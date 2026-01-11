Идея подготовить курс лекций по проблеме взаимосвязи структуры языка и когнитивных способностей родилась у меня осенью 2011 г. после прочтения известной статьи Б. Уорфа «Отношение норм поведения и мышления к языку». Эта статья поразила меня, поскольку в ней было представлено принципиально иное видение действительности, характерное, по мнению Уорфа, для индейцев хопи; я также обнаружил, что подход Уорфа был более строгим и основательным, чем это обычно излагалось в академических статьях о «гипотезе лингвистической относительности».

В первой половине 2012 г. я ознакомился с фундаментальными монографиями и обзорами по указанной проблематике. Из них стоит выделить монографию С. Левинсона «Пространство в языке и познании», которая во всех отношениях является революционной. Летом 2012 г. мной был подготовлен план лекционного курса по проблеме лингвистической относительности, однако мне не удалось договориться о его чтении в РГГУ или ВШЭ. Осенью 2012 – зимой 2013 г. я продолжил углубляться в эту тему. В итоге весной 2013 г. было принято решение подготовить книгу (с опорой на лекционные заметки). Основу книги в ее нынешнем варианте составили главы, написанные в 2012–2014 гг. Я вернулся к этой теме в 2017 г., когда появилась возможность опубликовать имеющиеся наброски. В 2017 г. было написано еще несколько глав, а также существенно отредактирован текст глав, писавшихся ранее.

Сергей Юрьевич Бородай – Язык и познание: Введение в пострелятивизм

М.: ООО «Садра»: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 800 c.

ISBN 978-5-906859-62-4

Сергей Юрьевич Бородай – Язык и познание: Введение в пострелятивизм - Содержание

К читателю

Введение

Раздел 1. Ранние теории

Глава 1. Немецкая лингвофилософия

§ 1.1. Онтологический контекст

§ 1.2. Ранний период

§ 1.3. Вильгельм фон Гумбольдт и его последователи

§ 1.4. Лео Вайсгербер и неогумбольдтианство

§ 1.5. Выводы

Глава 2. Американский структурализм

§ 2.1. Предпосылки развития релятивистских идей

§ 2.2. Франц Боас

§ 2.3. Эдвард Сепир: ранний период творчества

§ 2.4. Поздние релятивистские идеи Сепира

Глава 3. Бенджамин Уорф: жизнь и творчество

§ 3.1. Биография

§ 3.2. Природа языка

§ 3.3. Внутриязыковая категориальная организация

§ 3.4. Лингвоспецифичная сегментация опыта

§ 3.5. Конфигурационная лингвистика в контексте языковедческой традиции

§ 3.6. Отношение норм поведения и мышления к языку

§ 3.7. Лингвистика, логика и наука

§ 3.8. Этнолингвистика

§ 3.9. Теоретическая модель Уорфа: реконструкция

Глава 4. Развитие релятивистских и структуралистских идей в 1950–1990-е гг.

§ 4.1. Ранние исследования

§ 4.2. Экспериментальная проверка «гипотезы Сепира-Уорфа» в 1950–1980-е гг.

