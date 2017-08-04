Мы рады представить вам перевод уже третьей книги рава Берковича на русский язык. Первый - перевод книги «Вера после Катастрофы» - вышел в 1991г., а второй - «Бог, Человек и История» - почти 20 лет спустя, в 2010. Творчество Элиэзера Берковича, его философские и галахические идеи еще не нашли достойного отклика в еврейском мире как в Израиле, так и вне его. Центр «Шалем» в Иерусалиме старается изменить эту ситуацию, предприняв переиздание его книг на английском и иврите, а переводчик данной и двух упомянутых выше книг вместе с издательством «Маханаим» надеется ознакомить с ними русскоязычного читателя.

Беркович пишет, что долгое время «галаха была в изгнании», поскольку в силу исторических обстоятельств была оторвана от многих аспектов жизни. Теперь, когда народ Израиля живет в своем государстве и на своей земле, она может вновь «заниматься вопросами социальной справедливости, экономической честности, вопросами рабочих отношений и профессиональной этики, социальными проблемами, моралью и этикой в общественной жизни, и даже такими вещами, как правила уличного движения в городах и на дорогах». Увы, пишет Беркович, галаху постигла еще одна форма изгнания - изгнания «в литературу и кодексы», поскольку живая, реагирующая на каждую новую ситуацию, отвечающая на запросы жизни и современности Устная Тора была зафиксирована в сводах законов, которым стали неукоснительно следовать. Беркович предостерегает сегодняшних знатоков Торы от «караимства записанной Устной Торы».

Книга «Не на Небесах» исследует природу и развитие еврейского закона - галахи. Автор, профессор философии и ортодоксальный раввин, ученик рава Йехиэля Яакова Вайнберга, горько сетует на стагнацию галахи в наше время и призывает к ее возрождению. «Галаха, - пишет Беркович, - результат сотрудничества вечного письменного слова с временным устным. Текст фиксирует смысл; устная мудрость несет в себе еще и осознание его зависимости от конкретной ситуации, так же как и жизненность самообновления».

Элиэзер Беркович - Не на небесах - Природа и функция еврейского закона

Перевод с английского: Мириам Китросская

Литературная редакция: Хана Файнштейн

Маханаим, Иерусалим 2012/5773, 222 с.

The Eliezer Berkovits Institute for Jewish Thought at The Shalem Center, Jerusalem, 2010

First published in 1983 as Not in Heaven, The Nature and Function of Halakha

Russian language rights: MACHANAIM, 2012

Элиэзер Беркович - Не на небесах - Природа и функция еврейского закона - Содержание

От переводчика

Вступление

Глава 1. Природа и функция еврейского закона

Здравый смысл

Мудрость возможного

Приоритет этического

Примеры из области законов о браке и разводе

Глава 2. Природа галахического авторитета

«Не на Небесах»

«И те, и эти - слова Бога живого»

«Только то, что видят глаза судьи...»

«Отмена» заповедей Торы

«Время действовать ради Всевышнего...»

Глава 3. Что такое галаха?

Глава 4. Галаха в наше время

Галаха в изгнании

Некоторые актуальные проблемы галахи

Глава 5. Галаха в демократическом обществе

Примечания

Индекс

Элиэзер Беркович - Не на небесах - Природа и функция еврейского закона - Глава 1

Тора всеобъемлюща. Она охватывает всю жизнь еврейского народа. Поэтому галаха должна выяснить намерение Торы во всех областях еврейского существования: духовной, этической, экономической, социальной. Галаха должна также определить функцию и полномочия законодательной и исполнительной власти в соответствии с тем, как их видит Тора. В этой работе я рассмотрю три основных способа, которыми галаха переводит намерение Торы в применение ее к реальной жизни: (1) руководство здравым смыслом, или свара; (2) мудрость возможного, в соответствии с которой закон должен обеспечить свою применимость на практике; и (3) приоритет этического, в соответствии с которым он должен восприниматься как продвигающий важные моральные принципы, воплощенные в Торе. В заключительной части я подробно опишу на примере законов о браке и разводе способы, которыми эти принципы осуществляются.

