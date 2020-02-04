История образа есть нечто иное, чем история искусства. Но что при этом имеется в виду? Понятие «образ» в общепринятом словоупотреблении заключает в себе все и одновременно ничего; обычно мы это относим и к понятию «искусство». Поэтому нужно заранее оговорить, что в дальнейшем под образом преимущественно будем подразумевать портретное изображение (imago). Это изображение представляло ту или иную личность, поэтому с ним и обращались как с личностью. В этом смысле оно оказывалось в центре религиозного ритуала. Его почитали как культовый образ, в отличие от повествовательного изображения или historia, которое наглядно показывало священную историю созерцающему, как если бы он ее читал.

Понятие «искусство», как хотел бы здесь толковать его автор, предполагает кризис древнего образа и его новую оценку как произведения искусства в эпоху Возрождения. Эта оценка связана с представлением о самостоятельном художнике и с дискуссией о художественной природе его творения. В тот период, когда образы древних типов уничтожаются иконоборцами, появляются образы иного рода для собраний произведений искусства. Теперь можно уже говорить об эпохе искусства, продолжающейся доныне.

Бельтинг Ханс - Образ и культ - История образа до эпохи искусства

М .. Прогресс-Традиция, 2002. 752 с.

ISBN 5-89826-105-2

Бельтинг Ханс - Образ и культ - История образа до эпохи искусства - Оглавление

1. Введение

2. Икона в современном восприятии и в зеркале ее истории

3. Почему образы? Образ и религиозная практика в поздней античности

4. Небесные чудотворные образы и земные портреты. Икона, писанная евангелистом Лукой, и «нерукотворный» образ в Риме и на Востоке

5. Погребальный портрет у римлян и портрет святых у христиан

6. Античное изображение императора и проблема христианского культа образа

7. Почитание образа, пропаганда и теология в поздней античности

8. Церковь и образ. Учение об образе в церковной традиции и иконоборчество (726–843)

9. Церковное пространство по окончании иконоборчества. Новая политика в отношении образов и ее применение

10. Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции

11. «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов

12. Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

13. «Вдохновенная живопись». Поэзия и риторика в «иконах нового типа» XI и XII веков

14. Статуи, сосуды и знаки. Образ и реликвия в западном средневековье

15. Икона в городской жизни Рима

16. «Маньера грека». Привозные иконы на Западе

17. Норма и свобода: итальянские иконы в эпоху коммун

18. Мадонны Сиены. Образ в городской жизни и в алтаре

19. Диалог с образом. Эпоха частного образа в позднем средневековье

20. Религия и искусство. Кризис образа на заре нового времени

Бельтинг Ханс - Образ и культ - История образа до эпохи искусства - Слово к русскому читателю

С большой радостью откликаюсь на предложение обратиться к русским читателям моей книги и хочу вкратце представить ее. Основная часть работы была написана в 80-е годы в Риме во время длительной научной командировки. Первое немецкое издание появилось в 1990 году. Успех в Германии был просто ошеломляющий. Примечательно, что книгу высоко оценили как деятели искусства, так и богословы. С тех пор она выдержала в Германии несколько изданий, в том числе в карманном формате. Общество сейчас переживает всплеск интереса к образотворчеству, к эстетическому освоению действительности, и рассчитывать на то, что можно удовлетворить этот интерес, ставя перед собой лишь искусствоведческие задачи, — дело безнадежное. История образного освоения реальности — это нечто большее, чем традиционная история искусства, и по своим хронологическим рамкам не совпадает с ней. Собственно, предлагаемая вашему вниманию книга и является фрагментом фундаментальной истории образного отображения мира,которая гораздо шире исторического периода ограниченного античностью, с одной стороны, и эпохой Возрождения — с другой. Русскому читателю нетрудно заметить, что в своей периодизации я одновременно отталкиваюсь от принятой на Западе схемы истории искусства и радикально пересматриваю ее. Французские, итальянские и английские читатели уже получили возможность ознакомиться с моим подходом. Интересно, что в английском издании название книги переведено как «Подобие и присутствие».

В соответствии с первоначальным замыслом книга должна была получиться гораздо более объемной. Несколько глав в ней было посвящено русской иконе, которую я с большим увлечением изучал в свои ранние годы. Однако по размышлении я решил опустить эти главы, исходя из соображений удобства для западного читателя. Но справедливости ради следует сказать, что дело не только в объеме. Русская иконопись в сознании западной интеллигентной публики существует на уровне клише, а у меня не было ни малейшего желания потрафлять сложившимся представлениям. Сегодня совершенно неправильно связывать иконопись только с русской иконой. Это обстоятельство и обусловило мое решение привлечь внимание образованных читателей на Западе к факту своеобразного их восприятия и одновременно побудить их самостоятельно найти место для иконописи, имеющей гораздо более длительную, чем было принято считать до недавнего времени, историю. Если бы эта книга писалась в расчете на русского читателя, она была бы совершенно иной. Поэтому я рассматриваю свое произведение как трамплин для потенциального русскоязычного автора, который захочет создать подобную работу, но в ином ракурсе, с иных исходных позиций. Надеюсь, что настоящий перевод послужит для него хорошим стимулом. К сожалению, известие о выходе книги «Образ и культ» в переводе на русский язык окрашено для меня в трагические, скорбные тона, поскольку ее не суждено увидеть г-же Калерии Пиганович, переводчице из Москвы, которая всю свою душу вложила в воплощение в жизнь данного проекта. Ее светлой памяти я и хочу посвятить русское издание книги.

Ханс Бельтинг