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Бауман - Актуальность холокоста

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Jewish History, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Данное исследование замысливалось как небольшой и скромный вклад в то, что в сложившихся условиях представляется давно назревшей задачей громадной культурной и политической важности; задачей по переводу социологических, психологических и политических уроков холокоста в самосознание и институциональную практику современного общества.
Эта работа не предлагает нового описания истории холокоста; в этом отношении она полностью основывается на поразительных достижениях недавних специальных исследований, которые я всеми силами старался привлекать и которым я безгранично обязан.
В большей степени данное исследование имеет отношение к пересмотру различных и достаточно важных областей социальных наук (и, возможно, социальных практик), который оказался необходимым с точки зрения процессов, тенденций и скрытого потенциала, обнаруживших себя в ходе холокоста.
Цель данного исследования состоит не в том, чтобы преумножить специальное знание и удобрить почву для некоторых маргинальных занятий, которыми увлечены специалисты в области социальных наук, но в том, чтобы сделать работы специалистов полезными для социальной науки, чтобы продемонстрировать их релевантность главным темам социологического исследования, чтобы установить обратную связь между ними и основным направлением нашей науки и таким образом лишить их сегодняшнего маргинального статуса и открыть для них центральную область социальной теории и социологической практики.

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста

М.: Издательство «Европа», 2010. - 316 с.
ISBN 978-5-9739-0193-6

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста - Содержание

От автора
Глава 1
  • Социология после холокоста
  • Холокост как испытание современности
  • Смысл процесса цивилизации
  • Социальное производство морального равнодушия
  • Социальное производство моральной неразличимости
  • Моральные следствия цивилизационного процесса
Глава 2
  • Современность, расизм, истребление
  • Некоторые особенности отчуждения евреев
  • Несовместимость с евреями: от христианства до современности
  • По обе стороны баррикад
  • Призматическая группа
  • Современные измерения несовместимости
  • Ненациональная нация
  • Современность расизма
Глава 3
  • Современность, расизм, истребление
  • От гетерофобии к расизму
  • Расизм как форма социальной инженерии
  • От неприязни к истреблению
  • Глядя вперед
Глава 4
  • Уникальность и нормальность холокоста
  • Проблема
  • Исключительный геноцид
  • Своеобразие современного геноцида
  • Последствия иерархического и функционального разделения труда
  • Дегуманизация объектов бюрократических операций
  • Роль бюрократии в холокосте
  • Банкротство современных гарантов безопасности
  • Заключение
Глава 5
  • Склоняя жертвы к сотрудничеству
  • Игра «Спаси то, что еще возможно»
  • Индивидуальный рационализм на службе коллективного уничтожения
  • Рациональность самосохранения
  • Заключение
Глава 6
  • Этика послушания (читая Милгрэма)
  • Бесчеловечность как функция социальной дистанции
  • Соучастие по факту действия
  • Морально оправданная технология
  • Блуждающая ответственность
  • Плюрализм власти и власть совести
  • Социальная природа зла
Глава 7
  • По направлению к социологической теории морали
  • Общество как кузница морали
  • Вызов холокоста
  • Досоциетальные источники морали
  • Социальная близость и моральная ответственность
  • Социальное подавление моральной ответственности
  • Социальное производство дистанции
  • Итоговые замечания
Вместо заключения
  • Запоздалые мысли: рациональность и стыд
  • Приложение
  • Социальное манипулирование нравственностью: морализирующие акторы, адиофоризирующие действия
  • Текст речи автора на церемонии вручения премии Амальфи по социологии и социальной теории за книгу «Актуальность холокоста» в 1989 году
Послесловие
  • Мы должны помнить - но что?
  • Социальное продуцирование вины и невиновности
  • Категориальное убийство
  • Геноцид и наведение порядка
  • Жить с памятью о холокосте
  • Самовоспроизводство жертвенности
  • Бытие в одномерном мире
  • Социальное продуцирование убийц
  • Современность против homo sacer
  • Примечания

Зигмунт Бауман - Актуальность холокоста - Социология после холокоста

«Теперь в материальные и духовные ценности цивилизации включены лагеря смерти и мусульманство».
Ричард Рубинштейн и Джон Рот «На пути в Освенцим»
Для социологии как теории цивилизации, современности и современной цивилизации существуют два способа преуменьшить, недооценить или сбросить со счетов значение холокоста.
Первый способ - это представить холокост как нечто, что случилось с евреями, как событие в еврейской истории. Это делает холокост уникальным, удобно нехарактерным и как бы неуместным для социологического анализа. Самый распространенный пример - представление холокоста как кульминационной точки европейско-христианского антисемитизма. В огромном перечне этнических и религиозных предрассудков и оскорблений это явление не с чем будет сопоставить.
Среди других примеров коллективного антагонизма антисемитизм стоит обособленно в силу его беспрецедентной систематичности, идеологической напряженности, наднационального и надтерриториального распространения, в силу сложного взаимопроникновения и взаимодействия подпитывающих его локальных и мировых источников. В той мере, в какой он определяется как, условно говоря, продолжение антисемитизма другими средствами, холокост предстает «штучным товаром», единичным эпизодом, который в состоянии, быть может, пролить некоторый свет на патологию общества, где он имел место, однако вряд ли способен добавить какие-то детали к пониманию нормального состояния этого общества. Еще меньше он призывает к сколько-нибудь значительному переосмыслению традиционного понимания исторической тенденции современности, процесса цивилизации, основополагающих тем социологического исследования.
Другой способ - на первый взгляд, он ведет нас в противоположном направлении, но в действительности приводит к тому же результату - представить холокост как экстремальный случай распространенного и привычного для нас социального явления; это явление, безусловно, отвратительное и мерзкое, но, увы, с ним мы можем (и должны) уживаться. Мы должны, потому что это явление устойчиво и повсеместно распространено, но главным образом потому, что современное общество было, есть и будет организацией, созданной, чтобы вновь и вновь сталкиваться с этим явлением и, возможно, в конце концов полностью его искоренить. Понятно, что в данном случае холокост классифицируется как всего лишь один случай (правда, весьма примечательный) в ряду других «подобных» конфликтов, предрассудков или проявлений агрессии.
При худшем сценарии холокост объясняют первобытной, перманентно присутствующей в разных культурах «естественной» предрасположенностью человека. У Лоренца эта предрасположенность названа инстинктивной агрессией, у Артура Кёстлера - неспособностью коры головного мозга управлять древними центрами, вызывающими эмоции. Так, будучи досоциальными и невосприимчивыми к культурной манипуляции, факторы, ответственные за холокост, эффективно перемещаются за пределы области социологического интереса. В лучшем случае холокост относится к наиболее страшной и зловещей - хотя все еще теоретически приемлемой - категории геноцида; или же он просто растворяется в обширном и всем хорошо известном классе явлений этнического, культурного или расового угнетения и преследования.
Какой бы из этих двух способов мы ни взяли, эффект, по сути, будет одним и тем же. Холокост будет рассматриваться в русле хорошо известных исторических событий:
Когда холокост рассматривают таким образом в контексте других исторических ужасов (крестовых походов, резни альбигойцев, истребления армян турками и даже концентрационных лагерей, изобретенных британцами во время англо-бурской войны), становится слишком удобно объявить его «уникальным», но, в конечном итоге, нормальным явлением.
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Rating 3.6 / 5
Added 26.06.2016
Author esxatos
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