Здравый смысл

Интерпретация - это прежде всего действие интеллекта. Важно отметить, как высоко Талмуд ценил логическое мышление, соображения здравого смысла, которые мудрецы Талмуда называют свара. Многие талмудические отрывки считают чем-то само собой разумеющимся, что свара не менее авторитетна, чем сам библейский текст. Зачастую, когда какой-нибудь мудрец хочет отстоять свое мнение, обосновывая его стихом из Торы, за этим следует вопрос: а зачем нам здесь стих из Торы? Ведь это свара! - то есть это мнение можно объяснить просто здравым смыслом. Значение этого вопроса таково: если данное мнение можно вывести просто из соображений здравого смысла, стих, из которого оно как будто бы выводится, излишен. Но поскольку в тексте Торы не может быть ничего лишнего, значит, этот стих должен учить нас чему-то другому.

Принцип свара действует во всех областях талмудического закона. Рассмотрим несколько примеров. Два мудреца Талмуда обсуждают юридическую форму приобретения движимого имущества. По мнению Реш Лакиша, для того, чтобы войти во владение предметом, нужно взять его, потянуть, приподнять или еще каким-то образом привести в движение. Он основывает свое мнение на библейском стихе. Но рабби Йоханан утверждает, что покупатель вступает во владение предметом, когда продавец получает деньги за покупку. Он не цитирует, однако, никакого библейского стиха в подкрепление своего мнения. Живший в XIV-ом веке комментатор Талмуда рав Йосеф бар Хабиба объясняет: «раби Йоханан не выводит свое мнение из библейского текста. Он основывает его на свара. Ведь почти все имущество приобретается посредством передачи денег». Важно отметить при этом, что рабби Йоханан не может привести никакого библейского доказательства для своего мнения, но считает достаточным сказать: «это слова Торы», то есть этот способ приобретения движимого имущества зиждется на авторитете Торы.

В другом примере мы учим, что если женщина, про гражданское состояние которой ничего не известно, утверждает перед судом, что она была замужем, но развелась, ей верят; она может снова выходить замуж, не представляя никаких доказательств своего развода. Этот закон основывается на принципе «те же уста, которые "связали" ее (то есть объявили замужней), они же и "освободили" ее (то есть сообщили, что теперь она разведена)». Один из мудрецов Талмуда, рав Аси, пытается обосновать этот принцип ссылкой на поддерживающий его стих Торы. Однако это обоснование отвергается, поскольку «зачем нам нужно доказательство из Торы? Это свара: «те же уста, которые "связали" ее, они же и "освободили" ее». Если мы верим ее словам о том, что она была замужем, мы должны так же верить и ее утверждению, что она разведена. Этот принцип применяется также и во многих других областях.

Сила свара отчетливо видна и из еще двух примеров. Поскольку все заповеди Торы даны нам, чтобы мы жили по ним, существует правило, гласящее, что если еврея заставляют под угрозой смерти нарушить какую-то заповедь, он должен ее нарушить и не подвергать свою жизнь опасности. Из этого правила есть, однако, три исключения. Это идолопоклонство, запрещенные связи - такие как инцест и прелюбодеяние, - и убийство. Еврей должен умереть, но не совершить три этих преступления. Но тогда как в первых двух случаях это правило выводится из текста Торы, относительно убийства оно полагается на свара. Талмуд рассказывает, что однажды кто-то пришел к Раба и рассказал ему, что правитель города приказал ему убить человека, и если он ослушается, его самого убьют. Как ему поступать? Раба ответил ему коротко: «Почему ты думаешь, что твоя кровь краснее крови другого человека?» Рамбам предлагает такое объяснение: разум говорит нам, что мы не вправе уничтожать одну жизнь ради того, чтобы спасти другую. Примечательно, что этот закон в отношении запрещенных связей и сам выводится из закона об убийстве. В соответствии с пониманием Талмуда, Тора приравнивает запрет сексуального посягательства на замужнюю женщину к запрету посягательства на человеческую жизнь. Так же как человеку следует поступиться жизнью, чтобы не совершить убийство, так же и от запрещенной связи он должен отказаться даже в случае, если это угрожает его жизни4. Талмуд основывает один закон на приравнивании его к другому - причем к такому, который не упомянут нигде в тексте Торы, и сам он зиждется просто на разуме!