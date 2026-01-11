Бородай - Язык и познание
Идея подготовить курс лекций по проблеме взаимосвязи структуры языка и когнитивных способностей родилась у меня осенью 2011 г. после прочтения известной статьи Б. Уорфа «Отношение норм поведения и мышления к языку». Эта статья поразила меня, поскольку в ней было представлено принципиально иное видение действительности, характерное, по мнению Уорфа, для индейцев хопи; я также обнаружил, что подход Уорфа был более строгим и основательным, чем это обычно излагалось в академических статьях о «гипотезе лингвистической относительности».
В первой половине 2012 г. я ознакомился с фундаментальными монографиями и обзорами по указанной проблематике. Из них стоит выделить монографию С. Левинсона «Пространство в языке и познании», которая во всех отношениях является революционной. Летом 2012 г. мной был подготовлен план лекционного курса по проблеме лингвистической относительности, однако мне не удалось договориться о его чтении в РГГУ или ВШЭ. Осенью 2012 – зимой 2013 г. я продолжил углубляться в эту тему. В итоге весной 2013 г. было принято решение подготовить книгу (с опорой на лекционные заметки). Основу книги в ее нынешнем варианте составили главы, написанные в 2012–2014 гг. Я вернулся к этой теме в 2017 г., когда появилась возможность опубликовать имеющиеся наброски. В 2017 г. было написано еще несколько глав, а также существенно отредактирован текст глав, писавшихся ранее.
Сергей Юрьевич Бородай – Язык и познание: Введение в пострелятивизм
М.: ООО «Садра»: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 800 c.
ISBN 978-5-906859-62-4
Сергей Юрьевич Бородай – Язык и познание: Введение в пострелятивизм - Содержание
К читателю
Введение
Раздел 1. Ранние теории
Глава 1. Немецкая лингвофилософия
§ 1.1. Онтологический контекст
§ 1.2. Ранний период
§ 1.3. Вильгельм фон Гумбольдт и его последователи
§ 1.4. Лео Вайсгербер и неогумбольдтианство
§ 1.5. Выводы
Глава 2. Американский структурализм
§ 2.1. Предпосылки развития релятивистских идей
§ 2.2. Франц Боас
§ 2.3. Эдвард Сепир: ранний период творчества
§ 2.4. Поздние релятивистские идеи Сепира
Глава 3. Бенджамин Уорф: жизнь и творчество
§ 3.1. Биография
§ 3.2. Природа языка
§ 3.3. Внутриязыковая категориальная организация
§ 3.4. Лингвоспецифичная сегментация опыта
§ 3.5. Конфигурационная лингвистика в контексте языковедческой традиции
§ 3.6. Отношение норм поведения и мышления к языку
§ 3.7. Лингвистика, логика и наука
§ 3.8. Этнолингвистика
§ 3.9. Теоретическая модель Уорфа: реконструкция
Глава 4. Развитие релятивистских и структуралистских идей в 1950–1990-е гг.
§ 4.1. Ранние исследования
§ 4.2. Экспериментальная проверка «гипотезы Сепира-Уорфа» в 1950–1980-е гг.
§ 4.3. Критические работы
§ 4.4. Лингвистическая антропология
§ 4.5. Становление неорелятивизма
§ 4.6. От Гамана к Левинсону: краткий анализ
Раздел 2. Неорелятивизм
Глава 5. Концептуализация пространства
§ 5.1. Системы ориентации
§ 5.2. Аборигены гуугу йимитир
§ 5.3. Индейцы цельталь
§ 5.4. Масштабные компаративные проекты
§ 5.5. Тонганцы
§ 5.6. Балийцы и другие народы
§ 5.7. Дейктические жесты
§ 5.8. Усвоение систем ориентации
§ 5.9. Нейронные корреляты
§ 5.10. Интерпретация полученных результатов
§ 5.11. Выводы и перспективы
§ 5.12. Дополнение: многообразие систем ориентации
Глава 6. Цветообозначения и восприятие
§ 6.1. Универсализм в семантике
§ 6.2. Релятивизм в семантике
§ 6.3. Категориальное восприятие
§ 6.4. Восприятие цвета и усвоение языка
§ 6.5. Выводы и перспективы
Глава 7. Другие категории
§ 7.1. Время
§ 7.2. Путь и манера движения
§ 7.3. Аспект
§ 7.4. Классификаторы
§ 7.5. Именные классы
§ 7.6. Числительные
§ 7.7. Топологические отношения
§ 7.8. Агенс и пациенс
§ 7.9. Эвиденциальность
§ 7.10. Условные конструкции
Глава 8. Теоретический контекст
§ 8.1. Интеграция результатов: модели лингвистической относительности
§ 8.2. Место языка в когнитивной архитектуре: обзор теорий
§ 8.3. Усвоение языка и реструктурирование когнитивности
§ 8.4. Билингвизм
§ 8.5. Нейрофизиология и нейропластичность
§ 8.6. Когнитивная антропология
§ 8.7. Резюме: эмпирические и теоретические достижения неорелятивизма
Раздел 3. Пострелятивизм
Глава 9. Трансформирующая функция языка
§ 9.1. Глухие от рождения и хомсайнеры
§ 9.2. Репрезентативные и процессуальные инновации
§ 9.3. Резюме: преимущества вербального разума
Глава 10. Языковая система: грани лингвоспецифичности
§ 10.1. Семантическая структура
§ 10.2. Внутренняя форма
§ 10.3. Радикальная грамматика конструкций
§ 10.4. Резюме: язык в пострелятивистской парадигме
