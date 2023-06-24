Александр Готлиб Баумгартен - Эстетика

Предлагаемый ныне просвещенному читателю перевод важнейшего труда германского философа Александра Готлиба Баумгартена (1714-1762) «Эстетика» был выполнен по латинскому тексту последнего двуязычного, латино-немецкого, издания, вышедшего в свет в 2007 году под редакцией Дагмар Мирбах (Baumgarten A.G. Ästhetik / Übersetzt, mit einer Einführung, Anmerkungen und Registern herausgegeben von Dagmar Mirbach. 2 Bde. Hamburg, 2007), и учитывает также текст прижизненного издания «Эстетики», первый том которого вышел во Франкфурте-на-Одере в 1750 году, второй - восемью годами позже. Из новейших переводов во внимание принимался перевод на немецкий в указанном выше издании 2007 года, а также перевод на итальянский язык под редакцией Сальваторе Тедеско (Tedesco S. Et alii. L’estetica di Baumgarten. Palermo, 2000).

Хотя нам было на что опереться в своей работе, работа над переводом «Эстетики» продолжалась более пяти лет, главным образом в силу тех трудностей, которые представляет для переводчиков философский язык «Эстетики» Баумгартена. При всей четкости и ясности, которой отличается изложение материала в «Метафизике» Баумгартена, его же «Эстетика» была не очень понятна уже его современникам. Действительно, пытаясь нащупать основы того, что называется «аналогом разума» (analogon rationis) в сфере человеческой чувственности, и из этих основ стараясь определить условия и границы прекрасного как такового, Баумгартен был вынужден придумывать новые концептуальные средства, которые он стремится собрать или выработать из обычного латинского инструментария вольфовской философии. Помимо оригинальной терминологической системы, вводимой Баумгартеном, немалую трудность для интерпретаторов представляет и сама манера изложения материала в «Эстетике». Баумгартен зачастую бывает здесь не слишком аккуратен в своих формулировках, его латинский язык изобилует специфическими терминами и выражениями, громоздкими синтаксическими конструкциями, а в некоторых случаях, напротив, отличается энигматической сжатостью.

В свете этого неудивительно, что о философской эстетике Баумгартена последующие поколения судили, опираясь сперва на немецкое изложение эстетических идей философа, сделанных его учеником Г.Ф. Мейером (Meier G.F. Anfangsgründe aller schönen Künste und Wissenschaften. Halle, 1748-1750), а затем на немецкие лекции самого Баумгартена, изданные в начале XX века Б. Поппе (Poppe В. Baumgarten, seine Stellung und Bedeutung in der Leibniz-Wolffschen Philosophie und seine Beziehung zu Kant, nebst einer bisher unbekannten Handschrift der Ästhetik Baumgartens. Borna-Leipzig, 1907). Прояснению и развитию языка философской эстетики Баумгартена и, соответственно, более или менее адекватному восприятию «Эстетики» помешал целый ряд обстоятельств. Это и ранняя смерть самого А.Г. Баумгартена, и стремительное развитие новой философии и эстетики в самой Германии того времени: «Критика способности суждения» И. Канта, эстетические теории немецких романтиков и, наконец, «Лекции по эстетике» Г.В.Ф. Гегеля, чье влияние на эстетические философские теории следующих поколений трудно переоценить.

Александр Готлиб Баумгартен - Эстетика

Москва: Русский фонд содействия образованию и науке. Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2021. - 760 с.

ISBN 978-5-91244-277-3

Александр Готлиб Баумгартен - Эстетика - Содержание

Предисловие к русскому переводу и благодарность Сальваторе Тедеско

Предисловие к итальянскому переводу «Эстетики» Баумгартена

Александр Готлиб Баумгартен ЭСТЕТИКА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предисловие

Синопсис

Пролегомены

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА

ГЛАВА I. Эвристика

Раздел I. Красота познания

Раздел II. Природная эстетика

Раздел III. Эстетическое упражнение

Раздел IV Эстетическое учение

Раздел V. Эстетическое вдохновение

Раздел VI. Эстетическое исправление

Раздел VII. Некоторые предостережения

Раздел VIII. Эстетическое обилие

Раздел IX. Обилие материи

Раздел X. Топика

Раздел XI. Обогащающие аргументы

Раздел XII. Обилие дарования

Раздел XIII. Абсолютная краткость

Раздел XIV. Относительная краткость

Раздел XV. Эстетическое величие

Раздел XVI. Абсолютное величие материи

Раздел XVII. Относительное величие материи

Раздел XVIII. Отношение рассуждений к материям вообще

Раздел XIX. Простой род рассуждения

Раздел XX. Средний род рассуждения

Раздел XXI. Возвышенный род рассуждения

Раздел XXII. Противостоящие возвышенному пороки

Раздел XXIII. Увеличивающие аргументы

Раздел XXIV. Абсолютная эстетическая весомость

Раздел XXV. Сравнительное эстетическое величие души

Раздел XXVI. Наибольшее величие души в эстетике

Раздел XXVII. Эстетическая истина

Раздел XXVIII. Эстетическая ложность

Раздел XXIX. Эстетическое правдоподобие

Раздел XXX. Вымыслы

Раздел XXXI. Поэтические вымыслы

Раздел XXXII. Фабулы

Раздел XXXIII. Доказывающие аргументы

Раздел XXXIV. Абсолютное эстетическое стремление к истине

Раздел XXXV. Сравнительное стремление к истине

Раздел XXXVI. Поэтическое стремление к истине

ЭСТЕТИКА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Предисловие

Синопсис

ОБЩАЯ ЭСТЕТИКА

ГЛАВА I. Эвристика

Раздел XXXVII. Эстетический свет

Раздел XXXVIII. Эстетическая темнота

Раздел XXXIX. Эстетическая тень

Раздел XL. Правильное распределение света и тени

Раздел XLI. Эстетические цвета

Раздел XLII. Эстетические румяна

Раздел XLIII. Иллюстрирующие аргументы

Раздел XLIV. Сравнение большего и меньшего

Раздел XLV. Антитеза

Раздел XLVI. Сравнение в узком смысле

Раздел XLVII. Тропы

Раздел XLVIII. Эстетическая тавматургия

Раздел XLIX. Эстетическое убеждение

Раздел L. Эстетическая очевидность

Раздел LI. Утверждение

Раздел LII. Порицание

Раздел LIII. Убеждающие аргументы

Указатель имен

Глоссарий эстетической терминологии А.Г. Баумгартена