвенности

Бытие в одномерном мире

Социальное продуцирование убийц

Современность против homo sacer

Примечания

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста - Социология после холокоста

«Теперь в материальные и духовные ценности цивилизации включены лагеря смерти и мусульманство».

Ричард Рубинштейн и Джон Рот «На пути в Освенцим»

Для социологии как теории цивилизации, современности и современной цивилизации существуют два способа преуменьшить, недооценить или сбросить со счетов значение холокоста.

Первый способ - это представить холокост как нечто, что случилось с евреями, как событие в еврейской истории. Это делает холокост уникальным, удобно нехарактерным и как бы неуместным для социологического анализа. Самый распространенный пример - представление холокоста как кульминационной точки европейско-христианского антисемитизма. В огромном перечне этнических и религиозных предрассудков и оскорблений это явление не с чем будет сопоставить.

Среди других примеров коллективного антагонизма антисемитизм стоит обособленно в силу его беспрецедентной систематичности, идеологической напряженности, наднационального и надтерриториального распространения, в силу сложного взаимопроникновения и взаимодействия подпитывающих его локальных и мировых источников. В той мере, в какой он определяется как, условно говоря, продолжение антисемитизма другими средствами, холокост предстает «штучным товаром», единичным эпизодом, который в состоянии, быть может, пролить некоторый свет на патологию общества, где он имел место, однако вряд ли способен добавить какие-то детали к пониманию нормального состояния этого общества. Еще меньше он призывает к сколько-нибудь значительному переосмыслению традиционного понимания исторической тенденции современности, процесса цивилизации, основополагающих тем социологического исследования.

Другой способ - на первый взгляд, он ведет нас в противоположном направлении, но в действительности приводит к тому же результату - представить холокост как экстремальный случай распространенного и привычного для нас социального явления; это явление, безусловно, отвратительное и мерзкое, но, увы, с ним мы можем (и должны) уживаться. Мы должны, потому что это явление устойчиво и повсеместно распространено, но главным образом потому, что современное общество было, есть и будет организацией, созданной, чтобы вновь и вновь сталкиваться с этим явлением и, возможно, в конце концов полностью его искоренить. Понятно, что в данном случае холокост классифицируется как всего лишь один случай (правда, весьма примечательный) в ряду других «подобных» конфликтов, предрассудков или проявлений агрессии.

При худшем сценарии холокост объясняют первобытной, перманентно присутствующей в разных культурах «естественной» предрасположенностью человека. У Лоренца эта предрасположенность названа инстинктивной агрессией, у Артура Кёстлера - неспособностью коры головного мозга управлять древними центрами, вызывающими эмоции. Так, будучи досоциальными и невосприимчивыми к культурной манипуляции, факторы, ответственные за холокост, эффективно перемещаются за пределы области социологического интереса. В лучшем случае холокост относится к наиболее страшной и зловещей - хотя все еще теоретически приемлемой - категории геноцида; или же он просто растворяется в обширном и всем хорошо известном классе явлений этнического, культурного или расового угнетения и преследования.

Какой бы из этих двух способов мы ни взяли, эффект, по сути, будет одним и тем же. Холокост будет рассматриваться в русле хорошо известных исторических событий:

Когда холокост рассматривают таким образом в контексте других исторических ужасов (крестовых походов, резни альбигойцев, истребления армян турками и даже концентрационных лагерей, изобретенных британцами во время англо-бурской войны), становится слишком удобно объявить его «уникальным», но, в конечном итоге, нормальным явлением.