Глава 11. Значение, симуляция и концептуальная система
§ 11.1. Спектр подходов к семантическим репрезентациям
§ 11.2. Конкретные значения
§ 11.3. Метафорические значения
§ 11.4. Фиктивное движение
§ 11.5. Грамматические значения
§ 11.6. Интегральный объяснительный механизм: перцептивные символы
§ 11.7. Субъективное измерение: ментальная модель
§ 11.8. Выводы
Глава 12. Вовлеченность языка в «невербальную» когнитивность
§ 12.1. Обратная связь сигнификата
§ 12.2. Фонологическая петля
§ 12.3. Внутренняя речь
§ 12.4. Резюме: вербальное в «невербальном»
Глава 13. Лингвоспецифичность отдельных процессов
§ 13.1. Механизм категоризации
§ 13.2. Последствия лексикализации и грамматикализации
§ 13.3. Конструирование ментальной модели
§ 13.4. Структура языка и когнитивные системы
§ 13.5. Резюме: проявления лингвоспецифичности
Глава 14. Место языка в когнитивной архитектуре
§ 14.1. Основные положения
§ 14.2. Эскиз интегральной модели
§ 14.3. Семантическое и концептуальное
§ 14.4. Перевод, понимание и коммуникация
§ 14.5. Пострелятивистский исследовательский проект
§ 14.6. Актуальность для философии
Глава 15. Пострелятивизм и языковое многообразие
§ 15.1. Полисинтетизм и инкорпорация
§ 15.2. Эвиденциальность
§ 15.3. Время и темпоральная дистанция
§ 15.4. Субстантивное время
§ 15.5. Дейксис
§ 15.6. Именные классы
§ 15.7. Классификаторы
§ 15.8. Другие категории и системы
Заключение
Приложение 1. Об индоевропейском мировидении
Приложение 2. Language and cognition: a post-relativist research program
Список сокращений
Список использованной литературы
Указатель имен
Указатель языков
Указатель терминов
Сергей Юрьевич Бородай – Язык и познание: Введение в пострелятивизм - Введение
«Как раз собственное существо языка — то, что язык озабочен только самим
собой, — никому не ведомо»
Новалис
Австралийские аборигены гуугу йимитир ориентируются по сторонам света: вместо того чтобы сказать «Человек стоит слева от дерева», они говорят «Человек стоит к востоку от дерева» или «Человек стоит к северу от дерева». Такая система требует постоянного и бессознательного умения определять направление сторон света и свое расположение относительно них, поэтому аборигены обладают прекрасными способностями к ориентированию на местности, которые превосходят даже способности специально обученных почтовых голубей. Мы не знаем, как аборигены гуугу йимитир представляют себе течение времени, однако известно, что австралийские аборигены куук тайоре, у которых имеется сходная система пространственной ориентации, мыслят время как движущееся с востока на запад. Эта метафора отличается от той, что распространена в европейских языках: носители английского языка, например, склонны считать, что будущее находится впереди, а прошлое — позади.
В этой модели учитывается положение человека, поскольку проекция будущего и прошлого зависит от положения тела, и известно, что в процессе представления будущих или прошлых событий англичане бессознательно наклоняются вперед или назад соответственно. С ними готовы поспорить южноамериканские индейцы аймара, которые, напротив, полагают, что впереди находится прошлое, а позади — будущее, хотя их объединяет с англичанами то, что и в этой модели учитывается положение говорящего. Совсем иначе обстоит дело у папуасов юпно, которые связывают течение времени с главным холмом: время течет по холму, так что прошлое находится внизу холма, а будущее — наверху, и положение говорящего не имеет значения. Приведенные примеры характеризуются тремя общими чертами: во-первых, они касаются фундаментальных категорий человеческого опыта — пространства и времени; во-вторых, они свидетельствуют о принципиальных когнитивных различиях между представителями разных культур; в-третьих, во всех случаях имеются основания считать, что определяющим фактором в формировании различий является язык.
Данная книга посвящена осмыслению исследований в лингвистике, когнитологии, антропологии и нейронауке, которые позволяют пролить свет на место язык а в когнитивной архитектуре. В центре нашего внимания находится идея лингвистической относительности: представление о том, что структура родного языка влияет на мышление, восприятие, память и другие когнитивные способности, и это ведет к полной или частичной несоизмеримости когнитивных стилей и картин мира носителей разных языков. Принцип лингвистической относительности был впервые сформулирован на профессиональном лингвистическом и антропологическом уровне в рамках американского структурализма, что связано с углубленным изучением америндских языков, обладающих целым рядом особенностей в сравнении с индоевропейскими языками.
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