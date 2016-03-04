История догмы не занимается богословием в целом. Она имеет дело преимущественно с догмами в строгом смысле слова.

И только во вторую очередь — с учениями, которые еще не получили церковной санкции.

Слово «догма» происходит от греческого «докеин», что означает не только «казаться» или «нравиться», но также и то, что «Я принял твердое решение относительно чего-то, что оно есть для меня установленный факт».

«Догма» стало определением твердого, и особенно публичного, решения или постановления. Это слово использовалось для обозначения самоочевидных истин науки, для установленных и здравых философских убеждений, правительственных указов и официально сформулированных религиозных принципов.

В Библии это слово используется для обозначения правительственных указов: Есфирь 3:9 — предписание; Дан. 2:13 — повеление; 6:8 — указ; Лк. 2:1 — повеление; Деян. 17:7 — повеление; для установлений Ветхого Завета — Еф. 2:15 — закон заповедей; Кол. 2:14 — рукописание; и для решений Иерусалимского Собора Деян. 16:4 — определения, постановления.

Хотя первоначально именно философское, а не библейское использование этого слова определило более позднее его значение в богословии.

Луис Беркхов - История христианских доктрин

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2000г. – 320 с.

ISBN 5-7454-0501-5

Луис Беркхов - История христианских доктрин - Содержание

Предисловие

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

1. Предмет истории догмы

2. Задача истории догмы

3. Метод и разделы истории догмы

4. История истории догмы

Вопросы для дальнейшего изучения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОКТРИН

I. Апостольские Отцы и их богословские взгляды

1. Их известные труды

2. Формальная характеристика их писаний

3. Содержание их учения

Вопросы для дальнейшего изучения

II. Искажения Благой вести

1. Иудейские извращения

2. Языческие извращения: языческо-христианский гносис

III. Реформационные движения в Церкви

1. Маркион и его реформационное движение

2. Монтанистская реформация

Вопросы для дальнейшего изучения

IV. Апологеты и начало церковного богословия

1. Задача апологетов

2. Их значение для истории догмы

Вопросы для дальнейшего изучения

V. Антигностические Отцы

1. Антигностические Отцы

2. Их учение о Боге, человеке и истории искупления

3. Их доктрина о Личности и труде Христа

4. Их учения о спасении, Церкви и конце света

Вопросы для дальнейшего изучения.

VI. Александрийские Отцы

1. Александрийские Отцы

2. Их учение о Боге и человеке

3. Их учения о Личности и труде Христа

4. Их учения о спасении, о Церкви и последнем времени

Вопросы для дальнейшего изучения

VII. Монархианство

1. Динамическое монархианство

2. Модалистское монархианство

Вопросы для дальнейшего изучения

УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ

I. Споры о Троице

1. Обстановка, фон событий

2. Природа спора

3. Никейский Собор

4. Последствия

II. Доктрина Троицы в позднейшем богословии

1. Доктрина Троицы в латинском богословии

2. Учение о Троице в период Реформации

3. Доктрина Троицы после периода Реформации

Вопросы для дальнейшего изучения

ДОКТРИНА О ХРИСТЕ

I. Христологические споры

1. Первый этап спора

2. Второй этап спора

Вопросы для дальнейшего изучения

II. Позднейшие христологические споры

1. В Средние века

2. Во время Реформации

3. В девятнадцатом веке

Вопросы для дальнейшего изучения

УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ И БЛАГОДАТИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ УЧЕНИЯ