§ 4.3. Критические работы

§ 4.4. Лингвистическая антропология

§ 4.5. Становление неорелятивизма

§ 4.6. От Гамана к Левинсону: краткий анализ

Раздел 2. Неорелятивизм

Глава 5. Концептуализация пространства

§ 5.1. Системы ориентации

§ 5.2. Аборигены гуугу йимитир

§ 5.3. Индейцы цельталь

§ 5.4. Масштабные компаративные проекты

§ 5.5. Тонганцы

§ 5.6. Балийцы и другие народы

§ 5.7. Дейктические жесты

§ 5.8. Усвоение систем ориентации

§ 5.9. Нейронные корреляты

§ 5.10. Интерпретация полученных результатов

§ 5.11. Выводы и перспективы

§ 5.12. Дополнение: многообразие систем ориентации

Глава 6. Цветообозначения и восприятие

§ 6.1. Универсализм в семантике

§ 6.2. Релятивизм в семантике

§ 6.3. Категориальное восприятие

§ 6.4. Восприятие цвета и усвоение языка

§ 6.5. Выводы и перспективы

Глава 7. Другие категории

§ 7.1. Время

§ 7.2. Путь и манера движения

§ 7.3. Аспект

§ 7.4. Классификаторы

§ 7.5. Именные классы

§ 7.6. Числительные

§ 7.7. Топологические отношения

§ 7.8. Агенс и пациенс

§ 7.9. Эвиденциальность

§ 7.10. Условные конструкции

Глава 8. Теоретический контекст

§ 8.1. Интеграция результатов: модели лингвистической относительности

§ 8.2. Место языка в когнитивной архитектуре: обзор теорий

§ 8.3. Усвоение языка и реструктурирование когнитивности

§ 8.4. Билингвизм

§ 8.5. Нейрофизиология и нейропластичность

§ 8.6. Когнитивная антропология

§ 8.7. Резюме: эмпирические и теоретические достижения неорелятивизма

Раздел 3. Пострелятивизм

Глава 9. Трансформирующая функция языка

§ 9.1. Глухие от рождения и хомсайнеры

§ 9.2. Репрезентативные и процессуальные инновации

§ 9.3. Резюме: преимущества вербального разума

Глава 10. Языковая система: грани лингвоспецифичности

§ 10.1. Семантическая структура

§ 10.2. Внутренняя форма

§ 10.3. Радикальная грамматика конструкций

§ 10.4. Резюме: язык в пострелятивистской парадигме

Глава 11. Значение, симуляция и концептуальная система

§ 11.1. Спектр подходов к семантическим репрезентациям

§ 11.2. Конкретные значения

§ 11.3. Метафорические значения

§ 11.4. Фиктивное движение

§ 11.5. Грамматические значения

§ 11.6. Интегральный объяснительный механизм: перцептивные символы

§ 11.7. Субъективное измерение: ментальная модель

§ 11.8. Выводы

Глава 12. Вовлеченность языка в «невербальную» когнитивность

§ 12.1. Обратная связь сигнификата

§ 12.2. Фонологическая петля

§ 12.3. Внутренняя речь

§ 12.4. Резюме: вербальное в «невербальном»

Глава 13. Лингвоспецифичность отдельных процессов

§ 13.1. Механизм категоризации

§ 13.2. Последствия лексикализации и грамматикализации

§ 13.3. Конструирование ментальной модели

§ 13.4. Структура языка и когнитивные системы

§ 13.5. Резюме: проявления лингвоспецифичности

Глава 14. Место языка в когнитивной архитектуре

§ 14.1. Основные положения

§ 14.2. Эскиз интегральной модели

§ 14.3. Семантическое и концептуальное

§ 14.4. Перевод, понимание и коммуникация

§ 14.5. Пострелятивистский исследовательский проект

§ 14.6. Актуальность для философии

Глава 15. Пострелятивизм и языковое многообразие

§ 15.1. Полисинтетизм и инкорпорация

§ 15.2. Эвиденциальность

§ 15.3. Время и темпоральная дистанция

§ 15.4. Субстантивное время

§ 15.5. Дейксис

§ 15.6. Именные классы

§ 15.7. Классификаторы

§ 15.8. Другие категории и системы

Заключение

Приложение 1. Об индоевропейском мировидении

Приложение 2. Language and cognition: a post-relativist research program

Список сокращений

Список использованной литературы

Указатель имен

Указатель языков

Указатель терминов

Сергей Юрьевич Бородай – Язык и познание: Введение в пострелятивизм - Введение

«Как раз собственное существо языка — то, что язык озабочен только самим

собой, — никому не ведомо»

Новалис

Австралийские аборигены гуугу йимитир ориентируются по сторонам света: вместо того чтобы сказать «Человек стоит слева от дерева», они говорят «Человек стоит к востоку от дерева» или «Человек стоит к северу от дерева». Такая система требует постоянного и бессознательного умения определять направление сторон света и свое расположение относительно них, поэтому аборигены обладают прекрасными способностями к ориентированию на местности, которые превосходят даже способности специально обученных почтовых голубей. Мы не знаем, как аборигены гуугу йимитир представляют себе течение времени, однако известно, что австралийские аборигены куук тайоре, у которых имеется сходная система пространственной ориентации, мыслят время как движущееся с востока на запад. Эта метафора отличается от той, что распространена в европейских языках: носители английского языка, например, склонны считать, что будущее находится впереди, а прошлое — позади.

В этой модели учитывается положение человека, поскольку проекция будущего и прошлого зависит от положения тела, и известно, что в процессе представления будущих или прошлых событий англичане бессознательно наклоняются вперед или назад соответственно. С ними готовы поспорить южноамериканские индейцы аймара, которые, напротив, полагают, что впереди находится прошлое, а позади — будущее, хотя их объединяет с англичанами то, что и в этой модели учитывается положение говорящего. Совсем иначе обстоит дело у папуасов юпно, которые связывают течение времени с главным холмом: время течет по холму, так что прошлое находится внизу холма, а будущее — наверху, и положение говорящего не имеет значения. Приведенные примеры характеризуются тремя общими чертами: во-первых, они касаются фундаментальных категорий человеческого опыта — пространства и времени; во-вторых, они свидетельствуют о принципиальных когнитивных различиях между представителями разных культур; в-третьих, во всех случаях имеются основания считать, что определяющим фактором в формировании различий является язык.

Данная книга посвящена осмыслению исследований в лингвистике, когнитологии, антропологии и нейронауке, которые позволяют пролить свет на место язык а в когнитивной архитектуре. В центре нашего внимания находится идея лингвистической относительности: представление о том, что структура родного языка влияет на мышление, восприятие, память и другие когнитивные способности, и это ведет к полной или частичной несоизмеримости когнитивных стилей и картин мира носителей разных языков. Принцип лингвистической относительности был впервые сформулирован на профессиональном лингвистическом и антропологическом уровне в рамках американского структурализма, что связано с углубленным изучением америндских языков, обладающих целым рядом особенностей в сравнении с индоевропейскими языками.