I. Антропология в патристике

1. Важность антропологических проблем

2. Антропология Греческих Отцов

3. Постепенное возникновение другой точки зрения на Западе

Вопросы для дальнейшего изучения

II. Пелагианское и августинианское учения о грехе и благодати

1. Августин и Пелагий

2. Взгляд Пелагия на грех и благодать

3. Взгляд Августина на грех и благодать

4. Пелагианские и полупелагианские споры

Вопросы для дальнейшего изучения

III. Антропология Средних веков

1. Взгляды Григория Великого

2. Готшалькианский спор

3. Вклад Ансельма

4. Особенности римско-католической антропологии

Вопросы для дальнейшего изучения

IV. Антропология периода Реформации

1. Антропология реформаторов

2. Социнианская позиция

3. Арминианская антропология

4. Позиция Дортского Синода

5. Позиция школы Саумура

Вопросы для дальнейшего изучения

V. Антропологические взгляды после Реформации

1. Отличающиеся взгляды

2. Некоторые современные теории о грехе

Вопросы для дальнейшего изучения

ДОКТРИНА ИСКУПЛЕНИЯ, ИЛИ О ТРУДЕ ХРИСТА

I. Доктрина искупления до Ансельма

1. Греческая патристика

2. В латинской патристике

Вопросы для дальнейшего изучения

II. Доктрина искупления от Ансельма до Реформации

1. Доктрина об искуплении у Ансельма

2. Теория Абеляра об искуплении

3. Реакция на Абеляра у Бернара Клервоского

4. Синкретические взгляды на искупление

5. Дуне Скот об искуплении

Вопросы для дальнейшего изучения

III. Доктрина искупления в период Реформации

1. Реформаторы улучшают доктрину Ансельма

2. Социнианская концепция искупления

3. Гроцианская теория искупления

4. Арминианский взгляд на искупление

5. Компромисс школы Саумура

Вопросы для дальнейшего изучения

IV. Доктрина искупления после Реформации

1. Сущность полемики в Шотландии

2. Шлейермахер и Ритчль об искуплении

3. Некоторые современные теории об искуплении

Вопросы для дальнейшего изучения

ДОКТРИНА О ПРИМЕНЕНИИ И ВМЕНЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ

I. Сотериология патристического периода

1. Сотериология первых трех веков

2. Сотериология остальных веков патристики

Вопросы для дальнейшего изучения

II. Сотериология схоластического периода

1. Схоластическая концепция благодати

2. Схоластические концепции веры

3. Схоластические концепции об оправдании и заслуге

Вопросы для дальнейшего изучения

III. Реформационная и постреформационная сотериология

1. Лютеранский порядок спасения

2. Реформатский путь спасения

3. Арминианский порядок спасения

4. Второстепенные (меньшие) концепции порядка спасения

Вопросы для дальнейшего изучения

ДОКТРИНА ЦЕРКВИ И ТАИНСТВ

I. Доктрина Церкви

1. Период патристики

2. В Средние века

3. Во время и после Реформации

Вопросы для дальнейшего изучения

II. Доктрина таинств

1. Таинства вообще

2. Крещение

3. Вечеря Господня

Вопросы для дальнейшего изучения

ДОКТРИНА О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ

I. Переходное состояние

II. Второе Пришествие и надежда на тысячелетие

III. Воскресение

IV. Последний суд и окончательные награды

Вопросы для дальнейшего изучения

Литература

Луис Беркхов - История христианских доктрин – Предисловие

Исторический том, относящийся к тому, что первоначально называлось «Реформатской догматикой», теперь появляется под новым названием, а именно — «История христианских доктрин». Труды, посвященные постепенному развитию богословской истины в Церкви Иисуса Христа, появляются обычно в параллели с теми, которые имеют дело с систематическим их воспроизведением, и, таким образом, стоят отдельно. Почиталось за лучшее — следовать этой практике, так как это будет подчеркивать, что, в конце концов, история развития христианской мысли в Церкви — это отдельный предмет изучения.

Но, будучи отдельным предметом, история никак не является тем, чем студент богословия может позволить себе пренебречь. Если доктринальную истину изучать вне её исторического фона, то это будет усеченное богословие. В прошлом этого было предостаточно, да и в настоящем этого много. В результате нам не хватает здравого понимания и верной оценки истины. Не было понимания, что Дух Святой руководил Церковью в истолковании и развитии истины, как она открывается в Слове Божием.

Ограничительные и дорожные знаки прошлого не учитывались, и старые ереси, давно осужденные Церковью, постоянно повторялись и представлялись новыми открытиями. Уроки прошлого были в пренебрежении, и многим кажется, что они сами в одиночку должны вести борьбу, как если бы почти ничего не было уже совершено в прошлом. Конечно, богослов должен принимать во внимание современное положение в религиозном мире и всегда заново изучать истину, но он не может безнаказанно пренебрегать уроками прошлого. Пусть это краткое изучение истории доктрин послужит увеличению интереса к подобному историческому изучению и поведет к лучшему пониманию истины.